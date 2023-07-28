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    Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    @ imago images/Global Look Press

    28 июля 2023, 12:06 Мнение

    Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    Косвенным свидетельством ухудшения отношений между Киевом и Лондоном может служить скандал, разразившийся между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, а также отставка посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко. По мнению The Guardian, это увольнение приведет к значительным изменениям в коммуникации между Украиной и Великобританией. Видимо, британские журналисты намекают на то, что у Пристайко очень хорошие связи в британском политическом истеблишменте. А грядущий уход Уоллеса с поста министра, как полагает издание, символизирует значительные изменения во взаимоотношениях между Киевом и Лондоном. С этим можно согласиться. Уоллес с самого начала СВО наряду с экс-премьер-министром Борисом Джонсоном был ярым сторонником поддержки Украины оружием и финансами. А после информационного конфликта с Зеленским Уоллес попытался сгладить острые углы, заявив, что его не так поняли.

    Почему происходит охлаждение отношений между Киевом и Лондоном? Во-первых, истерики Зеленского и публичный шантаж не нравится всем странам Запада, включая Великобританию.

    Во-вторых, ему простили бы все, если бы ВСУ провели удачное контрнаступление. Тогда британские политики заявили бы, что не зря вкладывали миллиарды фунтов в украинскую армию. Простые британцы могли бы почувствовать себя жителями супердержавы, которая пусть и украинскими руками, но смогла нанести поражение российской армии. А британское правительство попыталось бы конвертировать успех ВСУ в укрепление своих политических позиций в Восточной Европе.

    Для нас, конечно, очень хорошо, что между майданными политиками и британскими власть имущими отношения ухудшаются. Разброд в стане врага – это всегда хорошо. Но готовы ли сегодня британские политики слить проект «майданная Украина»? Нет. Главный дирижер на Западе не Британия, а США, и никакого слива проекта «майданная Украина» не будет, пока Вашингтон не даст отмашку.

    На Западе политики как мантру повторяют тезис о том, что конфликт на Украине имеет глобальное значение для стабильности в мире и для защиты демократических ценностей. Видимо, многие представители элиты, в том числе и британской, сами уверовали в это, и теперь для них психологически непросто отказаться от помощи режиму Украины, который они сами идеализировали, стараясь нанести максимальный ущерб России.

    К тому же британские спецслужбы помогают своим украинским коллегам совершать теракты против России. Кстати, и «серого кардинала» Украины Ермака украинские Telegram-каналы считают креатурой британских спецслужб. В связи с этим существует версия, что отставку посла Пристайко инициировал Ермак, чтобы замкнуть все контакты Зеленского с Лондоном на себя. Ермаку это нужно, чтобы еще раз продемонстрировать Белому дому, что он незаменим.

    Пока в Вашингтоне допускают потенциальный успех ВСУ в контрнаступлении, Ермака трогать не будут, чтобы не создать хаос в управленческой системе Украины. Слишком много рычагов власти он сосредоточил в своих руках, чтобы его отставка прошла незаметной для государственного управления. А о том, что в Белом доме еще питают надежды относительно успеха украинской армии, говорит один факт. Госсекретарь США Энтони Блинкен и советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая на Aspen Security Forum, высказались о том, что потенциал ВСУ не исчерпан, Украина задействовала еще не все резервы и вооружения, которые у нее есть. Она ждет подходящего момента, чтобы применить их. Однако, когда контрнаступление ВСУ окончательно выдохнется, команде Байдена понадобится козел отпущения, которого обвинят в этом провале. В понимании Ермака, чем больше власти до этого момента он успеет сосредоточить в своих руках, тем больше он будет нужен американцам. Замыкание на себе всех контактов Зеленского с Британией – это часть стратегии Ермака по выживанию.

    Несмотря на то, что Британская империя перестала существовать, имперское мышление у ее элиты никуда не исчезло. А после политического поражения во время Суэцкого кризиса в 1957 году Лондон пытается доказать, что Великобритания по-прежнему великая держава. Именно имперское мышление и исторически ущемленное самолюбие заставило Джонсона в 2022 году масштабно поддержать Украину и с упорством фанатика мешать любым попыткам России и Украины найти компромисс.

    Однако имперское мышление имеет и другую особенность. Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников.

    Поддержка майданной Украины – это прежде всего проект Джонсона и его команды, от которой скоро в правительстве Британии никого не останется. Новые руководители в Лондоне уже не будут персонифицировано связаны с успехом проекта «Майданная Украина», а значит, опираясь на постулаты имперского мировоззрения, с легкостью отрекутся от Украины, если сочтут, что поддерживать Киев более не выгодно.

    Это может произойти в случае окончательного провала контрнаступления ВСУ и изменения отношения Вашингтона к украинской проблеме. Как это объяснят английскому обывателю? Аргументы будут следующие: мы сделали все, что смогли, но украинцы сами виноваты в том, что проиграли. Правительство погрязло в коррупции, а ВСУ, несмотря на накачку западным оружием и обучение солдат и офицеров на том же Западе, оказались недееспособны. Уже сейчас на Западе выходят статьи, которые готовят общественное мнение, в том числе и британское, к тому, что Украина сама виновата в грядущем поражении.

    Сегодня Лондон не готов слить майданную Украину, но это не значит, что он не готов будет к этому завтра.

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