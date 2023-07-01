Без Родины я – ничто

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1 июля, суббота  |  Последнее обновление — 12:21  |  vz.ru
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Богатых заставят поделиться сверхприбылями

Крупный бизнес разово поможет российскому бюджету Maksim Konstantinov/Global Look Press
Государство просит крупный бизнес поделиться частью своих сверхдоходов, которые они получили в 2021-2022 годах. Логика такова, что более высокий доход был получен во многом благодаря благоприятной конъюнктуре – сверхвысоким ценам. Тогда как сейчас бюджет страны страдает от снижения доходов. Кому придется делиться и на что пойдут вырученные налоги от сверхдоходов? Подробности...
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Зеленский дооформит Украину как колонию англосаксов

Английский родной или как минимум рабочий язык для тех, кто теперь решает: жить Украине или не жить, а если жить, то на сколько гривен в день Zuma/ТАСС
Президент Украины внес в Верховную раду законопроект, которым наделяет английский язык государственным статусом «язык международного общения» и обязует всех чиновников им владеть. Это можно счесть плевком в лицо русскоязычным, но более очевидные жертвы инициативы – украинские «нацики». Но главное, что Украине Зеленского без английского не выжить. Подробности...
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Украинских генералов в Краматорске погубила беспечность

Проведение военных совещаний в местах массового скопления гражданских лиц стало тактикой ВСУ Narciso Contreras/Hans Lucas/Reuters
Минобороны России сообщило о результатах ракетного удара по Краматорску 27 июня. Целью стало штабное совещание. В результате были уничтожены два генерала, до 50 офицеров ВСУ и два десятка иностранных наемников. Опыт СВО показал, что проведение крупных штабных совещаний сопряжено с серьезными рисками. Как ВС РФ удалось вычислить место встречи и почему ВСУ решились собрать в одном месте такой внушительный командный состав?  Подробности...
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Пять способов ВСУ навредить России перед саммитом НАТО

Украина готовит провокации к саммиту НАТО Global Look Press/Keystone Press Agency
Саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. На что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи и какие риски эти шаги несут для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Без Родины я – ничто

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Мне кажется, это качество – «Россия во мне» – обычно даруется с рождения, как черты характера. Но сравнимо и с инстинктом. Родительским. У кого-то он есть, а кто-то ведь легко бросает своих детей. Подробности...

Может ли новый бунт обрушить Францию

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Наблюдая за тем, как Францию сотрясают массовые беспорядки, Россия может извлечь полезный урок, который пригодится ей в будущем. Подробности...

Когда сторонники мятежа неадекватней русофобов

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Вся трагическая русская история, начиная с февраля 1917 года, и для рассерженных патриотов, и для освободителей оказывается яко не бывшей. Что вызывает вопрос: да точно ли они патриоты и точно ли они либералы, если они были готовы вновь безоглядно раскручивать красное колесо? Подробности...
Обсуждение: 72 комментария
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Подростки и арабы сжигают Францию

Зеленский узаконит язык своих хозяев

Немцам запретят другой взгляд на Россию

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Беспорядки во Франции:
  • Выгодны России

  • Вредны России

  • Не играют никакой роли для России
Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
  • Тревога

  • Спокойствие

  • Равнодушие

  • Интерес

  • Другое (укажите в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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    Без Родины я – ничто

    Марина Хакимова-Гатцемайер
    журналист
    1 июля 2023, 12:00

    Политика как любовь. Выгонишь в дверь – влезет в окно. И даже если внешняя жизнь большинства россиян в связи с СВО почти не изменилась, то внутренняя работа кипит. Темы, о которых мы раньше и не задумывались, требуют формулирования, осмысления.

    Почему одни наши сограждане сразу поддержали русских в Донбассе и борются оружием, делом, словом – за Родину? А другие сомневаются, колеблются? А кто-то транслирует пораженчество. Люди ломают копья в спорах, пути лучших друзей расходятся – один идет добровольцем на фронт, другой бежит релокантом в Армению. Почему люди, рожденные в одной семье, выросшие в одинаковой среде, вдруг разделились по политическим мотивам? Или это разделение куда глубже, сложнее, касается не столько практической жизни и политических предпочтений, сколько внутренних качеств человека? Его натуры?

    В мирном советском детстве, читая книги о пионерах-героях, мы задавали себе вопрос: «А как бы поступил я на их месте?» Многие, воспитанные на этих книжках, отвечали: «Дрался бы, как пионер!», но были и те, кто признавался искренне: «Я бы так не смогла», «Я бы спрятался», «Я бы испугалась и убежала».

    Помню, посмотрев фильм «Обыкновенный фашизм», несколько дней не могла посещать уроки немецкого в своей школе с углубленным изучением этого языка. Не могла слышать эту речь, потому что она ассоциировалась со зверствами фашистов. Уговаривала себя: «если будет снова война с немцами, смогу стать переводчицей или даже разведчицей!» Выучила язык, долго работала в Германии, но иногда все равно реагировала на немецкие нравоучения с яростной неприязнью. Такая реакция осталась глубоко в подсознании. Или в каком-то неосознанном, но страстном желании – спасти близких, восстановить справедливость, защитить Родину?

    Чувство Родины, ее защита и ненависть к ее врагам – в свойстве личности. Каждой, отдельной. «Россия – во мне, – писала Марина Цветаева. – Я по духу, то есть по воздуху и по размаху – там, туда, оттуда. Родина не есть условность территории, а принадлежность памяти и крови. В ком она внутри – тот теряет ее лишь вместе с жизнью».

