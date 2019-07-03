«Прямая линия» президента имеет особое продолжение

За две недели, прошедшие с момента «Прямой линии», Владимир Путин принял участие в большом количестве как российских, так и международных мероприятий. Но темы, затронутые в ходе общения главы государства с народом, по-прежнему в центре внимания президента. В среду он провел встречу с членами правительства, на которой обсуждалось выполнение поручений, данных по итогам «Прямой линии».

«Нужно мониторить реальную ситуацию, мониторить, что в жизни происходит реально, потому что эти «шесть на ум пошло, семь с ума сошло», никого не интересуют, сколько вы посчитали, сколько нужно добавить.

Нужно, чтобы люди получали то, о чем мы договорились – 6-процентные кредиты должны быть. Нужно проверять просто, как это работает в жизни. Не каждый же месяц мне проводить «Прямую линию», чтобы выяснять, с чем люди сталкиваются в реальной жизни».

Эти слова Владимир Путин произнес в среду на совещании с правительством, посвященном выполнению данных им по итогам «Прямой линии» поручений.

Все годы, что существует «Прямая линия», раздается критика по поводу ее формата – частные вопросы, ручное управление. Хотя суть «Прямой линии» совсем в другом – это уникальный формат обратной связи президента с народом. Он позволяет провести одновременно и своеобразный социологический опрос, выявляющий самые волнующие людей проблемы, и настроить все ветви власти на работу по их решению.

Естественно, президент в ежедневном режиме и так анализирует все происходящее в стране. Но именно «Прямая линия» за счет огромного числа обращений (счет идет на миллионы) дает возможность получить сверхконцентрированную карту того, что волнует людей, и обратить на них внимание всей управленческой номенклатуры.

И начать решать их – потому что в этом и состоит главный смысл «Прямой линии».

Все частные случаи, конечно, тоже имеют значение. Но понятно, что президент не должен сам решать проблемы ремонта сельской дороги или подключения домов к электросетям. (Хотя это и делается в ходе «Прямой линии». Например, в этот раз была решена проблема с подключением к водоканалу тюменского села Каскара. А в перечне поручений по итогам «Прямой линии», подписанном президентом 2 июля, последним пунктом стоит рекомендация правительству Оренбургской области «обеспечить проведение капитального ремонта и оснащение необходимым оборудованием школы, расположенной по адресу: Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Трудовое, ул. Персиянова, д. 20»).

Но среди десятков пунктов перечня президентских поручений этот – единственный с конкретным адресом. Потому что все остальные касаются не просто частых случаев, а системных решений того или иного вопроса. В масштабах всей страны, а не сел или губерний.

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Собственно говоря, все вопросы на «Прямой линии» заранее группируются по темам: то, что набирает больше всего звонков и обращений, то, что стало волновать людей больше за последние годы, то, где явно нужны изменения в работе органов власти. А президент вместе с правительством пытается заранее найти пути решения той или иной проблемы.

Но абсолютное большинство поднятых на «Прямой линии» вопросов не решаются за день или неделю: необходимы поправки в законы или инструкции, выделение денег в бюджете, согласование интересов. Именно поэтому и выходит потом «Перечень поручений», а с ним дальше уже работает вся власть: как законодательная, так и исполнительная, как федеральная, так и региональная.

В перечне поручений в качестве исполнителей фигурирует в основном правительство, президентская администрация и другие подчиненные главе государства структуры. Но очевидно, что Совет Федерации и Госдума тоже включатся в работу по изменению законодательства в тех случаях, когда это необходимо. Ведь речь идет о действительно важных для множества людей вещах. Например, изменения в законах, увеличивающие (а по сути – вводящие) выплаты по уходу за детьми от полутора до трех лет. Или решения, обеспечивающие присвоение статуса ветерана боевых действий участникам отрядов дагестанских самообороны в начале второй чеченской войны. И множество других тем.

Еще больше вопросов касается анализа правоприменительной практики. Например, по поводу привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотиков. Есть темы, где нужно понять, как компенсировать выпадающие доходы бюджета – как в случае создания «механизма сглаживания колебаний цен на керосин авиационный и битум дорожный на внутреннем рынке».

Все поручения президента должны быть выполнены в короткие сроки: часть в течении месяца, некоторые через два-три, в крайнем случае – к 1 декабря. Но есть и такие, которые нужно будет мониторить постоянно. Это касается, например, роста цен на вывоз мусора. Тут антимонопольной службе придется отслеживать рост тарифов, докладывая об этом главе государства раз в полгода.

Ну а региональные власти не только получают по итогам «Прямой линии» конкретные рекомендации (например, в этот раз, обеспечивать жильем медработников). Они, что еще важнее, получают наглядный пример того, как нужно выстраивать обратную связь с людьми. Как разговаривать с ними. Как потом отслеживать выполнение своих же обещаний.

Потому что контроль за выполнением президентских поручений будет жестким – тут не отвертишься. «Прямая линия» стала важным инструментом не только в выполнении нацпроектов, но и просто в контроле исполнения чиновниками своих обязанностей.