Люди в России хотят гордиться трудом

Взгляд
1 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 11:57  |  vz.ru
Разделы

Экономику начали двигать вперед простые россияне

Россияне перестали бояться и снова тратят Сергей Савостьянов/ТАСС
Россияне начали меньше экономить и больше тратить. Это важная для экономического роста смена потребительского поведения. Почему россияне снова стали брать кредиты и совершать дорогие покупки? Как это поможет российской экономике? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский угодил в ловушку собственных военных амбиций

Запад нашел крайнего в случае поражения ВСУ IMAGO/ТАСС
«Украина не готова к контрнаступлению, но у нее нет другого выбора». Так в западной прессе описывают положение ВСУ и Владимира Зеленского в преддверии вероятной атаки в районах Приазовья. Что стало причиной столь безвыходного положения президента Украины и почему западные аналитики от месяца к месяцу все меньше верят в успех ВСУ?  Подробности...
Перейти в раздел…

ПАСЕ пожелала смерти детям Донбасса

ПАСЕ обвиняет Россию в геноциде за спасение детей из зоны СВО Сергей Аверин/РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой резолюции назвала перемещение детей с украинской территории в Россию геноцидом. По данным европейских политиков, речь идет о якобы 19 тыс. «незаконно вывезенных» детях, которые в реальности были спасены из-под обстрелов украинской армии. В чем логика этого решения, насколько оно соотносится с защитой прав человека и как России отвечать на подобного рода резолюции? Подробности...
Перейти в раздел…

Кто и за что уволил Такера Карлсона

За увольнением журналиста стоит не Байден, а кое-кто более могущественный Zuma\ТАСС
Такер Карлсон – самый популярный телеведущий США, неожиданно уволившийся с самого популярного консервативного канала – записал первое обращение в новом статусе. В нем нет прямых ответов на вопрос, что стало причиной его изгнания с Fox News, но есть прозрачные намеки на человека, которого даже Джо Байден называет «самым опасным в мире».  Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Люди в России хотят гордиться трудом

Оксана Осинина
Оксана Осинина, учредитель АНО «Сохранение народного наследия»
Мы попробовали ужаться до капиталистических принципов, но наше Бытие в такое чисто материальное мерило не умещается. Нам всегда будет мало «просто денег». Должны быть смыслы, должны быть ценности, цели, большие идеи. Подробности...

На пороге второй квантовой революции пора вернуться к религиозному сознанию

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
На новом этапе человеческого развития необходимо вернуться к религиозному сознанию, которое откроет наконец перед обществом и государством огромные новые возможности. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий

Олимпиада нам нужна, но не путем унижения страны

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Допустим, бойкот Олимпиады вреден для развития российского спорта. Но вреден ли он для страны в целом? Вреден ли он для государства, восстанавливающего суверенитет, сражающегося за свою независимость? Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Перейти в раздел…

Африка бросила вызов Гааге

США вернули Мадуро его миллионы

За что убрали Такера Карлсона

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
Подробности...

В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
Подробности...

Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
  • Майские

  • Новогодние
Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
  • С Бразилией

  • С Индией

  • С Китаем
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Брянской области произошел взрыв на ж/д путях
    Россия нанесла удары по подготовленным для контрнаступления запасам ВСУ В Ленинградской области произошел подрыв опоры ЛЭП Военкоры показали последствия удара по Павлограду Украинский депутат опозорился во время онлайн-заседания
    Советник гендиректора Росэнергоатома объяснил столкновение ООН и МАГАТЭ Медведев раскритиковал Twitter за «прогиб» перед США и Украиной Боец ВСУ сообщил Guardian о неготовности Украины к контрнаступлению Перевоплощение Байдена ужаснуло пользователей Twitter
    Полковник рассказал, как Россия срывает наступление ВСУ Названа причина смерти модельера Зайцева Группировки российских войск «Центр» и «Юг» рассказали об ударах по ВСУ Лера Кудрявцева одним вопросом о Крыме разоблачила телефонного мошенника

    Главная тема


    Экономику России начали двигать вперед простые граждане страны

    железнодорожный узел


    Эксперт: В Павлограде после удара по складам ВСУ произошел «локальный апокалипсис»

    позывной «Кельт»


    Ликвидирован «самый лучший зенитчик» ВСУ

    твит с карикатурой


    В Индии не исключили ухудшения отношений с Украиной после скандала с богиней Кали

