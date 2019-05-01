Взгляд
1 мая, среда  |  Последнее обновление — 20:26  |  vz.ru
Разделы

Почему доллар теряет свое могущество в России

За пять лет Россия добилась впечатляющих результатов в борьбе с гегемонией доллара в своей торговле Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС
За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли – впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах и почему юань пока разочаровывает российскую экономику? Подробности...
Перейти а раздел…

Мог ли Советский Союз выбирать президента США

Не исключено, что Брежнев и впрямь мечтал подыграть Форду на выборах 1976 годаФото: РИА Новости
Утверждение главы госдепа США о вмешательстве Москвы в американские выборы аж в 1974 году вызвало ожидаемую реакцию в Москве. Сергей Лавров прокомментировал это заявление с изрядной иронией. И все же – имелись ли у Майка Помпео хоть какие-то основания говорить о таком вмешательстве и какого президента США хотел видеть СССР в 1970-е годы? Подробности...
Перейти а раздел…

Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Перейти а раздел…

Что стало причиной смены посла России в Минске

Александр Лукашенко хорошо знаком с Дмитрием Мезенцевым по его работе в ШОСФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Александр Лукашенко добился своего: на фоне кризиса вокруг нефтепровода «Дружба» посол России в Минске Михаил Бабич, который раздражал белорусов своей медиаактивностью, был заменен на другого тяжеловеса российской политики – Дмитрия Мезенцева. Почему Москва пошла на такой шаг? Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Прилепин защищает Сталина

Дмитрий Ольшанский, публицист
Во многих людях живет стремление к примитивным иерархиям. Хочется в уютную казарму, где все предсказуемо, где все хоть и очень брутально, но без всякого снобизма: прапор, портянки, копать канаву от забора и до обеда. Подробности...
Обсуждение: 141 комментарий

Кремль не станет помогать США в борьбе против Китая

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские эксперты предлагают замириться с Москвой и натравить ее на Пекин. Только вот не могут внятно объяснить, зачем это надо самой России. Как ни крути, ссориться с соседом нам точно не нужно. Особенно ради дружбы с США. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

ГУЛАГ продается, но секс все равно круче

Сергей Мардан, публицист
Сталинский хоррор выглядит в ютубовской ленте очень неплохо. Но только про секс с Ивлеевой все равно лучше смотрят, и Дудь это знает лучше прочих. А пожилым борцам с проклятым прошлым лучше не трясти перхотью и успокоиться. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
    Перейти а раздел…

    Что стало с победителями шоу «Голос. Дети»

    Чем удивляет Ким Чен Ын

    Обсуждение: 6 комментариев

    Что известно о будущей первой леди Украины

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Появились первые фото внедорожника Aurus

      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
      Подробности...

      Японский император впервые отрекся от престола

      Император Японии Акихито отрекся от престола в пользу старшего сына – 59-летнего наследного принца Нарухито. Таким образом 85-летний Акихито стал первым императором в современной истории Японии, который решил добровольно уйти на пенсию
      Подробности...

      Умерла Элина Быстрицкая

      Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни после долгой болезни. Как отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, она была королевой Малого, ее место останется пустым
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

          • Уезжаю отдохнуть внутри России

          • Уезжаю на дачу

          • Остаюсь дома

          • Иначе (указать в комментариях)

          Вы отмечаете Пасху?
          • Да, потому что православный (православная)

          • Да, хотя не православный (не православная)

          • Нет

          Американский посол, по сути, пригрозил России авианосцами. Вы лично боитесь американских авианосцев?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Путин подписал закон о надежном Рунете
            Путин упростил получение гражданства России для некоторых украинцевЖителей Донбасса с российскими паспортами захотели лишить гражданства УкраиныСуд в Лондоне приговорил АссанжаМетеорит на огромной скорости врезался в Луну (видео)
            Почему власти Украины молчат о скандале вокруг слов о «мразях»Российский паспорт вызвал в Донецке ажиотажВ России создали авиабомбу с парашютом и поплавкомВ Сети обратили внимание на регулярно «теряющего сознание» оппозиционера
            В Крыму отреагировали на решение суда Чехии не пускать россиян в отельКиркоров пригрозил уйти из «Евровидения»Оппозиционеры использовали праздник Первомая в Петербурге для провокацииКороль Таиланда сочетался браком с генералом

            в общей колонне


            Американская делегация прошла с флагом США на первомайской демонстрации в Крыму

            мужские слезы


            В Чечне отреагировали на извинения Зеленского

            Не простили «балаболов»


            В Сети началась кампания против «Мираторга»

            Видео

            Провальная попытка


            Как Мадуро удалось подавить военный переворот

            «торжество глобализма»


            Названы последствия доминирования небелого населения в США

            годы в в пропаганде


            Познер рассказал о своей лжи

            колоссальный регресс


            На Украине мову и вышиванку назвали символами упадка

            «красивые. Опасные»


            В Британии оценили первых красавиц Росгвардии

            Урок Зеленского для России


            Дмитрий Юрьев: Клоунада – сильнейший механизм уничтожения власти

            Школьники против


            Игорь Мальцев: Борьба за климат – это борьба за деньги

            проект Анти-Россия


            Антон Крылов: Украинцам ждать чуда от еврея как-то логичнее

            на ваш взгляд


            Как вы проводите майские праздники?

