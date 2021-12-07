Госдума взяла под защиту «русскую партию» Америки

Госдума выразила солидарность с живущими в США выходцами из нашей страны, оказавшимися под давлением властей. В частности, несколько сот наших соотечественников подозреваются в нелегальной работе в качестве иностранных агентов, ФБР подвергло их обыскам и допросам. Впрочем, в самой диаспоре опасаются, что после выступления Госдумы преследование русской общины, напротив, может только усилиться.

Во вторник Госдума выпустила заявление, в котором потребовала от Вашингтона «немедленного прекращения притеснений представителей русской общины» и соблюдения их прав. В заявлении, проект которого подготовил комитет по СНГ, указано, что на протяжении последнего года не менее трехсот представителей диаспоры «подверглись преследованию по надуманным основаниям американскими спецслужбами» – в том числе обыскам, допросам, изъятию личных вещей.

Как говорится в заявлении, наших соотечественников подозревают в деятельности в качестве иностранных агентов без специальной регистрации. Кроме того, в ходе следственных действий грубо нарушаются права «соотечественников на возможность поддерживать связь с исторической Родиной».

В результате давления Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) в середине ноября вынужден был приостановить свою деятельность, отмечается в заявлении. По мнению экспертов, общее число русскоговорящего населения в США составляет 4,5–5 млн человек.

Власти фактически «вынуждают соотечественников отказаться от сохранения русского языка и культуры, от права на свою идентичность, что противоречит положениям Конституции США», отмечается в тексте. Депутаты напомнили, что наше государство во исполнение положений обновленной Конституции оказывает поддержку соотечественникам за рубежом – в обеспечении защиты их интересов и сохранении культурной идентичности.

Председатель КСОРС Елена Брэнсон ранее рассказывала РИА «Новости», что агенты ФБР в этом году допросили несколько сотен членов русскоязычной общины, среди которых были организаторы «Бессмертного полка» в США, общественные деятели, пенсионеры, а также студенты. В КСОРС подчеркнули, что организация никогда не вмешивалась в американскую внутриполитическую повестку, а также не получала и не раздавала каких-либо грантов, да и вообще не располагала финансовыми средствами.

Глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ), представляя проект заявления, попросил президента Владимира Путина поднять вопрос о судьбе соотечественников в диалоге с американским коллегой Джо Байденом.

«То, что сегодня происходит в Америке, – это такая мощная антироссийская, русофобская политика, программа «анти-Россия», которая сегодня распространяется не только в США, но и в Европе», – заявил заместитель Калашникова Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

По его словам, к некоторым членам КСОРС являлись «не менее 20–30 представителей различных спецслужб». Они проводили обыски и беседовали с ними о том, «чтобы они забыли» свою национальность и родной язык. «У руководителей спецслужб Америки огромное желание каленым железом уничтожить на территории США все, что связано с Россией», – уверен Водолацкий.

А первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия») призвал наше правительство «последовательно отстаивать права русскоязычного населения в США, используя все международно-правовые и двусторонние механизмы для прекращения давления на наших соотечественников». Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский считает, что американские силовики боятся появления в Соединенных Штатах «русской партии». «Все партии слабенькие, но если появится русская партия, то им, конечно, будет тяжело», – заявил политик с трибуны.

Ранее представитель МИД Мария Захарова расценила действия американских властей в отношении российской общины как «целенаправленные репрессии». Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова тоже заявляла о давлении на представителей общины в США.

В американской прессе в последнее время часто появлялись утверждения о том, что КСОРС используется Кремлем в качестве «мягкой силы» для распространения своего влияния на территории США. В частности, в июле этого года издание The Daily Beast назвало КСОРС «частью сети организаций, призванных продвигать интересы русскоговорящих людей по всему миру» (перевод газеты ВЗГЛЯД). Издание цитировало при этом бывшего председателя совета Игоря Бабошкина – тот жаловался, что в 2014 году ему пришлось покинуть КСОРС, так как он отказался подписываться под заявлением в поддержку присоединения Крыма к России. «Когда я ушел, российское посольство взяло контроль над организацией и поставило своих людей, согласившихся выступать за Россию», – сказал Бабошкин.

«Бабошкин – известный скандалист и склочник. Его заявления вызваны раздражением из-за поражения на тогдашних выборах нового состава КСОРС. Сейчас он использует ситуацию для самопиара, поскольку в ведущейся информационной войне против России все средства хороши, – говорит газете ВЗГЛЯД член КСОРС, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. – Тогда мы избрали новых членов совета, потом члены совета избрали другого председателя. Тратить время на опровержения такого дискредитированного субъекта бессмысленно. Он и меня лично атаковал в прессе, но я эти атаки игнорировал»

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Утверждения о том, что КСОРС в принципе «работает на Кремль», Лозанский прокомментировал следующим образом: «Если полагать, что улучшение отношений Москвы и Вашингтона в интересах Кремля, то это так. Но, с моей точки зрения, это и в интересах Соединенных Штатов. Правда, каким-то силам интересно не улучшать отношения, а ухудшать. Это их выбор».

Хотя совет как организация приостановил свою деятельность «до полного прояснения взаимоотношений с властями США», отдельные его члены продолжат свою работу без координации с коллегами, пообещал Лозанский – «разумеется, если на них не будет оказываться аналогичное давление. Тут уж каждый сам решает, как ему действовать». Как указано на сайте совета, в него входит десять лидеров разных эмигрантских организаций.

Положение совета «напрямую зависит от отношений России и США», которые, скорее всего, будут только ухудшаться, а значит нажим на КСОРС «будет продолжаться неопределенно долго», предсказывает Лозанский. «Поэтому заявления Думы, Совета Федерации и других официальных органов будут носить чисто декларативный характер. Вреда не принесут, но особой пользы тоже», – заявил Лозанский.

В свою очередь профессор политологии Университета штата Теннесси (США), эксперт Российского совета по международным делам Андрей Коробков опасается, что депутаты, напротив, оказали медвежью услугу соотечественникам.

«То, что Дума проявляет интерес к КСОРС – достаточно неприятная новость для самой организации.

Это только утвердит Вашингтон во мнении, что у этой структуры существуют какие-то связи с Москвой, в том числе политические», – считает профессор.

По его мнению, в таких ситуациях публичная поддержка иностранных властей обычно лишь усиливает подозрения. «Учтите общую напряженность отношений двух стран, конкретную ситуацию на российско-украинской границе. Можно уверенно сказать, что американские силовики воспримут такую поддержку КСОРС как дополнительный сигнал в пользу своей правоты», – сказал собеседник.

«Это прецедент. И чем больше шумиха, тем больше внимания власти США уделят другим подобным структурам. В Америке существует целый ряд профессиональных объединений российских ученых, медиков, бизнесменов. Повышенный интерес к этим структурам со стороны официального Вашингтона может им только навредить», – посетовал Коробков.