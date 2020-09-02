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2 сентября, среда  |  Последнее обновление — 12:11  |  vz.ru
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Технологический прорыв России оплатит Америка

Китайский инвестор-изгой меняет США на Россию REUTERS/Matthew Childs
Развод США с технологическим гигантом Huawei оказался выгоден российской IT-сфере и экономике РФ. Китайцы заявили об открытии в России исследовательского центра и намерении вкладывать здесь, а не в США, свои инвестиции в разработки. Они оцениваются в миллиарды долларов. Деньги китайского IT-гиганта позволят отечественному сектору высоких технологий выйти на принципиально иной уровень, считают эксперты. Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
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Узбеки не случайно вспомнили про Сталина

Бюст Сталина в кишлаке Сайлык <a href="https://www.fergananews.com/">ИА «Фергана.Ру»</a>
Президент Узбекистана призвал увековечить память всех узбеков, репрессированных в сталинский период. Таких, по версии его администрации, порядка 100 тысяч, 13 тысяч из которых расстреляли. Эта инициатива &#8722; часть изменений, которые переживает Узбекистан при новом руководителе. С точки зрения России и ее истории это изменения позитивные, и вот почему. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Москва не могла выиграть на постсоветском пространстве

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Было бы хорошо, если бы мировая политика по сложности была как компьютерная игра-стратегия. Реальность куда более прихотлива, запутанна и головоломна. Это обстоятельство стоит учитывать любителям учить жизни Кремль, Елисейский дворец или Белый дом. Подробности...
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Без благих намерений дорогу в ад не вымостишь

Алексей Алешковский, сценарист
Белорусская оппозиция оказалась в понятном цугцванге: мирный протест, не направленный на достижение компромисса, рано или поздно сдуется. Революционное насилие либо будет жестоко подавлено, либо повлечет его эскалацию, вплоть до гражданской войны. В чем выход? Подробности...
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Белоруссии пора переходить на российский рубль

Антон Любич, экономист
Белорусский рубль – валюта тех, на ком держится режим Лукашенко. Такая вот «валютно-политическая экономия». Поэтому, подрывая белорусский рубль, протестующая улица действительно ударяет именно по власти. Но как такая ситуация стала возможной? Подробности...
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Узбеки вспомнили про Сталина

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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    Узбеки не случайно вспомнили про Сталина

    Бюст Сталина в кишлаке Сайлык    2 сентября 2020, 12:06
    Фото: ИА «Фергана.Ру»
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президент Узбекистана призвал увековечить память всех узбеков, репрессированных в сталинский период. Таких, по версии его администрации, порядка 100 тысяч, 13 тысяч из которых расстреляли. Эта инициатива − часть изменений, которые переживает Узбекистан при новом руководителе. С точки зрения России и ее истории это изменения позитивные, и вот почему.

    По мысли Шавката Мирзиёева (по крайней мере, в том виде, в которой ее передали информационные агентства), стране предстоит увековечить память о каждом из репрессированных в Узбекской ССР с 1937 по 1953 год, а всего их было порядка 100 тысяч. Этого добьются через переименование школ и махалли (городских кварталов) и путем издания специальных книг с биографиями жертв.

    «Представьте, какие великие дела они бы совершили во имя развития Родины, науки, экономики, культуры и литературы, какой бы прорыв сделал наш народ, если бы они не были репрессированы! Сегодня мы со скорбью вспоминаем об этой утрате», – подчеркнул президент Узбекистана.

    В той или иной форме жертв сталинских репрессий поминали, кажется, все руководители постсоветских республик, не исключая даже Лукашенко («даже», поскольку президент Белоруссии избегает высказываться о Сталине). Но впервые к вопросу подошли столь масштабно – «увековечить каждого».

    Политизированная публика в РФ на подобные инициативы в рядах некогда «братских» народов привыкла реагировать нервно, поскольку знает: антисталинизм в тех местах часто переходит в русофобию, в демонизацию России как таковой. Не то же ли самое начинается теперь в Узбекистане?

    Увы, не «начинается», а началось уже очень давно. Мемориальный комплекс «Шахидлар хотираси» («Памяти жертв репрессий»), где выступал Мирзиёев, был торжественно открыт в 2000 году. Точно так же называется первый государственный музей, созданный в уже независимом Узбекистане.

    Экспозиция этого музея поделена на десять разделов, но сталинскому периоду посвящены только четыре из них. В фокусе первого – колонизация Средней Азии Российской империей, последнего – годы, предшествовавшие развалу СССР. Надо понимать, что ни прежде – в Туркестане, ни после – в Узбекистане Ислама Каримова, никаких репрессий не было, все примеры угнетения связаны исключительно с Россией.

    Удивляться нечему: вскоре после обретения независимости в Ташкенте сделали однозначную ставку на национализм, которая предполагала отрицание вообще всего русского периода истории. Мол, жестокая северная империя веками угнетала узбекский народ – и точка.

