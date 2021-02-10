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10 февраля, среда  |  Последнее обновление — 14:21  |  vz.ru
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Газпром обеспечил себе продажи газа на весну и лето Игорь Зарембо/РИА «Новости»
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Железный Феликс подключился к предвыборной кампании Прилепина

Фигура Феликса Дзержинского была символом советской власти и была демонтирована вместе с развалом СССР Будан Виктор, Великжанин Виктор/ТАСС
Феликсу Дзержинскому, точнее его статуе, удалось вновь привлечь к себе внимание всей страны. В сотый раз власти вынуждены комментировать обращение о возвращении памятника на Лубянскую площадь. Именно с таким призывом выступила инициативная группа во главе с писателем Захаром Прилепиным. Случайно ли призыв прилепинцев совпал с началом думской кампании, в которой писатель решил сыграть активную роль? Подробности...
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Как российская вакцина преодолела недоверие Запада

Россия получила мощнейший инструмент технологического влияния Илья Наймушин/РИА «Новости»
Российская вакцина «Спутник V» будет одной из очень немногих, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете. А ведь еще недавно западные эксперты и политики публично сомневались в эффективности разработки российских ученых. Что же произошло и какие преимущества это принесет в итоге нашей стране? Подробности...
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США придумали ответ на российские Су-30 и Су-35

F-15EX получился по-настоящему грозной машиной Weapons of The World/YouTube
В США совершил первый полет F-15EX – новая модификация давно известного истребителя четвертого поколения. Для Америки это, на первый взгляд, шаг назад, ведь на вооружении ВВС США состоят аж два истребителя пятого поколения. Почему американцы были вынуждены возродить производство старой машины и какую опасность она может представлять для России?  Подробности...
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«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
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Должна ли Россия спасать Европу от коронавируса

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Нужно ли вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку?
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    Нужно ли вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку?

    Железный Феликс подключился к предвыборной кампании Прилепина

    Фигура Феликса Дзержинского была символом советской власти и была демонтирована вместе с развалом СССР    10 февраля 2021, 13:54
    Фото: Будан Виктор, Великжанин Виктор/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков,
    Ирина Яровая

    Феликсу Дзержинскому, точнее его статуе, удалось вновь привлечь к себе внимание всей страны. В сотый раз власти вынуждены комментировать обращение о возвращении памятника на Лубянскую площадь. Именно с таким призывом выступила инициативная группа во главе с писателем Захаром Прилепиным. Случайно ли призыв прилепинцев совпал с началом думской кампании, в которой писатель решил сыграть активную роль?

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь находится в ведении властей Москвы. Так он прокомментировал во вторник призыв инициативной группы вернуть памятник на прежнее место.

    Московские власти во вторник также приняли участие в дискуссии. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников убежден: с точки зрения исторической справедливости «будет логичнее вернуть на Лубянку бронзовый фонтан скульптора Ивана Витали, который до 1934 года стоял на площади». «Сейчас он находится во внутреннем дворе Александрийского дворца Нескучного сада. И решать вопрос об установке того или иного объекта нужно исключительно с учетом мнения самих москвичей», – сказал Шапошников ТАСС.

    Днем ранее с призывом восстановить на прежнем месте статую Железного Феликса к мэрии Москвы обратилась группа деятелей культуры и блогеров. Соавторами воззвания стали писатель и лидер партии «За правду» Захар Прилепин, публицист и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин), писатели Александр Проханов, Игорь Молотов и Дмитрий Лекух, актер Владимир Селиванов, блогер Леся Рябцева и другие. По их словам, работа монументалиста Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова стала частью исторического и культурного ландшафта Москвы. Кроме того, память о самом Дзержинском как об исторической личности «вполне жива до сих пор» и эта фигура заслуживает уважения.

    «Дзержинского надо вернуть обратно. Когда памятник вешали за шею, никого не спрашивали, уволокли, и никому до этого не было никакого дела, – заявил газете ВЗГЛЯД один из подписантов Дмитрий Пучков. – С моей точки зрения, это беспросветная глупость, когда подобные решения принимает буянящая толпа. Во-вторых, это было похоже на дурацкую мелкую месть. Это как переименование улицы Герцена в какой-нибудь Кривоколенный переулок. Чего вам Герцен этот сделал? Непонятно.

    С памятником – тоже была мелкая и гнусная месть в адрес коммунистических предков».

    Собеседник назвал основателя ВЧК «титанической фигурой советской истории». «Мы видели пример большевиков, которые порушили массу памятников, и все мы, вне зависимости от взглядов, не одобряем это дело. Но не надо и дальше ломать памятники. Пусть они стоят как напоминание. Пора уже прийти в себя и вернуть то, как было», – уверен Пучков.

