Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».4 комментария
В Петербурге открылся форум «Россия – Африка»
27–28 июля в Петербурге проходит второй форум «Россия – Африка» с участием глав государств, представителей большинства стран континента. По словам президента России Владимира Путина, Москва продолжит содействовать Африке в укреплении ее национального, культурного суверенитета (фото: Владимир Астапкович/РИА Новости)
Среди гостей форума – 34-летний президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Будучи командиром спецподразделения «Кобра», он пришел к власти в прошлом году в результате переворота. Путин проведет встречу с ним 29 июля (фото: Григорий Сысоев/РИА Новости)
Участница из ЮАР – Слаузи Зодва Могами, глава гуманитарной организации Ladies in the Frontline. Гуманитарная сфера – одна из главных на форуме. По словам Путина, в ближайшее время Россия сможет безвозмездно поставить до 50 тыс. тонн зерна в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрею (фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости)
Среди других вопросов форума: передача российских технологий сельхозпроизводства, развитие сотрудничества в энергетике, расширение сети российских торгпредств в Африке, увеличение штата экономических советников, атташе по вопросам сельского хозяйства, образования, науки и ИТ-технологий (фото: Алексей Даничев/РИА Новости)
Как было заявлено на форуме, потенциал Африки всем очевиден: среднегодовые темпы роста ВВП континента за последние 20 лет – 4% и 4,5% в год – превышают общемировые. Население приближается к полутора миллиардам человек и растет быстрее, чем где-либо в мире (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)
Интерес у африканских партнеров вызывают производство радиофармпрепаратов, медицинского оборудования, подготовка кадров, расширенное использование ионизирующего излучения. Сегодня в российских вузах обучаются более 35 тыс. студентов из африканских государств (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)
Российские представители напомнили о «трансформации цифры» в Африке: за последние десятилетия пользователей мобильных телефонов на континенте стало более 500 млн. К 2025 году их будет уже 650 млн, а Интернетом пользуются около 400 млн (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)
Африканцы поблагодарили Россию за помощь в борьбе против вируса Эболы в Гвинее, Сьерра-Леоне, Либерии. В странах были созданы лаборатории эпидемиологических исследований по изучению передачи инфекционных заболеваний (фото: Станислав Красильников/ТАСС)
Российский оборонно-промышленный комплекс представит возможности по разработке и производству серийной высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения. В форуме с отдельными стендами принимают участие «Ростех», «Вертолеты России», «Рособоронэкспорт», «Алмаз – Антей» (фото: Алексей Даничев/РИА Новости)