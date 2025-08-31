  • Новость часаПутин и Си Цзиньпин провели короткую беседу перед фотографированием
    Политическое украинство не может быть цивилизованным
    31 августа 2025, 15:10 Мнение

    Политическое украинство не может быть цивилизованным

    Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин

    политолог

    Визит Путина в Китай закрепит новый баланс сил
    В Белоруссии стартовали учения ОДКБ
    Трамп разместил загадочный пост с фразой о грядущем событии
    Экономист Двинский: Мигранты становятся тормозом экономики, а не ее двигателем

    В связи со спорами о том, в каком виде и в каком количестве должно сохраняться украинское наследие на новообретенных Россией землях, стоит задать вопрос несколько иначе. А может ли вообще политическое украинство (не путать с этническим) как явление быть цивилизованным? Если нет, то ответ на исходный вопрос прост и ясен.

    Я, как человек, который с 1989 года пристально наблюдает за украинской политической жизнью, принадлежу к тем, кто дает отрицательный ответ.

    И вот почему.

    Раньше можно было просто отметить тот факт, что ни одно произведение, написанное на украинском, не удостоено Нобелевской премии по литературе. Но, увы, после присвоения этой награды Светлане Алексиевич этот аргумент, хотя и остается весьма показательным, несколько «провисает» – премия себя просто дискредитировала. Но есть и другие, не менее веские.

    Первый из них – это отношение к своим титулованным и образованным представителям, а также к городскому населению. Для носителей политического украинства вот уже более полутора веков город – это место, где живут поляки, евреи или русифицированные, которые мешают самим фактом своего существования.

    И если в Малороссии мечтой селянина был просто переезд в город и закрепление там, желательно без коренной смены привычек, то в Галиции – уничтожение или выселение «чужаков» и занятие их жилплощади и рабочих мест, то есть готовность не просто к самозахвату, но и к геноциду.

    В привычной им сельской «вселенной» местный пан (не поляк) отличается от селянина только размером мазанки, площадью двора и наличием прислуги. А учитель или врач – это тот же селянин, который, кроме стояния на огороде с тяпкой, еще что-то там детям рассказывает.

    Тот, кто уезжает из этой «вселенной» в чуждый город и наездами не подтверждает своей причастности к ней – предатель, или, как говорят там, «зраднык». Подтверждает он эту причастность не только появлениями на прародине, но и другим образом: демонстративно безграмотной речью, выборочным применением хороших манер, переходящим в хамство, и антиинтеллектуализмом в кругу социально близких. Так укоренилась зависть, которая поселилась не только в головах, но и в произведениях из школьной программы по украинской литературе.

    Переход селянина в обычную русскую городскую жизнь не представляет для малоросса никаких серьезных трудностей – ни ментальных, ни языковых. И «зрада» села для него неминуема, если он не попадает в «коллектив единомышленников», где сохранение исходной ментальности всячески поддерживается. Особенно благоприятным местом для них был Киев, где много прессы, вузов и академических институтов гуманитарного профиля.

    Могло ли политическое украинство стать цивилизованным, когда первое поколение советской творческой элиты ходило в беретах по Киеву и пыталось вполне соответствовать мировым стандартам, как Максим Рыльский и Мыкола Бажан? Может, и могло, но не стало. Репрессии 30-х их так напугали, а затем местные «компетентные органы» показали такое рвение в борьбе с киевскими интеллектуалами, что они боялись даже помыслить об откровенном разговоре с окружающими их обитателями писательских домов и дач.

    Вот уж точно замечено: «Когда в Москве стригут ногти, в Киеве рубят пальцы». То есть за статусы и благополучие выше среднего нужно было платить демонстративной идейностью и доносами на соседей. Даже когда власти не сильно требовали «стучать», привычка эта среди «мытцив» (собирательный образ деятелей культуры) и прочих «пысьмэнныкив» (писателей) превратилась в национальный вид спорта. А если вокруг «стучат», то нужно соответствовать общей тенденции.

    И если в советское время такая публика сбивалась в гетто и резервации, то с провозглашением независимости Украины она стала диктовать свои наработки остальному населению. Серьезные дяди и тети бросились зарабатывать деньги, а «мытци» получили то, что хоть и не дает такой нормы прибыли, но позволяет контролировать гуманитарную сферу и взаимодействовать с западными фондами. Тогда киевская элита не разбиралась в диаспорных процессах (кто из бандеровцев*, кто из мельниковцев*, а кто вообще автокефал и родственник Петлюры) и была рада любому начинанию, о котором можно отрапортовать и одновременно за которое не надо платить из своего или государственного кармана.

    Покупать футболистов или клоунов, устраивать эстрадные шоу или проводить избирательные кампании с таким размахом, какого не видели ни Британия, ни Франция, ни даже Гондурас с Мьянмой – на это деньги есть всегда. А вот поддержать научное исследование или просто помочь собраться неравнодушным согражданам – уж извините, задавила жаба.

    Свято место пусто не бывает, и, как говорил Фридрих Великий, тот, кто не хочет кормить собственную армию, кормит чужую. Или если нет своего родного спонсора – найдется неродной. Грантоеды выросли на поле, которое отказались пахать и государство, и местные спонсоры. Прежде всего эти структуры занимают людей, некоторым дают заработать и всем причастным поднимают самооценку, а также предлагают то, что человек не может получить от местных властей и барыг или за свои деньги.

    На Западе давно уяснили очень простую вещь: активные и политически озабоченные люди не должны шататься без дела, их надо занять тем или почти тем, что им нравится. В их безотрадных буднях должен найтись просвет в виде командировки с неплохой гостиницей и вкусной кормежкой. А главное – с уважительным отношением, по крайней мере на словах. А дальше – они сделают всё, что надо. И это гораздо дешевле, чем платить специалистам в Германии из США по принятым там расценкам и покупать чиновников и силовиков.

    Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной, вот она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства. Таким образом, при президенте Кучме на рубеже веков повторилась ситуация, уже случавшаяся в 1918 году при гетмане Скоропадском, когда серьезные люди в погонах и с деньгами отдали просвещение и культуру на откуп националистам.

    В президентство Виктора Януковича отдельные энтузиасты в его окружении, например, министр образования Дмитрий Табачник, пытались переломить эту тенденцию, но получалось у них с переменным успехом и, конечно, не до конца. Законы об иноагентах и о запрете пропаганды бандеровщины* та власть не успела или поленилась принять.

    А когда у националистов появляется возможность захватить власть, как при Петлюре и Порошенко, то все «родовые пятна» украинства не просто оказываются на виду, но и пускаются в дело – и культ ненависти и зависти, и стукачество, и желание украинизировать города любой ценой, вплоть до геноцида. Русофобия становится смыслом государственной политики. И нынешний режим в Киеве является абсолютным воплощением этого явления, которое требует полной денацификации.

    При этом все попытки цивилизовать политическое украинство, которые предпринимались идеологами и чиновниками от Вячеслава Липинского при Павле Скоропадском до Дмитрия Табачника при Леониде Кучме и Викторе Януковиче – провалились.

    Хватит наступать на те же грабли. Никакого политического украинства в России точно быть не должно.

    * запрещено на территории РФ

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

