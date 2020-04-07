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7 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
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Россиянам предложили выдавать сертификаты на путешествия

Россиянам предлагают сертификаты вместо живых денег за несостоявшийся отдых Фото: Артур Лебедев/РИА «Новости»
Российские туроператоры просят власти разрешить им возвращать туристам не деньги, а депозитные сертификаты. Авиаперевозчики де-факто уже так и делают. В сложившихся условиях туркомпании и авиалинии не могут вернуть всем клиентам их деньги. Но когда вся мировая туриндустрия парализована пандемией, сертификат становится способом гарантировать будущее путешествие.  Подробности...
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«Немецкой волне» запретили вмешиваться во внутренние дела России

Критики давно уже прозвали сотрудников DW «больными на голову людьми»Фото: lomonosovskiy.ru
«Население бежит из страны, власти ведут экономические репрессии, богачи скупают аппараты вентиляции легких». Это лишь некоторые фейки о коронавирусе в России, вброшенные в Рунет западной русскоязычной прессой. Многие из них опубликованы Telegram-каналом «Немецкой волны». В другое время над такими выдумками можно просто посмеяться, но на фоне угрозы пандемии такие фейки могут нести реальную опасность. Подробности...
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Как Россия спасает сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса

Оставшиеся за границей россияне штурмуют аэропортыФото: Евгений Пахомов/ТАСС
«Мы никогда не бросим наших людей». Эти слова премьер-министра Михаила Мишустина можно считать лейтмотивом действий, которые предпринимает сейчас Россия с целью вывезти на Родину всех россиян, застрявших за границей из-за коронавируса. Газета ВЗГЛЯД поговорила с теми, кто вынужденно задерживается за рубежом, и выяснила, в чем пока остаются проблемы с эвакуацией. Подробности...
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США готовят к войне с Китаем новую пехоту

Американскую морскую пехоту ждет большая реформаФото: Lee Jae Won/Reuters
Пока весь мир содрогается от пандемии, в американской морской пехоте идёт одна из самых радикальных её реформ за последние тридцать лет. В чем суть реформирования легендарных подразделений американских вооруженных сил, почему они выглядят настолько революционными и как это связано с планами США воевать с Китаем? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Интеграции России и Белоруссии не хватает идеологии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Можно сколько угодно уклоняться от главного, откладывать на неопределенный срок вопрос о власти и наднациональных государственных институтах, рассуждая об экономике и выгодах, но реальная интеграция при этом не продвинется ни на шаг, если не будет идеологии. Подробности...
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Санкции надо снимать, но их не снимут

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Коронавирус стал для стран Запада не только угрозой, но и возможностью. Возможностью снова проявить свое глобальное лидерство, а также исправить ряд политических ошибок. К сожалению для всех, этой возможностью США и Европа не воспользовались. Подробности...
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Алкогольные запреты – или глупость, или измена

Максим Соколов, публицист
Карантинные меры поставили вопрос и о потреблении гражданами вина и табака. Вообще-то было вполне возможно придерживаться принципа «не буди лихо, пока спит тихо». То есть вообще не вмешиваться в торговлю табаком и вином. Но нет. Подробности...
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              «Немецкой волне» запретили вмешиваться во внутренние дела России

              Критики давно уже прозвали сотрудников DW «больными на голову людьми»   7 апреля 2020, 08:30
              Фото: lomonosovskiy.ru
              Текст: Наталья Макарова,
              Иван Абакумов

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              «Население бежит из страны, власти ведут экономические репрессии, богачи скупают аппараты вентиляции легких». Это лишь некоторые фейки о коронавирусе в России, вброшенные в Рунет западной русскоязычной прессой. Многие из них опубликованы Telegram-каналом «Немецкой волны». В другое время над такими выдумками можно просто посмеяться, но на фоне угрозы пандемии такие фейки могут нести реальную опасность.

              К телерадиокомпании Deutsche Welle («Немецкая волна» или, сокращенно DW) второй раз за год появились претензии у российских парламентариев. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев накануне сообщил: комиссия изучает публикации о действиях России по борьбе с распространением коронавируса, опубликованные в иностранных изданиях, в том числе в Deutsche Welle – телерадиокомпании, которая финансируется из бюджета ФРГ и фактически отражает точку зрения Берлина. В первый раз российские власти выдвинули претензии к DW летом прошлого года за вмешательства во внутренние дела России.

              Глава комиссии уточнил, что Deutsche Welle приводит мнение правозащитников из признанной в России нежелательной организации «Открытая Россия», заявивших, что принятые в РФ законы об ответственности за распространение фейковых новостей являются ограничением свободы слова. «Все подобные публикации будут детально изучены на предмет их соответствия российскому законодательству», – приводит слова Пискарева ТАСС.

