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    Что ждет российский спорт в 2024 году

    @ Frank Molter/dpa/Global Look Press

    16 января 2024, 09:00 Мнение

    Что ждет российский спорт в 2024 году

    Ждать снятия санкций с российских спортсменов в 2024 году, конечно, не стоит. Но определенный вектор все же просматривается. А именно – надежды на возобновление отношений с Европой как минимум.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов

    Главный редактор InVoice Media

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    Наступивший 2024 год может стать переломным не только на военно-политическом поле, но и на спортивном. Отечественные атлеты с трепетом следят за новостями, желая понимать, к чему им, собственно, готовиться. Тут будет много хорошего, но перекроет ли оно весь негатив от действий западных чиновников – большой вопрос.

    Начнем с плохого. Совершенно точно спортсмены из России продолжат ощущать на себе разного рода провокации, издевки и манипуляции. Это может подтвердить теннисист Даниил Медведев, натерпевшийся издевательств во время матча первого круга Australian Open с французом Теренсом Атманом. С игровой точки зрения Медведев не испытал проблем: третья ракетка мира вынес оппонента, отдав тому всего три сета, но публика... Некоторые зрители откровенно мешали Даниилу играть и показательно смеялись после редких ошибок российского спортсмена. Но провокаторов было немного. Остальные фанаты не стеснялись ходить в майках с фотографией Медведева и встретили его появление на корте овацией.

    Но грязные игры против лучшего российского теннисиста на этом не заканчиваются. Известный стремлением работать на повестку сервис Netflix выпустил документальный сериал Break Point, который сейчас широко обсуждается в теннисном мире. Разумеется, без антироссийских жестов не обошлось. В серии «Незаконченное дело» сценаристы сделали настоящего героя из немца Александра Зверева, родившегося в семье русских теннисистов, эмигрировавших из СССР. В картине он восстанавливается от тяжелейшей травмы, а роль негодяя, который мешает Звереву побеждать при помощи неспортивных методов, разумеется, отвели Медведеву. Со стороны это смотрится не только как плевок в адрес Даниила, но и как некий месседж, мол, уехавшие из России русские – герои, а оставшиеся – тут можно подобрать любое гадкое слово на свой вкус.

    Впрочем, нечто подобное мы наблюдаем давно и ничему не удивляемся. Другое дело, что Россия наконец-то начала шевелиться: 21 февраля в Казани стартуют Игры будущего, где разыграют призы в 16 дисциплинах как в реальном, так и в цифровом спорте. Летом стартуют Игры БРИКС, и тоже в Казани. А с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге пройдут ненавистные Западу Всемирные игры дружбы, организованные Минспорта России. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах уже высказал возмущение по поводу этого турнира, назвав его политизированным, чем только подтвердил отсутствие совести у собственной персоны – потому что структуру, более политизированную, чем МОК, найти сложно. А чиновник МОК Джеймс Маклеод и вовсе пригрозил всем спортсменам санкциями, если они таки надумают принять участие в Играх дружбы. На вопрос «что это, если не политизация спорта?» Маклеод не ответил – видимо, господин Бах не объяснил.

    В июле стартуют Олимпийские игры, которые примет Париж. Отечественных спортсменов там будет немного (максимум шесть человек), и выступить они смогут только под нейтральным флагом – команда будет называться «Индивидуальные нейтральные атлеты». Тут ничего нового. Порадовала только позиция Олимпийского комитета России, который принял решение выплатить компенсацию спортсменам, которых отстранили от Олимпиады или они сами отказались по моральным соображениям. К примеру, победителям предыдущих Игр выплатят по полмиллиона рублей. Довольно неплохо.


    Ждать снятия санкций с российских спортсменов в 2024 году, конечно, не стоит. Но определенный вектор все же просматривается. А именно – надежды на возобновление отношений с Европой как минимум. Об этом четко говорит позиция Российского футбольного союза, который отказался от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию. Чиновники просто сидят и ждут, когда закончится СВО и УЕФА скажет: возвращайтесь. Это подтвердило и заявление президента европейской футбольной федерации Александра Чеферина, который еще в 2023 году говорил, что российские команды вернут в большую игру после завершения конфликта.

    Но ждать, что западный цинизм постепенно сойдет на нет, довольно наивно. Некоторые с воодушевлением прочли новость, что Международная федерация хоккея (IIHF) решила временно отстранить сборную Израиля – по известным причинам. Казалось бы, отсутствие двойных стандартов ворвалось в нашу жизнь, но нет. Позже выяснилось, что речь идет только об израильской молодежке (до 20 лет), и это не бан, а забота о спортсменах. Затем IIHF подчеркнула, что необходимо «как можно скорее вернуть Израиль в турнирную программу». Как говорил известный классик Томас Бах: «Только спорт – никакой политики».

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