Мог ли Советский Союз выбирать президента США

Утверждение главы госдепа США о вмешательстве Москвы в американские выборы аж в 1974 году вызвало ожидаемую реакцию в Москве. Сергей Лавров прокомментировал это заявление с изрядной иронией. И все же – имелись ли у Майка Помпео хоть какие-то основания говорить о таком вмешательстве и какого президента США хотел видеть СССР в 1970-е годы?

Во вторник глава МИД Сергей Лавров упрекнул американского коллегу в распространении небылиц о советско-американской истории.

«Насчет заявлений Майка Помпео о том, что мы вмешивались, как вы сказали, в американские выборы в 70-е годы и продолжим вмешиваться в 50-е годы нынешнего века. Я так примерно помню его биографию: он рано начал... Если это так, если он это сказал, если он помнит все эти события, он рано начал заниматься политикой, но предсказание про 50-й год, видимо, говорит о его намерении долго в ней оставаться», – заявил Лавров, выступая на пресс-конференции в Москве.

«Конечно, это не может вызывать никакого позитивного отношения, потому что голословные обвинения, коими полнится американская дипломатическая внешнеполитическая риторика, ни разу ничем не были подкреплены», – посетовал Лавров.

Накануне Помпео заявил, что Россия якобы вмешивались в американские выборы с 1974 года и продолжит это делать «даже в 2050 году». «Они (россияне) угрожали нашим выборам с 1974 года, они вмешивались в наши выборы в 80-е», – заявил Помпео, выступая на мероприятии в издании The Hill. Он также утвердительно ответил на вопрос, ожидает ли он вмешательства России в выборы в США в 2020 году, отметив, что такое «вмешательство» будет продолжаться и дальше, «даже в 2050 году». По словам Помпео, о российской угрозе таким кампаниям «в течение длительного периода времени» рассказывается в неких книгах.

При этом Помпео даже не стал объяснять, почему «вмешательство» России он отсчитывает с 1974 года. На самом деле госсекретарь, скорее всего, запутался, потому как никаких, по крайней мере президентских выборов в США в том году вообще не было. Были только выборы в конгресс, но кажется совсем уже нелепым думать, будто СССР решил в них подыгрывать республиканцам или демократам.

В реальности советское влияние на внутреннюю американскую политику было ничтожным. Связанная с Москвой американская компартия была карликовой организацией, англоязычное радиовещание из Москвы не пользовалось в США популярностью, как и иллюстрированный журнал «Советский Союз», который распространялся на английском языке в США. Поэтому у Москвы тогда попросту не было серьезных инструментов для влияния на американское общественное мнение.

«В то время я профессионально занимался американскими делами и ни от самого Форда, ни от его людей никогда я не слышал о том, что СССР вмешивался в тогдашние выборы»,

– сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации, бывший посол России в Вашингтоне Владимир Лукин. Он не исключил, что Союз вполне мог вмешиваться в «некоторые дела». «СССР был весьма сложным государством со сложной историей. Но здесь взятки гладки. Это все равно, что с Венгрии сейчас спрашивать, чем занималась Австро- Венгрия в 1848 году», – заметил Лукин.

«Кстати, Советским Союзом тогда управляли люди, сконцентрированные в политбюро, которых в Америке называли «днепропетровской мафией», – съязвил Лукин. – Поэтому господину Помпео надо бы поговорить с людьми в тех краях. Может, они могут ему помочь в этом плане».

Как известно, в 1974 году, который упомянул Помпео, в США действительно сменился президент, но это произошло без выборов. В связи с расследованием по делу Уотергейта Ричард Никсон сам ушел в отставку и его автоматически сменил вице-президент США Джеральд Форд. Неужели и за Уотергейтом стояла Москва?

Однако, скорее всего, Помпео имел в виду 1976 год, когда в США и впрямь прошли выборы. На них Форд соперничал с Джимми Картером. Считается, что Москва в тот момент больше сочувствовала Форду, поскольку тот продолжил начатую Никсоном политику «разрядки». Советский лидер Леонид Брежнев не раз встречался с Фордом, заключив с ним несколько важных соглашений по разоружению и мерам доверия. Форд приезжал с визитом в СССР. Но в итоге он проиграл выборы, а сменивший его Картер свернул политику «разрядки».

Американист Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что Москва действительно негласно симпатизировала Форду, однако это не значит, что она пыталась повлиять на американские выборы.

«Почти все государства так или иначе пытаются влиять на политическую ситуацию других стран. Несомненным чемпионом во вмешательстве, конечно, остаются Соединенные Штаты», – подчеркнул эксперт.

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В отличие от него, профессор Университета штата Теннесси (США), член Валдайского клуба Андрей Коробков считает, что Помпео в каких-то мелочах, может, и прав. Для Москвы большой интерес представляла политика «разрядки», поэтому Джимми Картер рассматривался как угроза.

«Возможно, какие-то факты влияния Москвы и были, но Помпео делает из мухи слона. Ведь все страны так или иначе вмешиваются в политические дела друг друга. А благодаря закону о лоббировании в США, множество иностранных правительств могут вполне легально вмешиваться в дела Вашингтона. Они защищают там свои интересы и даже косвенно финансируют кандидатов в президенты США», – напомнил профессор газете ВЗГЛЯД.

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