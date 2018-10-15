Сможет ли новый мэр Махачкалы удержаться от воровства

Новым мэром Махачкалы, судя по всему, станет московский чиновник – однако с дагестанскими корнями. Четверо его предшественников на этом посту оказались в тюрьме. Какие проблемы встанут перед новым главой самого быстрорастущего города России – и удастся ли ему самому не оказаться за решеткой?

Глава Дагестана Владимир Васильев раскрыл наконец личность будущего мэра Махачкалы. «Кандидатом подобран руководитель Басманной управы – это центральная управа города Москвы – Салман Дадаев, дагестанец. Молодой, энергичный... С трудом отдал Собянин», – рассказал Васильев.

О Дадаеве известно пока немного: 39 лет, родился в Дагестане, здесь же закончил юридический факультет вуза. Работал в основном с бумагами, в 2004 году уже занимал невысокие должности в Москве. Место главы Басманного района занял только в мае 2017 года.

Место, которое уготовили Дадаеву, мягко говоря, незавидное: предшественники один за другим покидали пост со скандалом. Предыдущие двое и вовсе отправились друг за другом сразу за решетку: сначала был задержан Муса Мусаев, позже – его зам Абумупьян Гасанов, севший в кресло шефа с приставкой и. о. На обоих заведены дела о различных финансовых махинациях.

Так что Васильев явно не лукавил, когда говорил, что Собянин отдал Дадаева с трудом.

На родине Салмана Дадаева ждет масса проблем, которые ни один мэр пока не смог решить. Это массовая незаконная застройка города, проблемы с экологией (до сих пор Махачкалу называют «городом летающих пакетов»), засилье нелегального предпринимательства, а главное – коррумпированная система управления, в которую все предыдущие руководители встраивали «своих людей».

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Последнее – самая главная проблема всей республики в целом. Не зря же главой Дагестана был выбран именно варяг – Васильев не обладает тут никакими родственными связями, что дает надежду на некое очищение властного аппарата. С такой же надеждой на пост генпрокурора был назначен родившийся в Свердловске Денис Попов, а главой правительства стал приехавший из Татарстана Артем Здунов.

Поставить на пост мэра Махачкалы недагестанца Васильев все же отчего-то не решился. Видимо, среди новых руководителей стало многовато приезжих, и дагестанец Салман Дадаев был выбран, чтобы не нарушать пошатнувшийся баланс. Но сработает ли такая стратегия в случае с Махачкалой – вопрос открытый.

Мысль взять да привезти в Дагестан толкового управленца из Москвы, имеющего корни в республике, совсем не нова – так здесь появился бывший глава республики Рамазан Абдулатипов. Он вернулся в родную республику в 2013-м, а до этого последний раз фигурировал как политик в кавказских темах аж в начале 2000-х годов. Образованный интеллигент, долго живший за пределами Дагестана, женатый на русской женщине, вполне подходил на роль как бы своего, но не втянутого в местное сообщество.

Но надежды на Абдулатипова растаяли как первый снег. Уже спустя пару месяцев после его утверждения в должности люди заметили, что новый руководитель говорит много, а вот делает очень мало. Понемногу Абдулатипов начал перетягивать на хорошие должности своих родственников и знакомых. К примеру, его сын Джамал был оперативно назначен замглавы Каспийска, а муж племянницы Магди Гитинов возглавил Дагестанскую энергосбытовую компанию.

В последние годы правления Абдулатипова народ шутил, что его родное село в Тляратинском районе уже опустело – всех спустили с гор на работу в удобных властных креслах. Шутки шутками, а чистки среди чиновников идут до сих пор, хотя Абдулатипов больше года как не глава республики.

Так что у Салмана Дадаева есть примеры для подражания – хорошие и плохие. Хотя он и московский чиновник, но он дагестанец по рождению, в республике жил долго и наверняка имеет там некие связи.

Как только он станет мэром, к нему непременно нагрянут в гости дальние родственники и старые друзья, претендующие на блага от нового назначенца.

Тут Дадаеву надо быть крайне осторожным – очевидно, что в Москве взяли Дагестан на особый контроль, а за ошибки будут лишать не только должности, но и свободы.