    Это в полной мере относится к самому, пожалуй, болезненному и важному для русских этапу их совместной с узбеками планиды – к Великой Отечественной войне. После 1991 года она преподносилась как война за чужие интересы, в которой жителей Узбекистана заставили участвовать силой.

    Как следствие, Узбекистан – единственная из среднеазиатских республик, где большинство населения, согласно соцопросам, не сожалеет о распаде СССР. Того самого СССР, нахождение в составе которого обеспечило Средней Азии беспрецедентный цивилизационный скачок. Нигде и никогда традиционное, живущее натуральным хозяйством общество не превращалось столь быстро в общество индустриальное – с промышленностью, больницами и университетами.

    Благодарности за все это в обновленной историографии Узбекистана не прослеживается, Россию и СССР критикуют буквально за все, включая эмансипацию узбекских женщин.

    В области внешней политики этому сопутствовали отвратительные проявления лицемерия: Ислам Каримов приезжал в Москву на юбилей Победы, пока в Узбекистане продолжали сносить связанные с ней памятники и учиться в школах по откровенно русофобским учебникам. Некоторые из них, особенно одиозные (например, за авторством Рахимова) все-таки изъяли из обращения – после нескольких лет настойчивых просьб посольства Российской Федерации.

    Когда нечто подобное позволяли себе в Прибалтике, Грузии и на Украине, общественное мнение в РФ взрывалось негодованием. В случае Узбекистана очернение русской истории проходило для нас тихо и незаметно – внутренней обстановкой в этой среднеазиатской деспотии интересовались только специалисты.

    Хотя, между прочим, Узбекистан – наиболее крупное, богатое и развитое государство региона, за исключением Казахстана. Именно Узбекистан Збигнев Бжезинский называл важнейшей страной в контексте контроля за всей Центральной Азией.

    В 2000-х годах РФ и США ожесточенно соперничали за влияние на Ташкент с переменным для нас успехом: когда Каримов рассорился с Западом из-за кровавого подавления восстания в Андижане, Узбекистан вошел в российские интеграционные образования ОДКБ и ЕврАзЭС, когда помирился – вышел.

    Но геополитика геополитикой, а иллюзии строить не нужно – отрицание положительного вклада России в свою историю и важности культурных связей с ней было взято в Ташкенте за принцип задолго до решения увековечить всех узбекских жертв Сталина. Нагляднее всего это проявилось в Нукусе, столице автономного Каракалпакстана, где некогда располагался монумент дружбе народов: две девушки – русская и каракалпачка – стояли, взявшись за руки. Теперь каракалпачка стоит в одиночестве – ее русскую подругу демонтировали.

    Все это могло прийти черт знает к чему, например, к Туркменистану с его особо колоритной версией национальной истории, по которой туркмены изобрели колесо. Но в 2016 году Каримов умер, и в республике подул ветер перемен – начались реформы и активный пиар этих реформ за рубежом. Узбекистану меняли имидж ради того, чтобы привлечь в него инвестиции. 

    Стоит признать, в пиаре узбеки преуспели. В прошлом году The Economist назвал Узбекистан «страной года», а СNN – лучшим туристическим направлением. Не важно, сколько за это было заплачено, важно, что об этом теперь говорят.

    Статьи в российских СМИ о красотах Самарканда и фотоотчеты популярных блогеров, внезапно открывших для себя плов и рейсы в Среднюю Азию, – часть тех же самых процессов. Узбекистан неплохо платит за рекламу себя, поджидая международных макроинвесторов и микроинвесторов (они же туристы).

    Было бы наивно совмещать это с вызывающей русофобией и антисоветизмом в официальной пропаганде, поэтому, свидетельствуют очевидцы, и того и другого в Узбекистане Мирзиёева стало меньше.

    Великой Отечественной войны «ветер перемен» тоже коснулся напрямую: снос монументов прекратился, а 9 мая был построен парк Победы и специально сняты три фильма о ней.

    С учетом всех этих перемен внимание Мирзиёева к репрессированным в сталинские годы можно трактовать через уже традиционную для узбеков «многовекторность».

    С одной стороны, этот жест, несомненно, понравится Западу, где его заметят и похвалят.

    С другой (и это принципиально важно), в официальный День поминовения всех невинных жертв репрессий Мирзиёев говорил исключительно о сталинских репрессиях. Сталинисты никогда с подобным не согласятся, но контексте поиска исторического взаимопонимания между Узбекистаном и Россией это однозначно шаг вперед.

    Прежде, напомним, сталинский период никак особенно не выделялся – репрессивной и злокозненной считали всю российскую эпоху в истории страны. Видимо, для того Узбекистана, который решил стать более свободным и открытым миру, это слишком радикальная версия русофобии, а антисталинизм – в самый раз.

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