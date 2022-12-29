В Петербурге открылся форум «Россия – Африка»

  • ВС РФ нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

    14 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

    26 комментариев
    Новости
    15:21Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последний атаке

    Президент России Владимир Путин заявил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при последней атаке.

    15:07Путин заявил о готовности России безвозмездно поставить зерно шести странам Африки

    Россия готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить шести африканским государствам по 25-50 тыс. тонн зерна, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

    14:58Эксперт: Переворот в Нигере может лишить французские АЭС урана

    Переворот в Нигере может привести к остановке поставок урана во Францию. А Париж в них очень нуждается. Кроме того, мятежники могут искать союзника в лице России, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в Нигере произошел военный переворот.

    14:50Не пожавшую руку россиянке украинскую саблистку Харлан сняли с ЧМ

    Украинскую саблистку Ольгу Харлан сняли с чемпионата мира по фехтованию в Милане после несостоявшейся встречи с болгарской спортсменкой Йоланой Илиевой.

    14:48Страны Африки проявили интерес к системам ПВО «Панцирь-С1» и «Тор-М2Э»

    Страны Африки демонстрируют устойчивый интерес к российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) малого и среднего радиуса действия, рассказал на полях второго саммита Россия – Африка директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

    14:45Патриарх Кирилл назвал религиозным апартеидом возможный запрет УПЦ

    Возможное принятие Радой закона о полном запрете Украинской православной церкви (УПЦ) будет противозаконным, нанесет ущерб украинскому обществу, заявил патриарх патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в кулуарах второго саммита «Россия – Африка».

    14:43Мосгорсуд приговорил к девяти годам колонии экс-судью Кондрат за взяточничество

    Московский горсуд приговорил бывшую судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат к девяти годам колонии общего режима, признав ее виновной в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

    14:41Минобороны назвало украинские потери за сутки после провального наступления на Запорожском направлении

    Украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери, сообщило Министерство обороны в четверг.

    14:39Херш заявил о решающей роли США в атаках на Крымский мост

    Администрация президента США Джо Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост, заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника.

    14:36Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили девять атак ВСУ

    Последние сутки ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    14:31Медведев пошутил о легализации на Украине лекарств на основе марихуаны

    Североатлантический альянс в обмен на принятие Украины предложил Киеву переключиться с кокаина на марихуану, пошутил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя законопроект о производстве медицинского каннабиса на Украине.

    14:29ВС РФ нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ

    Российские военные за последние сутки нанесли сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности по аэродромам и пунктам управления и дислокации Вооруженных сил Украины.

    14:27Президент ЮАР заявил о планах обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время разговора с президентом Владимиром Путиным обсудит возобновление зерновой сделки, заявила первый заместитель генсека правящей партии ЮАР «Африканский национальный конгресс» (АНК) Номвула Моконьяне.

    14:25Путин на встрече с главой Мозамбика подтвердил настрой на расширение сотрудничества

    Россия разделяет настрой на расширение сотрудничества с Мозамбиком, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Мозамбика Филипе Ньюси.

    14:22Блогеры отреагировали на слушания Конгресса США по НЛО

    Российские блогеры высмеяли слушания в Конгрессе США о контактах с НЛО, где бывший агент ЦРУ Дэвид Груш рассказал, что Пентагон обнаружил следы «внеземных существ» на рухнувших космических кораблях.

    В Петербурге открылся форум «Россия – Африка»

    27–28 июля в Петербурге проходит второй форум «Россия – Африка» с участием глав государств, представителей большинства стран континента. По словам президента России Владимира Путина, Москва продолжит содействовать Африке в укреплении ее национального, культурного суверенитета (фото: Владимир Астапкович/РИА Новости)

    Среди гостей форума – 34-летний президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Будучи командиром спецподразделения «Кобра», он пришел к власти в прошлом году в результате переворота. Путин проведет встречу с ним 29 июля (фото: Григорий Сысоев/РИА Новости)

