Восхищаясь «Тиграми», в Германии намекают на то, что «могут повторить»

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22 мая, вторник  |  Последнее обновление — 19:54  |  vz.ru
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Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России

Болгары пытаются запрыгнуть в уходящий российский газопроводФото: Petar Petrov/ZUMA/ТАСС
Президент Болгарии заявил, что его страна нуждается в прямых поставках российского газа – и для этого нужен отдельный газопровод. Ирония судьбы в том, что именно такой газопровод Россия и хотела строить всего несколько лет назад, однако София предала Москву и под давлением США запретила строительство. При каких условиях Россия простила бы Болгарию и дала разрешение на подобный газопровод? Подробности...
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Озвучены аргументы «за» и «против» обмена Вышинского на Сенцова

Киев предложил Москве обменять одного украинского гражданина на другогоФото: Global Look Press, Валерий Матыцин/ТАСС
Киев выдвинул идею обмена задержанного на Украине по обвинению в госизмене журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм украинца Олега Сенцова. Вероятно, арест Вышинского был спланированной акцией, чтобы потом предложить подобный вариант. И это ставит перед Москвой принципиальный вопрос – соглашаться или нет? Подробности...
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В России зазвучали последние отголоски «парада суверенитетов» 90-х

Российское государство по-прежнему гарантирует сохранение культуры двухсот народов РоссииФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Татарин, живущий в Башкирии, не обязан изучать башкирский, дагестанец, живущий в Калмыкии, не обязан учить калмыцкий. Об этом напоминают общественные деятели на фоне дискуссии, разгоревшейся вокруг законопроекта, который вводит принцип добровольности изучения национального языка. Если родители хотят, чтобы их ребенок изучал родной язык, они просто будут подавать заявление по этому поводу. Подробности...
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Названы четыре причины резкого обострения в Донбассе

Украинские диверсанты впервые взорвали мост в глубине территории непризнанных республикФото: twitter.com/Hrustalny_Luch
Новое обострение в Донбассе привело к крупным потерям с обеих сторон, особенно в районе Горловки. ВСУ заявляют, что имеют планы «затянуть петлю вокруг Донецка». Почему активизация боев в Донбассе произошла именно сейчас и какое значение имеет Горловка для агрессивных планов украинских военных? Подробности...
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В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след

Церковь Архангела Михаила в Чечне стала местом сражения с боевикамиФото: со страницы храма на vk.com
Спецслужбы Чечни отбили в центре Грозного попытку захвата боевиками прихожан в церкви Архангела Михаила. По предварительным данным, ликвидированы четыре боевика. В ходе операции также погибли двое полицейских и один прихожанин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении от «одной из западных стран». Кто заинтересован в подобных терактах и какие цели на самом деле преследовали заказчики? Подробности...
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Хочешь – изучай национальный язык, не хочешь – не изучай

Дмитрий Самойлов, театровед
Если ты бурят, который, так вышло, живет в Марий Эл, зачем тебе изучать марийский язык? Для коммуникации тебе будет достаточно русского. А марийский учат те, кто хотят сохранить свои национальные традиции. Хотят, а не обязаны. Подробности...

Все умрут, а Скрипаль останется

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Самонекролог кота бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, невинно убиенного британскими спецслужбами Нэша Ван Дрейка, свидетеля. Подробности...
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Трамп придумал, как обрушить «Северный поток – 2»

Дмитрий Родионов, политолог
Почти месяц спустя выясняются «пикантные» подробности беседы канцлера Германии Ангелы Меркель с американским президентом Дональдом Трампом. Кому как, а мне эта новость показалась весьма примечательной. Подробности...
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          Восхищаясь «Тиграми», в Германии намекают на то, что «могут повторить»

          Историческая параллель между современным «Леопардом» и А7V времен Первой мировой – далеко не случайная   22 мая 2018, 19:35
          Фото: Anton Hoffmann/Wikipedia
          Текст: Алексей Нечаев,
          Андрей Резчиков

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          Немецкая пресса вспомнила о германской бронетехнике времен Первой и Второй мировой войн - причем в прямом контексте «сдерживания России». Упоминались «Тигры» и «Пантеры», которые позволили Гитлеру «быстро осуществить завоевания». Насколько большую угрозу представляют современные немецкие танки и как реагируют в ФРГ на подобные аналогии с нацисткой Германией?

          Немецкая пресса пишет в хвалебных тонах о новой модификации танков «Леопард-2» – А7V. Сейчас подобные машины стоят в Прибалтике «для сдерживания России». Как пишет Die Welt, власти страны решили возобновить серийное производство танка, новая модификация которого представляет собой «движущийся компьютер», а командир экипажа работает джойстиком.

          Последние модификации танка производятся с улучшенной защитой, «цифровой башней» и оборудованием по включению машин в единую автоматизированную среду. Модернизированные танки комплектуют 120-мм пушкой. Траекторию полета снаряда рассчитывает баллистический вычислитель. Машина весом 60 тонн развивает скорость до 70 километров в час.

