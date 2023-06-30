Может ли новый бунт обрушить Францию

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30 июня, пятница  |  Последнее обновление — 22:40  |  vz.ru
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Богатых заставят поделиться сверхприбылями

Крупный бизнес разово поможет российскому бюджету Maksim Konstantinov/Global Look Press
Государство просит крупный бизнес поделиться частью своих сверхдоходов, которые они получили в 2021-2022 годах. Логика такова, что более высокий доход был получен во многом благодаря благоприятной конъюнктуре – сверхвысоким ценам. Тогда как сейчас бюджет страны страдает от снижения доходов. Кому придется делиться и на что пойдут вырученные налоги от сверхдоходов? Подробности...
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Зеленский дооформит Украину как колонию англосаксов

Английский родной или как минимум рабочий язык для тех, кто теперь решает: жить Украине или не жить, а если жить, то на сколько гривен в день Zuma/ТАСС
Президент Украины внес в Верховную раду законопроект, которым наделяет английский язык государственным статусом «язык международного общения» и обязует всех чиновников им владеть. Это можно счесть плевком в лицо русскоязычным, но более очевидные жертвы инициативы – украинские «нацики». Но главное, что Украине Зеленского без английского не выжить. Подробности...
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Украинских генералов в Краматорске погубила беспечность

Проведение военных совещаний в местах массового скопления гражданских лиц стало тактикой ВСУ Narciso Contreras/Hans Lucas/Reuters
Минобороны России сообщило о результатах ракетного удара по Краматорску 27 июня. Целью стало штабное совещание. В результате были уничтожены два генерала, до 50 офицеров ВСУ и два десятка иностранных наемников. Опыт СВО показал, что проведение крупных штабных совещаний сопряжено с серьезными рисками. Как ВС РФ удалось вычислить место встречи и почему ВСУ решились собрать в одном месте такой внушительный командный состав?  Подробности...
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Пять способов ВСУ навредить России перед саммитом НАТО

Украина готовит провокации к саммиту НАТО Global Look Press/Keystone Press Agency
Саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. На что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи и какие риски эти шаги несут для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Может ли новый бунт обрушить Францию

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Наблюдая за тем, как Францию сотрясают массовые беспорядки, Россия может извлечь полезный урок, который пригодится ей в будущем. Подробности...

Когда сторонники мятежа неадекватней русофобов

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Вся трагическая русская история, начиная с февраля 1917 года, и для рассерженных патриотов, и для освободителей оказывается яко не бывшей. Что вызывает вопрос: да точно ли они патриоты и точно ли они либералы, если они были готовы вновь безоглядно раскручивать красное колесо? Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев

Не стоит путать релокацию с эмиграцией

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Не каждая релоцировавшаяся звезда нам нужна обратно. За кого на самом деле стоит побороться, так это за тех, кто оказался за рубежом, поддавшись панике или будучи увлечен общим настроением своего круга. Простых и незнаменитых, трудящихся людей. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Подростки и арабы сжигают Францию

Зеленский узаконит язык своих хозяев

Немцам запретят другой взгляд на Россию

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Беспорядки во Франции:
  • Выгодны России

  • Вредны России

  • Не играют никакой роли для России
Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
  • Тревога

  • Спокойствие

  • Равнодушие

  • Интерес

  • Другое (укажите в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
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    Тимофей Бордачёв

    Может ли новый бунт обрушить Францию

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    30 июня 2023, 21:15

    С точки зрения каждого, кто сравнительно тесно соприкасался с французской политической культурой, происходящие сейчас по всей территории Пятой республики массовые беспорядки не являются чем-то из ряда вон выходящим. И уже тем более они не могут восприниматься как предвестник общего кризиса или обрушения политической системы французского государства. Даже если эта система, как сейчас, находится в состоянии очевидного упадка. Решение острых вопросов через массовое насилие является важнейшей частью политической традиции Франции, имеющей свои истоки в глубине веков. Для французов сражаться с полицией и крушить все на своем пути так же естественно, как естественно для американцев грабить соседей и магазины в случае стихийных бедствий, а для русских – с подозрением относиться к любым инициативам правительства.

    И совершенно безразлично, кто бунтует на улице – недовольные режимом или отдельными его проявлениями, пенсионной реформой либо проявленной властями частной несправедливости. Ответ и способ «выпустить пар» во Франции всегда один – погромы и поджоги, столкновения с представителями правопорядка.

    Правительство Эммануэля Макрона, кстати говоря, постоянно практикует такой способ взаимодействия с населением. Стоящие за этим безмозглым «вундеркиндом» банковские и промышленные круги совершенно не волнует судьба мелких магазинчиков и даже торговых центров, которые громят сейчас в Париже и других городах.

    За последние годы массовые беспорядки стали явлением еще более обычным, что помогает правящим кругам Пятой республики следовать своим курсом, не опасаясь системной угрозы со стороны политических противников. Мятежи «желтых жилетов», недовольных пенсионной реформой, или, как сейчас, расовые бунты не могут ничего изменить в ситуации, когда любая организованная оппозиция разгромлена коррупционными скандалами.

