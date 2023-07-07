Зачем праздновать победу над Японией

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7 июля, пятница  |  Последнее обновление — 11:32  |  vz.ru
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Россию провоцируют запретить транзит газа через Украину

Газпром предупредил Европу о риске остановки украинского транзита Максим Блинов/РИА Новости
Несмотря на почти полтора года СВО и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. Заинтересованы в этом, на самом деле, все три участника. Однако ситуация может измениться в любой момент. Газпром открыто предупреждает, что «Нафтогаз» напрашивается на введение санкций против него. Почему транзит до сих пор идет и кто заинтересован в его прекращении? Подробности...
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Генсек НАТО остается для второй попытки «контрнаступа ВСУ»

Йенс Столтенберг и Урсула фон дер Ляйен ключевые менеджеры конфликта со стороны Запада Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Вопреки прежним планам и заявлениям, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг официально объявил о продлении своих полномочий еще на год – до октября 2024 года. Перемены в его судьбе явно связаны с провалом «контрнаступа ВСУ». Теперь он в «спайке» с Урсулой фон дер Ляйен вынужден готовить еще одну операцию, но уже с истребителями.  Подробности...
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Для борьбы с беспилотниками создаются зенитные комплексы будущего

Так выглядит образец новой зенитной установки на базе БТР-82А t.me/bmpd_cast
Российские беспилотники – особенно барражирующие боеприпасы – стали одним из самых мощных средств поражения бронетехники ВСУ в небе спецоперации. Однако такие же аппараты, причем нового поколения, активно создаются на Западе. Эта угроза, похоже, вполне осознана, и в стране создаются специальные зенитные комплексы для борьбы с ними. Как они выглядят и как их можно сделать еще лучше? Подробности...
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Удары России привели Зеленского к обвинениям в адрес Запада

Символом провала украинских атак стала сгоревшая бронетехника ВСУ Виктор Антонюк/РИА Новости
Президент Украины ищет виновных в провале наступления ВСУ на позиции российской армии. Эту роль он отвел западным союзникам, которые, как считает Зеленский, медлили с поставками вооружений и боеприпасов. Однако еще в апреле и мае официальные лица США и НАТО заявляли, что передали Украине 98% обещанной техники. И причины провала «контрнаступа» Зеленскому стоит поискать совсем в другом месте. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Зачем праздновать победу над Японией

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Англосаксы применили к Японии иную, чем к другим зависимым странам, тактику: опасаясь растущей мощи царской России, они стали превращать Японию в таран против нашей страны. И уже потом сами японцы английскую теорию «бремени белых» перекроили в теорию «бремени желтых». Подробности...

Удар по Макеевке – часть кровавого шоу Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Контрнаступление проваливается, самолеты не дают, премьер Румынии паникует. Что делать ЗЕ-команде? Она идет по привычному пути – пытается исказить реальность в информационном поле. Подробности...

Франция качается, но может и утонуть

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если бы Франция по-прежнему была восходящей (или, по крайней мере, устойчиво сохраняющей свои позиции) страной, нынешние буйства, чинимые инородцами, можно было бы рассматривать, как политический триппер. Но Франция устойчиво стагнирует. Подробности...
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Взрыв в Киеве как история всей Украины

Столтенберг остался для нового «контрнаступа»

Сколько Запад потратил на Украину

Обсуждение: 5 комментариев
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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Зачем праздновать победу над Японией

    Дмитрий Орехов
    писатель
    7 июля 2023, 11:32

    Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому 3 сентября в России будет отмечаться победа над милитаристской Японией. Новый закон уже вызвал негативную реакцию в стране восходящего солнца. Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно выразил опасение, что новая дата «может способствовать возникновению антияпонских настроений в России» и «антироссийских выступлений в Японии». Насколько обоснованы эти опасения?

    Стоит отметить, что Россия в этот день празднует победу не над японцами, а над милитаристской Японией. Японский милитаризм имел англосаксонские корни – как, кстати, и немецкий нацизм.

    Япония была милитаристской не всегда. В середине 19 века это была обычная феодальная страна, не вызывавшая нигде в мире негативных ассоциаций. Напротив, ее воспринимали как страну поэтов, художников и красавиц-гейш – экзотическую и вполне безобидную. Это было время, когда американцы и англичане, посылая к берегам Японии военные эскадры, силой вынуждали японских правителей к неравноправным договорам. Все шло к тому, что Япония превратится в очередную колонию и будет беспощадно разграблена. Однако англосаксы применили другую тактику: опасаясь растущей мощи царской России, они стали превращать Японию в таран против нашей страны. В Англии к этой идее привыкли не сразу, очень уж слабой казалась тогдашняя Япония. И все же англичане решили попробовать.

