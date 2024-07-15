То, что в детскую больницу «Охматдет» в Киеве попала ракета AIM-120, используемая системой ЗРК NASAMS, сомнений не вызывает. Есть кадры, на которых видны контуры снаряда, летящего в здание больницы. О том, что это была ракета ПВО, пишут многие украинские ТГ-каналы.

Вопрос в другом: была ли это случайность? Ракета украинской ПВО пыталась сбить русскую ракету и случайно попала в здание больницы? Или это была заранее спланированная акция украинских или западных спецслужб? А, вероятно, и тех, и других. Полагаю, технически можно направить летательный аппарат в нужную точку, особенно если управляешь системой ПВО и знаешь технические характеристики. Можно не сомневаться, специалисты НАТО знают, как заставить свои ракеты попадать куда нужно.

Cui prodest? Кому выгодно? Так говорили древнеримские юристы. Если поставить этот вопрос в отношении удара по «Охматдет», ответ очевиден – США, ЗЕ-команде и западным «ястребам». Почему?

8 июля, в день попадания ракеты в больницу, в Москву приехал премьер Индии Нарендра Моди. Это его первый зарубежный визит после переизбрания. И то, что Моди совершил его не в западную страну или страну-соседку, в Вашингтоне восприняли как пощечину. План, возможно, был следующий. Ракета попадает в детскую больницу, в западных СМИ появляются фото и видео с трупами детей. Следом западные политики поднимают вой: «Россия убила детей».

На Моди оказывается сильнейшее давление американскими политиками и их прихлебателями во всем мире. После чего Моди должен был демонстративно прервать визит и улететь из Москвы. Это бы нанесло сильнейший удар по отношениям России с Индией. Однако, к счастью для детей и к несчастью для режиссеров провокации, никто из детей не погиб. Моди и его окружение не поддались западному давлению. США не скрывают, что имели контакты с индийской стороной из-за визита Моди в Москву. Для Зеленского тоже стал огромным разочарованием тот факт, что Моди обнимался с Путиным, о чем он и написал в соцсети.

Визит Моди и то, что он не поддался на провокацию, является свидетельством того, что страны Глобального Юга осознают: их интересы отличны от интересов Запада и они могут проявлять волю, не поддаваясь давлению коллективного Запада.

ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги, в ситуации с детской больницей такой номер не прошел бы.

Провокации киевский режим всегда использовал для того, чтобы получить что-то от Запада. Вспомнить хотя бы сбитый в 2014 году малайзийский «Боинг» – тогда Запад ввел санкции против России, которые требовал Киев. Или 2022 год – когда была устроена Буча, Зеленский смог отказаться от мирных переговоров и получить от Запада новое оружие.

Но это не та ситуация, когда хвост крутит собакой, разумеется, все провокации согласованы с кураторами на Западе. Запад тоже не монолитен, и кровавые провокации – это способ надавить на тех, кто колеблется.

Хоть дети и не погибли, Зеленский все равно попытался разыграть карту с разрушенной больницей. Представитель Украины в ООН устроил истерику во время Совета Безопасности – при полной поддержке со стороны стран Запада, которые обвинили в произошедшем Россию. А Зеленский в Вашингтоне на саммите НАТО требовал предоставить Украине как можно больше самолетов F-16 и вооружения, а также разрешить Украине бить западным оружием в глубину российской территории. И разумеется, он плакался и рассказывал, как русские попали в детскую больницу.

Добился глава киевского режима своей цели или нет, непонятно. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов, что он думает по поводу требований Украины предоставить ракеты, бьющие по России на глубину 500 км, дал уклончивый ответ: «Существуют определенные ограничения, тем не менее союзники обсуждают этот вопрос. И я знаю, это является общеизвестным фактом, – ограничения существовали, некоторые ограничения сейчас снимаются».

Слова настолько размыты, что из них невозможно сделать вывод, будет удовлетворена просьба Зеленского и поддерживающих его западных «ястребов» или нет. Получит ли Киев дальнобойное оружие, что привет к новой степени эскалации конфликта, или провокация не сработала, и условно «умеренные» политики НАТО не захотели выполнять хотелки Зеленского – через какое-то время узнаем.

А провокации, подобные Буче и детской больнице «Охматдет», обязательно будут продолжаться. Потому что это один из немногих инструментов киевского режима.