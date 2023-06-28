Герои новой русской экономики незаметны и сдержанны

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28 июня, среда  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
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Российские продукты питания завоевывают дружественный мир

Продукты питания из России завоевывают новые рынки сбыта Владимир Гердо/ТАСС
Россия оказалась на 17-м месте в списке крупнейших мировых экспортеров продовольствия. Причем среди топ-20 она сделала самый резкий прыжок вверх за последние десять лет – ее экспорт подскочил в 2,5 раза. Однако Россия хочет еще больше продавать за рубеж. Дело даже не в том, чтобы накормить дружественные страны. Для некоторых сельхозкомпаний поиск новых рынков сбыта – это вопрос выживания. Внутренний рынок уже переполнен. Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Как был остановлен мятеж Пригожина

У ЧВК «Вагнер» не было шансов дойти до Москвы Эрик Романенко/ТАСС
«Вы фактически остановили гражданскую войну». Такими словами Владимир Путин описал действия силовиков, благодаря которым угроза разрастания мятежа была пресечена. Какие именно меры были предприняты государственными органами для того, чтобы предотвратить угрозу вооруженного мятежа? Подробности...
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Киевский режим покусился на один из символов Украины

Украина мечтает переименовать основанный русскими город Запорожье Alexey Tolmachov/Wikipedia
Азарт киевского режима, желающего искоренить «коммунистическое наследие», достиг парадоксальных высот. Теперь предложено переименовать город, название которого напоминает о самых глубоких украинских истоках – Запорожье. Кем и когда был основан этот город и почему его название настолько теперь не нравится киевскому режиму? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Герои новой русской экономики незаметны и сдержанны

Павел Вешаев
Павел Вешаев, эксперт по финансам «Опоры России», генеральный директор FinHelp
Предприятий с выручкой от 800 млн руб. до 2 млрд руб. в год насчитывается почти 18 тысяч. Именно они сейчас латают зияющие раны в ткани экономических отношений, которые со всей дури нанесли нам «уважаемые западные партнеры». Подробности...

Международные договоры не стоят бумаги, на которой они написаны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 июня 1919 года был подписан Версальский договор, окончательно определивший судьбу побежденной в Первой мировой войне Германии. «Версаль» стал нарицательным, его несовершенство привело к еще одной мировой войне. Но на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов это было не единственное неудачное решение. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Индия – третий полюс будущего трехполярного мира

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если англосаксам удастся приручить Индию и «вернуть в стойло» своего «порядка, основанного на правилах», это может закрыть тот сценарий многополярного мира, который желаем сегодня развивать мы. Подробности...
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Немцам запретят другой взгляд на Россию

Латвия ответила на мятеж Пригожина

Пригожинский бунт. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    Российское общество скинуло Пригожина с пьедестала
    Павел Вешаев

    Герои новой русской экономики незаметны и сдержанны

    Павел Вешаев
    эксперт по финансам «Опоры России», генеральный директор FinHelp
    28 июня 2023, 16:30

    Импортозамещение в России – странный зверь. То ли оно есть, то ли его нет. Реалистичный взгляд на себя и свои возможности в обеспечении собственного промышленного и товарного суверенитета у нас отсутствует. Мы то в себе сомневаемся, не замечая очевидных достижений народного хозяйства, то запальчиво бахвалимся, отрицая проблемные зоны экономического развития. Как обстоят дела на самом деле?

    Цифры и прогнозы экономического роста дают поводы для осторожного оптимизма. В 2022 году падение ВВП было почти на 1% меньше, чем прогнозировали ЦБ и Минэкономразвития. Дефицит федерального бюджета на фоне сокращения доходов от сырьевого экспорта и значительных трат на оборону прогнозируется всего лишь в 2–3%. Внешний долг к ВВП в России находится на исключительно здоровом уровне – 16,6% по результатам 2022 года.

    Почему стоит осторожничать с победными реляциями на фоне таких показателей? Да просто из соображений – чтоб не сглазить.

    Героев новой экономической реальности сложно заметить и запомнить. Они сдержанны, деловиты, невыразительны. Это владельцы среднего бизнеса, предприятий с годовой выручкой от 1 до 10 млрд рублей. Крепкие «миллиардники», российский self-made class. Опыт в бизнесе – от 15 до 30 лет, возраст – от 35 до 50+, рабочих часов в неделю – 24/7, стиль одежды – неказистый casual, пройденных экономических кризисов и потрясений за плечами – два-три минимум. Они не пьют смузи в коворкингах, не летают на бизнес-джетах, не дарят яхты любовницам, не проклинают правительство, не ругают «глубинный народ», не обижают сотрудников. Платят налоги, сотрудничают с госкорпорациями, открывают новые производства, реинвестируют прибыль в развитие.

