Встреча с Путиным станет для Трампа важнейшим рубежом

Двухчасовая беседа Владимира Путина с Джоном Болтоном закончилась договоренностью о встрече президентов России и США. Саммит, к которому Дональд Трамп шел все полтора года своего президентства, состоится в середине июля в одной из европейских столиц. Кому он сейчас нужен сильнее – России или США?

«В начале беседы с сожалением вынуждены констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме... Считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах. Но ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы можем сделать первые хотя бы шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими странами. Россия никогда не стремилась к конфронтации».

Так Владимир Путин начал беседу с советником президента США по национальной безопасности. Джона Болтона в кабинете Путина в Кремле встречала более чем внушительная российская делегация: кроме его российского коллеги, помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова были министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу.

Столь представительный состав нашей стороны был связан не с тем, что Болтон – такая уж важная персона или что для российского руководства так необходима была встреча с ним. Нет, всё гораздо проще: на встречу в Кремль Болтон прибыл в качестве уполномоченного президента Трампа по обсуждению места и времени встречи двух президентов, а также конкретных тем и вопросов, которые будут на ней обсуждаться.

Фактически в среду в Кремле прошла репетиция российско-американской встречи в верхах. Болтон озвучивал позицию Трампа по ключевым темам (Корея, Иран, Европа, Украина, Сирия, палестино-израильское урегулирование, договоры о ракетах – вот примерный их перечень), а Владимир Путин высказывал нашу позицию. Важно было не только услышать друг друга, но и попытаться выйти на конкретные, пусть и не революционные договоренности по итогам саммита Путина и Трампа. Потому что это важно – не для дела мира, а для американского президента.

Ведь он пошел ва-банк – наконец-то решился на то, что собирался сделать с самого начала своего президентства. Собрался на встречу с Путиным, несмотря на непрекращающуюся кампанию против него в США, где его политические противники продолжают изматывать как главу Белого дома, так и американский народ расследованием несуществующего российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Из-за этой кампании по дискредитации Трамп был вынужден отказываться от переговоров с Путиным, чтобы не ухудшать свое и так тяжелое внутриполитическое положение.

Но теперь этот период в жизни Трампа заканчивается. Так что переговоры с Путиным означают для него гораздо большее, чем просто важнейшее внешнеполитическое мероприятие.

Нынешний саммит символизирует окончание периода президентства «осажденного Трампа» – и переход к президентству «Трампа освобожденного».

Так что это история в большей степени про Трампа и США, чем про американо-российские отношения. Хотя и для них первый полноценный саммит Путина и Трампа будет иметь важное значение.

Потому что назвать две предыдущие встречи настоящими переговорами язык не поворачивается. Обе они проходили на полях международных многосторонних саммитов, то есть просто не могли не состояться, несмотря на всю антироссийскую кампанию в США.

Первая встреча в Гамбурге хотя и продолжалась почти два с половиной часа, проходила не один на один – два президента говорили в сопровождении министров и помощников. То есть Трамп, и так вынужденно скованный в своих действиях, был ограничен, не говоря уже о том, что главным итогом встречи стало просто личное знакомство двух президентов. Очень важное, но совершенно недостаточное.

А через несколько месяцев во Вьетнаме Трамп даже не смог позволить себе отдельной официальной встречи на полях. И два президента были вынуждены довольствоваться разговорами на ногах в паузах между заседаниями и мероприятиями.

Так что нынешний саммит станет первой полноценной возможностью обсудить, в том числе и один на один (не считая переводчиков), все интересующие обоих президентов темы. Понятно, что Трампа после этого едва ли не на полном серьезе будут обвинять в том, что он завербован Путиным, но все-таки американское общественное мнение уже сильно устало от безумной и грубой критики своего президента. Так что Трамп сможет позволить себе игнорировать неизбежные нападки.

О времени и дате встречи будет объявлено в четверг, но уже можно довольно точно описать ее параметры. Как сообщил Юрий Ушаков, выбрано очень удобное для обеих сторон место:

«Вы знаете, это несколько часов займет, наверное, встретятся в середине дня президенты. Несомненно, будет беседа тет-а-тет. Также предусматривается, наверное, какое-то протокольное мероприятие, скорее всего, рабочий завтрак и совместная пресс-конференция».

То есть будет однодневный саммит в одной из европейских столиц. В последние недели шли разговоры о Вене, а уже на этой неделе пошли слухи про Хельсинки. Но вполне вероятны и другие варианты – есть еще несколько европейских стран, проводивших за последние три с лишним десятилетия российско-американские саммиты: Швейцария, Исландия, Мальта, Словения, Словакия. Для встречи Трампа с Путиным место не имеет принципиального значения.

Что касается времени, то, скорее всего, встреча пройдет в ходе поездки Трампа в Европу: 11–12 июля он будет в Брюсселе на саммите НАТО, а 13–14 июля нанесет официальный визит в Великобританию. Вероятность того, что встреча пройдет уже 15 июля, крайне невелика, потому что в шесть вечера этого дня начнется финальный матч чемпионата мира. И Владимира Путина будут ждать как на самом матче, так и на церемонии закрытия чемпионата, которая состоится после него.

Так что понедельник, 16 июля становится идеальным временем для саммита. Так ли это, мы узнаем уже в четверг.

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Прорывов по каким-то конкретным темам на встрече не будет, даже если два президента по ее итогам объявят о каких-то совместных планах, например, по палестино-израильскому урегулированию или по Сирии. Трамп наверняка снова повторит свои слова о необходимости возвращения России в «большую восьмерку», будет троллить Европейский союз, намекать на невыгодность для России близкого союза с Китаем, но всё это будет шумовой завесой.

Главное – что два лидера получат возможность убедиться в том, что они, пусть и каждый на своем фронте, бьются с одним и тем же противником. Их главным врагом – глобальной атлантической элитой, делающей все для демонизации и дискредитации как Путина, так и Трампа. И терпящей на этом пути одно поражение за другим.