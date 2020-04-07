«Немецкой волне» запретили вмешиваться во внутренние дела России

«Население бежит из страны, власти ведут экономические репрессии, богачи скупают аппараты вентиляции легких». Это лишь некоторые фейки о коронавирусе в России, вброшенные в Рунет западной русскоязычной прессой. Многие из них опубликованы Telegram-каналом «Немецкой волны». В другое время над такими выдумками можно просто посмеяться, но на фоне угрозы пандемии такие фейки могут нести реальную опасность.

К телерадиокомпании Deutsche Welle («Немецкая волна» или, сокращенно DW) второй раз за год появились претензии у российских парламентариев. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев накануне сообщил: комиссия изучает публикации о действиях России по борьбе с распространением коронавируса, опубликованные в иностранных изданиях, в том числе в Deutsche Welle – телерадиокомпании, которая финансируется из бюджета ФРГ и фактически отражает точку зрения Берлина. В первый раз российские власти выдвинули претензии к DW летом прошлого года за вмешательства во внутренние дела России.

Глава комиссии уточнил, что Deutsche Welle приводит мнение правозащитников из признанной в России нежелательной организации «Открытая Россия», заявивших, что принятые в РФ законы об ответственности за распространение фейковых новостей являются ограничением свободы слова. «Все подобные публикации будут детально изучены на предмет их соответствия российскому законодательству», – приводит слова Пискарева ТАСС.

Александр Малькевич, глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, потребовал наказать DW за фейки – в частности, за сообщения в ее русскоязычном Telegram-канале о «бегстве населения из России» из-за пандемии коронавируса, об «экономических репрессиях против граждан», «о введении цензуры» и тому подобном. При этом он рассчитывает, что на его призыв отреагирует и МИД, и комиссия Совфеда по защите суверенитета и предотвращению иностранного вмешательства.

В понедельник на критику из Москвы ответил Кристоф Юмпельт, пресс-секретарь Deutsche Welle. «Тот факт, что DW или СМИ в целом могут оказаться объектом наблюдения в связи с их освещением последствий пандемии коронавируса в России, вызывает тревогу», – заявил Юмпельт, добавив, что «использование подобных мер» является якобы «выражением неуверенности».

Фейки, которые тиражирует немецкая медиа-компания, вызвали иронию у телеведущего Владимира Соловьева. «Особенно абсурдно, безо всякой привязки к реальности выглядят сообщения о том, что «россияне бегут из страны», – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Ведь, как известно, Россия предпринимает экстраординарные усилия, чтобы вернуть на территорию страны наших граждан».

«DW стоило бы немного прийти в чувство и не позориться. Хотя произнося такое громкое известное имя, по сути, мы говорим о маленькой скромной кучке русофобов», – подчеркнул Соловьев. По его мнению,

«авторы издания, судя по всему, не знают, что война в 1945 году закончилась».

«Самое смешное, что я слышал, это что для соблюдения карантина на улицы российских городов выпустили львов и тигров, – вспомнил об известных фейках Соловьев. – Все бы ничего, если бы мне не звонили друзья из-за границы и не спрашивали, правда ли это? Я отвечаю: да, правда, они охотятся на иностранных корреспондентов».

Не следует забывать, что позиция Deutsche Welle традиционно очень близка к точке зрения правительства ФРГ, указал в комментарии газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. «DW фактически содержится на деньги немецких властей. И хотя это не государственная телерадиокомпания, она всегда была тесно связана с правительством, – указал эксперт. – В руководстве DW видят себя как независимое СМИ, которое в случае необходимости должно критиковать властные структуры Германии, но по факту происходит это крайне редко».

Линия поведения Deutsche Welle – свидетельство общего отношения медиа ФРГ к России, добавил Рар. «В Германии писать о России с позитивной точки зрения не принято в принципе. Авторов подобных статей сразу обвиняют в пророссийской пропаганде. Видимо, время еще не пришло, чтобы люди опомнились и изменили свои парадигмы», – посетовал политолог.

Кроме того, полагает Рар это признак общей тенденции, уже сформировавшейся в странах Евросоюза – «показать, что Россия занимается некоей диверсией во времена пандемии, якобы пытаясь ослабить ЕС».

«Хотя внутри ЕС активно звучит критика в адрес властей, и допускаются различные точки зрения – когда российские СМИ начинают критиковать немецкую или европейскую политику, здесь сразу начинаются разговоры о российских диверсиях», – отметил Рар. С другой стороны, западные политики критикуют Москву за стремление обезопасить россиян от волн зарубежных фейк-ньюс. В частности, в конце прошлой недели представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы, представитель Франции Арлем Дезир возмутился принятым в России законом об усилении ответственности за распространение ложной информации.

«Принятые поправки к законодательству не ограничивают работу журналистов, они пытаются поставить заслон распространению фейков», - сказал по этому поводу Малькевич газете ВЗГЛЯД.

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Следует помнить: кроме очевидно бредовых сообщений, западные издания запускают в русскоязычное медийное поле откровенно социально опасные фейк-ньюс. Например, англоязычное издание The Moscow Times, сообщило, что богатые россияне якобы скупают аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Эту утку процитировали глава международной организации Human Rigts Watch Кеннет Рот и известный своими «разоблачениями» портал The Insider. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обратился к Роту с просьбой не распространять такого рода выдумки. Однако твит Рота с критикой «правительства Путина», которое «ничего не делает, чтобы остановить богатых русских, скупающих ИВЛ», по-прежнему на месте.

Что касается Deutsche Welle, то российские власти всего лишь полгода назад уже выдвигали претензии к этой телерадиокомпании. «Немецкая волна», действуя на территории России, нарушила законы, причем нарушила много законов. Мы сегодня приняли решение о том, чтобы была реакция на эти нарушения уполномоченными органами», – говорил Пискарев. МИД России также отмечал, что СМИ Германии вмешиваются во внутренние дела нашей страны, освещая несогласованные митинги в Москве. В частности, упоминались публикации Deutsche Welle.

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