Зачем Украина пугает Израиль

В англоязычной украинской газете «Kyiv Post» вышла публикация, в которой утверждается, что Киев рассматривает возможность отменить безвизовый режим для граждан Израиля, а также намерен исключить еврейское государство из формата «Рамштайн». Так называемый «клуб Рамштайн» – это страны, которые поставляют Украине оружие. И Киев боится, что из-за участия Израиля может случиться утечка информации. А куда может утекать информация о поставках вооружения и боеприпасов на Украину? В Россию, естественно. Таким образом источник издания из СНБО объявил руководство и дипломатов Израиля «агентами Кремля». А это на Украине любили делать, начиная с 90-х: хочешь что-то инкриминировать оппоненту, когда по факту нечего – заяви, что он агент Кремля. В публикации говорится, что Израиль осуществляет недружественные действия в отношении Украины и фактически занимает пророссийскую позицию.

На первый взгляд может показаться, что Украина ведет себя подобно мальчику, который назло бабушке отморозил уши. От разрыва безвизового режима с Израилем, и в целом от ухудшения отношений с ним, Киев потеряет куда больше, чем Тель-Авив. Украина сегодня превратилась в страну-попрошайку, которая клянчит деньги у всего мира. Гуманитарную помощь майданной Украине Израиль оказывал. Кроме того, в Израиле украинские беженцы-не евреи получали большие льготы, урезать их начали лишь в августе – и только в медицинской сфере.

Утверждения же о пророссийской политике Израиля совсем странные. Израиль – это страна, которая зависит от США. Тель-Авив каждый год получает финансовую помощь от Вашингтона для укрепления обороны государства – например, в 2023 году, согласно бюджету США, Израиль должен получить более 3 миллиардов долларов. Израильский ВПК значительно интегрирован с американским. Кроме того, в еврейском государстве помнят события 50-летней давности, когда во время войны Судного дня только бесперебойные поставки американского оружия спасли страну от уничтожения.

В свете этого Израиль на внешнеполитической арене будет следовать в фарватере политики США, а на нынешнем этапе она не может быть пророссийской. Министры правительства Нафтали Беннета и Биньямина Нетаньяху постоянно заявляли о своей поддержке Украины. Так глава МИД Эли Коэн в июле 2023 года заявил, что Израиль поддерживает Украину в трудную минуту и во многом помогает ей. И то, что израильские руководители, по сути, закрыли глаза на героизацию пособников нацистов на Украине, являлось одним из оснований для западной пропаганды заявлять, что никакого неонацизма на Украине нет. Так что от генеральной линии Вашингтонского обкома Тель-Авив никогда далеко не отходил.

Почему тогда Украина готова разрушить свои отношения с Израилем? На данный момент, никаких официальных, заявлений ни украинского МИДа, ни офиса Зеленского нет. Но такой материал не мог появиться случайно в условиях тотального контроля над СМИ, который существует на Украине. Тем более он был опубликован в англоязычном издании – это говорит о том, что его главный адресат находится за пределами Украины. Кто он? Руководители Израиля.

ЗЕ-команда использует свой любимый метод в международной политике – шантаж. В 2022 году это сработало в Германии, когда после ряда обвинений в трусости и даже оскорблений со стороны Киева и посольства Украины в Германии (та самая «ливерная колбаса»), канцлер Олаф Шольц направил Киеву оружие, которое ранее давать не хотел. Правда, попытка шантажировать руководителей США перед саммитом НАТО в Вильнюсе в 2023 году закончилось для ЗЕ-команды неудачно, а сам Зеленский получил несколько политических оплеух.

Но это не значит, что в Киеве отказались от шантажа как способа достижения своих целей. Тем более сейчас, когда руководство Израиля очень уязвимо для информационных атак. В Израиле с января проходят протесты против судебной реформы, инициированной правительством Нетаньяху. Поэтому демарш со стороны Украины, отмена безвизового режима, исключение Израиля из формата «Рамштайн» станет козырем для израильской оппозиции. Правительство Нетаньяху обвинят в том, что оно обидело «несчастную» Украину и подыгрывает Москве.

Что нужно Киеву? Как и в 2022 году, майданный режим хочет получить от Израиля системы ПРО, ПВО, средства электронного подавления, теперь к этому списку добавились 155-мм снаряды, которые на Украине в дефиците. Но оба израильских правительства с начала СВО отказывались давать Киеву оружие и боеприпасы. В Тель-Авиве прекрасно понимают, что ухудшение отношений с Россией для Израиля сильно хуже, чем ухудшение отношений с Украиной. Россия может ответить симметрично. ПВО и ВВС Сирии могут быть усилены, а у Ирана и близких к нему сил может появиться современное вооружение, которое доставит Израилю много проблем.

Не исключено, что за публикацией «Kyiv Post» стоит не только Офис Зеленского, но и американцы. Нетаньяху считается протрамповски настроенным человеком – и чем ближе выборы в США, тем более он может проявлять свои симпатии. А Белому дому это не нужно: позиция премьера Израиля может иметь влияние на авторитетную еврейскую общину в США. Кроме этого, американские демократы выступают против судебной реформы в Израиле, поэтому любые факторы, которые могут привести к новому парламентскому кризису в Израиле и к падению режима Нетаньяху, им на руку.

Но пойдет ли Киев на реальную конфронтацию с Тель-Авивом? Сомнительно. Тогда Израиль может начать называть вещи своими именами, и обратит внимание всего мира на героизацию нацизма на Украине, чем поставит в неудобное положение прежде всего правительство Германии.А это, в свою очередь, даст козырь в руки сторонников Трампа в США, которые могут начать информационную кампанию, обвиняя администрацию Байдена не только в многомиллиардных тратах на войну, но и в поддержке, по сути, неонацистского режима. Поэтому дальше шантажа Киев вряд ли пойдет.

Хотя хотелось бы, чтобы правительство Израиля уже сегодня назвало вещи своими именами. Украина сегодня – это неонацистское государство. И на фоне возрождения нацизма в Европе споры евреев о том, какие должны быть полномочия судей, напоминают конфликт из-за того, с какой стороны разбивать яйцо.