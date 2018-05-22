В Германии вспомнили об успехах оружия вермахта в противостоянии России

Немецкое издание Die Welt написало о «возрождении» танка «Леопард 2» в модификации А7V, предок которого с таким же названием принимал участие в Первой мировой войне, а также вспомнило о «Тиграх» и «Пантерах» вермахта, обеспечивших Гитлеру быстрое продвижение в первые годы Второй мировой.

В статье отмечается, что последние модификации танков «Леопард 2» – A7V – носят такое же название, как у немецкого «монстра», который принимал участие в Первой мировой войне, став первым серийным танком Германии, передает РИА «Новости».

«Танки навсегда изменили войну. Они позволили Гитлеру быстро осуществить завоевания в первые годы Второй мировой войны. «Тигры» и «Пантеры» считались самым опасным оружием вермахта», – ностальгирует издание.

После падения железного занавеса танки казались Берлину пережитком противостояния с СССР, однако сейчас, учитывая ухудшение отношений с Москвой, они приобретают былое значение, говорится в статье.

«Немецкие танки сейчас стоят в Прибалтике для сдерживания России», – сообщает издание, отмечая, что каждая из современных боевых машин «Леопард 2» А7 представляет собой «движущийся компьютер», а командир экипажа работает джойстиком.

Напомним, в начале мая в Германии вспомнили об утраченной способности Бундесвера говорить с позиции силы.

Ранее стало известно, что немецкие военные летчики увольняются из-за нежелания воевать с Россией.