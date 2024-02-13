Это Русская весна, а не русская Реконкиста

Неудачно выбранный образ приводит к обессмысливанию жизни людей, и, наоборот, точное определение побуждает если не на подвиги, то хотя бы на достойное поведение в ужасных условиях. Термин, использующийся для описания восстановления единства русского народа – «Русская реконкиста», – надо признать крайне неудачным.

Так долго не живут ни люди, ни государства

Понятно, что для людей, краем уха знакомых с историей, это звучит красиво, ведь они с детства помнят: «Дон Родриго из Овьедо славно с маврами сражался». И карту из учебника истории Средних веков помнят, где христианские королевства двигались по Пиренейскому полуострову на юг, тесня мусульманских правителей все ближе и ближе к Африке. Но если посмотреть на эту же самую карту внимательно, а затем почитать соответствующую литературу, то вся эта эпопея окажется вовсе не такой красивой, как на бумаге или в старом фильме «Эль Сид» с Чарлтоном Хестоном и Софи Лорен в главных ролях.

Процесс этот шел от завоевания вестготского королевства арабами (маврами) в 711 году до взятия Гранады Фердинандом и Изабеллой в 1492 году. То есть почти девять веков тянулось возвращение христианства на ранее потерянные земли. Вдумайтесь! Так долго не живут ни люди, ни государства. Единственное, что объединяло те осколки вестготской знати, которые окопались на севере полуострова, с католическими королями Кастилии и Арагона, – непрерывность государственной традиции. Короли Астурии, Леона и Кастилии, а затем и Испании имеют общую сквозную нумерацию.

Даже если взять самую оптимистическую дату начала Реконкисты – взятие Толедо в 1085 году Альфонсом VI, то 365 км по трассе и 300 км напрямую до Гранады его наследники прошли за 406 с лишним лет. Вот и думайте, какие ассоциации сравнение с Реконкистой может вызывать у людей, кровно связанных с Одессой и Запорожьем, не говоря о жителях Херсона и Изюма.

Повторение пройденного

Длительный исторический процесс, отдаленно напоминающий Реконкисту, в нашей истории уже был. Но мы его знаем как «собирание русских земель». И начался он, по одной версии, с укрепления Ивана I Калиты на великом княжении в первой половине XIV века или, по другой, с началом отвоевания русских земель у Литвы и Польши Иваном III (что практически совпадает с концом испанской Реконкисты). Но оба эти взгляда сходятся в дате завершения. Это третий раздел Речи Посполитой в 1795 году, когда Литва, Западная Белоруссия и Волынь пришли под власть Екатерины II.

И события, последовавшие для испанских идальго вслед за Реконкистой, тоже имеют аналоги в нашем великом прошлом. Только их конкистадоры осваивали земли по ту сторону Атлантического океана, а наши землепроходцы – от Урала и до Тихого океана. Причем куда меньшей кровью и без уничтожения местных народов. Но это так, к слову.

Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?

«Это не наши методы»

Есть и еще один аспект, из-за которого ассоциации с Реконкистой неуместны. Это то, что последовало за ней на самом Пиренейском полуострове. А это в наш политкорректный век выглядит примерно так же дико, как приключения Кортеса и Писарро за океаном, где местное население уничтожалось целыми народами.

Незадолго до взятия Гранады правители Кастилии и Арагона развернули форменный геноцид некатолического населения. Слова этого тогда еще не было в обороте, но их деяния иначе описать невозможно.

Фердинанд и Изабелла приказали выставить вон из Испании всех мавров, а заодно и евреев. Они запросили разрешения у папы на эти действия и его получили.

В 1492 году по Альгамбрскому декрету испанские евреи получили от королей четыре месяца для того, чтобы перейти в католицизм или покинуть Испанию. В 1502 году та же судьба в полной мере ждала и мавров (арабов-мусульман). Но их изгнание случилось не в четыре месяца, а в общей сложности за 24 года (в разных провинциях оно проходило в разные годы).

Но если вы думаете, что для жизни по европейскую сторону Гибралтарского пролива крещения было достаточно, то глубоко ошибаетесь. Бывшие арабы (мориски) и бывшие евреи (марраны) тщательно проверялись на предмет того, не ведут ли они неправильный образ жизни – едят ли свинину, например.

Но и этого было недостаточно! Праправнук Фердинанда и Изабеллы Филипп III в 1609 году распорядился изгнать всех марранов и морисков, чтобы соблюсти чистоту крови и веры. То есть случилось это вскоре после того, как Дон Кихот и Санчо Панса пропутешествовали по Испании и еще при жизни автора романа об их похождениях.

Правда, к тому времени семьи так перемешались, что в полной мере это осуществить не удалось, что рыцарь печального образа и его оруженосец могли бы подтвердить с полной ответственностью. Последний инквизиционный процесс по обвинению в криптоиудаизме состоялся в 1818 году.

Согласитесь, что в русской истории мало похожего на это, и лишние ассоциации с душком никому не нужны. И «собирание русских земель» в прошлые века, и нынешняя спецоперация являются спасением русского православного населения от уничтожения и перекодирования.

Нельзя сказать, что в русском экспертном сообществе не хватает креатива. Прекрасно придумали почти десять лет назад выражение «Русская весна». В феврале – мае 2014 года многие обладатели украинских паспортов в Новороссии и на Слобожанщине отчетливо почувствовали себя русскими и активно протестовали против тех, кто решил им отказать в праве быть собой. Думаю, Русская весна продолжается.



