  • Новость часаОрбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кому выгоден удар по детской больнице в Киеве

    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    15 июля 2024, 11:28 Мнение

    Кому выгоден удар по детской больнице в Киеве

    ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

    Иноагенты и «грантоеды» стали главной ценностью киевского режима
    Столтенберг отверг идею Польши сбивать российские ракеты над Украиной
    Глава МИД Белоруссии Рыженков заявил, что Минск готов к диалогу с Варшавой
    Многополярность переехала в наши дни. Россия сдвинула полюса мировой политики

    То, что в детскую больницу «Охматдет» в Киеве попала ракета AIM-120, используемая системой ЗРК NASAMS, сомнений не вызывает. Есть кадры, на которых видны контуры снаряда, летящего в здание больницы. О том, что это была ракета ПВО, пишут многие украинские ТГ-каналы.

    Вопрос в другом: была ли это случайность? Ракета украинской ПВО пыталась сбить русскую ракету и случайно попала в здание больницы? Или это была заранее спланированная акция украинских или западных спецслужб? А, вероятно, и тех, и других. Полагаю, технически можно направить летательный аппарат в нужную точку, особенно если управляешь системой ПВО и знаешь технические характеристики. Можно не сомневаться, специалисты НАТО знают, как заставить свои ракеты попадать куда нужно.

    Cui prodest? Кому выгодно? Так говорили древнеримские юристы. Если поставить этот вопрос в отношении удара по «Охматдет», ответ очевиден – США, ЗЕ-команде и западным «ястребам». Почему? 

    8 июля, в день попадания ракеты в больницу, в Москву приехал премьер Индии Нарендра Моди. Это его первый зарубежный визит после переизбрания. И то, что Моди совершил его не в западную страну или страну-соседку, в Вашингтоне восприняли как пощечину. План, возможно, был следующий. Ракета попадает в детскую больницу, в западных СМИ появляются фото и видео с трупами детей. Следом западные политики поднимают вой: «Россия убила детей».

    На Моди оказывается сильнейшее давление американскими политиками и их прихлебателями во всем мире. После чего Моди должен был демонстративно прервать визит и улететь из Москвы. Это бы нанесло сильнейший удар по отношениям России с Индией. Однако, к счастью для детей и к несчастью для режиссеров провокации, никто из детей не погиб. Моди и его окружение не поддались западному давлению. США не скрывают, что имели контакты с индийской стороной из-за визита Моди в Москву. Для Зеленского тоже стал огромным разочарованием тот факт, что Моди обнимался с Путиным, о чем он и написал в соцсети.

    Визит Моди и то, что он не поддался на провокацию, является свидетельством того, что страны Глобального Юга осознают: их интересы отличны от интересов Запада и они могут проявлять волю, не поддаваясь давлению коллективного Запада.

    ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги, в ситуации с детской больницей такой номер не прошел бы.

    Провокации киевский режим всегда использовал для того, чтобы получить что-то от Запада. Вспомнить хотя бы сбитый в 2014 году малайзийский «Боинг» – тогда Запад ввел санкции против России, которые требовал Киев. Или 2022 год – когда была устроена Буча, Зеленский смог отказаться от мирных переговоров и получить от Запада новое оружие.

    Но это не та ситуация, когда хвост крутит собакой, разумеется, все провокации согласованы с кураторами на Западе. Запад тоже не монолитен, и кровавые провокации – это способ надавить на тех, кто колеблется.

    Хоть дети и не погибли, Зеленский все равно попытался разыграть карту с разрушенной больницей. Представитель Украины в ООН устроил истерику во время Совета Безопасности – при полной поддержке со стороны стран Запада, которые обвинили в произошедшем Россию. А Зеленский в Вашингтоне на саммите НАТО требовал предоставить Украине как можно больше самолетов F-16 и вооружения, а также разрешить Украине бить западным оружием в глубину российской территории. И разумеется, он плакался и рассказывал, как русские попали в детскую больницу.

    Добился глава киевского режима своей цели или нет, непонятно. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов, что он думает по поводу требований Украины предоставить ракеты, бьющие по России на глубину 500 км, дал уклончивый ответ: «Существуют определенные ограничения, тем не менее союзники обсуждают этот вопрос. И я знаю, это является общеизвестным фактом, – ограничения существовали, некоторые ограничения сейчас снимаются».

    Слова настолько размыты, что из них невозможно сделать вывод, будет удовлетворена просьба Зеленского и поддерживающих его западных «ястребов» или нет. Получит ли Киев дальнобойное оружие, что привет к новой степени эскалации конфликта, или провокация не сработала, и условно «умеренные» политики НАТО не захотели выполнять хотелки Зеленского – через какое-то время узнаем.

    А провокации, подобные Буче и детской больнице «Охматдет», обязательно будут продолжаться. Потому что это один из немногих инструментов киевского режима. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Рогов: Достижения прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю
    Захарова высмеяла брифинг Секретной службы США
    В России договорились о закупках яблок из Северной Кореи
    В Тбилиси обвинили США в «фарисействе»
    Мать найденного в чемодане мальчика в Перми призналась в убийстве сына
    Пожар уничтожил 38 построек на базах отдыха под Новороссийском
    На водоемах в России с начала лета погибло 215 детей

    Куда делись наличные деньги у россиян

    Россияне рекордно сократили наличку в «матрасах». За полгода объем наличных денег на руках у россиян снизился почти на 600 млрд рублей. Это рекордное падение за девять лет. Чаще наличные у россиян увеличиваются, чем падают. Что спровоцировало такую необычную ситуацию, куда россияне дели свои наличные и кто выиграет от всей этой истории? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский и НАТО поставили на удар изнутри России

    Благодаря премьер-министру Венгрии Виктору Орбану стал известен общий план, на основании которого Владимир Зеленский рассчитывает одержать победу над Россией. Этот план готовы обеспечивать в НАТО, поскольку он не подразумевает отправку на Украину войск альянса и критичного роста расходов. В чем этот план? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответ на новые ракеты в Европе даст «конструкторская подсобка» России

    Сразу четыре страны ЕС договорились о разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В их числе Франция, Германия, Италия и Польша. При этом ранее стало известно о размещении американских ракет того же класса в ФРГ в 2026 году. Зачем европейцам понадобились свои ракеты и чем на это ответит Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Иноагенты и «грантоеды» стали главной ценностью киевского режима

    На Украине новый крупный скандал, связанный с мобилизацией. Выяснилось, что облавы и насильственный набор в армию касается в первую очередь, например, водителей скорой помощи – но от этого полностью защищены работники многочисленных неправительственных организаций, живущих на деньги Запада. Почему они для киевского режима оказались столь ценным ресурсом? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

    • План победы над Россией от Киева и НАТО

      В Вашингтоне завершился саммит НАТО, главный итог которого для России – продолжение конфликта как минимум на том же уровне: альянс не отказался от своих целей и рассчитывает победить. А у Владимира Зеленского даже есть «план победы», который раскрыл премьер Венгрии Виктор Орбан.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............