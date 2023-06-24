Задача русского человека беречь Россию

Взгляд
24 июня, суббота  |  Последнее обновление — 17:18  |  vz.ru
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Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Путин выступил с обращением к гражданам России

кадр из видео
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил. Подробности...
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Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
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Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Задача русского человека беречь Россию

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Все предельно просто. Речь сейчас идёт на самом деле не о том, что один ли генерал или чиновник плох, другой ли. Мятеж – это когда речь идёт о сохранении России как таковой. Подробности...

Страна получает прививку от мятежа

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Заболеть мятежом, видимо, может каждый. Даже безусловный герой самого недавнего прошлого, ударившийся об луну. Кто отскочит от источника заразы на максимальное расстояние – тот будет молодец. От рядовых героев из того же «Вагнера» до тех, кто сейчас в смятении. Подробности...

Мятежники доставили радость тем, кто объявил войну России

Андрей Луговой
Андрей Луговой, депутат Госдумы России
Обложки мировых таблоидов украшают российские воины с автоматами, танки на улицах русских городов. Мир ждет мгновения, когда прозвучат выстрелы, когда русский встанет против русского. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

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Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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    Задача русского человека беречь Россию

    Андрей Медведев
    Политический обозреватель
    24 июня 2023, 16:33

    В Русской армии нет людей, которые не уважали бы бойцов «Вагнера». Потому что сражались с ними плечом к плечу. И видели их мужество.

    И в Русской армии нет людей, которые бы не задавались именно сейчас вопросом: почему, когда ВСУ прёт на всех направлениях, боевые товарищи не с ними? Что там вообще в тылу происходит такое?

    Поверьте, нет у нас военных – особенно молодых офицеров – у которых не имеется претензий к руководству. Как военному, так и политическому. Сколько раз я слышал это в личных разговорах. Да что разговоры. Сборы на фронт, скажем. Вы думаете, что парни, которые просят, например, прицелы, очень лестно отзываются о больших генералах? Нет, конечно.

    Но почти каждый из них совершенно внятно разделяет два понятия: Россия/Родина и государство. Государство и чиновники могут быть сто раз неидеальными. Но Родина безусловна. Её нельзя ни предать, ни потерять.

    Мой друг Владлен Татарский (это не секрет, он про это в книге писал) бежал из колонии в Донецкой области в 2014 году, чтобы вступить в ополчение. Год спустя, уже в ДНР, его задержали и отправили дальше сидеть. Боевые товарищи пошли к Захарченко, и тот его амнистировал. И Владлен вернулся на фронт, в свое же подразделение. Без злости, без досады, без претензий к стране. Он с иронией писал, что в России патриотом быть непросто, хорошо, если за это не накажут.

    Фото: Иван Батырев/ТАСС

    Но Владлен, точнее русский воин Максим Фомин, бесконечно любил свою страну и сражался за неё до самой гибели. Для него вопрос: с кем быть? – не стоял бы никогда.

    Он не раз писал (дословно): «я выражаю поддержку Верховному Главнокомандующему». Не потому, что проблем не видел наших, ещё как видел. Я помню его рассказы про штурм Мариуполя. А потому что верил в Россию.

    Россия это все, остальное ничто. Задача русского человека беречь Россию. А не втягивать её в гражданскую войну.

    Все предельно просто. Речь сейчас идёт на самом деле не о том, что один ли генерал или чиновник плох, другой ли. Мятеж – это когда речь идёт о сохранении России как таковой.

    У страны есть Верховный главнокомандующий. Он все сказал.

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