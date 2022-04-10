Канада отказалась от высылки россиян из-за шпионов в России

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10 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:49  |  vz.ru
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Чего добивается Центробанк неожиданными решениями

Российский регулятор принял экстренное решение Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Банк России уже второй раз меняет ключевую ставку на экстренном заседании. На этот раз он резко снизил ставку с 20% до 17%. Раньше Центробанк при высокой инфляции даже не думал делать столь поспешные шаги. Однако ситуация в экономике сейчас во многом уникальна, а регулятор начал действовать в рамках новой экономической логики. К чему это приведет? Подробности...
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Зеленский готов убивать украинцев по приказу Запада

Армия Украины убивает соотечественников с ведома Зеленского Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
В результате удара ВСУ ракетой по Краматорску погибло более 50 человек, среди них пятеро детей. Ранее такой же «Точкой-У» был обстрелян Донецк. Жителей Мариуполя и других городов Донбасса украинская армия использует как «живой щит». Даже киевлян офис президента оставил в заложниках и не предупредил о приближении войск РФ. Почему Зеленский с такой легкостью жертвует своими согражданами? Подробности...
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Как большевики отдали Украине исконно русские земли

Сегодняшние конфликты на Украине во многом заложены лично Лениным REUTERS/Maxim Zmeyev
Происходящее сегодня на Украине было спровоцировано более ста лет назад – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из изучения русской истории и документов, составленных еще большевиками. Гигантские территории, населенные русскими, в том числе промышленный Донбасс, личным решением Ленина были отданы Украине. Как и почему это произошло? Подробности...
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Как город атомщиков Запорожской АЭС справляется с нештатной ситуацией

Порядок в Энергодаре и окрестностях Запорожской АЭС поддерживают российские военные Юрий Васильев
Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС работает в штатном режиме благодаря слаженным действиям российских войск и персонала станции. Кто и как обеспечивает работу станции и жизнь города-спутника Энергодара после бегства украинских властей, выяснил специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Как сделать патриотами «мастеров культуры»

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, куратор, кандидат философских наук
В России существует как минимум два совершенно разных патриотизма. Первый – патриотизм граждан, второй – патриотизм институций. Подробности...
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Не путайте релокацию с репатриацией

Максим Плакса
Максим Плакса, директор контент агентства
Израиль часто упоминается в списке мест для релокации ИТ-специалистов из России. Но близкое знакомство показывает, что при всех своих достоинствах у этого варианта есть свои недостатки. Подробности...
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Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
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Битва за Париж

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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Канада отказалась от высылки россиян из-за шпионов в России

    Высылка россиян противоречит интересам Канады, заявил премьер-министр Трюдо
    		   10 апреля 2022, 10:40
    Фото: REUTERS/Patrick Doyle
    Текст: Станислав Борзяков

    Правительство Канады официально отказалось последовать примеру союзников по НАТО и объявить российских дипломатов персонами нон-грата. В чем причина столь неожиданного поведения для страны, которая обычно следует в фарватере США, ультимативно поддерживает Зеленского и имеет особые отношения с украинскими националистами?

    Высылка российских дипломатов из стран ЕС и НАТО приняла массовый характер - к настоящему моменту персонами нон-грата объявлены уже около 400 человек. Тут уж кто на что горазд: из Германии уедут сорок россиян, из Люксембурга один, из маленькой балканской Черногории, где российский вопрос является болезненным с точки зрения сохранения правящей коалиции, четыре, а из маленькой балканской Словении, решившей занять по отношения к операции ВС РФ радикальную, почти прибалтийскую позицию, - тридцать три.  

    К этому флешмобу присоединилась даже Япония, но почему-то не Канада. Более того, премьер-министр Джастин Трюдо официально заявил, что воздержится от подобных шагов, потому что они противоречат интересам Канады.

    «Мы должны быть очень осторожными. Если мы вышлем российских дипломатов из Канады, что сделали другие страны и наши союзники, это приведет к потере наших дипломатов в Москве», - пояснил он. Но недопонимание осталось.

    Трюдо если не последний, то предпоследний, от кого можно было ожидать подобных заявлений: Канада последовательно антироссийская страна. Точнее, проукраинская.

    Собственно, по количеству этнических украинцев в доле населения канадское государство третье в мире, после Украины и России. Причем речь идет об украинцах с ярко-выращенной национальной идентичностью: частично это недавние мигранты, частично - потомки тех, кто мигрировал с запада нынешней Украины и востока нынешней Польши в первой половине XX века, особенно активно - в период 1944-1945 годов.

    Дед заместителя Трюдо в правительстве - бывшей главы МИД Христи Фриланд Михаил Хомяк был журналистом-коллаборационистом, занимавшимся нацистской пропагандой на оккупированных территориях СССР на украинском языке.