            Мог ли Советский Союз выбирать президента США

            Не исключено, что Брежнев и впрямь мечтал подыграть Форду на выборах 1976 года   1 мая 2019, 20:00
            Фото: РИА Новости
            Текст: Дарья Рыночнова,
            Оксана Борисова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Утверждение главы госдепа США о вмешательстве Москвы в американские выборы аж в 1974 году вызвало ожидаемую реакцию в Москве. Сергей Лавров прокомментировал это заявление с изрядной иронией. И все же – имелись ли у Майка Помпео хоть какие-то основания говорить о таком вмешательстве и какого президента США хотел видеть СССР в 1970-е годы?

            Во вторник глава МИД Сергей Лавров упрекнул американского коллегу в распространении небылиц о советско-американской истории.

            «Насчет заявлений Майка Помпео о том, что мы вмешивались, как вы сказали, в американские выборы в 70-е годы и продолжим вмешиваться в 50-е годы нынешнего века. Я так примерно помню его биографию: он рано начал... Если это так, если он это сказал, если он помнит все эти события, он рано начал заниматься политикой, но предсказание про 50-й год, видимо, говорит о его намерении долго в ней оставаться», – заявил Лавров, выступая на пресс-конференции в Москве.

            «Конечно, это не может вызывать никакого позитивного отношения, потому что голословные обвинения, коими полнится американская дипломатическая внешнеполитическая риторика, ни разу ничем не были подкреплены», – посетовал Лавров.

            Накануне Помпео заявил, что Россия якобы вмешивались в американские выборы с 1974 года и продолжит это делать «даже в 2050 году». «Они (россияне) угрожали нашим выборам с 1974 года, они вмешивались в наши выборы в 80-е», – заявил Помпео, выступая на мероприятии в издании The Hill. Он также утвердительно ответил на вопрос, ожидает ли он вмешательства России в выборы в США в 2020 году, отметив, что такое «вмешательство» будет продолжаться и дальше, «даже в 2050 году». По словам Помпео, о российской угрозе таким кампаниям «в течение длительного периода времени» рассказывается в неких книгах.

            При этом Помпео даже не стал объяснять, почему «вмешательство» России он отсчитывает с 1974 года. На самом деле госсекретарь, скорее всего, запутался, потому как никаких, по крайней мере президентских выборов в США в том году вообще не было. Были только выборы в конгресс, но кажется совсем уже нелепым думать, будто СССР решил в них подыгрывать республиканцам или демократам.

            В реальности советское влияние на внутреннюю американскую политику было ничтожным. Связанная с Москвой американская компартия была карликовой организацией, англоязычное радиовещание из Москвы не пользовалось в США популярностью, как и иллюстрированный журнал «Советский Союз», который распространялся на английском языке в США. Поэтому у Москвы тогда попросту не было серьезных инструментов для влияния на американское общественное мнение.

            «В то время я профессионально занимался американскими делами и ни от самого Форда, ни от его людей никогда я не слышал о том, что СССР вмешивался в тогдашние выборы»,

            – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации, бывший посол России в Вашингтоне Владимир Лукин. Он не исключил, что Союз вполне мог вмешиваться в «некоторые дела». «СССР был весьма сложным государством со сложной историей. Но здесь взятки гладки. Это все равно, что с Венгрии сейчас спрашивать, чем занималась Австро- Венгрия в 1848 году», – заметил Лукин.

            «Кстати, Советским Союзом тогда управляли люди, сконцентрированные в политбюро, которых в Америке называли «днепропетровской мафией», – съязвил Лукин. – Поэтому господину Помпео надо бы поговорить с людьми в тех краях. Может, они могут ему помочь в этом плане».

            Как известно, в 1974 году, который упомянул Помпео, в США действительно сменился президент, но это произошло без выборов. В связи с расследованием по делу Уотергейта Ричард Никсон сам ушел в отставку и его автоматически сменил вице-президент США Джеральд Форд. Неужели и за Уотергейтом стояла Москва?

            Однако, скорее всего, Помпео имел в виду 1976 год, когда в США и впрямь прошли выборы. На них Форд соперничал с Джимми Картером. Считается, что Москва в тот момент больше сочувствовала Форду, поскольку тот продолжил начатую Никсоном политику «разрядки». Советский лидер Леонид Брежнев не раз встречался с Фордом, заключив с ним несколько важных соглашений по разоружению и мерам доверия. Форд приезжал с визитом в СССР. Но в итоге он проиграл выборы, а сменивший его Картер свернул политику «разрядки».

            Американист Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что Москва действительно негласно симпатизировала Форду, однако это не значит, что она пыталась повлиять на американские выборы.

            «Почти все государства так или иначе пытаются влиять на политическую ситуацию других стран. Несомненным чемпионом во вмешательстве, конечно, остаются Соединенные Штаты», – подчеркнул эксперт.

            В отличие от него, профессор Университета штата Теннесси (США), член Валдайского клуба Андрей Коробков считает, что Помпео в каких-то мелочах, может, и прав. Для Москвы большой интерес представляла политика «разрядки», поэтому Джимми Картер рассматривался как угроза.

            «Возможно, какие-то факты влияния Москвы и были, но Помпео делает из мухи слона. Ведь все страны так или иначе вмешиваются в политические дела друг друга. А благодаря закону о лоббировании в США, множество иностранных правительств могут вполне легально вмешиваться в дела Вашингтона. Они защищают там свои интересы и даже косвенно финансируют кандидатов в президенты США», – напомнил профессор газете ВЗГЛЯД.

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............