    Таких бизнесменов в России немало. Только предприятий с выручкой от 800 млн руб. до 2 млрд руб. в год насчитывается 17 970, по данным Федеральной налоговой службы. Именно они сейчас латают зияющие раны в ткани экономических отношений, которые со всей дури нанесли нам «уважаемые западные партнеры». Именно они обеспечивают то маневренное поле параллельного импорта и практического импортозамещения, которое всем нам дает спокойную, комфортную жизнь. У нас по-прежнему все есть: и косметика, и одежда, и мебель, и игрушки, и канцтовары, и смартфоны, и бытовая техника. Многое лучше по соотношению «цена – качество», чем в период присутствия популярных западных брендов.

    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

    Однако главная битва разворачивается в невидимом и незаметном для рядового потребителя поле b2b поставок, когда разные хозяйствующие субъекты поставляют друг другу станки, комплектующие, материалы. Электросчетчики для строительных объектов, жгуты из полимеров для раненых в боевых условиях, измерительные приборы для горячих цехов, специальный крепеж для монтажа вентилируемых фасадов... Несмотря на крепко укоренившийся миф, что вся российская промышленность рухнула в эпоху постсоветской приватизации, многое сохранилось, многое с тех пор «отросло» и встало на ноги. А вот кровеносная система связей между реанимированными и вновь отстроенными заводами и фабриками восстанавливалась медленнее.

    Сейчас, когда волею судеб мы наконец-то вынуждены изыскивать внутренние ресурсы, оказалось, что очень многое в стране уже есть или может быть легко сделано. Но преодолеть разбросанность технологий, комплектующих, материалов по разным уголкам нашей страны в совокупности с информационным и маркетинговым одиночеством отдельно стоящих фабрик могут только люди, обладающие инженерной жилкой, технической компетентностью, организационной сноровкой и бизнес-цепкостью. Желательно – включенные в актуальный политико-экономический контекст. Классического инженера, технолога, производственника для решения таких небанальных задач использовать не получится. Такими талантами обладают только зрелые предприниматели, а зрелость бизнеса как раз и начинается как минимум с миллиардной годовой выручки.

    Почему такие бизнес-рыцари «без страха и упрека» пока не слишком стремительно штурмуют новые рынки?

    Во-первых, только-только общая экономическая, геополитическая, кадровая ситуация стабилизировалась. Многие предприниматели пока переводят дух после весеннего шока 2022 года. Минимум год ушел на то, чтобы удержать свои компании на плаву. Надо перевести дух.

    Во-вторых, есть определенная иерархия бизнес-потребностей. Сначала выправляется то, без чего обойтись нельзя, потом – то, что работает на перспективу. Сначала отрабатывается импорторокировка, чаще всего – западный импорт замещается восточным (Китай, Корея, страны СНГ из Средней Азии и Закавказья). Потом можно работать над полноценным импортозамещением, налаживая свое производство нужных товаров, оборудования, материалов внутри страны. И только когда новый продукт состоялся, окупился, устоялся, имеет смысл задуматься о его международной дистрибуции.


    В-третьих, таких сложных, переменчивых, непредсказуемо проблемных бизнес-обстоятельств даже самые опытные и бесстрашные предприниматели не помнят уже давно. Самые дружелюбные страны в любой момент могут отказать в любом элементе базовой инфраструктуры – банковском обслуживании, транспорте, визе. Обнулить договоренности перед русским бизнесом, русским владельцем по любому поводу и без объяснения причин стало нормой. Ситуации, когда западный производитель отказывается отправлять заказ, получив полную сумму предоплаты, случаются все чаще. Одобряемое воровство у русского бизнеса становится отличительной чертой новой протестантской этики. Бизнес похож на бег с препятствиями.

    Нам всем стоит набраться терпения, засучить рукава и просто работать в том направлении, где это возможно и целесообразно. Российское импортозамещение пока переживает свой младенческий период, а экспорт-наступление несырьевыми товарами еще даже не начиналось. Не надо раскачивать самооценку страны, сравнивая уровень промышленной и товарной автономии в невыгодных для себя ракурсах. Будет день – будет пища. Пройдет еще год – и многое наладится.
     
     
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