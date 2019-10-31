Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

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19 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:38  |  vz.ru
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Швейцария подталкивает Коломойского признать Крым российским

Игорь Коломойский требует от России миллионы долларов за КрымФото: Стрингер/РИА Новости
Европейский суд окончательно решил, что РФ должна компенсировать компании «Укрнафта» Игоря Коломойского потерю автозаправок в Крыму. Россия с такой позицией не согласна, платить ничего не собирается ни по этому, ни по аналогичным делам. Единственный способ у украинских компаний получить компенсации – официально признать Крым российской территорией. Иначе им грозит судьба экс-акционеров ЮКОСа. Подробности...
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Cанкции США против «Северного потока – 2» лишат Украину денег

Попытка США затормозить «Северный поток» рикошетом ударит по кошельку Украины, предупредили в БерлинеФото: Anton Vaganov/Reuters
Санкции США против «Северного потока – 2» не смогут навредить газопроводу. Он будет введен в строй – и это признают сами американцы. Эксперты полагают, что жертвой санкций могут пасть будущие российские проекты в данной сфере. Однако о строительстве новых газопроводов на Запад пока ничего не известно. Но главный пострадавший в этой истории есть. И его назвала канцлер Германии Ангела Меркель. Подробности...
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Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик

«Виктор Леонов» – заслуженный, но вполне эффективный корабльФото: Stringer/Reuters
Американские СМИ вновь бьют тревогу по поводу присутствия у своих берегов российского военного корабля. На этот раз их испугал корабль-разведчик «Виктор Леонов». Что делает представитель ВМФ РФ рядом с американскими территориальными водами, насколько это напоминает практику советского времени – и как стоит относиться к новостям подобного рода? Подробности...
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Трамп пережил свой Сталинград

Теперь Дональд Трамп будет мстить своим обидчикамФото: Tom Brenner/Reuters
Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала импичмент президента Дональда Трампа по двум обвинениям. Это решение в Белом доме уже назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Но никакого отстранения главы государства от должности не случится: примерно через месяц верхняя палата Конгресса, Сенат, похоронит импичмент. А Трамп начнет триумфально идти к переизбранию на второй срок. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Персональные данные – это новая нефть

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
Информация о вас, собираемая мировыми цифровыми гигантами – это такая же собственность, как движимое и недвижимое имущество. И в идеале вы сами должны решать, для каких исследований и направлений будут использоваться ваши данные. Подробности...

Ленинская бомба оказалась осколочной

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для идеологий, которые знают, как построить новый мир и достичь всеобщего счастья, люди всегда являются расходным материалом; если эти идеологии носят (как коммунизм) глобальный характер, расходным материалом являются целые страны. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

ЭКО и воспитание детей ремнем – всего лишь разные виды семейного насилия

Сергей Мардан, публицист
Является ли наказание насилием над ребенком, каковы его формы и пределы? Где заканчивается частное дело семьи и начинается обязанность государства защитить слабого? Кто-то пытается найти ответы, а кто-то просто достает с полки гречку и берет ремень. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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    Украина хочет превратить Кубань в Кубу

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    За что казнят бывших президентов

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      Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
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      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
      Подробности...

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
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          • Да

          • Нет

          Нужны ли России авианосцы?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

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              в стиле «пин-ап»


              Художник календаря Роскосмоса ответил феминисткам

              Минские соглашения


              Пушков оценил идею Украины подключить к переговорам по Донбассу Британию, Канаду, Польшу и США

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              Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

              Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории  (фото: facebook.com/tarrusov)
              Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории  (фото: facebook.com/tarrusov)
              Заказчиком был Главкосмос – компания, представляющая интересы Роскосмоса за рубежом. Как написал Тарусов, «правок с их стороны почти не было, зато было полное доверие художнику»  (фото: facebook.com/tarrusov)
              Главными героинями календаря стали девушки, покоряющие космос, что немедленно вызвало шквал критики со стороны феминисток  (фото: facebook.com/tarrusov)
              В комментариях негодовали, почему «русский мужик» никак не поймет, что «изображать женщин как секс-кукол давным-давно считается пошлостью и безвкусием»  (фото: facebook.com/tarrusov)
              Или: «Космонавтки летают в космосе с выставленной попой и декольте. Заказчики, наверное, мужики средних лет, поэтому и правок никаких не было»  (фото: facebook.com/tarrusov)
              Но не все девушки разделили эту позицию. Некоторые художника поддержали: «В комментариях просто перепись клиенток психоаналитика. Надо сделать еще один календарь со страшными неухоженными бабами с небритыми подмышками и сальными лохмами. Тогда все феминистки будут счастливы»  (фото: facebook.com/tarrusov)
              Многие – как мужчины, так и женщины, просто похвалили Тарусова  (фото: facebook.com/tarrusov)
              Художник, рисующий в стиле «пин-ап», стал широко известен в 2013 году, когда незадолго до начала Олимпиады в Сочи выпустил свой «Спортивный календарь – 2014»  (фото: facebook.com/tarrusov)
              Реакция в интернете также была неоднозначной. И не только из-за вызывающих образов девушек, но и из-за подписей вроде «Ты носишь лосины, но сам ты не гей – Все верно, товарищ, это бобслей»  (фото: facebook.com/tarrusov)
              В случае с календарем для Главкосмоса Тарусову, в портфолио которого есть и эротические комиксы, все же пришлось оправдываться  (фото: facebook.com/tarrusov)
              На обвинения в сексизме он заметил, что «сам всеми руками за феминизм и равноправие», и просто «больше всего любит рисовать женщин»  (фото: facebook.com/tarrusov)
              Также он добавил, что изобразил в календаре не только россиянок, но и девушек других национальностей...  (фото: facebook.com/tarrusov)
              ...А в обтягивающие костюмы облачил их по законам пин-ап стиля  (фото: facebook.com/tarrusov)

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              Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

              Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
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              12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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