    Видео

    наращивание контингента


    Литва втягивает Германию в военное противостояние с Россией

    страна иммигрантов


    Гастарбайтеры Средней Азии устроили «эпохальный перелом» в Польше

    ремонт и обслуживание


    Поставки западной техники обернулись для ВСУ новой проблемой

    королева марафонов


    Как популярные блогеры стали объектом внимания ФНС и полиции

    программа сбережений


    Государство научит россиян создавать подушку безопасности

    «зеленая» инфраструктура


    Глеб Простаков: Бунт на европейском климатическом корабле

    ограничение прав


    Сергей Миркин: На новых территориях люстрации неизбежны

    пространства русского мира


    Петр Колчин: Для русских естественно быть имперцами

    карикатура


    Европейские «собачки Вашингтона» изображают раскол
    Оксана Осинина

    Люди в России хотят гордиться трудом

    Оксана Осинина
    учредитель АНО «Сохранение народного наследия»
    1 мая 2023, 10:37

    Первое мая для нас всегда был и будет особенным днем. Это день, который напоминает всей нации о том, кто она и про что. Праздник Весны и Труда. Физический труд, интеллектуальный труд и труд души – это наше фундаментальное триединство. Как Вера, Надежда и Любовь.

    Искоренить почитание труда не удалось даже за несколько десятилетий насаждения потребительского сознания. Да, психология потребителя прижилась, но прижилась она на время, как сорняк без корней. Потому что у нас противоположная потребительству смысловая и мировоззренческая база. Наша база – всегда про созидание. В какой исторический период ни посмотри – мы всегда что-то строим, изобретаем, творим на весь мир, пашем, взращиваем, кормим, делаем и чиним.

    Недавно проведенные фокус-группы показывают, что 83,5% опрошенных испытывают потребность в совместном труде на коллективное благо. А 88,9% заявили о желании вернуть чувство значимости простой жизни и уважения к труду.

    Люди в России больше не хотят быть просто «линейным персоналом». Они хотят гордиться своей профессией, видеть смысл в том, что они делают, и чувствовать сопричастность к общему благополучию. Снова чувствовать то, что ощущал любой трудящийся человек в СССР, когда каждому с детства закладывалась идея о равноценности и равноправии в труде: «Все работы хороши, выбирай на вкус!».

    Да, мы попробовали ужаться до капиталистических принципов, но наше Бытие в такое чисто материальное мерило не умещается. Нам всегда будет мало «просто денег». Должны быть смыслы, должны быть ценности, цели, большие идеи. Настоящие, честные, живые.

    Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

    Познав крайности, мы всегда выбираем серединный путь, всегда по-своему эти крайности перерабатываем и включаем в коллективный опыт. У нас традиционно большая емкость, способность присоединять и расширяться. А как еще, когда ты многонациональный народ, живущий на одной общей земле? Так проявляется широта нашей души.

    Поэтому у нас одна из любимых цитат, это цитата из «Брата-2»:

    – В чем сила, брат?
    – Сила в правде!

    А правда – в труде. Чтобы человек ни говорил, но в простом физическом труде мы всегда безошибочно определяем, кто говорит, а кто мешки ворочает. Простой физический труд – это то, что характеризует человека в моменте: кто ты, про что ты, зачем ты?

    Нет ни одной страны в мире, кроме России, где человеческий труд был бы так массово увековечен в памятниках, кинематографе, песнях, произведениях писателей и полотнах художников. И не просто увековечен, а возведен в ранг божественного и величественного.

    Наши «Рабочий и Колхозница» выглядят как античные боги размером с десятиэтажный дом. Мы видим в мире множество памятников писателям, полководцам, первооткрывателям, даже героям легенд и мифов. А у нас почти в каждом городе – памятник Человеку. Просто обычному человеку, который «хорошо делал и хорошо стало».

    В 1990-е над этими памятниками опрометчиво посмеивались и было время, когда «главными героями» у нас стали банкиры, олигархи, люди шоу-бизнеса, блогеры, а мерилом успеха являлась скорость, с которой ты можешь «поднять денег». Можешь? Красавчик.

    Сейчас «Рабочий и Колхозница» напоминают нам о том, что реально, а не иллюзорно является мерилом масштаба личности. И это вопрос к себе: «Как быстро мы можем поднять страну?». Рабочий и колхозница смогли. И не просто смогли, а еще смогли с песнями, здоровым оптимизмом, с жаждой жизни, большой верой и трудолюбием.

    Посмотрите на памятник «Рабочий и Колхозница» – это же концентрат проявленной силы Человека-творца, Человека-созидателя. И это памятник имени «тебя и меня».

    Мы думали, что это ушло безвозвратно, но за последний год герои прошлого стали возвращать нам настоящее. Настоящих себя, настоящие ценности, настоящие цели. Поэтому Первое мая для нас не просто праздник, это ответ на вопрос: «Кто мы как нация?». Мы – нация созидателей.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •