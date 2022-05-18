«Русофобскую дугу» замкнуть не получится

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18 мая, среда  |  Последнее обновление — 16:59  |  vz.ru
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Россия после ухода Renault сохранит производство современных авто

Найден способ сохранить бюджетные автомобили Lada для российского потребителя Пресс-служба губернатора Самарской области
РИА Новости
Французский Renault уходит из России, однако оставляет широкое окно возможности для возврата. Но главное, что западный концерн оставляет «АвтоВАЗу» собственную платформу. Это значит, что российскому автозаводу не надо искать новых владельцев в Китае или Корее, или возвращаться к выпуску устаревших моделей Lada.  Подробности...
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«Героическая» сдача в плен боевиков «Азова» станет примером для ВСУ

За сутки сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Украинские герои нужны Украине живыми», – заявил Владимир Зеленский, комментируя сдачу боевиков «Азова» в плен. В Киеве этот процесс уже назвали «гуманитарной операцией», а сами «азовцы» – «сохранением личного состава». Что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов и какой пример они подали украинским военным? Подробности...
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Российскую молодежь готовят к новым вызовам

В Москве собрались победители интеллектуальных марафонов со всей России Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС
«Любой глобальный кризис – всегда время возможностей для страны, для каждого. Не упустить их – значит, определяться, принимать решения и действовать», – с таким призывом обратился Сергей Кириенко к участникам просветительского марафона общества «Знание». Первый замглавы администрации президента подчеркнул, что России нужно отвечать на новые вызовы времени. И главным оружием в этой схватке становятся знания. Подробности...
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США ради борьбы с российской нефтью предали идеалы «демократии»

Байден вынужден пойти на сделку с «диктатором» Венесуэлы REUTERS
Венесуэла, власти которой Вашингтон считает одним из главных антидемократических режимов в Латинской Америке, может превратиться в партнера США. Виной тому – экономический и топливный кризис в самих Штатах, вернувший интерес американцев к венесуэльским залежам нефти. Простит ли президент Мадуро американцам былые обиды и чем это может обернуться для России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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«Русофобскую дугу» замкнуть не получится

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Под разговоры об имперских амбициях России и деколонизации как раз и происходит возрождение имперских амбиций стран, которые, казалось бы, давно должны были смириться со своей скромной ролью на карте мира. Подробности...

«Коллективный Запад» исчезает на наших глазах

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Старого Запада, старой цивилизации, которая была центральной несущей нашего техногенного мира, больше нет. Запад исчезает на наших глазах так же стремительно, как исчез «золотой миллиард». Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Личная выгода на празднике ненависти

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В любом столкновении проявляются субъективные интересы отдельных людей, которые демонстрируют максимально воинственную позицию, чтобы погреть руки на пожаре и продвинуть себя лично. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Самый скандальный «путинский агент»

Историческое поражение батальона «Азов»

Обсуждение: 5 комментариев

Расширение НАТО споткнулось о Турцию

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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
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    «Русофобскую дугу» замкнуть не получится

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		18 мая 2022, 16:50

    «Ибо, когда будут говорить: «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». Так нам говорит апостол Павел в Первом послании к Фессалоникийцам. Актуальная цитата в наши дни, когда под разговоры о безопасности мир становится все более опасным местом.

    К примеру, Швеция и Финляндия якобы ради безопасности срочно присоединяются к блоку НАТО, при этом всем очевидно, что их военное, да и экономическое положение в результате ухудшится. В особенности это справедливо в отношении Финляндии, которая вместе с нейтралитетом утрачивает верного восточного партнера, не имевшего на ее счет никаких военных планов. Однако складывается впечатление, что за этим внешне бессмысленным шагом стоят, прежде всего, шведские амбиции, а Финляндия лишь следует в фарватере своей скандинавской сестры. Попробуем показать, почему это так.

    К западу от границы Российской Федерации простирается территория, которую можно назвать кладбищем бывших или несостоявшихся империй. На этом кладбище бродят – и бредят – призраки. Один из них – призрак Великой Швеции. Пика своего могущества эта держава достигла в далеком XVII веке, когда она давала жару всей Северной Европе и даже владела колониями в Африке. Финляндия тоже была шведским владением вплоть до начала XIX века. Русские, завоевав Финляндию, не стали устранять ее шведскую элиту (как и в Прибалтике – немецкую). В результате Суоми оставалась шведской культурной колонией едва ли не до середины прошлого века. В самом деле, великий финский композитор Сибелиус – швед, собиратель эпоса «Калевала» Лённрот – швед, всеми любимая финская писательница Туве Янссон – шведка, архитектор Алвар Аалто, создатель того, что мы называем скандинавским дизайном, – наполовину швед.

    По сути нейтральный статус позволял Финляндии чувствовать себя независимой, балансируя между двумя бывшими метрополиями. Теперь же этот баланс может качнуться в сторону усиления шведского влияния просто за счет обрезания связей с Россией, которые отнюдь не были односторонними. Так, у Финляндии была своя собственная маленькая «культурная империя» – Ассоциация финно-угорских народов России, которую финны по мере сил подкармливали. Теперь с этим инструментом мягкой силы придется попрощаться. Швеция же, сделавшись гегемоном европейского Севера, наверняка захочет подмять под себя и Латвию с Эстонией, территории которых она в свое время уступила за деньги Петру Великому.

    Перемену статуса двух наших скандинавских соседей можно рассматривать в более широком контексте как этап строительства Большой русофобской дуги – проекта, который вот уже более ста лет всплывает в истории под различными названиями и в различном составе. Это и Междуморье, и Балтийско-Черноморский союз, и Центрально-Восточноевропейское пространство стабильности и безопасности, и ГУАМ, и Сообщество демократического выбора. Имя этим начинаниям легион, а суть остается одна и та же: реваншизм провалившихся геополитических проектов под предлогом сдерживания России. В новейшем варианте Большая русофобская дуга должна протянуться от самого Ледовитого океана до украинского побережья Черного моря и далее в Грузию.

    Фото: IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Надо сказать, что на пространстве этой дуги даже у скромной Румынии были какие-то планы стать Великой Румынией. Что уж говорить о двуедином имперском призраке – Речи Посполитой и Великого Княжества Литовского. ВКЛ вообще, наряду с Новгородской Республикой, вечный фетиш нашей проевропейской публики на тему альтернативного устройства русского мира. То есть это латентный, «спящий» проект, нацеленный именно на русских, чтобы русские под кураторством поляков и западных украинцев могли войти в царство Запада. Неудивительно, что Польша стала главным двигателем, штабом и хабом антироссийской активности, тем более что она рассчитывает на крупный приз в виде западных областей Украины. При этом польско-литовские и шведские амбиции в отношении России исторически связаны. Не будем забывать, что Владислав, некогда избранный в монархи московским олигархатом, был, конечно, польским королевичем, но из шведской династии.    

    Глядя на карту, нетрудно заметить, что на пространстве Большой русофобской дуги есть несколько разрывов, бастионов, которые мешают ее сомкнуть. Самый обидный бастион – это Калининградская область, возмутительный островок русского мира, находящийся даже западнее Литвы. Недаром бывший польский чиновник, выступающий под цирковым псевдонимом Ромуальд Шереметев, именно в связи со вступлением Швеции и Финляндии в атлантический альянс призвал этот островок, во-первых, переименовать, а во-вторых, демилитаризовать, образно назвав его «пороховой бочкой между ног НАТО».

    Самый крупный бастион – это Белоруссия. Коренные земли ВКЛ до сих пор не удается оторвать от России, несмотря на громадные ресурсы, вложенные в белорусскую оппозицию. Фактически сегодня именно Белоруссия – залог целостности русского мира. Понятно, почему, несмотря на все вопросы к Лукашенко, Россия помогла ему удержать власть. Если бы тогда победили любители бело-красно-белого флага, сегодняшняя спецоперация на Украине не имела бы никаких шансов на успех, сама ее концепция утратила бы смысл.

    Наконец, наш южный бастион – это Приднестровье. Эта узкая полоса земли выглядит слабой, трудно защищаемой, однако ее значение огромно не только само по себе. В случае, если гипотетическое украинско-румынское нападение на Приднестровье удастся отбить, в сторону России, скорее всего, качнется и вся Молдавия. Кажется, десятилетия независимости и националистической пропаганды так и не сделали молдаван ненавистниками русских, а память о процветании республики в эпоху СССР до сих пор сильна. Судьба южного разрыва в русофобской дуге в наибольшей степени зависит от хода российской спецоперации. Если России удастся поставить под контроль Одессу и южную Бессарабию, то это обеспечит не только надежную защиту Приднестровья, но и оттеснение транснациональной антироссийской дуги на крайний запад Черного моря.  

    Всё вышесказанное следует помнить, когда речь идет о якобы имперских устремлениях России, о необходимости ее «деколонизации». В действительности под эти разговоры, под красивые слова о том, что «рухнувшие империи восстановить невозможно», как раз и происходит возрождение имперских амбиций стран, которые, казалось бы, давно должны были смириться со своей скромной ролью на карте мира. Реализация этих амбиций в той или иной форме может оказаться не меньшей угрозой для международной безопасности, чем бездумное и бесконтрольное расширение НАТО.

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