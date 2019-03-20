Взгляд
21 марта, четверг  |  Последнее обновление — 23:05  |  vz.ru
Разделы

Желающие дать России в долг бьют рекорды

Успехи Минфина на рынке ОФЗ вкупе с ожиданием смягчения монетарной политики ФРС помогают укреплять российскую валютуФото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
На фоне рекордных размещений ОФЗ российский Минфин решил воспользоваться спросом на рублевые активы и вернуться на рынок еврооблигаций. Россия готова занять сразу весь запланированный на год объем. Почему экономические власти так спешат занять как можно больше на внутреннем рынке и за рубежом? Подробности...
Перейти а раздел…

Выдвижение Байдена в президенты сильно обрадует Китай

Единственное очевидное преимущество Трампа перед Байденом – это возраст действующего президентаФото: Jonathan Ernst, Allison Shelley/Reuters
У Трампа появился по-настоящему опасный соперник в борьбе за переизбрание – о своем намерении участвовать в гонке объявил бывший вице-президент Джо Байден, на которого возложена миссия по узурпации власти демократами. Когда-то он казался из России идеальной кандидатурой, но времена изменились и теперь выдвижение Байдена – отличная новость прежде всего для Китая. Подробности...
Перейти а раздел…

Нобелевский лауреат из Японии научит Сибирь ускорять интернет

Изобретения профессора Хироси Амано используются в экранах смартфоновФото: Shi Tiansheng/Xinhua/ZUMA/Global Look Press
«Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Ведь японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами», – сказал газете ВЗГЛЯД лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом. Подробности...
Перейти а раздел…

Приглашение Бразилии в НАТО продемонстрировало презрение США к союзникам

Президент Бразилии вряд ли ожидал, что его страну пригласят в НАТОФото: Ron Sachs/ZUMA/Global Look Press
Дональд Трамп на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что страна теоретически могла бы вступить в НАТО. Это заявление американского лидера стоит воспринимать, несмотря на его анекдотичность, вполне серьезно. Главным образом потому, что оно касается вовсе не Бразилии, а в целом отношений США со своими союзниками по НАТО.  Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Верить в СССР-2 может только идеологический диверсант

Дометий Завольский, историк-архивист
Советская власть давно умерла естественным путем – всем надоев и выродившись до полной потери иммунитета. Советская идеология осыпалась еще прежде падения власти, оставаясь уделом людей совсем уж недалеких или замордованных. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Как «образование для всех» убивает Францию

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Паренёк из Нигерии по имени Баба (ударение на последнем слоге) – студент четвертого курса французского университета, изучает литературу. По-французски Баба изъяснялся на уровне «один палка, два струна» и «велик могучим этот языкa». Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Белоруссия стала второстепенной для России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если вы вдруг пропустили, то у нас тут очередное обострение с Белоруссией. Там все дымится и бурлит – резкие слова официальных лиц, сливы о подковерных раскладах. В России же практически штиль на эту тему. Подробности...
Обсуждение: 83 комментария
    Перейти а раздел…

    Самые горячие российские фигуристки

    Как «вежливые люди» помогли жителям Крыма

    Какие территории хотят отнять у России

    Обсуждение: 14 комментариев
      Перейти а раздел…

      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
      Подробности...

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...

      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          У кого вы предпочли бы взять деньги в долг?
          • У банка

          • У родственников

          • У друзей

          • Вообще не беру в долг

          Зарплата в 250 тысяч рублей в месяц достойна командира подводной лодки?
          • Да

          • Нет

          Хотели бы вы переехать в Крым?
          • Да

          • Нет

          • Я живу в Крыму

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Brexit задумали отложить еще на девять месяцев
            МИД прокомментировал решение о пожизненном приговоре КараджичуОбстрел позиций террористов в Сирии российскими вертолетами сняли на видеоУльяновский авиазавод перевели на «ручное управление» после срыва гособоронзаказаПогулявший в трусах по Третьяковке мужчина прокомментировал свой перформанс
            Назван долг иностранных государств перед РоссиейБританский суд приостановил разбирательства Газпрома и «Нафтогаза»Жители Астаны подрались из-за переименования столицыНа похоронах Началовой вспомнили о ее долгах
            Американский генерал сказал, как Россия может «подорвать демократию» СШАСтолтенберг не смог привести Лаврову доказательств нарушений ДРСМДВ Британии на случай жесткого Brexit привели в готовность 3 тыс. военныхКиллер в Москве не смог застрелить жертву из-за заклинившего пистолета

            Главная тема


            США готовятся отдать Израилю часть Сирии

            «Я вернусь»


            Телеведущий Норкин выгнал украинского политолога из студии (видео)

            не просто оружие


            Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ

            Рассказ участницы


            Появились подробности перформанса с мужчиной в трусах в Третьяковке

            Видео

            мэр в отставке


            Лужков рассказал о гигантской сумме, выплаченной Россией Украине «по пьяни ельцинской»

            возрождение дивизий


            Как и зачем меняется структура российской армии

            окончательный вердикт


            За что бывший Гаагский трибунал мстит Караджичу

            спор вокруг Huawei


            США проигрывают Китаю битву за Европу

            рынок еврооблигаций


            Желающие дать России в долг бьют рекорды

            Свобода слова


            Андрей Бабицкий: Я убил себя во время Крымской весны

            Право на аборт


            Анна Долгарева: В чем причина материнского безумия

            Бывший СССР


            Ирина Алкснис: Белоруссия стала второстепенной для России

            на ваш взгляд


            У кого вы предпочли бы взять деньги в долг?