    Японское промышленное и военное чудо конца девятнадцатого века имело британское происхождение. Если в других странах англичане делали все, чтобы разрушить местную экономику, то Японии они, наоборот – предоставляли крупные займы. Английские советники помогали японцам создавать промышленность и реформировать государственный аппарат. Японский военно-морской флот строился в английских доках. В Японию были откомандированы британские офицеры, инструкторы и преподаватели военных училищ. Был заключен англо-японский союз, который дал Японии дипломатическую поддержку и ускорил ее нападение на Россию.

    8 февраля 1904 года японцы атаковали Порт-Артур. Война с Россией привела к серьезному истощению Японии, но США помогли японцам завершить противостояние выгодным миром. Россия потеряла Порт-Артур, Курильские острова и половину Сахалина. В Англии известие о победе Японии вызвало эйфорию. Англичане не подозревали, что японская военная машина однажды обратится против них, и что милитаристская Япония станет могильщицей Британской колониальной империи. Не знали они и того, что английским и американским солдатам и офицерам придется сидеть в японских концлагерях, фотографии из которых сейчас ужасают не меньше, чем фотографии из Освенцима.

    Фото: Фотохроника ТАСС

    Японцы тогда тоже праздновали победу. Вскоре Япония подчинила себе Корею (в придачу к захваченному ранее Тайваню), и стала колониальной империей – единственная из всех азиатских стран. Японцы понимали, что своим успехом они обязаны в первую очередь Англии, которая ввела их в круг империалистических держав. Неудивительно, что все английское пользовалось в Японии большим спросом, включая идеи – в том числе социал-дарвинизм Герберта Спенсера и теория расового и цивилизационного превосходства. Результат не заставил себя ждать. Японцы почувствовали себя единственным цивилизованным народом Азии, который призван править Кореей, Манчжурией, Монголией, Китаем и другими странами. В самом деле: если у другой островной нации, англичан, все получилось, то почему не должно было получиться у японцев? Они имели больше прав на Азию, потому что сами были азиатами; они почитали своего императора даже больше, чем англичане своего монарха; они были трудолюбивы, дисциплинированы, меньше думали о коммерческой выгоде и верили в превосходство своих богов, о которых учила религия синто. В итоге английскую теорию «бремени белых» перекроили в теорию «бремени желтых». Создание колониальной империи под управлением «исключительной» и «господствующей» японской расы теперь преподносилось как установление «сферы сопроцветания великой Восточной Азии». Японские газеты в один голос утверждали, что стране Ниппон предстоит объединить азиатские страны под знаменем японского народа и императора. Провозглашалось, что в «новой великой Азии» не будет «ни войн, ни угнетения».

    Фактически это было калькой с английского шовинистического мифа о том, что мир неизбежно превратится в колонию англосаксов, после чего все войны и серьезные конфликты станут невозможными. В исполнении самих англичан эта идея привела к геноциду ряда народов в самых разных уголках планеты, в исполнении Гитлера, ученика британцев и поклонника арийской теории – к геноциду в Восточной Европе и на территории СССР, в исполнении японцев – к преступлениям против корейцев и геноциду в Китае. Апофеозом японских военных преступлений стала Нанкинская резня 1937 года. Во время этой чудовищной бойни были замучены и убиты тысячи мирных жителей китайской столицы – по некоторым оценкам до полумиллиона. Мир еще не знал зверств (убийств, пыток, изнасилований) такого масштаба. Почему стала возможной Нанкинская резня? Главная причина заключается в том, что заимствованная у англичан теория расового и цивилизационного превосходства упала на специфическую японскую почву, соединившись с теорией исключительности японского народа нихондзинрон (теория о японцах) и кодексом самурая бусидо. Японским самураям, как потом солдатам и офицерам, предписывалось не иметь к противнику ни жалости, ни сострадания. В Нанкинской резне в полной мере проявил себя выпестованный англосаксами монстр японского милитаризма.


    Победу над этим монстром мы и празднуем теперь 3 сентября, вспоминая о том, как в августе 1945 года советский солдат за десять дней разгромил миллионную квантунскую армию, одним ударом освободив азиатский континент от «господствующей японской расы». Фактически мы празднуем победу над страной, которая согласилась быть орудием англосаксов в обмен на владычество над другими народами. Сейчас по этому же пути идет другая страна, решившая стать новым тараном против России в обмен на сомнительное право распоряжаться жизнями «ватников», не доросших до идеалов украинского нацизма.

    Судя по всему, японский генсек все это отлично понимает. Неслучайно Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что Япония «остается приверженной жестким антироссийским санкциям и оказанию помощи Украине». Это говорит о том, что современная Япония по-прежнему остается послушной ученицей англосаксов и не особенно жалеет о своих преступлениях. А значит, новый российский праздник – День победы над милитаристской Японией – и в самом деле может быть обидным для современных японцев. Да и пусть обижаются.

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