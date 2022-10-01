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1 октября, суббота  |  Последнее обновление — 17:57  |  vz.ru
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Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

Западные военные кинулись защищать морскую нефтегазовую инфраструктуру Michael Jung/DPA/Global Look Press
Норвегия и Турция начали стягивать военные силы для защиты своей морской нефтегазовой инфраструктуры. Что будет, если Норвегия и Турция пострадают от терактов в их водах? С какой целью Запад нагоняет этот страх? И чего Европе действительно стоит опасаться?  Подробности...
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Зачем Зеленский начал давить на НАТО

Торжественная церемония в Кремле превратила Россию в новую сверхдержаву с альтернативной универсальной идеологией kremlin.ru
Подача Зеленским заявки на ускоренное вступление Украины в НАТО указывает на нервозность в Киеве. Там понимают, что вхождение утраченных территорий в состав России не отменить даже успехами на поле боя, для этого придется прибегать к массовым этническим чисткам. Местные жители уже присягнули России и привыкают к новой реальности. Чем обернутся усилия Зеленского, который пытается напомнить о себе и устраивает очередной торг с НАТО? Подробности...
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Донбасс, Запорожье и Херсон встретили на Красной площади

Участники концерта праздновали победу – как сказала со сцены ведущая: «Тот, кто с Россией, не может проиграть» Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сегодня особый день – день правды и справедливости. С такими словами Владимир Путин обратился к людям, собравшимся на Красной площади на концерт в честь воссоединения России с республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями. Новую веху в своей истории Москва отпраздновала с участием поэтов, актеров. В митинг-концерте на Красной площади приняли участие около 180 тысяч человек. Подробности...
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Как американский майор-трансгендер пыталась помочь России

Джейми Ли Генри, майор медицинской службы в отставке - и подозреваемая в шпионаже в пользу России US Army
«Чувство патриотизма к России». Именно так ФБР США объясняет мотивы, которыми руководствовалась бывшая майор американских вооруженных сил, задержанная за попытку сотрудничества с российской разведкой. Пикантность этой истории придает то, что задержанной оказалась самый знаменитый трансгендер американской армии. Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Болгарский тупик для России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Всё говорит о том, что в Болгарии как был, так и остался огромный разрыв между мнением народа и поведением власти. Потенциально люди вроде бы не против России, но зачастую голосуют за русофобские партии. Подробности...

Вашингтон гонит вассалов на войну

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Заявление НАТО о жестком ответе на удары по европейской инфраструктуре, которое так удивило публику, вполне вероятно, относится не к прошлым диверсиям, а к будущим. Подробности...

Финансовую панику в России раздувают с Украины

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Поддаваться панике – однозначно сделать плохо и себе, и обществу. Досрочное изъятие вклада – это потеря процентов, плюс очереди у банкоматов и к операционистам банка, а также прочие неудобства. Подробности...
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Ответ Киева и НАТО на речь Путина

Обсуждение: 4 комментария

Советский сплав в речи Путина

Самые великие. Выбор народа

Обсуждение: 4 комментария
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

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    Зачем Зеленский начал давить на НАТО

    Торжественная церемония в Кремле превратила Россию в новую сверхдержаву с альтернативной универсальной идеологией
    		   1 октября 2022, 17:45
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Андрей Резчиков

    Подача Зеленским заявки на ускоренное вступление Украины в НАТО указывает на нервозность в Киеве. Там понимают, что вхождение утраченных территорий в состав России не отменить даже успехами на поле боя, для этого придется прибегать к массовым этническим чисткам. Местные жители уже присягнули России и привыкают к новой реальности. Чем обернутся усилия Зеленского, который пытается напомнить о себе и устраивает очередной торг с НАТО?

    Для Вашингтона стало сюрпризом решение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Киева в НАТО. По словам источников американского издания Politico, в администрации Джо Байдена сохраняется противоречивое отношение к членству Украины альянсе.

    О заявке Зеленский объявил в пятницу, сославшись на опыт Финляндии и Швеции, которые после начала Россией спецоперации решили перестать сохранять нейтралитет и стать членами альянса. Свои заявки Хельсинки и Стокгольм подали в мае, а уже в июле завершили переговоры о присоединении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Непосредственное вступление в альянс этих стран может произойти в 2025 году.

    В Кремле в пятницу происходило одно из знаковых событий в новейшей истории – президент России Владимир Путин, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также главы администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.

    Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля – там же в 2014 году Владимир Путин подписывал документы о воссоединении Крыма с Россией. В своей речи президент объявил о начале слома гегемонии Запада, который в постсоветскую эпоху «искал и продолжает искать новый шанс ударить по нам, ослабить и развалить Россию». По сути, президент провозгласил Россию лидером антиглобалистского движения, второй сверхдержавой с альтернативной универсальной идеологией. Многие наблюдатели сравнили этот спич с выступлением российского лидера в Мюнхене в 2007 году и назвали его «георгиевской речью».