              Александр Малькевич, глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, потребовал наказать DW за фейки – в частности, за сообщения в ее русскоязычном Telegram-канале о «бегстве населения из России» из-за пандемии коронавируса, об «экономических репрессиях против граждан», «о введении цензуры» и тому подобном. При этом он рассчитывает, что на его призыв отреагирует и МИД, и комиссия Совфеда по защите суверенитета и предотвращению иностранного вмешательства.

              В понедельник на критику из Москвы ответил Кристоф Юмпельт, пресс-секретарь Deutsche Welle. «Тот факт, что DW или СМИ в целом могут оказаться объектом наблюдения в связи с их освещением последствий пандемии коронавируса в России, вызывает тревогу», – заявил Юмпельт, добавив, что «использование подобных мер» является якобы «выражением неуверенности». 

              Фейки, которые тиражирует немецкая медиа-компания, вызвали иронию у телеведущего Владимира Соловьева. «Особенно абсурдно, безо всякой привязки к реальности выглядят сообщения о том, что «россияне бегут из страны», – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Ведь, как известно, Россия предпринимает экстраординарные усилия, чтобы вернуть на территорию страны наших граждан».

              «DW стоило бы немного прийти в чувство и не позориться. Хотя произнося такое громкое известное имя, по сути, мы говорим о маленькой скромной кучке русофобов», – подчеркнул Соловьев.  По его мнению,

              «авторы издания, судя по всему, не знают, что война в 1945 году закончилась».

              «Самое смешное, что я слышал, это что для соблюдения карантина на улицы российских городов выпустили львов и тигров, – вспомнил об известных фейках Соловьев. – Все бы ничего, если бы мне не звонили друзья из-за границы и не спрашивали, правда ли это? Я отвечаю: да, правда, они охотятся на иностранных корреспондентов».

              Не следует забывать, что позиция Deutsche Welle традиционно очень близка к точке зрения правительства ФРГ, указал в комментарии газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. «DW фактически содержится на деньги немецких властей. И хотя это не государственная телерадиокомпания, она всегда была тесно связана с правительством, – указал эксперт. – В руководстве DW видят себя как независимое СМИ, которое в случае необходимости должно критиковать властные структуры Германии, но по факту происходит это крайне редко».

              Линия поведения Deutsche Welle – свидетельство общего отношения медиа ФРГ к России, добавил Рар. «В Германии писать о России с позитивной точки зрения не принято в принципе. Авторов подобных статей сразу обвиняют в пророссийской пропаганде. Видимо, время еще не пришло, чтобы люди опомнились и изменили свои парадигмы», – посетовал политолог.

              Кроме того, полагает Рар это признак общей тенденции, уже сформировавшейся в странах Евросоюза – «показать, что Россия занимается некоей диверсией во времена пандемии, якобы пытаясь ослабить ЕС».

              «Хотя внутри ЕС активно звучит критика в адрес властей, и допускаются различные точки зрения – когда российские СМИ начинают критиковать немецкую или европейскую политику, здесь сразу начинаются разговоры о российских диверсиях», – отметил Рар. С другой стороны, западные политики критикуют Москву за стремление обезопасить россиян от волн зарубежных фейк-ньюс. В частности, в конце прошлой недели представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы, представитель Франции Арлем Дезир возмутился принятым в России законом об усилении ответственности за распространение ложной информации.

              «Принятые поправки к законодательству не ограничивают работу журналистов, они пытаются поставить заслон распространению фейков», - сказал по этому поводу Малькевич газете ВЗГЛЯД.

              Следует помнить: кроме очевидно бредовых сообщений, западные издания запускают в русскоязычное медийное поле откровенно социально опасные фейк-ньюс. Например, англоязычное издание The Moscow Times, сообщило, что богатые россияне якобы скупают аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Эту утку процитировали глава международной организации Human Rigts Watch Кеннет Рот и известный своими «разоблачениями» портал The Insider. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обратился к Роту с просьбой не распространять такого рода выдумки. Однако твит Рота с критикой «правительства Путина», которое «ничего не делает, чтобы остановить богатых русских, скупающих ИВЛ», по-прежнему на месте.

              Что касается Deutsche Welle, то российские власти всего лишь полгода назад уже выдвигали претензии к этой телерадиокомпании. «Немецкая волна», действуя на территории России, нарушила законы, причем нарушила много законов. Мы сегодня приняли решение о том, чтобы была реакция на эти нарушения уполномоченными органами», – говорил Пискарев. МИД России также отмечал, что СМИ Германии вмешиваются во внутренние дела нашей страны, освещая несогласованные митинги в Москве. В частности, упоминались публикации Deutsche Welle.

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