          После падения железного занавеса танки казались Берлину пережитком противостояния с СССР, однако сейчас, учитывая ухудшение отношений с Москвой, они вновь приобретают былое значение, говорится в статье. Индекс новейшей модификации «Леопарда» А7V совпадает с обозначением танка времен Первой мировой войны («Вотан», «Изольда» и др.). «Танки навсегда изменили войну. Они позволили Гитлеру быстро осуществить завоевания в первые годы Второй мировой войны. «Тигры» и «Пантеры» считались самым опасным оружием вермахта», – ностальгирует издание.

          «Леопард-2» поставлялся в войска с 1977 года. Но после 1991 года поставки машин резко сократились. Еще осенью прошлого года сообщалось о том, что из 244 «Леопардов-2» в составе Бундесвера большая часть непригодна к эксплуатации. В боевой готовности находилось только 95 танков, 89 были признаны «условно вышедшими из строя» и не подлежащими ремонту в связи с отсутствием запчастей. Еще 53 танка проходили модернизацию.

          Нынешний оборонный бюджет Германии растет больше, чем когда-либо после «холодной войны». Одним из самых крупных заказов стал контракт на 800 млн евро по модернизации 100 танков «Леопард-2». Последняя модификация «Леопарда», А8, должна поступить на вооружение в 2020 году, а с 2030-го Германия и Франция начнут разработку совместной боевой машины.

          Главный редактор военно-исторического журнала Baltfort Юрий Мелконов (Латвия) указывает, что «Леопард-2» – машина очень высокого уровня. Среди главных достоинств он отметил 120-миллимитровую гладкоствольную пушку, прицельные системы, скоростные характеристики и двигатель, который можно заменить в течение 45 минут.

          «Тут вопрос не в технике, а в том, чтобы втянуть Германию в гонку вооружений. Немцы не хотят тратить на оборону, как того требует НАТО, два процента ВВП и из-за этого американцы очень недовольны», – сказал Мелконов газете ВЗГЛЯД.

          Как уточнил газете ВЗГЛЯД член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии при правительстве, полковник запаса Виктор Мураховский, российские танковые орудия (в частности, 2А82, которые установлены на танках Т-14 «Армата») «превосходят по своим характеристикам пушку концерна Rheinmetall, которая установлена на танке «Леопард-2» А7. Что касается численности машин, то в распоряжении Бундесвера, по его оценке, около 2,5 тысяч танков, включая находящиеся в консервации. Также танк поставляется почти в два десятка стран, в том числе в Австрию, Грецию, Данию и Индонезию. Недавно сто танков купили поляки и столько же – финны.

          По поводу же возможного противостояния «Леопардов» с российскими танкам  эксперт полагает, что и те и другие машины находятся на примерно одинаковом технологическом уровне.

          «Чтобы узнать, какой танк лучше, нужно устроить что-то вроде танкового сражения под Прохоровкой. Хочу отметить, что ни один западный танк не участвовал в танковом биатлоне. Эксперты объясняют это боязнью американцев, немцев и других производителей танков участвовать в прямом соревновании с российскими танками и не дай бог проиграть. Тогда все контракты на танки можно выбросить в мусорное ведро. Они боятся прямой конкуренции», – полагает Юрий Мелконов.

          Мураховского удивило, что немецкие журналисты назвали А7V лучшим танком времен Первой мировой. «Лучшим танком Первой мировой считается французский Рено FT-17, выпущенный в 1917 году. Недаром компоновку этого танка назвали классической. Die Welt выступает как пропагандист местного танкостроения, поэтому у них там все лучшее. У них и танк Sonder Kraftfahrzeug (Голиаф) времен Второй войны лучший и непобедимый. Непонятно, почему они проиграли, если у них все непобедимое и лучшее», – иронизирует Мураховский.

          Но в этой истории есть не только технический аспект. Как известно, германское общество болезненно реагирует на упоминания и ассоциации с Гитлером. Почему немецкая газета проводит аналогию с «Тиграми» и «Пантерами», то есть машинами времен нацистской Германии? Ведь можно сказать, что подобными аналогиями германская пресса прямо воспроизводит популярный в России лозунг «можем повторить» - только с поправкой на собственные исторические параллели. И если в России при упоминании такого лозунга имеется в виду прежде всего неотвратимое наказание агрессора, то на что же намекает немецкая пресса? Неужели на возможность агрессивной войны против России?

          По мнению директора Германо-Российского форума Александра Рара, левая пресса сильно критикует Бундесвер из-за целой серии недостатком. «По официальным документам, танки не едут, лодки не плывут, пилотам недостает налета. Все эти проблемы проводят к тому, что часть прессы считает, что вообще не нужно вкладывать деньги в армейские структуры», – пояснил Рар.

          Однако правая пресса, такая как Die Welt, Focus выступает за строительство новых танков, которые должны стоять на границе с Россией и «защищать прибалтийские страны». «Это совсем другая риторика. Праволиберальный истеблишмент склоняется к усилению НАТО, к тому, что нужно оснащать НАТО немецкими танками. За этим стоит немецкий ВПК, который может на этом хорошо заработать», – пояснил политолог.

          Рар убежден, что подобные статьи будут вызывать гневную реакцию в обществе. Он пояснил, что немецкое общество сейчас расколото: если одни считают, что конфликт с Россией будет нарастать, то другие уверены, что на фоне проблем с Америкой Берлину надо начинать дружить с Москвой. Дружить, а вовсе не пугать напоминающими о Второй мировой танками.


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