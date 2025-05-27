Каким может быть статус буферных зон

Президент России Владимир Путин сказал, что российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной.

По мнению экспертов, глубина буферной зоны может составлять от 60 до 80 км от границы России. Хотя с учетом того, что сейчас главным ударным средством ВСУ являются беспилотники, дальность полетов которых превышает 1000 км, возможно, придется делать более глубокую буферную зону для создания в ней системы обороны ПВО – чтобы минимизировать возможность Украины наносить удары по территории России.

Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. И речь идет не только о селах или маленьких населенных пунктах – например, от Сум до границы с Россией менее 30 км, что позволяет наносить удары по России даже из старой системы РСЗО «Град». Согласно украинской статистике, в городе проживает более 250 тыс. жителей (реально, конечно, меньше, можно предположить, что тысяч 100-150). Таким образом, в случае создания буферной зоны условно на 60-100 км от границы в ней окажутся сотни тысяч жителей этих регионов. Какой у этих районов и населяющих их людей будет правовой статус?

Возможно несколько вариантов.

Демилитаризованная зона. На этой территории сохранится украинская власть, действие украинских законов, но будет запрещено размещение ВСУ или каких-либо вооружений. Оружие может быть только у полиции, которая поддерживает порядок. На территории зоны будут работать инспекторы России и нейтральных стран, которые должны следить за соблюдением Киевом статуса районов как демилитаризованных.

Плюсом такой модели является то, что России не придется брать на себя ответственность за население на данных территориях. Главный минус – в том, что инспекторы и наблюдатели не смогут полноценно контролировать данную территорию, а значит, запуск с нее ударных беспилотников или использование приграничной зоны для захода ДРГ на территорию России возможны.

Как вариант – введение миротворческого иностранного контингента в буферную зону. Но возникает вопрос, насколько солдаты зарубежных стран будут активно бороться с украинскими диверсантами и операторами дронов? И не будут ли они сами представлять угрозу безопасности России?

Данная модель возможна только в случае заключения между Россией и Украиной полноценного мирного договора, в котором будет прописан статус демилитаризованных зон. Это может произойти, только если Украина признает свое поражение и к власти в Киеве придут вменяемые люди. Эффективно функционировать эта модель сможет, если в буферной зоне на постоянной основе будут находиться российские войска и спецслужбы.

Военное управление. Русская армия возьмет под контроль районы буферной зоны, и там будет установлена власть военных администраций, которые и станут осуществлять исполнительную и судебную власть на данных территориях. Главный минус этой модели – сложности в налаживании коммуникаций с местным населением. Эти люди на протяжении десятков лет подвергались воздействию украинской пропаганды, и нужно будет усердно бороться за их умы, чтобы эти граждане стали относиться к России с симпатией.

Зачем это нужно? На территории данных районов придется создавать управленческий аппарат для поддержки инфраструктуры, подбирать клерков на каждую должность, слесарей и электриков для каждой аварийной службы – из России всех не привезешь. А местные люди будут бояться идти в российские структуры: в случае возвращения власти Украины их могут арестовать или даже убить. Ведь де-юре они будут считаться гражданами Украины. Человек будет разрываться между необходимостью заработать на кусок хлеба и страхом за свое будущее.

Украинские спецслужбы оставят на этих территориях «законсервированные» шпионские и диверсионные ячейки, для выявления которых контрразведке понадобится помощь местных. А чтобы люди не боялись работать на военную администрацию и помогали русским спецслужбам, им надо дать какую-то определенность и надежду на будущее.

Создание республик. Чтобы наладить отношения с местным населением, военные администрации создадут общественные советы из уважаемых граждан. Людям, проживающим на территории буферной зоны, будут предоставлять российское гражданство по упрощенной схеме. Через некоторое время пройдут выборы в местные советы – они сформируют исполнительные комитеты, которые заменят военные администрации. Правовая система районов будет адаптирована под российскую. Со временем подавляющее большинство жителей территорий будет иметь российское гражданство. Советы и исполкомы обратятся к России с просьбой принять их в состав Федерации для защиты прав и интересов жителей территорий. Что и произойдет.

Федерализация Украины. Буферные зоны созданы, в них сформированы местные органы управления, люди в массе своей получили российское гражданство, но в свете геополитических обстоятельств в РФ территории включены не будут. Но о будущем жителей районов надо позаботиться. На переговорах с Украиной Россия потребует, чтобы территориям была предоставлена широкая автономия, которая будет включать избрание местного руководства населением, избираемость судей, трансграничное сотрудничество с Россией, право на двойное гражданство и отказ Киева от навязывания гуманитарной политики регионом, заключение бюджетного договора между Киевом и местными органами власти. Учитывая ослабление центральной власти после поражения от России, другие регионы Украины также добьются для себя увеличения прав в политической и финансовой сферах. Произойдет децентрализация украинского государства и, не меняя название, Украина, по факту, станет федерацией.