Политолог: Заявлением о России Трамп дал оплеуху партнерам по G7

Взгляд
8 июня, пятница  |  Последнее обновление — 19:01  |  vz.ru
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На пути «Северного потока – 2» осталось только одно препятствие

«Северному потоку – 2» дали зеленый свет уже три из четырех иностранных государств, рядом с которыми пойдут трубыФото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Газопровод «Северный поток – 2» получил важнейший документ. Швеция, знаменитая поисками «российских подлодок», не смогла найти аргументов для отказа дать разрешение на прокладку газопровода через свои территориальные воды. Теперь слово за Данией. Что будет, если эта страна все-таки станет чинить препятствия ключевому российскому газопроводу? Подробности...
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«Группа семи» превратилась в группу детского сада

G7 вошла в состояние полураспада впервые за свою историюФото: Yves Herman/Reuters
Грядущий саммит «большой семерки» явно побьет все рекорды по количеству скандалов. Раздражение, накопившееся у европейских лидеров к Трампу, вылилось наружу, и уже известно, что итоговое заявление G7 может быть подписано без США. Но самое смешное, что и этот бардак пытаются повесить на совесть России, которая нависла над Квебеком «темным облаком». Подробности...
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Волонтер: Многие говорили, что мест в онкоцентрах не хватает

Волонтер-медик Алевтина Киселева обработала порядка 2 тыс. запросов россиянФото: кадр из видео
На прямой линии с Владимиром Путиным тему онкологии подняла волонтер-медик Алевтина Киселева. За несколько дней девушка обработала порядка двух тысяч вопросов россиян, которые касались онкологических заболеваний, со всех регионов. О самых острых и популярных темах она рассказала газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Зачем Украина закупает некачественную военную технику

Триумф украинской коррупционной схемы – закупка вертолетов H225Фото: кадр из видео
Киев занят активным переоснащением сил МВД и ВСУ. Некоторые трактуют это как признак подготовки к наступлению в Донбассе, однако заключаемые контракты вызывают у специалистов недоуменные вопросы: зачем покупать заведомо некачественную технику по явно завышенным ценам? Ответ удивит только тех, у кого в отношении украинской власти еще сохранились иллюзии. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен

Дмитрий Ольшанский, публицист
Эти люди тщательно имитируют нравственную озабоченность, они говорят о свободе для несправедливо осужденных, и хорошо говорят, пылко, но стоит только задать им один тихий вопрос, как все меняется самым сокрушительным образом. Подробности...

Надоело быть прислугою Дурака

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Вот скажи Михаил Ефремов про Крымский мост что-нибудь умное, ну и кто бы это заметил? А дурака свалял – и машинка славы работает. Поняв это, следует успокоиться. Но что-то не даёт, мешает, скребёт в груди... Ах да! Подробности...
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Власти могут что-то «забыть», но общество им напомнит

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда Путин в прямом эфире по запросу рядового гражданина задает неприятные вопросы губернатору за несколько тысяч километров, это в первую очередь решение одной извечной российской проблемы. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Новое извержение вулкана в Гватемале застало местных жителей врасплох

      В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человек
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      Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ

      Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городах
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

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          Политолог: Заявлением о России Трамп дал оплеуху партнерам по G7

          В ответ на давление США у Москвы может возникнуть сильный соблазн возглавить «Интернационал изгоев»   8 июня 2018, 18:30
          Фото: Alessandro Bianchi/Reuters
          Текст: Юрий Зайнашев

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          «Это явно пренебрежительный жест в сторону партнеров по G7. Трамп показывает: мне ваши ценности по барабану. Если мне удобнее встречаться с Путиным в таком формате, то почему бы и нет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя призыв американского президента восстановить Россию в клубе тех, кто «правит миром».

          Прибыв в пятницу на саммит «большой семерки» в Канаду, Дональд Трамп с порога вызвал сенсацию, потребовав вернуть в этот элитный клуб Россию. С Трампом в этом сразу солидаризировался и другой участник саммита – новый премьер Италии Джузеппе Конте.

