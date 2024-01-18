Сбежавшие на Запад российские либералы запуганы эстонской разведкой

Tекст: Евгений Крутиков

Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин подтвердил, что полиция безопасности Эстонии (КаПо) задержала профессора Тартуского университета, российского гражданина Вячеслава Морозова. «Дипломаты посольства посетили соотечественника в Таллинской тюрьме, выяснили обстоятельства его задержания и условия содержания в пенитенциарном учреждении. Продолжим внимательно следить за соблюдением прав российского гражданина и оказывать ему необходимое содействие», – рассказал дипломат.

О задержании Морозова стало известно 16 января. В вузе заявили, что профессор больше у них не работает. Генеральный директор KаПо Марго Паллосон отметил, что дело «иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе в научную сферу». Государственный прокурор Эстонии Трийну Олев добавила, что, по мнению следствия, оставаясь на свободе, Морозов может «продолжать совершать преступления».

На прямой вопрос местных журналистов, дает ли Морозов показания и что вообще за всем этим стоит, руководство КаПо ответило: «с ним работают». Эстонские спецслужбы утверждают, что Морозов был завербован несколько лет назад во время поездки в Санкт-Петербург и ему регулярно платили деньги за какую-то «информацию». По мнению КаПо, профессор Морозов использовал свое служебное положение в университете Тарту для получения этой информации. Какую такую существенную и опасную информацию мог бы получить в Тарту кабинетный ученый, специализирующийся на актуальной русофобской тематике, к тому не говорящий по-эстонски – вопрос.

Руководство эстонской контрразведки публично утверждает, что Морозов привлек к себе внимание тем, что часто ездил в Россию. Конкретно, в Санкт-Петербург к родителям. Каких-либо конкретных доказательств, даже косвенных свидетельств «шпионской деятельности» Морозова не приводится. И это нормально для современных эстонских методов работы.

Глава КаПо Марго Паллосон (несмотря на имя Марго, это реальный мужчина брутальной наружности) руководит эстонской контрразведкой менее года. Весной 2023 года в своих первых выступлениях на этой должности он прямо так и говорил: «резидентура российской разведки в Эстонии разгромлена» в результате высылок.

С его слов, единственным ресурсом для проведения разведки против Эстонии остались либо технические средства, либо как раз эстонские граждане, часто ездящие в соседнюю страну. Но технические средства слежения за Эстонией российская разведка, по словам Паллосона, может расположить хоть в Осло, хоть в Брюсселе. С этим страны НАТО должны бороться сообща. А вот по данным Департамента полиции и погранохраны Эстонии (РРА), в 2023 году по сравнению с 2022 годом вдвое (!) выросло число жителей Эстонии, которые ездят в Россию.

Паллосон говорил: «Большая часть вербовки происходит на территории Российской Федерации». Паллосон призывал эстонцев добровольно сдаваться в КаПо, если они стали объектами вербовки со стороны российских спецслужб: «Мы поможем вам найти выход из такой ситуации».

Паллосон из своих 42 лет 20 прослужил в разведке и контрразведке Эстонии в основном на теневых должностях. Понятно, что КаПо – не самая выдающаяся из спецслужб НАТО, а лично Паллосон – профессиональный русофоб. У него даже специальная диссертация была на тему что-то вроде «Подрывное влияние РПЦ на внутреннюю ситуацию в Молдове».

Дело не столько в этом, сколько в том, что Паллосон еще в своей программной речи почти год назад назвал поездки в Россию главным и фактически единственным фактором нелояльности. Ездишь в Питер за бензином – тебя почти наверняка завербуют и будут требовать какие-то важнейшие материалы из жизни сельсовета в округе Харью. Что там еще есть в миллионной Эстонии? Аэродром в Эмери (бывшая база ВВС СССР Сууркюля), построенный еще в 1945 году? Основные новости об этой базе НАТО в основном сводятся к пьянству прикомандированных пилотов и технического персонала с последующим мордобоем с местными жителями. Тоже важно, кстати, как установочный материал на потенциальных объектов вербовки.

Мы, конечно, утрируем, ибо информации мало не бывает. Иногда даже дальнобойщиков опрашивают, что они там по дороге видели. Есть и такие методы. Но Марго Паллосон утвердил подозрительность в отношении людей, «часто ездящих в Россию», как чуть ли не основной контрразведывательной метод. А таким образом половину Эстонии можно пересажать. И уж точно всех релокантов типа Морозова.

И сам профессор Морозов уж никак не подходит под собирательный образ «русского шпиона». Скорее наоборот.

