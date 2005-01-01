Встреча с Путиным станет для Трампа важнейшим рубежом

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27 июня, среда  |  Последнее обновление — 22:25  |  vz.ru
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Даже бегство инвесторов приносит пользу России

Массового бегства инвесторов из российских облигаций не ждутФото: Людмила Пахомова/фотохроника ТАСС
Иностранцы бросились распродавать российские облигации федерального займа (ОФЗ). Иначе говоря, Россия теряет зарубежные инвестиции, и если бы не бегство инвесторов, за доллар сегодня давали бы не больше 50 рублей. И все же, как ни парадоксально, столь неприятная ситуация все равно приносит огромные дивиденды России. Подробности...
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Что общего между Николаем Вторым и Сталиным

Два верховных главнокомандующих русскими армиями в ходе двух мировых войнФото: Global Look Press, Yevgeny Khaldei /Voller Erst/DPA/
Zentralbild/Global Look Press
Среди политических фигур начала 20-го века наибольшую симпатию у россиян вызывают Николай Второй и Иосиф Сталин, показал опрос, проведенный ВЦИОМ. При этом царь оказался даже популярней вождя – и симпатия одновременно к ним обоим вскрывает суть национального самосознания. В этом нет раздвоения, потому что их ценят за одно и то же. Подробности...
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У российской медицины нет возможности бороться с новой болезнью

«В нормальной семье игроман появиться не может», – утверждает МирошниченкоФото: Mirafoto/Imagebroker/Global Look Press
ВОЗ наконец-то признала зависимость от видеоигр болезнью, но как опасную социальную проблему ее осознали гораздо раньше. И хотя игроманов в России больше, чем наркоманов, их практически никто не лечит. О том, что изменит решение ВОЗ и как победить игроманию, газета ВЗГЛЯД поговорила с автором реабилитационной программы «Вне игры» Иваном Мирошниченко. Подробности...
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Проститутки помогут украинской власти

Киев, март 2017 года. Марш проституток, которые требовали запретить штрафы за проституцию и легализовать секс-индустриюФото: Oleksandr Khomenko/Global Look Press
Украина могла бы перенять опыт Евросоюза по пополнению бюджета и манипулированию с макроэкономической статистикой. ЕС уже не первый год получает доходы за счет легализованной проституции, учитывая ее в составе ВВП. Для Украины, которая становится центром мирового секс-туризма, как считают сами украинские депутаты, такой подход сулит одни преимущества. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Уже скоро мы увидим совсем другую Европу

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сегодня в Брюсселе начинается саммит глав государств и правительств Европейского союза. Европейские журналисты уже называют встречу «мать всех саммитов». И не случайно. Подробности...

Остановить дискриминацию по возрасту

Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ
Большинство людей предпенсионного возраста стремятся продолжить трудовую деятельность. Идущая модернизация пенсионной системы – хороший повод для того, чтобы начать масштабную борьбу с дискриминацией по возрасту. Подробности...
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Украинская тоска по Пиночету

Андрей Бабицкий, журналист
Главный военный прокурор Украины предрек появление на сцене украинского Аугусто Пиночета. Так для чего же военному прокурору нужен во главе страны человек с диктаторскими полномочиями? Ответ лежит не в экономической плоскости. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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          Встреча с Путиным станет для Трампа важнейшим рубежом

          Встреча Владимира Путина с Джоном Болтоном продолжалась два часа   27 июня 2018, 21:20
          Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
          Текст: Петр Акопов

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          Двухчасовая беседа Владимира Путина с Джоном Болтоном закончилась договоренностью о встрече президентов России и США. Саммит, к которому Дональд Трамп шел все полтора года своего президентства, состоится в середине июля в одной из европейских столиц. Кому он сейчас нужен сильнее – России или США?

          «В начале беседы с сожалением вынуждены констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме... Считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах. Но ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы можем сделать первые хотя бы шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими странами. Россия никогда не стремилась к конфронтации».

          Так Владимир Путин начал беседу с советником президента США по национальной безопасности. Джона Болтона в кабинете Путина в Кремле встречала более чем внушительная российская делегация: кроме его российского коллеги, помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова были министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу.

          Столь представительный состав нашей стороны был связан не с тем, что Болтон – такая уж важная персона или что для российского руководства так необходима была встреча с ним. Нет, всё гораздо проще: на встречу в Кремль Болтон прибыл в качестве уполномоченного президента Трампа по обсуждению места и времени встречи двух президентов, а также конкретных тем и вопросов, которые будут на ней обсуждаться.