          «Нравится вам или нет – и это, может быть, политически некорректно говорить – но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров», – сказал президент США.

          Напомним, что еще четыре года «большая семерка» всерьез строила планы полного бойкота России на международной арене. Теперь же двое из семи ее участников сами требуют восстановить права нашей страны. В общем, времена, когда лидеры Запада пытались нас изолировать, давно прошли. Все попытки бойкота рухнули.

          О том, каковы шансы, что Трамп наконец сможет выполнить свои предвыборные обещания и заключить «большую сделку» с Путиным, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

          ВЗГЛЯД: Андрей Вадимович, зачем Трамп призвал вернуть Россию в G8? Это у него прорывается подспудное желание таки сблизиться с Путиным?

          Андрей Кортунов: Трамп постоянно говорит о необходимости сближения. Может быть, ему кажется, что встреча «на полях» будет для него менее рискованной политически внутри страны. Ведь последняя его встреча с Путиным была на G20 в Гамбурге. В каком-то смысле этот механизм выгоден для Трампа, поскольку это не двусторонняя встреча, которая сразу подставила бы его под огонь критики, а многосторонняя, то есть менее обязывающий формат.

          Андрей Кортунов (фото:Владимир Трефилов/РИА Новости)
          Андрей Кортунов (фото:Владимир Трефилов/РИА Новости)

          Но в данном конкретном случае Трамп еще демонстрирует свое отношение к G7. Накануне Меркель отказалась принимать Россию туда обратно, потому что это клуб, основанный на ценностях. А Трамп показывает: мне ваши ценности по барабану. Это площадка, которая должна выполнять функции площадки, и если мне  удобнее встречаться с Путиным в таком формате, то почему бы и нет. Это если и не оплеуха, то явно пренебрежительный жест в сторону своих партнеров по G7. Он показывает, как сильно не уважает их мнение.

          ВЗГЛЯД: В своих работах вы до сих пор предрекали Трампу одни поражения на российском направлении. Мол, Россия для него – «токсичный актив». Стало быть, вы исключаете, что он постепенно наберется политического опыта и научится обыгрывать своих внутренних недругов? Трамп вообще учится?

          А.К.: Мы видим процесс его самообразования. Человек он незаурядный, адаптивный. В жизни он прошел много разных этапов, занимался разным бизнесом.

          Очень многое зависит от предстоящих в ноябре выборов в конгресс. Если на промежуточных выборах республиканцы сохранят свои позиции, особенно если к тому времени закончится расследование комиссии Мюллера, Трампу станет немножко спокойнее, проще работать, в том числе и с Россией.

          ВЗГЛЯД: Каковы шансы нового главы правительства Италии Конте добиться отмены антироссийских санкций?

          А.К.: У этой новой правительственной коалиции – очень длинный список разногласий с Брюсселем. Это финансовые вопросы, распределение доходов, – и Россия в этом списке далеко не первая. При всем при том, что итальянцы хотели бы работать с Россией, им не нравятся санкции.

          Конечно, коалиция Джузеппе Конте будет работать в этом направлении, но рассчитывать на быстрые подвижки  не стоит. Рим может возвысить свой голос, призывать если не к полной отмене, но хотя бы к повышению гибкости санкционного механизма.

          ВЗГЛЯД: Это значит – идти на уступки Москве в зависимости от выполнения отдельных пунктов Минских соглашений?

          А.К.: Да, и даже такое изменение было бы большой победой для России и позволило бы выйти из тупика, в котором мы сейчас находимся.

          ВЗГЛЯД: Возникшую после 2014 года ситуацию в мире принято называть «новой нормой». Меняются ли теперь правила игры в этой «норме»?

          А.К.: Четыре года назад западные эксперты говорили, что дело идет к очень большой войне в Европе, предсказывали, что Россия попытается захватить Украину, Прибалтику. Минувшие четыре года показали, что обе стороны чему-то научились. Научились избегать эскалации, ловить сигналы друг друга, не предпринимать шагов, которые могли бы считаться провокационными.

