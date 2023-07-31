Политолог: США будут против планов Зеленского отменить выборы на Украине

Политолог Шеслер объяснила, почему Зеленский попытается отменить выборы

Tекст: Олег Исайченко

«По некоторым данным, партия «Слуга народа» планирует переименоваться в «Партию Зеленского». Но она уже физически не сможет получить тот фантастический результат, которого добилась на предыдущих выборах. Тогда огромную роль сыграл сериал, в котором Зеленский сформировал образ справедливого главы государства», – добавила политолог Лариса Шеслер.

«Сейчас этот образ развеян. Всем стало понятно – во главе страны находится обычное коррумпированное руководство, которое ничем не отличается от своих предшественников. Также Зеленский не сможет вернуть себе образ инициатора хоть какой-то деэскалации в отношения между Западом и Россией. Он слишком долго и настойчиво представлял себя в роли «ястреба», – полагает собеседница.

«Не стоит забывать и о том, что Зеленский полностью подконтролен США. Я полагаю, что выборы были бы выгодны Вашингтону. Белый дом получил бы возможность снести местную элиту более-менее легитимным путем. Все ведь видят, что власти в Киеве охамели, постоянно выдвигают какие-то требования и обвинения в недостаточной поддержке», – обращает внимание эксперт.

«Еще одна особенность возможных выборов в Раду и выборов президента заключается в том, что их могут назначить, а потом под предлогом военного положения отменить. А еще, если результат кого-либо не устроит, выборы могут признать недействительными и недемократичными, поскольку миллионы украинцев находятся за пределами страны», – заключила она.

Ранее спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что власти Украины допускают проведение выборов в период военного положения, сообщает «РИА Новости». Он указал, что конституцией это «не запрещено», запрет имеется лишь в законе «О военном положении». Так что оснований для обязательной отмены выборов нет.

Это допущение в корне противоречит тому, что говорил он же в июне («выборы разорвут страну»), и главное – идет вразрез с позицией главы государства Владимира Зеленского. Месяц назад он подчеркнул, что, «согласно законодательству Украины, выборы должны проходить в мирное время, когда нет боевых действий».

Однако ЕС и США еще с конца прошлого года намекают на то, что Украина все-таки должна проводить выборы, коль скоро она стремится вступить в семью «демократических стран». Аналитики полагают, что Стефанчук мог публично допустить проведение выборов лишь для того, чтобы успокоить внешних партнеров Украины.

А по данным украинского издания «Страна», юристы на Банковой уже рассматривают возможность внесения изменений в законы «О военном положении» и в избирательный кодекс, если проведение выборов все же потребуется. Парламентские выборы должны состояться на Украине осенью 2023 года, а президентские – в марте 2024 года.