    Участница из ЮАР – Слаузи Зодва Могами, глава гуманитарной организации Ladies in the Frontline. Гуманитарная сфера – одна из главных на форуме. По словам Путина, в ближайшее время Россия сможет безвозмездно поставить до 50 тыс. тонн зерна в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрею (фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости)

    Среди других вопросов форума: передача российских технологий сельхозпроизводства, развитие сотрудничества в энергетике, расширение сети российских торгпредств в Африке, увеличение штата экономических советников, атташе по вопросам сельского хозяйства, образования, науки и ИТ-технологий (фото: Алексей Даничев/РИА Новости)

    Как было заявлено на форуме, потенциал Африки всем очевиден: среднегодовые темпы роста ВВП континента за последние 20 лет – 4% и 4,5% в год – превышают общемировые. Население приближается к полутора миллиардам человек и растет быстрее, чем где-либо в мире (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)

    Интерес у африканских партнеров вызывают производство радиофармпрепаратов, медицинского оборудования, подготовка кадров, расширенное использование ионизирующего излучения. Сегодня в российских вузах обучаются более 35 тыс. студентов из африканских государств (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)

    Российские представители напомнили о «трансформации цифры» в Африке: за последние десятилетия пользователей мобильных телефонов на континенте стало более 500 млн. К 2025 году их будет уже 650 млн, а Интернетом пользуются около 400 млн (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)

    Африканцы поблагодарили Россию за помощь в борьбе против вируса Эболы в Гвинее, Сьерра-Леоне, Либерии. В странах были созданы лаборатории эпидемиологических исследований по изучению передачи инфекционных заболеваний (фото: Станислав Красильников/ТАСС)

    Российский оборонно-промышленный комплекс представит возможности по разработке и производству серийной высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения. В форуме с отдельными стендами принимают участие «Ростех», «Вертолеты России», «Рособоронэкспорт», «Алмаз – Антей» (фото: Алексей Даничев/РИА Новости)

    Главное
    Путин заявил о готовности России безвозмездно поставить зерно шести странам Африки
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    Россия решила стать крупнейшим в мире экспортером свинины

    Россия не только избавилась от импортной зависимости по свинине, но и активно наращивает ее экспорт. Высокие темпы роста экспорта в первом полугодии обещают рекордный показатель в 2023 году. Следующая амбициозная цель России – войти в пятерку крупнейших экспортеров свинины в мире. При каком условии она будет достижима? Подробности

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    Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

    На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности

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    Киев бросил в бой лучшие резервы

    Украина начала новую фазу своего наступления. Об этом пишут американские СМИ. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику. Каковы тактические и стратегические перспективы у подобных маневров и чем на это ответят ВС России? Подробности

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    Как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку

    «Африканским проблемам – африканские решения». Россия придерживается этого принципа еще с советских времен, однако другие великие державы, включая бывшие метрополии из Европы, продолжают рассматривать Африку как арену для борьбы друг с другом. В чем заключаются особенности этого противостояния и как Россия могла бы реализовать свой потенциал в сотрудничестве со странами континента? Подробности

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    Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

    Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности

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    • Байдену грозит импичмент

      Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти пригрозил президенту Джо Байдену импичментом. До того в Конгрессе выслушали показания агентов налоговой службы, из которых следует причастность Байдена-старшего к махинациям его сына-наркомана на Украине и в Китае. И хотя импичмент – дело серьезное, происходящее все больше напоминает цирк.

    • «Альтернатива для Германии» стала первой

      Партия «Альтернатива для Германии», выступающая за восстановление отношений с Россией и за противодействие миграции, стала самой популярной в ФРГ: ее рейтинг достиг 22%. На этом фоне Фридрих Мерц, возглавляющий партию ХДС, допустил сотрудничество с «Альтернативой». Это вызвало такой скандал, что он отказался от своих слов. Но вряд ли надолго.

    • У ВСУ проблема с ремонтом техники

      После опустошения своих арсеналов страны НАТО планируют сосредоточиться на ремонте той техники, которая была поставлена в войска Украины ранее. Проблема с «логистическим плечом» до сих пор не решена и стала для ВСУ по-настоящему критичной.

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