    Однако идею Прилепина и его коллег раскритиковал глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев. По его мнению, у значительной части населения это «вызовет раздражение». «Такое решение станет в каком-то смысле даже оскорблением для людей, так как многие ассоциируют Дзержинского с далеко не лучшими сторонами советской власти. Одни выступят за возвращение этого памятника, другие сразу начнут в который раз требовать выноса тела Ленина из Мавзолея. У нас в стране что, мало других насущных проблем?» – задается вопросом глава СПЧ. Он предложил вернуться к этому вопросу «через многие годы, когда волнения сердец вокруг нашей истории несколько успокоятся».

    Инициативу не поддержал и его коллега по СПЧ, правозащитник Александр Брод. По его словам, это «вызовет негативную реакцию» либеральной общественности. «Сейчас такие турбулентные волны нашему обществу совсем не нужны. Люди и так находятся в непростых условиях выхода из коронавирусного кризиса. К тому же болезненно были восприняты и недавние протестные акции», – объяснил Брод.

    Тем временем в самой московской мэрии сухо сообщили, что адресованное ей обращение Прилепина, собственно, и не приходило. «В Мосгорнаследие часто поступают подобные обращения, они рассматриваются на комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме. В настоящий момент никаких новых обращений по вопросу возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в департамент культурного наследия не поступало», – заявили РИА «Недвижимость» в Мосгорнаследии.

    Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин, который также давно призывает восстановить статую Железного Феликса на Лубянке, не исключает, что данная инициатива будет воспринята в обществе как предвыборный, чисто пиаровский ход прилепинской партии «За правду», «хотя я лично слышал эту идею от Захара и раньше».

    В эти дни завершается слияние партий «За правду», «Патриотов России» и «Справедливой России», а до выборов остается полгода, напомнил политолог. «Сейчас каждое лыко будет в строку. Любая инициатива Захара Прилепина, как и его соратников, будет рассматриваться сквозь предвыборную призму, – сказал Мухин газете ВЗГЛЯД. – Попытки вернуть памятник Дзержинскому предпринимались много раз. Но серьезно за это никто не брался. Доведет ли Прилепин эту инициативу до конца, и станет хорошим показателем его эффективности как политика: была ли это предвыборная инициатива или серьезный проект, который будет развиваться в ближайшее время», – считает политолог.

    Памятник основателю ВЧК был поставлен в 1958 году на площади, с 1926 по 1991 год носившей имя Дзержинского, под окнами у здания КГБ СССР. После провала ГКЧП – 23 августа 1991 года – памятник был демонтирован. Эти кадры облетели весь мир. Хотя принято считать, что памятник был снесен по требованию собравшейся вокруг толпы, на самом деле это решение было узаконено распоряжением Моссовета. С тех пор памятник стоит в парке «Музеон» на берегу Москвы-реки.

    На ваш взгляд

     
    Нужно ли вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку?



    Обсуждение:  290 комментариев
    Тогдашний зампред Моссовета, ныне политолог Сергей Станкевич 23 августа 1991 года руководил работами по демонтажу памятника. Как и Шапошников, он считает, что с архитектурной точки зрения «какой-то элемент, организующий пространство» в центре Лубянки необходим. «Да, тогда встает вопрос по истории с фонтаном. Который там был в 19–20-м веках. Памятник-то Дзержинскому появился в декабре 1958 года. А площади лет 200 как минимум. Ну да, вернуться к фонтану некоторый смысл был бы», – сказал Станкевич «Комсомольской правде». «Но здесь вопрос не чисто архитектурный», оговорился политолог и предложил вернуться к этому вопросу не раньше, чем через 20 лет, когда «граждане спокойно решат этот вопрос, без гражданской войны. И, может быть, даже без референдума».

    Попытки вернуть статую предпринимались неоднократно и всякий раз терпели фиаско. В основном они исходили от КПРФ, которая предлагала провести референдум по этому вопросу. Соответствующее предложение коммунистов в 2015 году поддержала Мосгордума, но до плебисцита дело так и не дошло. Поводом для отказа послужила «чрезмерная затратность» референдума – около 450 млн рублей.

    Большая часть москвичей, участвовавших тогда же в опросе ВЦИОМ (56%), поддержала инициативу «Единой России» – обустроить на Лубянской площади пешеходную зону с фонтаном и сквером от «Детского мира» до Политехнического музея. Возвращение монумента Феликсу Дзержинскому на прежнее место поддержали 37% опрошенных.

    Против возвращения памятника в центр Москвы выступают в Русской православной церкви. Там даже высказывались против реставрации скульптуры, стоящей в «Музеоне», поскольку, по мнению Церкви, подобные действия оскорбляют память всех, кто невинно пострадал в СССР.

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