Стаж работы 51-летнего Морозова в Тартуском университете отсчитывается с 2010 года, в 2016-м он перешел в структурное подразделение вуза – Институт политических исследований имени Юхана Шютте (шведский политик и ученый конца XVI – начала XVII века, ректор Уппсальского университета и по совместительству владелец тех земель, на которых теперь под Питером находится Стрельня). Специализация профессора – исследования в области современной политической теории, а также отношения России с Европейским союзом. Ранее Морозов работал в Санкт-Петербургском государственном университете.

Это сухое и официальное изложение его карьеры. На практике Вячеслав Морозов практически никогда ни дня не работал в сугубо российских организациях. Даже в период своей питерской жизни он работал там в Норвежском университетском центре (закрыт в 2018 году). Диссертацию защищал там же по социал-демократии Швеции. Второе образование он получал в Лимерике (Ирландия), а до Тарту работал по гранту в США, в Магистерской школе международных исследований в Денвере. Это классический пример прозападно-ориентированного гуманитарного исследователя, которые составляют основу либеральной страты российской интеллигенции. Результат «научного и культурного обмена» периода 1990-х годов.

Нельзя сказать, что профессор Морозов – какая-то проходная фигура в гуманитарных политических науках. Он публиковался в российских авторитетных журналах. Например, в журнале «Россия в глобальной политике» за август 2014 года в статье Морозова «Свято место пусто не бывает» можно прочесть вот такое: «Москве в ее нынешнем противостоянии с Западом не на что опереться, кроме противостояния как такового. Положение России в структуре современного мира делает ее похожей на типичные постколониальные государства (например, страны БРИКС)». После 2014 года его в России в приличных СМИ уже не публиковали.

Последние несколько лет он занят крайне актуальной темой русофобской повестки: постколониализм и постимпериализм. Это столь же модно в молодежных кругах, как и гендерные исследования.

В политическом плане такие работы используются сейчас для дискредитации всей истории России даже в тех ее аспектах, которые ранее на Западе и в либеральных кругах еще не фальсифицировались. Работы интеллектуалов типа Морозова создают негативный имидж России как «тюрьмы народов», колониальной империи. Только ее колониализм был якобы «направлен внутрь» (цитата из Морозова).

Все это превратилось в отдельное «научное направление» на Западе и направлено на развал России, только упаковано в академическую терминологию. И этот же Морозов практически не сходил со страниц эмигрантской и либеральной прессы, в том числе иноагентской и экстремистской, с пространными текстами про колониальную сущность русского народа и государства. Он участник всякого рода либеральных форумов.

Люди, склонные к просмотру детективных сериалов, могут заподозрить в профессоре Морозове «спящего агента», который десятилетиями героически внедрялся в антироссийские круги. К сожалению, это не так. Морозов формировался в 90-е годы, когда просто не существовало запроса на создание такого рода агентуры, а политические и исторические взгляды Морозова доминировали в российской академической среде. Не было и ресурсов для создания таких дорогостоящих проектов, как «спящая агентура», в академической среде. Все наоборот: Морозов типичный продукт своего времени. Разведке если с таким и работать, то только разово и на финансовой основе.





Либеральная общественность, особенно близкая к интеллектуальным эмигрантским кругам, очень заволновалась. Это не произносится вслух, но многие посчитали, что Морозов мог передавать в Россию (если это вообще правда, а не плод фантазии Марго Паллосона) данные именно на эмигрантское сообщество, ибо ничего интересного для российской разведки в Тартусском университете обнаружить нельзя. А в этой среде сильная внутренняя шпиономания, там регулярно ищут под кроватью агентов ФСБ. Некоторые регулярно объявляют о своих «отравлениях», а духовные лидеры релокантов проводят внутренние совещания в Берлине с такими мерами конспирации, что многие спецслужбы позавидуют. Понятно, что им оказывают кураторское содействие и ЦРУ, и англичане, и даже более мелкие западные спецслужбы.

Еще один детективно-сериальный сюжет, популярный в этой среде: злая ФСБ нарочно дискредитировала «хорошего русского» релоканта и прозападного, либерального профессора-интеллектуала. А затем подсунула наивным эстонцам материал на него, чтобы выключить Морозова из активной «борьбы с режимом». Очень сложно, и опять же того не стоит.

И сейчас КаПо придется все-таки найти какие-то внятные объяснения и мотивы ареста Морозова. В противном случае Марго Паллосону через два месяца, когда истечет срок предварительного заключения, придется рассказать, что он арестовал уважаемого в узких кругах российского релоканта за, скажем, передачу иностранным спецслужбам телефонной книги Тартуского университета. А такое вполне возможно. Какая страна – такая и контрразведка. Или все же русофобия в этой крошечной стране стала пожирать уже даже лояльных попутчиков.