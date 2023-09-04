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    Ларс фон Триер и другие герои нормальности
    Правда и победа
    4 сентября 2023, 09:06 Мнение

    Ларс фон Триер и другие герои нормальности

    От аскетичного высказывания мрачного фон Триера до политических мечтаний искрометного Кустурицы – дистанция огромного размера. Но это то самое интеллектуальное пространство, которое позволяет надеяться, что западный мир еще не совсем обезумел.

    Андрей Полонский Андрей Полонский

    писатель, историк

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    Новый тоталитаризм, который с каждым десятилетием XXI века всё больше и больше подчиняет себе западное общество, стал особенно удушлив в дни украинского конфликта. Высказывать альтернативную точку зрения, хоть отчасти расшатывать навязанный обывателю антирусский шаблон, стало по-настоящему опасно.

    Одно неловкое слово – и человека могут лишить всех его прошлых заслуг, вычеркнуть из культурной повестки, по возможности оставить без работы. У них теперь это называется отмена. Они желают отменить всех инакомыслящих – одинаково и тех, кто сомневается в идеалах сепаратного феминизма и «выбора пола», утверждает, что не только черные, но и любые жизни важны, и тем более тех, кто так или иначе отказывает в поддержке Украине, пишет и говорит о «русской правде» в этой войне. В обстоятельствах такого невиданного давления голоса идущих против мейнстрима приобретают особую ценность.

    В конце августа один из авторов манифеста нового кино «Догма», лауреат всех возможных европейских кинопремий, создатель незабываемых фильмов «Рассекая волны», «Идиоты», «Танцующая в темноте», «Нимфоманка», знаменитый датский режиссер Ларс фон Триер написал у себя в соцсети одну, казалось бы, самоочевидную фразу: «Жизни русских тоже имеют значение».

    Это был не более чем комментарий к перспективам передачи Украине истребителей F-16, и обращался фон Триер к датской премьерше Фредериксен, президенту Путину и Зеленскому одновременно.

    Казалось бы, никакого основания для истерики. Замечание крайне сдержанное и совершенно естественное. Но что тут началось в самой Дании и Скандинавских странах! Триеру припомнили парадоксы, шутки, публичные обмолвки. Жесткость фильмов и даже давний медицинский диагноз депрессия – всё пошло в топку, чтобы дезавуировать слова знаменитого режиссера.

    Ларс фон Триер к таким нападкам привык. Он, как мало кто, умеет держать удар и сохранять дистанцию от обезумевшего обывателя. Кроме всего прочего, на стороне кинорежиссера еще и его уникальный дар. Как бы ни бесновался распропагандированный моралист, это никак не отменит фильмов, уже запечатлевшихся в сознании нескольких поколений.

    Так что ответом на все эти нападки стала только горькая усмешка режиссера – Триер никогда не питал иллюзий относительно жителей Европы и людей в массе вообще. Чтоб убедиться в этом, достаточно посмотреть его кино.

    К счастью, фон Триер на Западе не одинок. Его коллега, знаменитый американский режиссер, неоднократный лауреат «Оскара» Оливер Стоун, в фильмографии которого «Взвод», «Дорз», «Прирожденные убийцы», а также ряд документальных фильмов о ярчайших фигурах современности, в том числе и о Владимире Путине, с самого начала конфликта утверждает, что трагедия украинской войны была спровоцирована США и только США.

    «Я не хочу вдаваться в более широкую историю того, что происходит на Украине, потому что дело совсем не простое, а все просто кричат: «Русские атакуют». И кто это спровоцировал? Что происходит там в Донбассе с 2014 года и сколько людей уехало оттуда из-за того, что США усиленно вооружали украинскую армию?» – говорил Стоун еще в 2022 году, вскоре после начала СВО. Он свидетельствовал, что прекрасно понимает ситуацию. Украина в 2014 году нарушила баланс сил, это и привело к военным действиям.

    Первопричиной конфликта стало желание США навязывать всему миру свои интересы и «правила». При этом – особо подчеркивал Стоун – его соотечественники нарушают эти правила там, где хотят и сколько хотят.

    Еще резче высказывался еще один известнейший режиссер мирового кино, принципиальный югослав, а не серб (гражданство) и не босниец (происхождение) Эмир Кустурица («Время цыган», «Аризона-дримс», «Андеграунд», «Черная кошка, белый кот» и другие фильмы). По словам Кустурицы, нынешняя русофобия напоминает ему гонения на евреев в 30-е годы. «Идет война против Православия, – утверждает он, – война, в которой американцы хотят лишить нас веры и культуры. Этот конфликт начался не вчера: у него были паузы, моменты тишины, но Запад продолжал гнуть свою линию, желая увидеть русских и сербов в роли послушных исполнителей их воли. В качестве тарана для проведения политики на подрыв русской суверенности была избрана Украина, которая отработала взятую на себя роль с катастрофическими для себя последствиями. Это же их президент Порошенко говорил, что украинские дети пойдут в школы, а дети Донбасса – в подвалы. Только человек, лишенный последнего нравственного чувства, может после этого утверждать, что Россия начала эту войну в 2022 году...»

    Мысль о деградации украинской государственности высказал этим летом и знаменитый французский романист Мишель Уэльбек («Элементарные частицы», «Возможность острова», «Карта и территория», «Покорность» и другие). Уэльбек подчеркнул, что не чувствует за собой никакой обязанности помогать Украине, а сама Украина неизбежно деградирует, как, впрочем, и весь Запад.

    Именно Запад считает виновным в украинской трагедии и основатель Pink Floyd Роджер Уотерс. Он свидетельствует: «Любая война с чего-то, да начинается. Эта война началась в 2008 году, когда Запад не внял президенту Путину и, пододвинув границы ближе к России, стал обсуждать возможность членства Украины и Грузии в НАТО. Потом она разгорелась после 2014 года, когда американцы организовали переворот в Киеве. Россия же отстаивает свои законные интересы силой оружия, разрушая или, по крайней мере, ограничивая глобализм и власть денег».

    И фон Триер, и Оливер Стоун, и Эмир Кустурица, и Мишель Уэльбек, и Роджер Уотерс – деятели культуры такого масштаба, к которым трудно не прислушаться, даже в условиях жесткого идеологического контроля. Но вот что интересно. Большинство интеллектуалов, осмелившихся сегодня возвысить голос против западного мейнстрима, оголтелой русофобии и ненависти к суверенному российскому государству, объединяет одно существенное обстоятельство. Их позиция по украинской войне – не некий изолированный политический демарш, а часть целостного неприятия либерального тоталитаризма с его правовыми и мировоззренческими максимами, с отвержением исторического опыта, религиозных, бытовых и нравственных традиций, стереотипизированных оценок ХХ века и его итогов.

    Помимо всего прочего, крупные, творчески мыслящие люди готовы увидеть в России надежду на выход из исторического тупика, куда всё дальше и дальше загоняет себя Запад. Западная культура обречена, считает Эмир Кустурица, и вся надежда только на Россию. «Я всегда думал, – наполовину в шутку, наполовину всерьез признается режиссер, – что от Владивостока до Португалии должна быть одна самая лучшая культура – русская».

    …Разумеется, от аскетичного высказывания депрессивного и мрачного фон Триера до политических мечтаний искрометного и праздничного Кустурицы – дистанция огромного размера. Но это то самое интеллектуальное пространство, которое позволяет нам надеяться, что западный мир еще не совсем обезумел.

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