    Запад ответил на церемонию в Кремле очередными экономическими мерами. Британия и США объявили о санкциях против главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Вашингтон также ввел санкции против членов семей министра обороны Сергея Шойгу, зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, актера Дмитрия Певцова. Канада включила в свой черный список еще 43 россиян.

    Западная пресса сходится во мнении, что увеличение территории России произошло с нарушением международных норм. Авторы многочисленных материалов не упомянули о том, что в ходе своей речи Путин особо подчеркнул, что вхождение четырех регионов в состав РФ – это их право на равноправие и самоопределение, зафиксированное в уставе ООН.

    По мнению американской газеты Wall Street Journal, событие в Кремле стало причиной эскалации конфликта между Россией и Украиной. В материале Fox News говорится, что западные официальные лица отвергли результаты референдумов на освобожденных территориях и заявили, что они были сфальсифицированы для достижения политических целей Кремля, имитируя аналогичные шаги, предпринятые в Крыму в 2014 году. Американский телеканал CNN приводит высказывание аналитиков о том, что Путин якобы надеется, что «аннексии» помогут изменить общественное мнение в России в пользу специальной военной операции на Украине. В материале не приводится данных российских социологов о том, что большинство россиян поддерживают СВО. Вся британская пресса занимает исключительно проукраинскую позицию. Газета The Mirror пишет, что украинские территории были захвачены войсками «тирана» Путина.

    Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев назвал ожидаемой реакцию Запада на «георгиевскую речь» Путина.

    «На сегодняшний день у Запада нет новых рычагов давления на Россию, они даже газопроводы «Северный поток» подорвали, а дальше что? Им осталось только возмущаться и продолжать вводить персональные санкции против российских руководителей разного уровня, вплоть до регионального или муниципального», – считает Перенджиев.

    Эксперт убежден, что обращение Зеленского не ускорит вступление Украины в НАТО. Альянс поддерживает контакты с Киевом ради оказания давления на Москву, уверен Перенджиев. «Украина – это уже не совсем государство, которое можно принимать в какое-то сообщество. Украина теперь – это квазигосударство с внешним управлением.

    Зачем НАТО страна, в которой вообще нет никакой экономики и которую нужно восстанавливать»,

    – задается вопросом собеседник.

    Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов добавляет, что Зеленский хочет напомнить о себе, устраивает очередной торг и пытается усилить давление на западных партнеров. Это расчет не на приглашение Киева в НАТО, а на предоставление более серьезных гарантий безопасности, реализация плана группы Ермака – Расмуссена. Украине до сих пор не удалось заявить о себе «крупной, знаковой победой на поле боя», потому что «наступление на Красный Лиман пока не привело к тем результатам, на которые рассчитывали ВСУ».

    «Профессионалы в Киеве понимают, что в ближайшем будущем Украину не возьмут в НАТО. Соединенные Штаты устраивает нынешнее положение – они оказывают все более значительную военную помощь, причем не только поставками вооружений, но и разведывательной информацией, переподготовкой ВСУ и планированием военных операций. Но при этом США минимизируют риски для себя, постоянно подтверждая, что не участвуют напрямую в боевых действиях», – считает Кортунов.

    По мнению политолога, ситуация может измениться только в случае применения Россией тактического ядерного оружия на территории Украины. «Но такое развитие событий – очень маловероятная перспектива. Частичная мобилизация может рассматриваться как альтернатива вертикальной эскалации», – уверен собеседник. 

    Перенджиев добавляет, что Запад устраивает гибридное противостояние с Россией через накачку Украины оружием, отправку туда наемников, инструкторов и другие формы непрямого участия в конфликте. «В НАТО не готовы столкнуться вплотную с Россией.

    Генсек альянса Йенс Столтенберг не хочет, чтобы Россия дала по зубам НАТО»,

    – считает эксперт.

    Кортунов уверен, что события пятницы произвели больший эффект в Киеве, чем на Западе. При любом исходе боевых действий отсутствуют позитивные сценарии развития событий для Украины. Даже если представить успешное контрнаступление ВСУ, украинской власти придется проводить массовые этнические чистки, либо амнистии, потому что жители освобожденных территорий уже присягнули России. «В Киеве вызвало нервозность вчерашнее событие в Кремле. На Украине понимают, что какие-то процессы могут стать необратимыми. Страна разваливается. Сейчас нельзя снова захватить Херсон или Донбасс, восстановить все как было. Это нереально с учетом того, что население уже привыкает жить в других условиях», – подытожил Кортунов.
     
     
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