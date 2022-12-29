В Петербурге открылся форум «Россия – Африка»

Российский оборонно-промышленный комплекс представит возможности по разработке и производству серийной высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения. В форуме с отдельными стендами принимают участие «Ростех», «Вертолеты России», «Рособоронэкспорт», «Алмаз – Антей» (фото: Алексей Даничев/РИА Новости)

Африканцы поблагодарили Россию за помощь в борьбе против вируса Эболы в Гвинее, Сьерра-Леоне, Либерии. В странах были созданы лаборатории эпидемиологических исследований по изучению передачи инфекционных заболеваний (фото: Станислав Красильников/ТАСС)

Российские представители напомнили о «трансформации цифры» в Африке: за последние десятилетия пользователей мобильных телефонов на континенте стало более 500 млн. К 2025 году их будет уже 650 млн, а Интернетом пользуются около 400 млн (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)

Интерес у африканских партнеров вызывают производство радиофармпрепаратов, медицинского оборудования, подготовка кадров, расширенное использование ионизирующего излучения. Сегодня в российских вузах обучаются более 35 тыс. студентов из африканских государств (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)

Как было заявлено на форуме, потенциал Африки всем очевиден: среднегодовые темпы роста ВВП континента за последние 20 лет – 4% и 4,5% в год – превышают общемировые. Население приближается к полутора миллиардам человек и растет быстрее, чем где-либо в мире (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)

Среди других вопросов форума: передача российских технологий сельхозпроизводства, развитие сотрудничества в энергетике, расширение сети российских торгпредств в Африке, увеличение штата экономических советников, атташе по вопросам сельского хозяйства, образования, науки и ИТ-технологий (фото: Алексей Даничев/РИА Новости)

Участница из ЮАР – Слаузи Зодва Могами, глава гуманитарной организации Ladies in the Frontline. Гуманитарная сфера – одна из главных на форуме. По словам Путина, в ближайшее время Россия сможет безвозмездно поставить до 50 тыс. тонн зерна в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрею (фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости)

Среди гостей форума – 34-летний президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Будучи командиром спецподразделения «Кобра», он пришел к власти в прошлом году в результате переворота. Путин проведет встречу с ним 29 июля (фото: Григорий Сысоев/РИА Новости)

27–28 июля в Петербурге проходит второй форум «Россия – Африка» с участием глав государств, представителей большинства стран континента. По словам президента России Владимира Путина, Москва продолжит содействовать Африке в укреплении ее национального, культурного суверенитета (фото: Владимир Астапкович/РИА Новости)

Российские блогеры высмеяли слушания в Конгрессе США о контактах с НЛО, где бывший агент ЦРУ Дэвид Груш рассказал, что Пентагон обнаружил следы «внеземных существ» на рухнувших космических кораблях.

Североатлантический альянс в обмен на принятие Украины предложил Киеву переключиться с кокаина на марихуану, пошутил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя законопроект о производстве медицинского каннабиса на Украине.

Московский горсуд приговорил бывшую судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат к девяти годам колонии общего режима, признав ее виновной в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Украинскую саблистку Ольгу Харлан сняли с чемпионата мира по фехтованию в Милане после несостоявшейся встречи с болгарской спортсменкой Йоланой Илиевой.

Переворот в Нигере может привести к остановке поставок урана во Францию. А Париж в них очень нуждается. Кроме того, мятежники могут искать союзника в лице России, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в Нигере произошел военный переворот.

Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

Россия решила стать крупнейшим в мире экспортером свинины Россия не только избавилась от импортной зависимости по свинине, но и активно наращивает ее экспорт. Высокие темпы роста экспорта в первом полугодии обещают рекордный показатель в 2023 году. Следующая амбициозная цель России – войти в пятерку крупнейших экспортеров свинины в мире. При каком условии она будет достижима? Подробности Перейти в раздел

Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности Перейти в раздел

Киев бросил в бой лучшие резервы Украина начала новую фазу своего наступления. Об этом пишут американские СМИ. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику. Каковы тактические и стратегические перспективы у подобных маневров и чем на это ответят ВС России? Подробности Перейти в раздел

Как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку «Африканским проблемам – африканские решения». Россия придерживается этого принципа еще с советских времен, однако другие великие державы, включая бывшие метрополии из Европы, продолжают рассматривать Африку как арену для борьбы друг с другом. В чем заключаются особенности этого противостояния и как Россия могла бы реализовать свой потенциал в сотрудничестве со странами континента? Подробности Перейти в раздел

Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности Перейти в раздел