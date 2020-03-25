Зачем Шойгу срочно летал в Сирию

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25 марта, среда  |  Последнее обновление — 19:07  |  vz.ru
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Пандемия вернула мир к традиционной энергетике

Вирус убивает уголь и зеленую энергетикуФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Коронавирус и действия ОПЕК+ вносят тектонические изменения в глобальный энергорынок. Самый дешевый источник энергии – уголь – неожиданно стал самым дорогим ископаемым в мире. А супердешевая нефть и газ угрожают похоронить возобновляемые источники энергии. Как будет выглядеть мировой энергетический рынок после окончания пандемии? Подробности...
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В мире растет запрос на защиту и крепкую власть

Обновленная Конституция закрепляет принцип поддержки здравоохранения государствомФото: РИА Новости
Пандемия коронавируса и порожденный ею спад в мировой экономике продемонстрировали способность разных стран мира оказывать помощь своим гражданам в условиях кризиса, доказав, что доступная медпомощь и меры соцзащиты должны быть гарантированы гражданам всегда, особенно в период глобальных угроз. Как нестабильность заставляет людей и государство переосмысливать свои базовые ценности? Подробности...
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Зачем Россия помогает Италии

Еще в советское время между нашими странами сложились «особые отношения»Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
На помощь Италии, буквально задыхающейся под гнетом коронавируса, более благополучная в этом смысле Россия направила 14 самолетов ВКС с медицинским оборудованием и персоналом. Этот жест оценили в Европе, но частью российского общества он был воспринят неоднозначно: нужно ли расходовать ресурсы на страны НАТО, когда они могут понадобиться самим? Нужно, и вот почему.  Подробности...
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Западная модель мира не прошла испытание коронавирусом

Нарендра Моди решил не идти по демократическому пути, который указал ТрампФото: REUTERS/Jonathan Ernst
Почти 1,7 миллиарда человек в мире оказались на карантине из-за коронавируса. Среди них жители Европы и США – территорий, где пандемия набирает обороты. А Китай уже снимает запрет на посещение самой пострадавшей от вируса провинции Хубэй. Это породило мнение, что китайская модель в кризис оказалась устойчивее западной демократии. Но политологи уверены – подобный вывод не совсем корректен.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Главный бренд России – это армия

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия вновь примером своих военных – не громкими словами, а конкретным делом – напоминает миру, в чем она видит высший смысл существования собственной армии: приходить туда, где плохо, страшно и опасно – и там помогать, спасать и защищать. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Негры на службе Ходорковского

Максим Соколов, публицист
Не все пишут блог-секретари, порой к клавиатуре прорывается сам Михаил Борисович, и тут мы видим неграмотное письмо весьма некультурного человека, причем периодически устраивающего простодушную распальцовку: «Моргала выколю! Рога пообломаю!» Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Скажем польским писакам спасибо

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Польские писаки наглядно показали, зачем нужны поправки в российскую Конституцию и почему они нужны срочно, именно сейчас, в это сложное для страны время. Всем скептикам убедительно продемонстрировано – в Основном законе страны необходим предельно строгий запрет на любые переговоры, затрагивающие нерушимость российских границ. Подробности...
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      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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              Зачем Шойгу срочно летал в Сирию

              Поездка министра обороны России в Сирию была столь же быстрой, сколь и неожиданной   25 марта 2020, 18:25
              Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
              Текст: Евгений Крутиков

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              Крайне загадочным и срочным оказался неожиданный визит министра обороны России в Дамаск, где он встретился с президентом Сирии. Зачем понадобилась эта поездка, что обсуждали Сергей Шойгу и Башар Асад – и как происходящее связано с реализацией соглашений, достигнутых в Москве между Эрдоганом и Путиным?

              Поездка министра обороны РФ Сергея Шойгу в Дамаск была стремительной и неожиданной. На фоне пандемии коронавируса любые перемещения за пределы страны ограничены. Нет исключений и для высших должностных лиц. Есть же возможности общаться с помощью видеосвязи или электронных средств, в том числе обеспечивающих полностью защищенную связь.

              Но Шойгу предпочел приехать к Асаду лично, а затем уже в самолете на обратном пути сдать тест на коронавирус. А это означает, что вопросы, которые требовалось в спешном порядке обсудить с президентом Сирии, нельзя доверить средствам связи. Старое доброе общение «глаза в глаза».

              Сам визит продлился всего несколько часов, и это означает, что обсуждались текущие вопросы, согласованные заранее. Особое внимание привлечено и к фигуре начальника ГРУ адмирала Игоря Костюкова, сопровождавшего министра в поездке в Сирию. Традиционно в условиях информационного голода много внимания уделялось антуражу происходившего. Самолет российского министра обороны сопровождали Су-35, а во время перемещения его кортежа из международного аэропорта Дамаска до резиденции Башара Асада сверху его также прикрывали истребители и вертолеты.

