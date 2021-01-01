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1 января, пятница  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
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Каким будет курс рубля в 2021 году

Новый год добавит крепости рублю REUTERS/Maxim Shemetov
Существенное падение рубля стало одной из примет уходящего 2020 года. С чем было связано обесценивание российской валюты, почему на самом деле даже нынешний курс рубля нельзя считать провалом по сравнению со многими другими примерами в мире – и каким окажется положение рубля к доллару и евро в новом, 2021 году? Подробности...
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Как работает антикризисное правительство Мишустина

Мишустин заслужил похвалу президента по итогам работы в 2020 году Евгений Биятов/РИА Новости
После новогодних праздников кабинет Мишустина отметит первую годовщину своей работы. Оценку деятельности российского правительства дал уже президент страны, высказываются на эту тему и аналитики. Как показало себя правительство по итогам стрессового 2020-го года, какие проблемы министрам удалось решить, а с чем еще предстоит справиться? Подробности...
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Какими методами Россия в 2021 году победит COVID

Как ни странно, лишь половина россиян хочет вакцинироваться от смертельно опасного вируса Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Под занавес 2020 года в России началась масштабная вакцинация от COVID-19, причем отечественными препаратами. В столице пункты вакцинации от будут открыты даже в новогодние праздники. Широкая прививочная кампания внушает надежду на скорую победу над пандемией, а практический эффект от результатов вакцинации сделает эту меру популярной среди граждан. Подробности...
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Асад рискует вновь потерять Пальмиру

В районе Пальмиры вновь обострилась террористическая активность Sandra Auger/Reuters
Количество терактов и диверсий, совершенных на территории Сирии, вновь начало расти. Причем речь идет не только о северо-востоке страны, где расположены протурецкие боевики, но и о других регионах арабской республики. В последнюю предновогоднюю ночь возле древней Пальмиры попали в засаду и погибли почти три десятка сирийских солдат. Что стало причиной новой террористической активности в Сирии и чем она грозит власти Дамаска? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Друзей не надо искать – сами появятся

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не могу не признать – чем старше становишься, тем меньше шанс найти друга. Почему так? Думаю, тут работают три фактора. Фактор больших чисел, фактор «шила в заднице» и фактор «толстой кожи». Подробности...
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Главные победители и проигравшие в 2020 году

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы. Подробности...
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Юрий Мель показывает пример мужества всей России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

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Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    Как работает антикризисное правительство Мишустина

    Мишустин заслужил похвалу президента по итогам работы в 2020 году    1 января 2021, 17:45
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Артур Приймак,
    Николай Васильев

    После новогодних праздников кабинет Мишустина отметит первую годовщину своей работы. Оценку деятельности российского правительства дал уже президент страны, высказываются на эту тему и аналитики. Как показало себя правительство по итогам стрессового 2020-го года, какие проблемы министрам удалось решить, а с чем еще предстоит справиться?

    На предновогодней встрече Владимира Путина с правительством 24 декабря команда Михаила Мишустина получила положительную оценку от президента. По словам Путина, кабинет министров сумел обеспечить достойную защиту рядовых россиян во время пандемии коронавируса и не допустил критического спада экономики. Для этого, напомнил глава государства, порой им с Мишустиным приходилось работать даже по ночам.

    «Работали в условиях больших нагрузок, – констатировал Путин. – Мы с Михаилом Владимировичем иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры. Убежден, что пройденные испытания всех нас сплотили, закалили». При этом президент, по сути, призвал руководство исполнительной власти не почивать на лаврах. «Нам с вами нужно действовать максимально собрано и ответственно, – подчеркнул Путин. – Не списывать свои сбои и подчас ошибки на сложности текущего периода, а добиваться видимых позитивных изменений в жизни российских семей».

    Одна из первых задач, за решение которых правительство должно взяться уже с 1 января, – укрепление первичного звена здравоохранения: амбулаторий, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов. На данные цели из бюджета будет выделено около 550 млрд рублей.

    Вторая задача, которую поставил президент на встрече с кабмином, – восстановление экономики и занятости в полном объеме. «Прошу это не оттягивать на более позднее время, нужно создавать условия для повышения доходов граждан», – отметил Путин.

    «И как можно быстрее от антикризисных действий и мер надо переходить к стратегической повестке», – добавил президент.

    Правительству Мишустина, которое работает без малого год, пришлось в 2020 году взять на себя функцию антикризисной команды, отметили эксперты. Кабинет был сформирован в январе, когда над мировой экономикой сгустились тучи, напомнил руководитель центра политико-экономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Не прошло и нескольких недель, как Россия столкнулась с общемировой проблемой – пандемией COVID-19.

    «Под руководством нового премьера правительство быстро начало справляться с вызовами, – полагает Колташов. – Уже в июне Путину был представлен план вывода экономики из коронакризиса, в котором был сделан акцент на инфраструктурное и жилищное строительство. Летом за льготной ипотекой уже выстраивалась очередь, рынок недвижимости в России вырос на 10%».

