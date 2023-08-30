  • Российский Су-30 уничтожил катер ВСУ у острова Змеиный
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Воложева тропа привела в дураки

    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    30 августа 2023, 11:58 Мнение

    Воложева тропа привела в дураки

    Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

    Максим Соколов Максим Соколов

    публицист

    Украинский конфликт создал в Германию новую политическую силу
    Орбан назвал атаку на маршрут импорта газа из России поводом для войны
    Названы причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое
    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО

    В древнерусском «Слове некоего христолюбца», направленном против язычников, указывалось, что они «молят под овином Руглу и Перуну и Воложу (другие варианты написания: «Волосу, Велесу») скотью богу». Знатные филологи Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров более полувека назад посвятили Воложу-Велесу много трудов, видя в нем героя общеиндоевропейского мифа.

    Когда же в последнее время в России расцвело родноверие, имя Воложа стало распространенным в названиях неоязыческих объединений («Воложев круг», «Московская Воложева община», «Колесо Воложа», «Воложева тропа» etc.). А идеолог неоязычества тов. Асов продвигал «знак Воложа» из двух наложенных друг на друга трехлучевых звезд, образующих шестилучевую, т. е. могендовид – возможный намек на то, что Колесо Воложа привезло IT-героя в Израиль, куда он в 2014 году переехал со всем родством своим и свойством. Однако Воложева тропа и после 2014-го, а в особенности после 2022 года отличалась большой извилистостью.

    В мае 2022 года латвийская «Медуза*», признанная иноагентом и нежелательная в России, гражданки Тимченко исследовала, как Волож искажает сводки об украинской кампании (Медуза Горгона и скотий бог – куда ни кинь, всюду мифология), а в июне 2022 года в отношении Воложа ввели персональные санкции ЕС. Ему вменили в вину роль «Яндекса» в продвижении провластных нарративов и сокрытие критики российских властей, зависимость от государства и ответственность за финансирование СВО. А чтобы показать, как продвижение пророссийских нарративов влечет за собой суровую кару европейского (в частности, голландского) закона и всеобщую ненависть и презрение трудящихся, амстердамский дом Воложа, где он собирался любоваться каналами и отдыхать от IT-трудов, был захвачен сквоттерами. Неоднократные обращения в суд действия не возымели.

    Голландские судейские, свято чтущие право собственности, в то же время отметили, что в момент захвата воложевой недвижимости нидерландскими Шариковыми в доме производился ремонт. В результате ремонта жилье Воложа могло существенно подорожать и, следовательно, вырастет капитал IT-предпринимателя. Что будет противоречить санкционному режиму. К тому же куда деться Шариковым?

    Похоже, история с экспроприированной жилплощадью окончательно убедила Воложа в глубокой диалектичности правосудия: «Что хотят, гады, то и делают». И единственный способ – принести достойный плод покаяния.

    «В позорну ризу облекись,
    Иди и с вервием на вые
    К ЕС-чиновникам явись».

    Практически это выразилось сперва в существенной правке автобиографии. Волож стал описывать себя в качестве израильского предпринимателя казахстанского происхождения (родился в Гурьеве, с 1992 года Атырау), а свою жизнь и деятельность в РСФСР–РФ, проведенную с 1981 по 2014 год, вменил, яко не бывшую. Можно понять так, что Воложева тропа вела из Гурьева сразу в Тель-Авив, а Россия здесь вообще ни при чем – и за что же зажиточного предпринимателя (состояние порядка 1,8 млрд долларов) вообще санкционировать?

    Но поскольку компетентным органам легко проверить, чем занимался, где жил и с кем взаимодействовал герой с 1981 по 2014 год, правка биографических данных не сработала – и нужно было каяться тщательнее. Что Волож и сделал на исходе лета 2023-го. Хотя и с полуторагодичным опозданием, но все же разоружился перед партией. Еще надо с ним немного поработать и даже можно на показательный процесс выпускать. Однако проблема в том, что разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

    Например, О.Ю. Тиньков разоружился и был реабилитирован. Но, как гласит рекламный слоган, «Тиньков – он такой один». Ибо разоружившимся П.О. Авену и М.М. Фридману это не помогло – им еще добавили горячих. Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать зэковскому правилу «Не верь, не бойся, не проси». Но для этого надо иметь волчью лагерную выучку, которая отечественным олигархам редко бывает свойственна.

    Другие материалы автора


    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Главное
    Военный эксперт объяснил цели массовой атаки украинских беспилотников
    Украинский Ми-8 нанес удар по ВСУ на Купянском направлении
    Зеленскому напомнили о сбитом в Сирии истребителе F-16
    Британский парламент назвал Тайвань независимым государством
    Военные Габона устроили госпереворот
    Фигуристка Горбачева извинилась за исчезновение
    Мужчина в Москве разнял драку детей и был избит темнокожим отцом одного из них

    Российская авиация празднует большой успех

    Первый полет совершил импортозамещенный самолет «Суперджет-100». По сути, российские заводы не просто копируют и заменяют западные комплектующие на отечественные, а создают новые, более качественные системы. Остается дождаться следующего полета – когда новая модификация лайнера полетит уже с отечественным, а не французским двигателем. Это будет уже финальный успех. Подробности

    Перейти в раздел

    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

    Перейти в раздел

    Папа римский разрушил украинские мифы о России

    Слова папы римского о великой России вызвали бурю негодования на Украине. Понтифика обвинили в поддержке «российского империализма» из-за добрых слов в адрес Петра I и Екатерины II. В чем заключался мотив подобного выступления папы Франциска и какие выводы из этого следует сделать самой России? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский конфликт создал в Германию новую политическую силу

    Новые рейтинги немецких политиков преподнесли два сюрприза. Во-первых, первые лица правящей коалиции оказались в хвосте рейтинга, а в числе его лидеров значатся сразу два политика, невраждебных Москве. Среди них – известная в России Сара Вагенкнехт. Как можно объяснить новые симпатии немцев и станет ли подобный тренд долгосрочным? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Америка за отставку Байдена

      Опросы общественного мнения в США показывают, что абсолютное большинство американцев выступают за уход Джо Байдена из политики. Причем самый популярный ответ о желаемой ему судьбе – импичмент за коррупцию. Но пока вместо Байдена в США пытаются осудить Дональда Трампа, делая его тем самым еще сильнее и богаче.

    • Германия стала жертвой своих санкций

      В Германии задумались о ремонте «Северного потока», поскольку результаты антироссийских санкций их ошеломили: на Россию они подействовали слабо, а вот на саму Германию сильно. По итогам года ФРГ станет единственной крупной экономикой мира, вошедшей в рецессию. Глава германского МИД Анналена Бербок ошибается, заявляя, что санкции «не работают». Еще как работают!

    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............