            На модернизацию Abrams Трампа вдохновил успех России в Сирии

            Abrams даже после модернизации будет слабее российских танков   21 марта 2019, 22:20
            Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»,
            Todd Robinson/U.S. Army
            Текст: Алексей Нечаев,
            Никита Коваленко

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Дональд Трамп назвал американский Abrams лучшим в истории танком, превосходящим своих конкурентов из России и Китая. А также пообещал выделить на его модернизацию колоссальные 6 млрд долларов. Как относиться к заявлению Трампа о том, что Abrams превосходит российские Т-90 и «Армату»? И не случится ли так, что вскоре модернизированные Abrams окажутся у западных рубежей нашей страны?

            Президент Трамп, выступая в среду на танкостроительном заводе в штате Огайо, назвал М1 Abrams лучшим в истории танком. «Мы даем нашим войскам самый эффективный, надежный и боеспособный танк в истории войн, верно. Насколько он сравним с танками, которые делают Китай, Россия и другие, как вы думаете? Мы их победим?» – задался вопросом Трамп и сам себе ответил, что «если конфликт случится, мы будем доминировать на поле боя, и мы победим».

            Трамп также сообщил, что в течение трех лет правительство планирует инвестировать 6 млрд долларов в модернизацию M1 Abrams. Стоит отметить, что в феврале в соцсетях появилась первая фотография новейшей модификации Abrams – модели M1A2C.

            Нет никаких сомнений: запустить модернизацию танков Вашингтон вынуждает его собственная риторика, помноженная на финансовые аппетиты заокеанского ВПК. Непрерывные заявления Вашингтона о военной угрозе со стороны России и Китая, а также желание вмешаться во внутренние дела то Ирака, то Сирии, то Демократической Республики Конго, то Венесуэлы дают весомые аргументы оружейному лобби для выбивания новых выгодных госзаказов.

            Против кого же Пентагон собирается применять новые обновленные танки? Такие машины – незаменимая вещь в любых локальных конфликтах, считает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

            Abrams числятся в корпусе морской пехоты, которая прилагается к любому экспедиционному корпусу. Например, когда отправляется за границу два–три батальона, то с ними обязательно едут 56 танков Abrams. Обычно их везет танко-десантный корабль. Это у американцев в штатной структуре», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт.

            Теоретически новые танки могут позднее оказаться и в Западной Европе, будучи нацелены против России. По мнению экспертов, Пентагон на полном серьезе готовится применять их и в Третьей мировой войне, в глобальных конфликтах против России или Китая.

            «Понятно, что наши танки: Т-72, Т-80, Т-90 после модернизации, а также новейший танк Армата Т-14 заставили сухопутных генералов из Америки задуматься. Ведь в случае крупных полномасштабных сражений, в том числе и после применения ядерного оружия, наши модернизированные танки практически снесут всю их технику», – заявил Леонков, напомнив, что все современные танки оснащены противорадиационной защитой.

            Кстати, уже на этой неделе США начали первую тренировку по переброске контингента в Центральную Европу для отработки быстрого развертывания в случае чрезвычайных ситуаций. Так, 19 марта в Германию прибыли первые 350 бойцов первой танковой дивизии, сообщает Associated Press. Всего должны прибыть 1500 американских военных, после чего они направятся в Польшу, где их будут ждать танки и другое тяжелое вооружение, переброшенное из пункта предварительного складирования в Голландии. Планируется, что американские солдаты проведут совместные учения с польскими войсками.

            Как пишет «Спутник», основная задача проводимых учений – отработать стратегию «динамичного применения сил», идея которой состоит в том, чтобы быстро отреагировать на возникшую в Европе угрозу и быстро перебрасывать боеспособные подразделения.

            Трамп пытается возродить танкостроение, которое было фактически уничтожено в 2008 году, заявил Леонков. «Он хочет собрать всех специалистов под знамена, чтобы опять все боевые танки появились на поле боя», – подчеркнул собеседник.

            Стоит добавить, что практически работы в этой области в Америке были заморожены даже дольше – около 30 лет. А потому сейчас придется восстанавливать все мощности и набирать специалистов чуть ли не с нуля.

            Напомним, в бюджетном запросе на 2020-й финансовый год, направленном Белым домом в Конгресс на прошлой неделе, предлагается увеличить расходы на оборону на 5% – до 750 млрд долларов.

            А ведь совсем недавно, во времена Обамы, американский генералитет вообще не рассматривал танки как основной вид вооружений, напоминает Леонков.