    Проще говоря, Канада - заповедник украинского национализма в бандеровском изводе.  Организация Всемирный конгресс украинцев, осуществляющая активную лоббистскую и финансовую поддержку Украины (кстати, ее деятельность в РФ признана нежелательной Минюстом), зарегистрирована именно в Канаде.

    Возникает закономерный вопрос - а о каких же тогда интересах Канады печется Трюдо, опасаясь от России неизбежной «зеркалки» - высылки канадских дипломатов на родину? С формальной точки зрения, им в РФ администрировать нечего.

    Канадских граждан в России почти нет - туристов оттуда не удивишь северными красотами, а сейчас, когда небо закрыто, им пришлось бы добираться на «перекладных» за огромные деньги.

    Культурный обмен между странами практически не осуществлялся и в лучшие годы, а об экономическом сотрудничестве сейчас и речи идти не может - Оттава предсказуемо оказалась в числе столиц, где ввели против России наиболее жесткие блокирующие санкции.

    Остаются только интересы специальных служб, причем Канада не за себя волнуется, а за всех англосаксов.  

    «Пять глаз» или FVEY - так неофициально называется самый крупный, самый влиятельный и самый деятельный в плане обмена информацией альянс национальных разведок мира. Для спецслужб союзных государств нормально взаимодействовать, но оформившийся еще в 1941 году FVEY - это пример наиболее глубокой интеграции, которая прежде затрагивала только радиоэлектронную разведку, а теперь практически любую.

    Входят в наднациональный «пятиглазый альянс» исключительно англосаксонские страны - США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. С 2018 года для совместных операций против Китая и России также привлекаются Германия и Япония, но на правах приглашенных гостей - официально они не присоединились к Соглашению о радиотехнической разведывательной деятельности (UKUSA), лежащему в основе этого «шпионского клуба».

    Сколько бы российских дипломатов ни выслала Канада по европейской моде, столько же пар рук для деятельности в России потеряет «пятиглазый альянс».

    А рабочие руки по нашу сторону границы у FVEY в дефиците.

    Американское посольство в Москве, некогда - огромное, по итогам серии взаимных высылок ужалось до минимума, даже визы не выдает. Британское тоже сильно подсократилось, а Австралия и Новая Зеландия никогда внушительных представительств в РФ не имели.

    В общем, в условиях глобального противостояния с Россией даже канадский дипломат на вес золота. Парадоксальным образом, отказ от объявления членов российской дипмиссии персонами нон-грата продиктован интересами ЦРУ и МИ-6.

    Кстати, Лондон, где находится штаб-квартира «Пяти глаз», по вопросу высылки россиян отмалчивается: не отрицает такую возможность, как Трюдо, но к флешмобу европейских стран до сих пор не присоединился.

    Если бы высылки все же состоялись, наверное, не каждый из тех, кто попал бы под сокращение, являлся бы штатным сотрудником одной из разведок. Но это, между прочим, официальная позиция многих европейских стран: россиян отправляют на родину по причине спецоперации РФ на Украине (некоторые дипведомства при этом особо выделяют события в Буче), но не рандомно, а только тех, кто якобы связан со спецслужбами. У российской стороны при «зеркальных мерах» были бы аналогичные приоритеты.

    «Крыша» посольства или консульства у разведчиков и шпионов действительно любимая. В случае раскрытия или другого неприятного с точки зрения закона инцидента при такой «крыше» не арестовывают и не судят, а объявляют персоной нон-грата в соответствии с Венской конвенцией. В соответствии с ней же, если дипломат не подчинится и не покинет территорию страны в отведенный для этого срок, его дипломатический иммунитет будет аннулирован.  

    У тех, кто не знаком с «кухней» этой профессии, может возникнуть вопрос, почему выявленного сотрудника или информатора специальных служб не высылают сразу, а ждут для этого какого-нибудь ЧП или политического повода. Дело в том, что выявленный контрразведкой шпион менее опасен, чем не выявленный. Выявленного можно держать «под колпаком», отслеживать контакты, снабжать дезой и раскрыть лишь в крайнем случае - когда его деятельность может нанести реальный ущерб.

    После взаимных высылок состав дипмиссий со временем обновляется - и игра начинается заново. Но характер отношения России с англосаксонскими странами теперь таков, что в обозримой перспективе никаких замен не предвидится - если вы теряете шпионско-дипломатическую единицу, вы теряете ее безвозвратно.

    Канадцы или стоящий за ними «пятиглазый альянс» решили, что в данный момент для них более важны «глаза» в России, чем «слепота» России в Канаде.

    Только не факт, что российская сторона рассудит так же. В условиях спецоперации на Украине потенциальный ущерб от деятельности англосаксонских разведок может быть гораздо значительное, чем при «шпионских играх» в мирное время.


     
     
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