События сегодняшнего дня не просто вызывают тревогу. Мы оказались перед лицом величайшей угрозы. Увы, не впервые в истории России. Сейчас, как в начале 20 века, нашу армию пытаются остановить накануне решающих побед.

Первую мировую войну мы тоже должны были выиграть. Но накануне весеннего наступления 1917 года в России случился военный переворот, позже названный «Февральской революцией». Организаторы переворота считали, что они лучше законной власти управятся с армией, экономикой и вообще управлением государством.

Все знают, что случилось потом: Россия погрузилась в хаос революции и гражданской войны. В ходе событий, последовавших за февральским переворотом, среди прочего, была, на беду русского народа, создана и «независимая» Украина. Печальные последствия этих событий мы ощущаем на себе по сей день.

Этой ночью мы увидели, что новая, сегодняшняя Отечественная война похожа на Первую мировую не только тем, что на линии фронта идут затяжные позиционные бои, и не только решающей ролью артиллерии. Само Государство Российское вновь подстерегает реальная опасность новой смуты.

Обращаюсь ко всем, кто сегодня поднял оружие против своих братьев. Для государства и народа нет ничего ужаснее смуты и гражданской войны. Никакой внешний враг не нанесёт Родине такого вреда, как граждане, поднявшие оружие друг против друга и законных властей.

Остановитесь, пока не поздно.

Источник