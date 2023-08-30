Воложева тропа привела в дураки

В древнерусском «Слове некоего христолюбца», направленном против язычников, указывалось, что они «молят под овином Руглу и Перуну и Воложу (другие варианты написания: «Волосу, Велесу») скотью богу». Знатные филологи Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров более полувека назад посвятили Воложу-Велесу много трудов, видя в нем героя общеиндоевропейского мифа.

Когда же в последнее время в России расцвело родноверие, имя Воложа стало распространенным в названиях неоязыческих объединений («Воложев круг», «Московская Воложева община», «Колесо Воложа», «Воложева тропа» etc.). А идеолог неоязычества тов. Асов продвигал «знак Воложа» из двух наложенных друг на друга трехлучевых звезд, образующих шестилучевую, т. е. могендовид – возможный намек на то, что Колесо Воложа привезло IT-героя в Израиль, куда он в 2014 году переехал со всем родством своим и свойством. Однако Воложева тропа и после 2014-го, а в особенности после 2022 года отличалась большой извилистостью.

В мае 2022 года латвийская «Медуза*», признанная иноагентом и нежелательная в России, гражданки Тимченко исследовала, как Волож искажает сводки об украинской кампании (Медуза Горгона и скотий бог – куда ни кинь, всюду мифология), а в июне 2022 года в отношении Воложа ввели персональные санкции ЕС. Ему вменили в вину роль «Яндекса» в продвижении провластных нарративов и сокрытие критики российских властей, зависимость от государства и ответственность за финансирование СВО. А чтобы показать, как продвижение пророссийских нарративов влечет за собой суровую кару европейского (в частности, голландского) закона и всеобщую ненависть и презрение трудящихся, амстердамский дом Воложа, где он собирался любоваться каналами и отдыхать от IT-трудов, был захвачен сквоттерами. Неоднократные обращения в суд действия не возымели.

Голландские судейские, свято чтущие право собственности, в то же время отметили, что в момент захвата воложевой недвижимости нидерландскими Шариковыми в доме производился ремонт. В результате ремонта жилье Воложа могло существенно подорожать и, следовательно, вырастет капитал IT-предпринимателя. Что будет противоречить санкционному режиму. К тому же куда деться Шариковым?

Похоже, история с экспроприированной жилплощадью окончательно убедила Воложа в глубокой диалектичности правосудия: «Что хотят, гады, то и делают». И единственный способ – принести достойный плод покаяния.

«В позорну ризу облекись,

Иди и с вервием на вые

К ЕС-чиновникам явись».

Практически это выразилось сперва в существенной правке автобиографии. Волож стал описывать себя в качестве израильского предпринимателя казахстанского происхождения (родился в Гурьеве, с 1992 года Атырау), а свою жизнь и деятельность в РСФСР–РФ, проведенную с 1981 по 2014 год, вменил, яко не бывшую. Можно понять так, что Воложева тропа вела из Гурьева сразу в Тель-Авив, а Россия здесь вообще ни при чем – и за что же зажиточного предпринимателя (состояние порядка 1,8 млрд долларов) вообще санкционировать?

Но поскольку компетентным органам легко проверить, чем занимался, где жил и с кем взаимодействовал герой с 1981 по 2014 год, правка биографических данных не сработала – и нужно было каяться тщательнее. Что Волож и сделал на исходе лета 2023-го. Хотя и с полуторагодичным опозданием, но все же разоружился перед партией. Еще надо с ним немного поработать и даже можно на показательный процесс выпускать. Однако проблема в том, что разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

Например, О.Ю. Тиньков разоружился и был реабилитирован. Но, как гласит рекламный слоган, «Тиньков – он такой один». Ибо разоружившимся П.О. Авену и М.М. Фридману это не помогло – им еще добавили горячих. Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать зэковскому правилу «Не верь, не бойся, не проси». Но для этого надо иметь волчью лагерную выучку, которая отечественным олигархам редко бывает свойственна.