Канада отказалась от высылки россиян из-за шпионов в России

Правительство Канады официально отказалось последовать примеру союзников по НАТО и объявить российских дипломатов персонами нон-грата. В чем причина столь неожиданного поведения для страны, которая обычно следует в фарватере США, ультимативно поддерживает Зеленского и имеет особые отношения с украинскими националистами?

Высылка российских дипломатов из стран ЕС и НАТО приняла массовый характер - к настоящему моменту персонами нон-грата объявлены уже около 400 человек. Тут уж кто на что горазд: из Германии уедут сорок россиян, из Люксембурга один, из маленькой балканской Черногории, где российский вопрос является болезненным с точки зрения сохранения правящей коалиции, четыре, а из маленькой балканской Словении, решившей занять по отношения к операции ВС РФ радикальную, почти прибалтийскую позицию, - тридцать три.

К этому флешмобу присоединилась даже Япония, но почему-то не Канада. Более того, премьер-министр Джастин Трюдо официально заявил, что воздержится от подобных шагов, потому что они противоречат интересам Канады.

«Мы должны быть очень осторожными. Если мы вышлем российских дипломатов из Канады, что сделали другие страны и наши союзники, это приведет к потере наших дипломатов в Москве», - пояснил он. Но недопонимание осталось.

Трюдо если не последний, то предпоследний, от кого можно было ожидать подобных заявлений: Канада последовательно антироссийская страна. Точнее, проукраинская.

Собственно, по количеству этнических украинцев в доле населения канадское государство третье в мире, после Украины и России. Причем речь идет об украинцах с ярко-выращенной национальной идентичностью: частично это недавние мигранты, частично - потомки тех, кто мигрировал с запада нынешней Украины и востока нынешней Польши в первой половине XX века, особенно активно - в период 1944-1945 годов.

Дед заместителя Трюдо в правительстве - бывшей главы МИД Христи Фриланд Михаил Хомяк был журналистом-коллаборационистом, занимавшимся нацистской пропагандой на оккупированных территориях СССР на украинском языке.

Проще говоря, Канада - заповедник украинского национализма в бандеровском изводе. Организация Всемирный конгресс украинцев, осуществляющая активную лоббистскую и финансовую поддержку Украины (кстати, ее деятельность в РФ признана нежелательной Минюстом), зарегистрирована именно в Канаде.

Возникает закономерный вопрос - а о каких же тогда интересах Канады печется Трюдо, опасаясь от России неизбежной «зеркалки» - высылки канадских дипломатов на родину? С формальной точки зрения, им в РФ администрировать нечего.

Канадских граждан в России почти нет - туристов оттуда не удивишь северными красотами, а сейчас, когда небо закрыто, им пришлось бы добираться на «перекладных» за огромные деньги.

Культурный обмен между странами практически не осуществлялся и в лучшие годы, а об экономическом сотрудничестве сейчас и речи идти не может - Оттава предсказуемо оказалась в числе столиц, где ввели против России наиболее жесткие блокирующие санкции.

Остаются только интересы специальных служб, причем Канада не за себя волнуется, а за всех англосаксов.

«Пять глаз» или FVEY - так неофициально называется самый крупный, самый влиятельный и самый деятельный в плане обмена информацией альянс национальных разведок мира. Для спецслужб союзных государств нормально взаимодействовать, но оформившийся еще в 1941 году FVEY - это пример наиболее глубокой интеграции, которая прежде затрагивала только радиоэлектронную разведку, а теперь практически любую.

Входят в наднациональный «пятиглазый альянс» исключительно англосаксонские страны - США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. С 2018 года для совместных операций против Китая и России также привлекаются Германия и Япония, но на правах приглашенных гостей - официально они не присоединились к Соглашению о радиотехнической разведывательной деятельности (UKUSA), лежащему в основе этого «шпионского клуба».

Сколько бы российских дипломатов ни выслала Канада по европейской моде, столько же пар рук для деятельности в России потеряет «пятиглазый альянс».

А рабочие руки по нашу сторону границы у FVEY в дефиците.

Американское посольство в Москве, некогда - огромное, по итогам серии взаимных высылок ужалось до минимума, даже визы не выдает. Британское тоже сильно подсократилось, а Австралия и Новая Зеландия никогда внушительных представительств в РФ не имели.

В общем, в условиях глобального противостояния с Россией даже канадский дипломат на вес золота. Парадоксальным образом, отказ от объявления членов российской дипмиссии персонами нон-грата продиктован интересами ЦРУ и МИ-6.

Кстати, Лондон, где находится штаб-квартира «Пяти глаз», по вопросу высылки россиян отмалчивается: не отрицает такую возможность, как Трюдо, но к флешмобу европейских стран до сих пор не присоединился.

Если бы высылки все же состоялись, наверное, не каждый из тех, кто попал бы под сокращение, являлся бы штатным сотрудником одной из разведок. Но это, между прочим, официальная позиция многих европейских стран: россиян отправляют на родину по причине спецоперации РФ на Украине (некоторые дипведомства при этом особо выделяют события в Буче), но не рандомно, а только тех, кто якобы связан со спецслужбами. У российской стороны при «зеркальных мерах» были бы аналогичные приоритеты.

«Крыша» посольства или консульства у разведчиков и шпионов действительно любимая. В случае раскрытия или другого неприятного с точки зрения закона инцидента при такой «крыше» не арестовывают и не судят, а объявляют персоной нон-грата в соответствии с Венской конвенцией. В соответствии с ней же, если дипломат не подчинится и не покинет территорию страны в отведенный для этого срок, его дипломатический иммунитет будет аннулирован.

У тех, кто не знаком с «кухней» этой профессии, может возникнуть вопрос, почему выявленного сотрудника или информатора специальных служб не высылают сразу, а ждут для этого какого-нибудь ЧП или политического повода. Дело в том, что выявленный контрразведкой шпион менее опасен, чем не выявленный. Выявленного можно держать «под колпаком», отслеживать контакты, снабжать дезой и раскрыть лишь в крайнем случае - когда его деятельность может нанести реальный ущерб.

После взаимных высылок состав дипмиссий со временем обновляется - и игра начинается заново. Но характер отношения России с англосаксонскими странами теперь таков, что в обозримой перспективе никаких замен не предвидится - если вы теряете шпионско-дипломатическую единицу, вы теряете ее безвозвратно.

Канадцы или стоящий за ними «пятиглазый альянс» решили, что в данный момент для них более важны «глаза» в России, чем «слепота» России в Канаде.

Только не факт, что российская сторона рассудит так же. В условиях спецоперации на Украине потенциальный ущерб от деятельности англосаксонских разведок может быть гораздо значительное, чем при «шпионских играх» в мирное время.