    Многие меры поддержки вводились кабмином впервые в истории, например, разные виды пособий на детей, напомнил Колташов. Он считает важным, что наряду с традиционной помощью промышленным гигантам, власть активно поддержала малый и средний бизнес, благодаря чему удалось избежать массовой безработицы. Максимальное за 2020 год число безработных составило 6,4% трудоспособного населения (при 4,6% в декабре 2019 года). Но для сравнения, в США на пике коронакризиса этот показатель достиг 25%, как в разгар Великой депрессии.

    «Проведенная в ноябре в кабинете министров ротация продолжила переформатирование правительства, которое кардинально меняет его роль в экономике», – отметил Колташов. –

    «Выяснилось, что перезапускать российскую экономику будет не «свободный рынок», а именно правительство. Так же, как и защищать ее от волн мирового кризиса».

    Эксперт предполагает, что кабмин и дальше будет менять стиль своей работы, чтобы наращивать свое влияние на рыночные процессы, и правительству уже удалось значительно повысить оперативность механизма управления.

    «В частности, это касается чиновников – Мишустин перешел к условно «армейскому» стилю. Он потребовал от чиновников точно знать необходимое количество подчиненных, чтобы на полевых работников не нагромождать сверху синекуры псевдоуправленцев», – заметил собеседник. Важным успехом Мишустина он также считает роспуск ставших ненужными корпораций и части институтов развития, которые теперь должны быть включены в единую систему стимулирования экономического роста. 

    В середине января Мишустин занял позицию премьера, чтобы выполнять нацпроекты, – это было его главной задачей, напомнил политолог Алексей Мухин. Счетная палата недавно проанализировала динамику их исполнения: по разным направлениям команда Мишустина опережает предшественников на 3-10%, и это несмотря на трудности, вызванные коронавирусом, отметил эксперт.

    «Правительство в разгар пандемии серьезно поддержала целый спектр секторов экономики. Причем получилось так, что спад этих секторов в период пандемии наложился на негативный эффект от проведенной ранее оптимизации системы здравоохранения. Чтобы адекватно встретить угрозу коронавируса, медицинская система потребовала серьезной доработки», – отметил политолог Павел Данилин.

    По его оценке, несмотря на этот стресс, правительству удалось дать эффективный ответ на угрозу коронавируса по линии Минздрава. Эксперт полагает, что еще одним успехом Мишустина и его команды следует признать тот факт, что удалось избежать серьезного падения уровня жизни россиян, в чем помогли и президентские инициативы по выплате пособий.

    «Мишустин – опытный специалист в фискальной сфере. Важный результат его работы за год – эффективное изменение системы налогообложения. Это касается как малого и среднего бизнеса, так и людей с очень большими доходами», – отметил Данилин. Он напомнил, что при Мишустине впервые ввели налог в 15% на ежегодный доход свыше 5 млн рублей. «Были сделаны послабления по выплате социальных взносов для предприятий – в случае, если они показывают реальную зарплату своих сотрудников. Все это было непросто для правительства Мишустина, но кабмину в целом все удалось», – отметил Данилин.

    Что касается недоработок правительства, то эксперты отмечают: правительству не удалось реализовать ряд задач, связанных с повышением доходов и покупательской способности населения. Как говорит Колташов, во многом это оправдывается чрезвычайным характером ситуации, в которой пришлось работать министрам. Правительству также следовало бы ужесточить меры по ограничению вывода капиталов из России. «Игра против рубля и отток капиталов в офшоры должны попасть под контроль правительства», – уверен экономист.

    «Кабинет министров справился со своими задачами в стрессовом режиме, но не все в его работе было гладко.

    Упущены вопросы, связанные с ценами на продукты, за что глава Минэкономразвития Максим Решетников подвергся явной и совершенно справедливой критике со стороны президента», – сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов. Он напомнил, что после разбора ситуации премьер подписал несколько постановлений для стабилизации цен на продукты. При этом Мишустин раскритиковал ведомства, упустившие ситуацию: Федеральную антимонопольную службу, Минэкономразвития, Минсельхоз и Минпромторг. К 21 декабря цены на сахар и подсолнечное масло в России снизились, сообщили в Росстате.

    По мнению Баширова, нынешний кабмин делится на тех, кто активно и регулярно «разъясняет свою работу», и на тех, «о ком мы ничего не слышим и не видим». К первым он отнес Министерство энергетики, Минпромторг, Минсельхоз, Минстрой и Минцифры. «Но мы не понимаем, что делает министр культуры, министр труда, хотя президент не раз подчеркивал особую важность вопросов социальной и социально-культурной политики. Это как раз то, что нужно исправлять, потому что на самом деле связь с населением может повысить или понизить градус социального самочувствия», – считает Баширов. 

    В целом баланс работы правительства – положительный, констатируют аналитики. Главное, что сделал кабинет Мишустина, – он удержал экономику, резюмировал Колташов. «Это позволяет надеяться, что мы быстрее многих стран будем выходить на траекторию роста, возможно, уже в 2021 году», – прогнозирует эксперт. Он выразил надежду на то, что фон для этого будет более благоприятным, чем в 2020 году. Обнадеживающими факторами, по его мнению, служат переговоры с ОПЕК+, восстановление прежних объемов добычи углеводородов, а также то, что постепенный перезапуск экономики Китая потянет за собой повышение мирового спроса на нефть и газ, что поможет России восстановить объем экспорта и валютной выручки.


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