            «Например, в 2016 году компания General Dynamics Corporation презентовала платформу на которой будет развиваться легкая бронированная техника. Для этой платформы было взято гусеничное шасси британской бронемашины «Аякс». Машина получила название «Гриффин», была вооружена 120-мм орудием. Фактически – танк, но при этом была легкобронированный и маневренный. Предполагалось, что именно этот проект придет на смену Abrams», – рассказал эксперт.

            «Но выяснилось, что эта легкая бронированная техника хорошо прошивается противотанковыми комплексами РПГ и ПТРК.  К тому же на решение Пентагона повлиял танк «Армата Т-14», который имеет необитаемый боевой модуль, повышенную скорострельность и точность стрельбы. В бою с легкобронированными монстрами с большими орудиями он имеет явное преимущество. А вот с Abrams, которые нужно довести до ума и доработать, не так все однозначно», – сказал эксперт.

            Восстанавливать танкостроение американские генералы решили, когда увидели успехи российской бронетехники в Сирии, уверен Леонков.

            «Правительственная армия на наших Т-72 и Т-90 (правда, их сирийские варианты) достаточно успешно сломала военную машину боевиков,

             – подчеркнул эксперт. – Боевики как раз и пользовались легкой техникой – там у них «шахид-мобили». Они перевооружали БМП, наладили подвижную гражданскую технику. Но, как выяснилось, воевать против танков им оказалось все равно не сподручно. Особенно успешной была операция по деблокированию города Дейр-эз-Зора. Там сирийские военные под руководством наших советников показали, как на самом деле воюют наши танки».

            В западной прессе действительно бытует мнение, будто бы Abrams является чуть ли не идеальным танком, способным работать в любых климатических условиях. Этому в том числе способствуют голливудские фильмы, где Abrams частенько демонстрируется исключительно с правильных ракурсов и выглядит непобедимым исполином посреди ближневосточных пустынь или горной местности.

            Танк стоит на вооружении армий Австралии, а также нескольких арабских стран, в том числе Марокко, Египта и Саудовской Аравии. Кстати, саудиты передали модель M1A2 Abrams своим союзникам в Йемене, воюющим против хуситов. Именно в боях в Йемене недавно и выяснилось, что танк довольно уязвим для огня из РПГ и ПТРК. Не исключено, что Трамп решил модернизировать танк, имея в виду и банальную коммерческую цель – сбывать их за границу. Правда, не очень понятно, как к продаже танков арабским странам отнесется Израиль – ведь на последних моделях стоят именно израильские комплексы активной защиты.

            Леонков также обратил внимание на то, что основное противотанковое оружие, которое используется на Ближнем Востоке – ПТРК «Корнет» – «очень хорошо пробивает не только Abrams, но и его собрата из Германии – Leopard 2. Чтобы решить этот вопрос, американцы решили прибегнуть к помощи израильских специалистов.

            «Активная израильская защита ставится на Abrams, но из-за этого танк набирает вес, который в сумме составляет 60 тонн, и даже превышает эту отметку. Это говорит о том, что Abrams – тяжелый танк», – указал собеседник, объяснив, что это делает его еще более неповоротливым и уязвимым.

            «Насчет лучшего танка в мире Трамп погорячился. Это далеко не самый лучший танк, и это показала война в Ираке и во всех остальных странах. В сложных условиях он может ехать не больше 15 минут, поэтому говорить, что это лучший танк в мире – нескромно», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по танковому вооружению и технике, кандидат военных наук Сергей Суворов.  

            «Когда я разговаривал с главным инструктором танка Abrams господином Филиппом Леттом, он сказал, что его задача была обеспечить безопасность экипажа. Он разместил во внешней башне вышибные пластины. Но все равно часть боекомплекта находится в корпусе, и при воспламенении даже одного боеприпаса танк и экипаж будут потеряны», – пояснил Суворов и добавил, что по ряду характеристику у нашего Т-90 есть серьезные преимущества.

            Стоит отметить, что даже журнал The National Interest не далее как в феврале писал о российском «убийце танков Abrams».

            С Суворовым согласился и военный эксперт Антон Лавров. «Заявление о том, что Abrams лучший, можно считать американской пропагандой. Это неплохой танк. Он больше всех воевал из современных зарубежных танков в последние десятилетия, но он не лучший. Поэтому его и модернизируют. Тем более в современных модификациях те же российские Т-90 и израильская Merkava интереснее смотрятся, чем американские Abrams», – полагает Лавров.

            Специалисты уверены, что даже после глубокой модернизации Abrams не превзойдет российский Т-90, не говоря уже про «Армату». «Я сомневаюсь в том, что Abrams станет современнее «Арматы». Хотя его и модернизируют, лучше «Арматы» он не будет», – сказал Суворов.

            «Даже после модернизации Abrams совершеннее «Арматы» не станет. Главное преимущество «Арматы» в том, что она создавалась с нуля. Это позволило применить в ней полностью новую и перспективную компоновку, то есть безэкипажную башню. Как ни модернизируй существующие иностранные танки, такого уровня защиты экипажа добиться им не удастся», – резюмировал Лавров.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............