Путин послал позитивный сигнал в Европу

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28 января, четверг  |  Последнее обновление — 00:29  |  vz.ru
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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Продление ДСНВ станет исключением в отношениях России и США

Межконтинентальные баллистические ракеты России и США останутся под присмотром Илья Питалев/РИА «Новости»
То, о чем Трамп отказывался договориться с Россией несколько лет, новый президент США Байден решил буквально за несколько дней. Вашингтон и Москва в срочном порядке продлевают действие ключевого «ракетного» договора СНВ-3, причем на российских условиях. Что заставило Байдена пойти на этот шаг и означает ли это поворот в отношениях между Россией и США? Подробности...
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Россия будет осваивать Луну в одиночестве

Так гипотетически может выглядеть станция на орбите Луны nasa.gov
Роскосмос, по разным сообщениям, то ли исключили, то ли он сам вышел из экспертной группы по обсуждению перспектив создания международной окололунной станции Gateway. В проекте остаются США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство (ESA). Что на самом деле произошло и каковы интересы России с точки зрения экспансии на Луну? Подробности...
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За вступление в НАТО Молдавии придется заплатить неприемлемую цену

Доля молдаван, недовольных перспективой вступления в НАТО, приближается к 60% Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Если бы прозападный президент Молдавии Майя Санду рискнула сейчас устроить референдум о вступлении республики в НАТО, затея бы с треском провалилась. Большинство молдаван – против членства в антироссийском альянсе, и эта доля растет от месяца к месяцу. На пути на Запад стоит и проблема Приднестровья – в НАТО не берут расколотые страны. Но у Санду есть два способа обойти эти препятствия. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Путин предложил глобальную левую идею

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Речь современного левого политика. Не левоцентриста из партии «Нирыбанимясо», а именно современного левого, чья политическая философия базируется на Наоми Кляйн, Томасе Пикетти, Дэвиде Грэбере и прочих авторах этого круга. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Россия несет миру не проблемы, а решения

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В условиях откровенно непростых отношений России и Запада от первого за многие годы выступления Владимира Путина перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе ждали многого. Подробности...

Нас ждет самый жестокий этап противостояния с США

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Соединенные Штаты начали новую кампанию по вмешательству во внутренние дела России. И на этот раз они возьмутся за нас куда основательнее, чем при Обаме или Буше-младшем. Подробности...
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Главой Госдепа стал критик России

В Европе опять погромы

Чем Байден обязан Зеленскому

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Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Путин послал позитивный сигнал в Европу

    Путин призвал Европу забыть старые фобии и вспомнить о цивилизационном единстве с Россией    28 января 2021, 00:25
    Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба
    президента РФ/ТАСС
    Текст: Александр Рыбин,
    Андрей Самохин

    От Путина в Давосе привычно ждали жесткой риторики, но он удивил аудиторию, внезапно заговорив о «взаимной любви». Он призвал вспомнить о единстве российской и европейской цивилизации, сделав культуру и науку площадкой для сотрудничества. По мнению Путина, объединиться особенно важно перед лицом новых общих угроз. Но способна ли старая Европа услышать этот призыв?

    Выступая в среду на Всемирном форуме в Давосе, который проходил в режиме онлайн, президент Владимир Путин заявил, что «хочет и стремится наладить диалог с Европой, но любовь должна быть взаимной». Экономику и науку он обозначил как направления, в которых могло бы развиваться взаимовыгодное сотрудничество. По мнению Путина, Россию с Европой сближают вещи «абсолютно фундаментального характера».

    «Это общая культура. Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая на то, что Россия есть часть Европы – и географически, и, что самое главное, в культурном смысле. По сути, это одна цивилизация», – цитирует Путина РИА «Новости». Путин отметил, что если Россия и Европа смогут подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то их ждет безусловно позитивный этап в отношениях.

    Кроме общих ценностей, Путин назвал и общую глобальную угрозу – социальное расслоение, которое на фоне пандемии усилилось как в мире в целом, так и в отдельных странах. Коронавирус ускорил глобальную трансформацию в экономике, политике и социальной сфере. Президент предупредил, что «ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, не предпринимать ничего для того, чтобы этого не случилось. Тем более, есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех». Путин сравнил нынешнюю ситуацию с обстановкой в мире в 1930-х годах, то есть в канун Второй мировой войны, – «по масштабу и комплексному системному характеру вызовов, потенциальных угроз».

    Со времен Петра Великого Россия была «плотно включена в европейские дела, в европейскую цивилизацию», напомнил политолог Евгений Минченко. «У нас непрерывно происходила вестернизация и при царях, и после того, как власть взяла партия большевиков.

