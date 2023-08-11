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    Зеленского породило украинское предательство

    @ Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    11 августа 2023, 12:06 Мнение

    Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    Вадим Авва Вадим Авва

    журналист, политолог

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    Владимир Зеленский пришёл к власти вовсе не 20 мая 2019-го, как пишут биографы. Пищевой бульон, биологическая культура, из которой чуть позже вырос гомункул Зеленский, развели в 1991 году руками Леонида Кравчука, а в полной мере оно проросло при Леониде Кучме.

    В период с 1994 по 2005 год на Украине окончательно сформировалась южно-русская Речь Посполита, в которой «высокородная шляхта» – Пинчуки, Ахметовы, Фирташи, Коломойские, Порошенки и прочие – под завесой выборов и институтов демократии лично и в узком кругу решали персональный состав депутатов Рады, назначали и снимали своих людей с должностей генпрокуроров, начальников украинского Центробанка, определяли персоналии министерств и ведомств, покупали и продавали СМИ, распределяли государственный и местные бюджеты, жрали, жрали и ещё раз жрали деньги, но всё не могли ни наесться, ни получить удовлетворения.

    Нам в России эта форма правления хорошо знакома по «семибанкирщине», а в исторической ретроспективе по Семибоярщине. «Семибанкирщину» государевым людям в Москве удалось обуздать, и Владимир Путин, не будет преувеличением, буквально спас Россию, оттащив от пропасти. А вот Семибоярщина в 1610-1612 годах, та самая власть «лучших людей», закончилась польской оккупацией и фактической утратой суверенитета. Только православие и народное ополчение Минина/Пожарского спасли Россию. На Украине ни народного ополчения, ни Путина не нашлось, поэтому гражданская война, как часть геополитической борьбы, разорение, исход людей.

    «Польское право предоставляло владельцам безусловную власть над подданными; не только не было никаких правил, которые бы определяли отношения подчиненности крестьянина, но помещик мог, по произволу, казнить его смертью, не давая никому отчета. Даже всякий шляхтич, убивший простолюдина, вовсе ему не принадлежащего, чаще всего оставался без наказания, потому что для обвинения его требовались такие условия, какие редко могли встретиться», – писал историк Николай Костомаров о Речи Посполитой накануне восстания Богдана Хмельницкого.

    Или вот ещё он же: «Во всякой стране совершаются преступления и злодеяния, но нигде они так часто не оставались безнаказанными, как в Польше, где убийца и разбойник мог всегда быть цел и невредим, если только у него были сильные покровители».  Замените в тексте слово «Польша» на слово «Украина», и вы сразу поймёте, какое государство строил и выстроил «красный директор» Леонид Кучма в период с 1994 по 2005-й. В этом государстве росли и выросли Зеленский с друзьями. Выросли эталонными Молчалиными: «Во-первых, угождать всем людям без изъятья; Хозяину, где доведется жить, Начальнику, с кем буду я служить, Слуге его, который чистит платья, Швейцару, дворнику для избежанья зла, Собаке дворника, чтоб ласкова была».

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся южнорусская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Мальчик Вова старался изо всех сил. Так он стал креатурой Коломойского. Там же, у Игоря Валерьевича, научился предательству. В совершенстве. Конечно, существуй Украина в безвоздушном пространстве, она бы так и существовала Арканарским королевством Стругацких, вещью в себе, с бесправным народным быдлом и всесильной шляхтой, раньше или позже пришедшим к абсолютизму в форме фашистской диктатуры.


    Но украинского космоса или хотя бы глобуса изобрести всё-таки не удалось. Проблему для украинских олигархов представляли более крупные олигархи российские. Чтобы устранить риск, Леонид Кучма начал труды по размежеванию народов, написав в 2003-м своё преступно эпохальное – «Украина не Россия». Подпоркой в борьбе за сохранение в единоличном пользовании украинского рынка стал в итоге крайний национализм, реабилитация бандеровщины и реваншизм, объявление русских некоренным народом Украины, уничтожение русского языка, большая кровь. А в фундаменте опять лежит просто большое бабло.

    Местечковая ограниченность сознания крупного украинского ворья позволила им проморгать гораздо более крупного и опасного хищника в лице США. Америка встроила украинский национализм в собственную политику по разрушению России, приватизировав сначала его, а потом и «спрятанные на свободном Западе» капиталы украинских олигархов. Вина общего кубла украинского олигархического политикума в этой войне и в создании муляжа Зеленского – стопроцентная. Не нашлось бы Зеленского, они бы вытащили из своего мешка другого самовлюблённого персонажа. Мы все вдруг увидели, что алкоголик (Порошенко), лучше наркомана (Зеленского). Как ни странно. Тот на деле более самостоятельный. Был.

    Что касается Зеленского, то даже неважно, как он закончит. Как именно Создатель решит наказать очередного Иуду. Важно, что функционирующая на искусственном кровообращении Украины нежиснеспособна. Она произведёт следом за Зеленским очередную нежить. Приходится ломать колесо. Американское.

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