          Ситуация не так уж и безнадежна, правда, речь идет всего лишь об управлении конфронтацией. Если такое взаимное обучение будет продолжаться, мы избежим наиболее опасных рисков. Это будет означать не дружбу, а некую стабилизацию сопернических отношений, что уже достижение.

          ВЗГЛЯД: На Западе принято считать, что Россия после 2014 года самоизолируется, отгораживается от остального мира. Однако вы в своих речах в Евросоюзе пытались убедить аудиторию в том, что граница пересекает сами наши страны, что видение мира Трампа ближе к мировоззрению Путина, чем к видению Меркель. Что Трамп – националист так же, как и Путин. Насколько ваши западные собеседники воспринимают такую точку зрения?

          А.К.: На Западе, особенно в Евросоюзе, вообще нет понимания того, что собой представляет явление Трампа. Это настолько не вписывается  в их логику, их  представления об американской политической традиции, о роли США в мире.

          Поэтому есть соблазн вынести Трампа за скобки. Есть истеблишмент, есть вашингтонская бюрократия. И есть непонятно откуда взявшийся странный человек Дональд Трамп, который представляет собой нечто иное, с их точки зрения, весьма архаичное.

          Отказаться от прежних взглядов им крайне неудобно и болезненно. Поэтому и Трамп, и Качиньский в Польше, и Орбан в Венгрии, и новые лидеры в Австрии и Италии принимаются как некая аберрация истории, как продукт досадного стечения обстоятельств, а не историческая закономерность.

          Мои западные собеседники признают, что Трамп говорит на том же языке, что и Путин, но они не готовы признать, что за этим стоит некая тенденция, реальные силы, а не курьез истории, не случайность.

          ВЗГЛЯД: Вы уже говорили: если США будут загонять Россию в угол, то она в ответ может возглавить новый глобальный интернационал «изгоев». Но где вы нашли такое количество «изгоев»? У Вашингтона ось зла со времен Джорджа Буша не меняется – Иран да Северная Корея.

          А.К.: Если говорить просто об «изгоях» в американской интерпретации, то согласен, список не расширился. Но по факту количество организаций и стран, которые недовольны существующим положением, скорее, будет расти.

          Факт в том, что мировая система не сбалансирована. Нынешняя волатильность мировой экономики и политики по идее приведет к увеличению количества стран, которые выпадают из западной глобалистской модели.

          На ваш взгляд

           
          Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?


          Обсуждение: 82 комментария
          Эти страны считают, что к их мнению не прислушиваются, что они не в полной мере включены в мировую экономику и политику. Многие из них стран тяготеют к Москве. У нее будет большой соблазн выступить в качестве глобального лидера таких стран. Она лучше всего подходит к такой роли.

          ВЗГЛЯД: Вы сетовали, что россияне воспринимают суверенитет как «икону», что сама по себе фиксация россиян на защите суверенитета и какой-то «иррациональный страх» его в одночасье утратить говорят о неуверенности. А с чем может быть связана такая неуверенность? Со слабостью экономики?

          А.К.: Не только. Мы не вполне осознаем свою силу и свои потенциальные возможности. Мы исходим из того, что Россия уязвима, что во внешнем мире нас ждет больше вызовов, чем возможностей. Может, это связано с историей, культурой, с нашим прежним опытом. К сожалению, мы смотрим на мир, прежде всего, как на враждебную среду.

          Надо смотреть на мир шире – с учетом и тех возможностей, которые он предоставляет. Иначе мы сами себе закрываем перспективы, которые не хотелось бы упускать.

          Кстати, если мы проведем преобразования, нацеленные на развитие, например, и малого бизнеса, то станем менее уязвимы к санкциям, чем сейчас. Санкции эффективны, когда экономика сводится к нескольким суперкрупным предприятиям. Тогда можно прицельно вести огонь по ним, ударом по ним можно нанести ущерб всей экономике.

          Когда экономика становится разнообразной, когда в ней появляется значительный сектор малых и средних предприятий, то – как показывает исторический опыт, – она становится для санкций неудобной мишенью.


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