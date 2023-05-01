Люди в России хотят гордиться трудом

Первое мая для нас всегда был и будет особенным днем. Это день, который напоминает всей нации о том, кто она и про что. Праздник Весны и Труда. Физический труд, интеллектуальный труд и труд души – это наше фундаментальное триединство. Как Вера, Надежда и Любовь.

Искоренить почитание труда не удалось даже за несколько десятилетий насаждения потребительского сознания. Да, психология потребителя прижилась, но прижилась она на время, как сорняк без корней. Потому что у нас противоположная потребительству смысловая и мировоззренческая база. Наша база – всегда про созидание. В какой исторический период ни посмотри – мы всегда что-то строим, изобретаем, творим на весь мир, пашем, взращиваем, кормим, делаем и чиним.

Недавно проведенные фокус-группы показывают, что 83,5% опрошенных испытывают потребность в совместном труде на коллективное благо. А 88,9% заявили о желании вернуть чувство значимости простой жизни и уважения к труду.

Люди в России больше не хотят быть просто «линейным персоналом». Они хотят гордиться своей профессией, видеть смысл в том, что они делают, и чувствовать сопричастность к общему благополучию. Снова чувствовать то, что ощущал любой трудящийся человек в СССР, когда каждому с детства закладывалась идея о равноценности и равноправии в труде: «Все работы хороши, выбирай на вкус!».

Да, мы попробовали ужаться до капиталистических принципов, но наше Бытие в такое чисто материальное мерило не умещается. Нам всегда будет мало «просто денег». Должны быть смыслы, должны быть ценности, цели, большие идеи. Настоящие, честные, живые.

Познав крайности, мы всегда выбираем серединный путь, всегда по-своему эти крайности перерабатываем и включаем в коллективный опыт. У нас традиционно большая емкость, способность присоединять и расширяться. А как еще, когда ты многонациональный народ, живущий на одной общей земле? Так проявляется широта нашей души.

Поэтому у нас одна из любимых цитат, это цитата из «Брата-2»:

– В чем сила, брат?

– Сила в правде!

А правда – в труде. Чтобы человек ни говорил, но в простом физическом труде мы всегда безошибочно определяем, кто говорит, а кто мешки ворочает. Простой физический труд – это то, что характеризует человека в моменте: кто ты, про что ты, зачем ты?

Нет ни одной страны в мире, кроме России, где человеческий труд был бы так массово увековечен в памятниках, кинематографе, песнях, произведениях писателей и полотнах художников. И не просто увековечен, а возведен в ранг божественного и величественного.

Наши «Рабочий и Колхозница» выглядят как античные боги размером с десятиэтажный дом. Мы видим в мире множество памятников писателям, полководцам, первооткрывателям, даже героям легенд и мифов. А у нас почти в каждом городе – памятник Человеку. Просто обычному человеку, который «хорошо делал и хорошо стало».

В 1990-е над этими памятниками опрометчиво посмеивались и было время, когда «главными героями» у нас стали банкиры, олигархи, люди шоу-бизнеса, блогеры, а мерилом успеха являлась скорость, с которой ты можешь «поднять денег». Можешь? Красавчик.

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Сейчас «Рабочий и Колхозница» напоминают нам о том, что реально, а не иллюзорно является мерилом масштаба личности. И это вопрос к себе: «Как быстро мы можем поднять страну?». Рабочий и колхозница смогли. И не просто смогли, а еще смогли с песнями, здоровым оптимизмом, с жаждой жизни, большой верой и трудолюбием.

Посмотрите на памятник «Рабочий и Колхозница» – это же концентрат проявленной силы Человека-творца, Человека-созидателя. И это памятник имени «тебя и меня».

Мы думали, что это ушло безвозвратно, но за последний год герои прошлого стали возвращать нам настоящее. Настоящих себя, настоящие ценности, настоящие цели. Поэтому Первое мая для нас не просто праздник, это ответ на вопрос: «Кто мы как нация?». Мы – нация созидателей.