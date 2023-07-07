Зачем праздновать победу над Японией

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому 3 сентября в России будет отмечаться победа над милитаристской Японией. Новый закон уже вызвал негативную реакцию в стране восходящего солнца. Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно выразил опасение, что новая дата «может способствовать возникновению антияпонских настроений в России» и «антироссийских выступлений в Японии». Насколько обоснованы эти опасения?

Стоит отметить, что Россия в этот день празднует победу не над японцами, а над милитаристской Японией. Японский милитаризм имел англосаксонские корни – как, кстати, и немецкий нацизм.

Япония была милитаристской не всегда. В середине 19 века это была обычная феодальная страна, не вызывавшая нигде в мире негативных ассоциаций. Напротив, ее воспринимали как страну поэтов, художников и красавиц-гейш – экзотическую и вполне безобидную. Это было время, когда американцы и англичане, посылая к берегам Японии военные эскадры, силой вынуждали японских правителей к неравноправным договорам. Все шло к тому, что Япония превратится в очередную колонию и будет беспощадно разграблена. Однако англосаксы применили другую тактику: опасаясь растущей мощи царской России, они стали превращать Японию в таран против нашей страны. В Англии к этой идее привыкли не сразу, очень уж слабой казалась тогдашняя Япония. И все же англичане решили попробовать.

Японское промышленное и военное чудо конца девятнадцатого века имело британское происхождение. Если в других странах англичане делали все, чтобы разрушить местную экономику, то Японии они, наоборот – предоставляли крупные займы. Английские советники помогали японцам создавать промышленность и реформировать государственный аппарат. Японский военно-морской флот строился в английских доках. В Японию были откомандированы британские офицеры, инструкторы и преподаватели военных училищ. Был заключен англо-японский союз, который дал Японии дипломатическую поддержку и ускорил ее нападение на Россию.

8 февраля 1904 года японцы атаковали Порт-Артур. Война с Россией привела к серьезному истощению Японии, но США помогли японцам завершить противостояние выгодным миром. Россия потеряла Порт-Артур, Курильские острова и половину Сахалина. В Англии известие о победе Японии вызвало эйфорию. Англичане не подозревали, что японская военная машина однажды обратится против них, и что милитаристская Япония станет могильщицей Британской колониальной империи. Не знали они и того, что английским и американским солдатам и офицерам придется сидеть в японских концлагерях, фотографии из которых сейчас ужасают не меньше, чем фотографии из Освенцима.

Японцы тогда тоже праздновали победу. Вскоре Япония подчинила себе Корею (в придачу к захваченному ранее Тайваню), и стала колониальной империей – единственная из всех азиатских стран. Японцы понимали, что своим успехом они обязаны в первую очередь Англии, которая ввела их в круг империалистических держав. Неудивительно, что все английское пользовалось в Японии большим спросом, включая идеи – в том числе социал-дарвинизм Герберта Спенсера и теория расового и цивилизационного превосходства. Результат не заставил себя ждать. Японцы почувствовали себя единственным цивилизованным народом Азии, который призван править Кореей, Манчжурией, Монголией, Китаем и другими странами. В самом деле: если у другой островной нации, англичан, все получилось, то почему не должно было получиться у японцев? Они имели больше прав на Азию, потому что сами были азиатами; они почитали своего императора даже больше, чем англичане своего монарха; они были трудолюбивы, дисциплинированы, меньше думали о коммерческой выгоде и верили в превосходство своих богов, о которых учила религия синто. В итоге английскую теорию «бремени белых» перекроили в теорию «бремени желтых». Создание колониальной империи под управлением «исключительной» и «господствующей» японской расы теперь преподносилось как установление «сферы сопроцветания великой Восточной Азии». Японские газеты в один голос утверждали, что стране Ниппон предстоит объединить азиатские страны под знаменем японского народа и императора. Провозглашалось, что в «новой великой Азии» не будет «ни войн, ни угнетения».

Фактически это было калькой с английского шовинистического мифа о том, что мир неизбежно превратится в колонию англосаксов, после чего все войны и серьезные конфликты станут невозможными. В исполнении самих англичан эта идея привела к геноциду ряда народов в самых разных уголках планеты, в исполнении Гитлера, ученика британцев и поклонника арийской теории – к геноциду в Восточной Европе и на территории СССР, в исполнении японцев – к преступлениям против корейцев и геноциду в Китае. Апофеозом японских военных преступлений стала Нанкинская резня 1937 года. Во время этой чудовищной бойни были замучены и убиты тысячи мирных жителей китайской столицы – по некоторым оценкам до полумиллиона. Мир еще не знал зверств (убийств, пыток, изнасилований) такого масштаба. Почему стала возможной Нанкинская резня? Главная причина заключается в том, что заимствованная у англичан теория расового и цивилизационного превосходства упала на специфическую японскую почву, соединившись с теорией исключительности японского народа нихондзинрон (теория о японцах) и кодексом самурая бусидо. Японским самураям, как потом солдатам и офицерам, предписывалось не иметь к противнику ни жалости, ни сострадания. В Нанкинской резне в полной мере проявил себя выпестованный англосаксами монстр японского милитаризма.

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Победу над этим монстром мы и празднуем теперь 3 сентября, вспоминая о том, как в августе 1945 года советский солдат за десять дней разгромил миллионную квантунскую армию, одним ударом освободив азиатский континент от «господствующей японской расы». Фактически мы празднуем победу над страной, которая согласилась быть орудием англосаксов в обмен на владычество над другими народами. Сейчас по этому же пути идет другая страна, решившая стать новым тараном против России в обмен на сомнительное право распоряжаться жизнями «ватников», не доросших до идеалов украинского нацизма.

Судя по всему, японский генсек все это отлично понимает. Неслучайно Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что Япония «остается приверженной жестким антироссийским санкциям и оказанию помощи Украине». Это говорит о том, что современная Япония по-прежнему остается послушной ученицей англосаксов и не особенно жалеет о своих преступлениях. А значит, новый российский праздник – День победы над милитаристской Японией – и в самом деле может быть обидным для современных японцев. Да и пусть обижаются.