    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

    Мне кажется, это качество – «Россия во мне» – обычно даруется с рождения, как черты характера. Но сравнимо и с инстинктом. Родительским. У кого-то он есть, а кто-то ведь легко бросает своих детей. Волчица рискует собой, охраняя потомство. Но все мы знаем про мать-кукушку, и рыбам плевать на отложенную икру. Хамелеон подстраивается, страус прячет голову в песок. А верный пёс умирает от тоски по хозяину. Многообразие в животном мире. И в человеческом. Одни бросаются в бой за своих. Не представляют себе жизни вдали от России.

    А в других чувства родства, верности Отечеству, причастности к роду – нет. Как колбасные эмигранты или релоканты, о которых весьма исповедально поет человек без Родины Б. Гребенщиков – «Аригато, мама-сан. Никто, нигде и ничей». Ничей – слабый, бесхарактерный, равнодушный, малодушный, без внутреннего стержня, без корней. Хотя вырос вместе с сильными и книжки про пионеров-героев читал, но внутренней силой обделён – отделён от рода. Бывает такое. «У простого народа, пусть и плохо образованного, есть здравые и сильные инстинкты, а у самодовольных Макаревича или Гребенщикова таких инстинктов нет», – несколько лет назад объяснял качество причастности к Родине Эдуард Лимонов, испытавший на своей шкуре ничейное существование на Западе и вернувшийся в Россию, чтобы жить. А многим моим одношкольникам – знатокам немецкого – такой опыт даже не понадобился. В 80-90-х почти все они побывали в процветающей тогда Германии по линии школьного обмена, многих немцы зазывали, обещая и кров, и поддержку, и помощь в получении гражданства. Но, несмотря на тяжелые для России времена, почти все ребята возвращались домой. Делали это не сказать, чтобы очень осознанно, просто подчиняясь внутреннему чутью, инстинкту. И лишь сейчас смогли сформулировать это свое тогдашнее подростковое решение. Война заставила найти слова: «Без Родины – я ничто».

    «Я – русский. Я иду до конца. Я такой, как я есть, и меня не сломать», – и 20, и 30 лет назад мы ощущали это, но лишь с началом СВО певец Шаман транслировал четко наши ощущения. Наши внутренние потребности. Качества русского характера. Война обнажила глубокие, важные личностные черты. В очистительной СВО проявилась слабость, мутность ничейных. Но на первый план выступили сильные. Те, кто, повинуясь своей совести, правде, душе, зову своей крови встали на защиту родных, близких. И слабых. Героизм – это тоже свойство натуры. Кто-то обладает им, а кто-то нет. Пока не столкнешься с опасностью, не узнаешь масштаб внутренних сил – который, как и порог боли, у каждого свой.

    Есть в этом что-то биологическое. Не каждый рождается воином. Не каждый способен им стать. Кто-то создан индивидуалистом-эгоистом, или заточенным на собственную выгоду мещанином, или ничейным слабаком, трусишкой, не выносящим вида крови. Нельзя осуждать его за это.

    Лев Толстой, демонстрируя классические проявления войны, показал и бесстрашного князя Андрея Болконского, и размышляющего Пьера Безухова, растерявшегося на поле боя, и великосветских кавалеров, которые, пока их родные проливали кровь, развлекались на балах. У Христа было 12 апостолов. Один из них предал и повесился, остальные разбежались от страха. Лишь младший, Иоанн, остался у Креста. Библейские Каин и Авель. А ведь без одного не было бы и другого. Такова диалектика, закон во многом печальный. Но дающий каждому возможность узнать себя – истинного. И война, как распятие Христа, сегодня являет нам нашу суть. Нашу слабость или силу. Нашу правду. И наше многообразие. Отличие одних от других.

    Воспитание, окружение, семья и школа – это, конечно, важно. Но, как писал Горький, рожденный ползать летать не может. Не научишь, не заставишь. Натура такая. Слабаки, бесхарактерные пораженцы есть в любой популяции. Они – естественная часть любого общества.

    27% населения Земли, как выяснили недавно сотрудники Института Гэллапа, категорически не хотят сражаться за свои народы, в отличие от 61%  защитников. В России тех, кто готов жизнь отдать за други своя – 59%. И это при том, что 91% россиян считает себя патриотами. Такого высокого уровня патриотизма, какой мы видим сейчас среди молодежи, не было с советских времен. Хоть и воспитывалась она не на книгах о пионерах-героях, а на голливудском ширпотребе, диснеевских мультиках и песнях иноагентов.

    Значит, действительно, не столько в воспитании дело, сколько в характере, в силе русского духа, который, как не пытались сломать нацисты и глобалисты, торжествует. В чувстве Родины – здравом и сильном инстинкте, о котором писал Лимонов: «У простого народа, пусть и плохо образованного, есть здравые и сильные инстинкты, а у самодовольных Макаревича или Гребенщикова таких инстинктов нет».

    А ничейные слабаки сами, автоматом, без размышлений, без вопросов, всегда встают на сторону силы, потому что своей – нет. Такими их создала природа. Ничего не поделаешь. Как к ним относиться? Солдата спроси. Защитника нашего спроси. Истина – в нём. Вся Россия сейчас – в нём.

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