Почему СССР не заявлял о геноциде советского народа фашистами

Российский суд впервые в истории признал геноцидом убийства жителей Новгородской области во время Второй мировой войны. В 1942–1943 году нацистами было уничтожено более двух тысяч жителей деревни Жестяная Горка. Почему признание факта геноцида произошло только сейчас и по каким причинам правительство СССР в послевоенные годы не сделало должной оценки преступлений нацистов?

Накануне Солецкий районный суд юридически признал геноцидом массовые убийства нацистами мирных жителей деревни Жестяная Горка в 1942 году. Это первое такое решение в истории российского судопроизводства.

«Установить факт, имеющий юридическое значение: признать вновь выявленные преступления в 1942–1943 годах солдатами «тайлькоманды» в отношении не менее 2,6 тыс. советских граждан военными преступлениями против человечества, геноцидом этнических групп», – цитирует судью Солецкого суда Марину Малышеву РИА «Новости».

В мае Следственным комитетом было возбуждено соответствующее уголовное дело. Основаниями для этого стали итоги изучения рассекреченных архивных документов и поисковых работ, проведенных в 2019 году на местах захоронения мирных жителей.

Как известно, в 1942–1943 годах в Жестяной Горке Новгородской области произошли массовые убийства тысяч мирных граждан и военнопленных. В преступлении участвовали каратели так называемой тайлькоманды – специального формирования из немецких и литовских граждан, созданного в 1942 году для проведения массовых убийств советского населения. Около 20 человек, входивших в состав «тайлькоманды», уничтожили 2600 мирных жителей деревни и захоронили их в траншеях и котлованах. Во время поисковых операций под Новгородом удалось эксгумировать останки лишь 500 из них, в том числе около сотни детских.

Организатором расправ над советскими гражданами в Новгородской области стал немецкий генерал Герцог Курт. В 1947 году он был осужден Военным трибуналом Ленинградского военного округа и заключен в исправительно-трудовом лагере на 25 лет.

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Несмотря на то, что организаторы и исполнители военных преступлений привлекались к уголовной ответственности, их преступным действиям до сих пор не была дана процессуальная и юридическая оценка, отмечают эксперты.

По мнению руководителя фонда «Историческая память» Александра Дюкова, наконец «юридически зафиксировано то, что историкам было понятно давно». «Нацистская истребительная политика в отношении граждан СССР подпадает под понятие геноцида – заблаговременно спланированного преступления, которое направлено на уничтожение определенной группы населения», – уверен историк.

«Собственно, и в советское время термин «геноцид» использовался – в документальных книгах о нацистских преступлениях в Белоруссии, в следственных документах по делам нацистских пособников. Но

только сейчас эта понятная с научной точки зрения трактовка зафиксирована юридически. И это очень важно», – считает Дюков.

Руководитель «Поискового движения России» Елена Цунаева убеждена – важность признания нацистских преступлений геноцидом состоит еще в том, что «у нас есть долг перед жертвами военных преступлений». «Мы должны рассказать не только нашей молодежи, но и жителям всего мира о преступниках, которые казнили мирных граждан. Следственные органы должны продолжать детальное изучение подобных фактов, возбуждение уголовных дел», – отметила она.

Впрочем, немецкий политолог Александр Рар видит определенные риски в принятии российским судом подобного решения. «Сейчас, 75 лет спустя (после окончания Второй мировой войны), ужасный случай признан геноцидом, но тогда фактически вся война должна быть пересмотрена как геноцид немцев против СССР. Это открывает ящик Пандоры, который может привести к переоценкам и пересмотру истории», – передает РИА «Новости» слова политолога. При этом эксперт отметил, что не считает решение суда «конфронтационным» и «слово «геноцид» абсолютно приемлемо».

Определенная критика решения Солецкого суда прозвучала и со стороны члена президентского Совета по правам человека Николая Сванидзе. «Обострять эту ситуацию спустя столько лет и повышать ее эмоциональный градус нужно было для того, чтобы снова поставить Великую Отечественную войну в центр общественного внимания, освежить память о ней и пытаться кого-то судить. Но судить больше некого. Военных преступников уже нет в живых, а тем, кто есть, уже по сто лет», – сказал он.

По словам Сванидзе, обвинения о геноциде советского народа не звучали со стороны СССР из-за того, что «геноцида советского народа как такового не было». «Геноцид был не по государственной линии, а по этнической, уничтожалось еврейское население, которое тоже было частью СССР. И евреи о геноциде заявили сразу», – сказал собеседник.

В свою очередь научный руководитель Государственного архива РФ, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Сергей Мироненко полагает, что решение суда «ничего нового в историю не вносит». «Еще со времен окончания Великой Отечественной войны эта тема была хорошо известна – даже в ходе войны была создана государственная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории СССР», – сказал Мироненко газете ВЗГЛЯД. Собеседник поясняет, что «геноцид может быть осуществлен только по национальному признаку».

«Поэтому уничтожение мирных жителей деревень было не геноцидом, а военным преступлением, за что гитлеровские генералы были приговорены к повешению на Нюренбергском процессе», – отметил Мироненко.

В то же время в Совете Федерации решение суда о геноциде советского народа было поддержано. «Надо было давно и серьезно заняться этой темой с привлечением судебных инстанций. Советский Союз потерял огромное количество человеческих жизней, потому что напавшие на Россию враги боролись с нами на физиологическом и этническом уровне, истребляли нас как народ и не скрывали этого», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По мнению сенатора, установление факта геноцида не произошло раньше, так как «в 90-е этими вопросами стеснялись заниматься, а до этого СССР дружил со странами Восточной Европы, где тоже хватало своих негодяев». «Сегодня пора отбросить искусственную щепетильность, называть вещи своими именами и закреплять это все решениями судов», – подчеркнул Климов.

Схожей точки зрения придерживается и научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. «Суд, на мой взгляд, принял одно из важнейших правовых решений за последнее время. Нацистские оккупанты в годы войны совершали на нашей земле многочисленные казни мирных жителей – морили голодом, истязали в концлагерях, сжигали деревни, бомбили мирные города», – цитирует ТАСС Мягкова.

«Это решение суда является важным прецедентом, чтобы аналогичные процессы и расследования велись во многих уголках нашей страны, которые были оккупированы гитлеровцами», – сказал он.

Мягков подчеркнул, что ранее Советский Союз не настаивал на признании геноцидом убийств мирного населения по политическим мотивам. Он добавил, что родственники жертв теперь получили официальную возможность добиваться наказания исполнителей этих преступлений.

«Понятно, что большинство из тех, кто осуществлял акты геноцида, уже мертвы, но часть из них могут быть живы и скрываться в разных странах – в Германии, США, Канаде. Россия неоднократно требовала выдачи таких преступников, но их не выдавали, скрывали под своим крылом, но такие преступления не имеют срока давности, и наказание за них неотвратимо», – заключил Мягков.

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