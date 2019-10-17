Венеция ушла под воду

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13 ноября, среда  |  Последнее обновление — 13:38  |  vz.ru
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Самый страшный сценарий газового разрыва Украины с Россией

Газовые отношения России с Украиной зашли в тупикФото: РИА «Новости»
На фоне провала очередных переговоров вероятность того, что газовые отношения России и Украины будут полностью закончены с 1 января 2020 года, серьезно выросла. При самом негативном развитии ситуации неприятности могут возникнуть как у самих участников газовой сделки, так и у европейских потребителей. Что же конкретно ждет каждую из трех сторон в случае воплощения самого плохого сценария?  Подробности...
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Назарбаев отбирает у Лукашенко возможность помирить Россию и Украину

Бывший президент Казахстана Назарбаев предложил новому президенту Украины Зеленскому помочь помириться с РоссиейФото: president.gov.ua
Нурсултан Назарбаев предложил себя на роль примирителя в конфликте России и Украины. Национальный лидер, он же Елбасы, пригласил Путина и Зеленского к себе в Казахстан. Теоретически ни Москва, ни Киев не против такого саммита. Но вот сможет ли даже такой ловкий миротворец, как Назарбаев, совершить чудо – чтобы от итога саммита выиграли и Путин, и Зеленский, и, главное, жители Донбасса? Подробности...
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Либералы пляшут с отрубленными руками аспирантки

Олег Соколов заявил, что раскаивается в преступленииФото: Петр Ковалев/ТАСС
В современном политическом мире понятия добра и зла потеряли объективность. В последние дни у российской оппозиции случился повод радостно поязвить: заслуженный ученый убил и расчленил свою молодую любовницу. Ликование людей с «хорошими лицами» вызвала личность убийцы – известного историка из СПбГУ Олега Соколова. Чем же он оказался для них хуже других убийц и насильников? Подробности...
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Власть Молдавии ждут российские перемены

Майя Санду слишком резво попыталась оттянуть Молдавию к Западу, и у нее порвалась коалицияФото: Annegret Hilse/SVEN SIMON/picture alliance/ТАСС
Прозападное правительство Молдавии отправлено в отставку. Казалось бы, набирающим в республике популярность пророссийским силам можно радоваться и приступать к формированию нового правительства. Однако у социалистов Додона для этого нет необходимого большинства в парламенте, а сформировать новую коалицию не с кем. Тем не менее уже можно предположить, каким будет следующий молдавский кабмин. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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«Аэрофлот» заболел болезнью Наполеона

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Чего боится «Аэрофлот»? Что котик откроет ящик Пандоры, и завтра из него в аэропорты хлынут бабки с козами и дедки с гусями? Кого защищает компания, похоже, решившая приравнять себя к государству? Карающий меч правосудия, санкции с лишением бонусных миль и прочим поражением пассажиров в правах – авиакомпания неожиданно соединила в себе и законодательную, и исполнительную, и судебную власть. Подробности...
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Соколова надо было посадить в 2008 году

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Если бы историка Соколова посадили раньше – а того, что ему приписывают, хватало на срок – то, возможно, осталась бы жива нынешняя жертва. Если бы жертвы домашнего насилия не забирали заявления, скольких смертей вообще удалось бы избежать. Подробности...
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Почему чиновники перестали бояться тюрьмы

Сергей Мардан, публицист
Пока российская правоохранительная система не начнет доводить коррупционные дела до конца, а концом может быть только полное «обнуление» экономического состояния фигурантов, уровень коррупции снижаться не начнет. Подробности...
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      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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      Сборка первого серийного самолета Су-57

      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

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            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

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              Венеция ушла под воду

              Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений – и затопила исторический центр. На площади Святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг одного метра  (фото: )
              Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений – и затопила исторический центр. На площади Святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг одного метра  (фото: Manuel Silvestri/Reuters)
              Осенний подъем воды в Венецианской лагуне – обычное явление, однако в этот раз он оказался куда хуже ожидаемого  (фото: Mirco Toniolo/Ropi/ZUMA/Global Look Press)
              К позднему вечеру 12 ноября вода поднялась на 1,87 метра. Выше уровень за последние 100 лет был лишь однажды – в 1966 году. Тогда показатель был 1,94 метра  (фото: Mirco Toniolo/Ropi/ZUMA/Global Look Press)
              Мэру Луиджи Бриньяро пришлось объявить чрезвычайное положение, спасательные службы эвакуируют людей из затопленных зданий  (фото: Mirco Toniolo/Ropi/ZUMA/Global Look Press)
              За последнюю неделю по всей территории Италии прошли проливные дожди, это и повлекло за собой рост уровня воды. И улучшения погоды не предвидится  (фото: Mirco Toniolo/Ropi/ZUMA/Global Look Press)
              Как минимум один человек погиб – 78-летнего венецианца ударило током после того, как вода заполнила первый этаж его дома  (фото: Manuel Silvestri/Reuters)
              «Ситуация драматическая. Мы попросили правительство о помощи. Цена будет высока. Все это последствия изменения климата», – написал Бриньяро в Twitter.  (фото: Matteo Chinellato/ZUMA/Global Look Press)
              Затопило даже знаменитый собор святого Марка. Хотя площадь, на которой он находится – одно из самых низких мест в городе, это произошло всего в шестой раз за 1200 лет  (фото: Luca Bruno/AP/ТАСС)

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              Венеция ушла под воду

              Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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              Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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              На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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              В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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              Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

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              Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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              Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку

              Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
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              Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

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              Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

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