    Пафос большевиков в значительной мере состоял в том, чтобы перенять самые передовые достижения Запада.

    То есть заявления о том, что Россия и Европа – общая цивилизация, имеют под собой самые серьезные основания», – сказал Минченко газетой ВЗГЛЯД. Эксперт напомнил, что во время своего первого президентского срока Путин не раз говорил подобное, но затем отношения стали портиться и такая риторика ушла в прошлое.

    Что касается предупреждений Путина о «борьбе всех против всех», то вряд ли речь идет о вооруженном конфликте, полагает Минченко. «Рост глобального неравенства, на который указал Путин, отмечают ведущие международные эксперты. Это факт. Неравенство между людьми, между странами, дефицит ресурсов, конечно же, ведут к борьбе всех против всех. Но я думаю, что речь идет не о горячей войне, а о росте конфронтационности в международной политике. То есть Путин говорит о глобальной разобщенности в целом, а не о конкретной войне одних стран против других», – заключил эксперт.

    «Проводя аналогию с 1930-ми годами, президент, скорее всего, имел в виду Великую депрессию XX века, – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. – Сегодня коронавирусный кризис привел к падению экономики, снижению объемов мировой торговли и ВВП, что стало сопоставимо с масштабами событий именно того времени. При этом Владимир Путин сразу отметил, что новая мировая война невозможна, а разбалансировка мировой системы может происходить только в результате отдельных локальных конфликтов».

    В 30-е годы из Великой депрессии удалось выйти двумя основными путями, напомнил Ткаченко. «Прежде всего – спасением экономики на национальном уровне через увеличение государственных расходов и восстановлением мировой торговли посредством устранения таможенных барьеров. Похожие меры должны предприниматься и сейчас», – отметил собеседник.

    Другое направление выхода из кризиса эксперт видит в отказе международных игроков от взаимных политических и экономических санкций. «Санкции обычно носят именно политический характер, а экономика очень негативно реагирует на сигналы такого рода. После этого уже можно будет восстанавливать нормальное сотрудничество, защищать инвестиции», – добавил он. «Именно к этому и призывал наш президент в своем выступлении – собраться с силами и победить коронавирус, сохранить экологию, либеральную торговлю, избегать конфликтов», – заключил Ткаченко.

    Между тем, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что мир сегодня действительно не застрахован от нового глобального конфликта.

    «Владимир Владимирович говорил, что не видит реальных предпосылок Третьей мировой, но это не значит, что мир застрахован от такого стечения обстоятельств, которые примут необратимый – военный характер. Вспомните, как началась Первая мировая: была цепочка провокаций, которая привела к мировой бойне, хотя ни одна страна Европы, по большому счету, не была в ней заинтересована. Вторая мировая, в этом смысле, разразилась по-другому: Гитлер хотел завоевать все Европу, стремился к мировому господству. В Первой мировой воевали государства с похожим политическим строем, у которых не было непримиримых противоречий – более того, монархи трех держав: Российской, Германской и Британской империй были родственниками», – сказал сенатор.

    «Президент и напомнил в своей речи, что могут возникнуть обстоятельства, например, как-то связанные с ковидом, которые, цепляясь друг за друга, способны привести к страшной катастрофе. Что нужно для того, чтобы это не случилось? Прежде всего – взаимное доверие. А как его достичь, если сейчас на Западе возобладала мода списывать все негативные события на происки некоего врага, под которым обычно имеют в виду Россию?», – риторически спрашивает сенатор.

    Вместо ответа на этот вопрос он приводит примеры, когда ряд западных коллег Путина буквально через полчаса после ареста блогера Алексея Навального в аэропорту, с нажимом начали требовать от Москвы его освобождения. «Те государственные деятели, которые и раньше пытались давить на нашу страну, продолжат заниматься тем же самым. Другое дело – рядовые граждане других стран Старого света, настроенные непредвзято. Если этот «месседж» Владимира Владимировича до них долетит, это хоть немного поможет успокоить ситуацию в мире, которая стала слишком неустойчивой», – заключил Климов.

    Всемирный экономический форум на швейцарском курорте Давос проводится ежегодно. На него съезжаются главы государств, крупнейшие предприниматели, ведущие общественные деятели, экономисты и журналисты, чтобы обсудить самые острые глобальные проблемы. Форум считается местом, где лидеры могут в неформальной обстановке устанавливать контакты и решать насущные вопросы. В этом году мероприятие из-за коронавируса решено провести онлайн. Выступление президента Владимира Путина на Давосском форуме прозвучало впервые с 2009 года. Правда, в тот раз, 12 лет назад Путин выступал в Давосе лично.


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