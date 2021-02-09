Глава СПЧ раскритиковал предложение вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

«Такое решение может стать оскорблением для многих людей в России», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя инициативу группы российских деятелей культуры вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы.

«Я против возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Авторы этого предложения говорят, что площадь пустая, ей не хватает доминанты. Да, это правда. Они говорят, что сам памятник качественно сделан. Это тоже верно, он хорош. Но ведь в этом случае речь идет не об архитектурных решениях, а о политических аспектах», – сказал глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев.

По мнению собеседника, у значительной части населения России это «вызовет раздражение». «Такое решение станет в каком-то смысле даже оскорблением для людей, так как многие ассоциируют Дзержинского с далеко не лучшими сторонами советской власти. Одни выступят за возвращение этого памятника, другие сразу начнут в который раз требовать выноса тела Ленина из Мавзолея. У нас в стране что, мало других насущных проблем?» – задается вопросом глава СПЧ.

«Думаю, что в нынешних условиях поднимать эти вопросы неправильно. Наверное, к этому можно будет вернуться, но через многие годы, когда волнения сердец вокруг нашей истории несколько успокоятся. Сейчас же я не считаю верным возбуждать общество такими задачи и проблемами, как возвращение памятника Дзержинскому», – заключил Фадеев.

Ранее группа российских деятелей культуры и журналистов призвала правительство и мэрию Москвы вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь.

«Когда мы говорим о необходимости возвращения памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы, мы говорим даже не столько об историческом, сколько об историко-культурном значении этого монумента», – указано в обращении, которое подписали Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Лекух, Владимир Селиванов, Леся Рябцева и другие.

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По словам авторов письма, работа монументалиста Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова успела стать частью исторического и культурного ландшафта Москвы. Они также полагают, что память о самом Феликсе Дзержинском, как исторической личности, «вполне жива до сих пор».

Возможность возвращения на Лубянскую площадь памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно. Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади в центре столицы.

Перед этим РПЦ выступила против реставрации памятника Дзержинскому, поскольку, по мнению Церкви, подобные действия оскорбляют память всех, кто невинно пострадал в СССР. При этом речь шла только о реставрации, а не о возвращении памятника на то место, где он стоял до начала 1990-х.

Летом 2015 года Лубянская площадь вновь стала предметом активного обсуждения москвичей после предложения КПРФ вернуть на нее памятник Дзержинскому. Соответствующее предложение поддержала Мосгордума. Однако, как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже появились опасения, что восстановление монумента спровоцирует раскол в обществе.

В то же время начали поступать предложения восстановить на Лубянской площади фонтан или организовать пешеходную зону. По данным социологического опроса ВЦИОМ, за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади высказалось 37% москвичей, в то время как предложенный «Единой Россией» проект пешеходной зоны с фонтаном поддержало 56%.

Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии был поставлен в 1958 году на бывшей и будущей Лубянской площади, с 1926 по 1991 год носившей имя Дзержинского.

Железного Феликса изваял выдающийся советский скульптор Евгений Вучетич, а воздвигли его под окнами здания бывшего страхового общества «Россия», в котором с 1918-го размещалась штаб-квартира ВЧК (позднее – ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ). Несмотря на несомненную художественную ценность, памятник был низвергнут с пьедестала 22 августа 1991 года как один из главных символов рухнувшего коммунистического режима.