              Больше никакой официальной информации о встрече Сергея Шойгу и Башара Асада не поступало. В официальных сообщениях бросалось в глаза «обсуждение вопросов экономического восстановления» Сирии (что, вообще-то, в компетенцию Минобороны не входит). В сообщениях сирийских источников дополнительный акцент делался на обсуждении ситуации «в регионе аль-Джазира», то есть в Заевфратье, дальнем востоке и юго-востоке Сирии, где американцы и курды бесконтрольно качают сирийскую нефть. Из российских официальных коммюнике этот вопрос просто выпал.

              Но в реальности основное внимание на этих очень коротких переговорах было сосредоточено на Идлибе.

              Москве удалось посулами и угрозами выбить из Анкары обещание в самое ближайшее время зачистить территорию вдоль трассы М4 и на север от нее, как и было записано в московских соглашениях о перемирии. Для турок это серьезный вызов. 25 марта, например, еще двое турецких военнослужащих получили ранения на трассе М4 у Сфурона по стандартной схеме: фугасы были заложены по обе стороны дороги, а после их взрыва некие бармалеи принялись обстреливать сам патруль.

              По данным источника газеты ВЗГЛЯД, ГРУ Минобороны России передало сирийской стороне всю информацию на радикальную организацию «Хуррас ад-Дин» (Защитники веры), которую обвиняют в этих засадах на турецкие конвои и патрули. Однако сами «защитники» неожиданно открестились от этих терактов. Это довольно странное поведение для джихадистских группировок, которые обычно легко берут на себя ответственность и приписывают себе даже совсем фантастическое участие во всем на свете.

              В Турции заговорили о «третьей силе», о неких совсем уж неизвестных группировках, которые намерены вредить выполнению московских соглашений.

              Это тоже странно, ибо «заповедник» сильно уменьшился в размерах, там уже просто физически не может появиться какая-то «новая неизвестная» группировка. В конце концов исчерпан лимит «деления» джихадистских групп. Кроме того, акции против совместного российско-турецкого патрулирования трассы М4 джихадисты проводили совместно с местным населением под десятки камер и смартфонов. Они лопатами трассу перекопали – какие тут «новые неизвестные» группы? Все ж поименно известны и с фото в анфас и профиль.

              Но это проблема Турции. Смысл визита Шойгу к Башару Асаду заключался как раз в том, чтобы согласовать поведение на период проведения турками операции по зачистке трассы М4 и «коридора безопасности» в шести километрах к северу. Необходимо избежать нового прямого столкновения между турецкими и сирийскими войсками, что в теории может произойти, если турки действительно всерьез решат зачистить в самое ближайшее время джихадистов.

              В России все еще верят в силу международных соглашений. И московские договоренности должны быть соблюдены, в том числе и турецкой стороной в полном объеме. Задача МО РФ – помочь в этом и не допустить случайного столкновения с сирийцами. Турки, кстати, продолжают периодически обвинять сирийскую правительственную армию в обстрелах (например, в горах Завии), а местные протурецкие группировки ссылаются на увеличение численности сирийских войск на передовой линии.

              Сами же турки втихомолку обустраиваются на трассе М4. Если Анкара начнет в ближайшее время армейскую операцию по зачистке трассы, то она почти наверняка снова начнет использовать беспилотники, которые сирийцы могут ненароком сбить. Этого тоже надо как-то избежать. Кроме того, Дамаску может не понравиться увеличение численности турецких войск на территории Сирии. Асада надо было убедить в том, что это не навсегда.

              Еще один неожиданный аспект блиц-визита главы российского Минобороны в Сирию: послевоенное урегулирование.

              Да, это не свойственная военному ведомству функция, но надо понимать, что армия в Сирии – это сейчас, по сути, единственный реально функционирующий механизм сирийского государства. Министерство иностранных дел непонятно, чем занято. И это в ситуации, когда Дамаску уже давно пора начать выходить из внешнеполитической и информационной блокады. Действуют санкции, но все-таки возможности для активизации внешнеполитического направления у сирийцев есть. Имидж сирийского МИДа серьезно подорван и надо искать какие-то новые ходы для возвращения сперва хотя бы в Лигу арабских государств.

              Помирить Асада и Эрдогана за один раз, конечно, не удастся. При этом надо еще, чтобы кто-то общался с Эрдоганом. А он демонстративно отказывается даже публично произносить имя и фамилию сирийского лидера, а также склонен к прочим проявлениям бытовой ненависти к сирийцам.

              Но сейчас такую амбициозную задачу, как «всех помирить», ставить перед собой еще очень рано. Достаточно хотя бы добиться того, чтобы в период зачистки турками трассы М4 ничего сверхъестественного не случилось бы. А тест на коронавирус у Шойгу наверняка будет отрицательный.


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