          Фактически в среду в Кремле прошла репетиция российско-американской встречи в верхах. Болтон озвучивал позицию Трампа по ключевым темам (Корея, Иран, Европа, Украина, Сирия, палестино-израильское урегулирование, договоры о ракетах – вот примерный их перечень), а Владимир Путин высказывал нашу позицию. Важно было не только услышать друг друга, но и попытаться выйти на конкретные, пусть и не революционные договоренности по итогам саммита Путина и Трампа. Потому что это важно – не для дела мира, а для американского президента.

          Ведь он пошел ва-банк – наконец-то решился на то, что собирался сделать с самого начала своего президентства. Собрался на встречу с Путиным, несмотря на непрекращающуюся кампанию против него в США, где его политические противники продолжают изматывать как главу Белого дома, так и американский народ расследованием несуществующего российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Из-за этой кампании по дискредитации Трамп был вынужден отказываться от переговоров с Путиным, чтобы не ухудшать свое и так тяжелое внутриполитическое положение.

          Но теперь этот период в жизни Трампа заканчивается. Так что переговоры с Путиным означают для него гораздо большее, чем просто важнейшее внешнеполитическое мероприятие.

          Нынешний саммит символизирует окончание периода президентства «осажденного Трампа» – и переход к президентству «Трампа освобожденного».

          Так что это история в большей степени про Трампа и США, чем про американо-российские отношения. Хотя и для них первый полноценный саммит Путина и Трампа будет иметь важное значение.

          Потому что назвать две предыдущие встречи настоящими переговорами язык не поворачивается. Обе они проходили на полях международных многосторонних саммитов, то есть просто не могли не состояться, несмотря на всю антироссийскую кампанию в США.

          Первая встреча в Гамбурге хотя и продолжалась почти два с половиной часа, проходила не один на один – два президента говорили в сопровождении министров и помощников. То есть Трамп, и так вынужденно скованный в своих действиях, был ограничен, не говоря уже о том, что главным итогом встречи стало просто личное знакомство двух президентов. Очень важное, но совершенно недостаточное.

          А через несколько месяцев во Вьетнаме Трамп даже не смог позволить себе отдельной официальной встречи на полях. И два президента были вынуждены довольствоваться разговорами на ногах в паузах между заседаниями и мероприятиями.

          Так что нынешний саммит станет первой полноценной возможностью обсудить, в том числе и один на один (не считая переводчиков), все интересующие обоих президентов темы. Понятно, что Трампа после этого едва ли не на полном серьезе будут обвинять в том, что он завербован Путиным, но все-таки американское общественное мнение уже сильно устало от безумной и грубой критики своего президента. Так что Трамп сможет позволить себе игнорировать неизбежные нападки.

          О времени и дате встречи будет объявлено в четверг, но уже можно довольно точно описать ее параметры. Как сообщил Юрий Ушаков, выбрано очень удобное для обеих сторон место:

          «Вы знаете, это несколько часов займет, наверное, встретятся в середине дня президенты. Несомненно, будет беседа тет-а-тет. Также предусматривается, наверное, какое-то протокольное мероприятие, скорее всего, рабочий завтрак и совместная пресс-конференция».

          То есть будет однодневный саммит в одной из европейских столиц. В последние недели шли разговоры о Вене, а уже на этой неделе пошли слухи про Хельсинки. Но вполне вероятны и другие варианты – есть еще несколько европейских стран, проводивших за последние три с лишним десятилетия российско-американские саммиты: Швейцария, Исландия, Мальта, Словения, Словакия. Для встречи Трампа с Путиным место не имеет принципиального значения.

          Что касается времени, то, скорее всего, встреча пройдет в ходе поездки Трампа в Европу: 11–12 июля он будет в Брюсселе на саммите НАТО, а 13–14 июля нанесет официальный визит в Великобританию. Вероятность того, что встреча пройдет уже 15 июля, крайне невелика, потому что в шесть вечера этого дня начнется финальный матч чемпионата мира. И Владимира Путина будут ждать как на самом матче, так и на церемонии закрытия чемпионата, которая состоится после него.

          Так что понедельник, 16 июля становится идеальным временем для саммита. Так ли это, мы узнаем уже в четверг.

          Прорывов по каким-то конкретным темам на встрече не будет, даже если два президента по ее итогам объявят о каких-то совместных планах, например, по палестино-израильскому урегулированию или по Сирии. Трамп наверняка снова повторит свои слова о необходимости возвращения России в «большую восьмерку», будет троллить Европейский союз, намекать на невыгодность для России близкого союза с Китаем, но всё это будет шумовой завесой.

          Главное – что два лидера получат возможность убедиться в том, что они, пусть и каждый на своем фронте, бьются с одним и тем же противником. Их главным врагом – глобальной атлантической элитой, делающей все для демонизации и дискредитации как Путина, так и Трампа. И терпящей на этом пути одно поражение за другим.


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