    Однако при всей привычности Франции к такого сорта эксцессам предугадать конечный результат всегда сложно. И в истории были случаи, когда массовые выступления завершались серьезными корректировками политической системы. Другими словами, возникший в эти дни бунт может привести к чему-то существенному, если на улицу выйдут другие слои населения.

    Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

    Если дело зайдет слишком далеко, то при фактическом отсутствии политических партий, способных перехватить власть, самым захватывающим стало бы обращение к военным. Хотя и они за последние годы сильно придавлены правительством – в самом начале президентства Макрона несколько авторитетных военачальников были отправлены в отставку, а авторитет армии серьезно пошатнулся на фоне провалов постколониальной политики в Африке.

    Но пока беспорядки, охватывающие все больше городов, – это еще не вызов системе. Они традиционно имеют одновременно расовую и социальную природу. Расовую, потому что уже в который раз основную массу активно бунтующих составляет молодежь пригородов, населенных выходцами из бывших французских колоний в Африке. Поводом, как мы знаем, стало убийство полицейскими молодого человека в парижском пригороде Нантер. Парня алжирского происхождения застрелила дорожная полиция после отказа подчиниться ее требованиям.

    Поскольку все эти французские пригороды, как и их обитатели, являются еще и бедными, социального во всем происходящем не меньше. Проблема неспособности Пятой республики решить вопрос интеграции граждан с другим цветом кожи является хронической. Предыдущие массовые беспорядки, в основе которых лежит эта проблема, были в 2005 году, хотя сейчас масштаб происходящего уже больше. То, что движущие силы и проявления недовольства не изменились, показывает, что за 17 лет не было сделано ничего.

    Да, собственно говоря, решать проблему никто и не собирался. Максимум, что делало правительство, – это мониторинг положения в бедных пригородах для того, чтобы понять границы бунта и масштабы полицейских сил, необходимых для его изоляции от остального общества.

    На ваш взгляд

     
    Беспорядки во Франции:



    Между тем само французское общество постепенно погружалось в экономический застой и политическую апатию. В первую очередь это сказалось на поведении тех, кто всегда был основой сравнительной стабильности государственного устройства. Традиционный средний класс мелких собственников был во Франции опорой политической системы начиная с Великой революции 1789 года. Они в свое время снесли королевский режим и через серию революций XIX века установили наиболее удобный для себя режим.

    В современных условиях эти люди уже не играют существенной роли. Свойственная большинству развитых стран атомизация, распад общества на поглощенных только своими делами «атомов»-индивидуумов ведет к исчезновению коллективного действия. Когда гражданин все свои текущие проблемы может решить самостоятельно, ему становятся не нужны политические партии или сильные профсоюзы.

    А это значит, что в стратегической перспективе гражданин становится беззащитен перед теми, кто контролирует государственный аппарат, и одновременно он теряет веру в то, что может что-либо изменить. Яркий показатель здесь – победа Макрона на прошлых выборах не потому, что он хорош, а в силу отсутствия других сильных кандидатов.

    Сейчас во Франции складывается парадоксальная ситуация – режим Макрона не видит перед собой конкурентов, но и сам не располагает общественными силами, на которые может положиться. В результате внутренняя политика во Франции все больше превращается в сохранение власти и купирование угроз любым способом при все более апатичном населении. Мобилизация на волне противостояния с Россией во Франции невозможна. Это не Польша или Прибалтика, где граждане готовы терпеть многое лишь из ненависти к восточному соседу. Французы не чувствуют со стороны России никакой угрозы.

    Сколько продлится такое положение, сказать трудно. Но чем дальше заходит дело, тем выше вероятность того, что в итоге последует какая-нибудь полномасштабная катастрофа.

    Для России все происходящее сейчас во Франции – это важный урок, относиться к которому с высокомерием было бы неправильно.


    Во-первых, потому что российское общество также не свободно от объективных факторов, способствующих индивидуализму. Спасением в этом смысле является наличие внешних угроз и необходимость общего военного усилия, от чего совершенно избавлен современный Запад. Сейчас, как и в прошлом, военное дело может быть самым сильным объединяющим фактором.

    В-вторых, через пару десятков лет миграционная проблема может стать актуальной и для России. Мы, конечно, представляем собой многонациональное общество, и традиционно проблема интеграции мигрантов у нас никогда не присутствовала. Однако это означает, что у нас нет привычки взаимодействия с иными этническими и религиозными группами, которые на протяжении веков не были частью российского социума. И в том случае, если демографические проблемы заставят Россию более активно привлекать мигрантов из мусульманских стран бывшего СССР, от властей и собственной мусульманской общины потребуется много усилий для интеграции новых граждан. 

    Пока эта проблема решается лучше, чем в европейских странах: количество представителей второго поколения мигрантов, способных получить образование и сделать карьеру в России, статистически больше, чем, например, во Франции. Но есть основания думать, что такое достижение является результатом нашего «имперского наследия», то есть отсутствия сильной культурной разницы между Россией и, например, Центральной Азией. Сейчас наши соседи, источники миграционных потоков, медленно двигаются в сторону архаики, снижается присутствие там русской городской культуры. И лет через 20–30 мы можем столкнуться с мигрантами, которые будут уже сильно отличаться.

    Наблюдая за Францией, нельзя не думать о том, какие уроки можно извлечь для России. 

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