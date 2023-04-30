На пороге второй квантовой революции пора вернуться к религиозному сознанию

Я вас хочу попросить вначале ответить на вопрос: в чем смысл жизни? Погодите, не читайте дальше, пока не ответите. Слишком серьезный вопрос? Слишком абсурдный? Слишком сложный и требующий много времени? А времени, как всегда, нет. А может быть, не то это место и время. Не в церкви же. В общем, уверен, что у вас есть масса вариантов ухода от ответа на вопрос. Кроме самого ответа. Раз так – давайте волюнтаристски я вам дам ответ на этот вопрос. А лучше я его даже вот так сформулирую: в чем смысл жизни или что такое новая русская гражданственность?

В России (вслед за «прогрессивным миром») любят всячески подчеркивать, что мы живем в «светском государстве». Это такое наследие эпохи Просвещения, которым принято гордиться. Никакого настоящего повода для гордости здесь уже давно нет, но по привычке, которая нам «заменой счастья», каждый раз вот эта светскость как бы должна показывать, что мы-то не такие, как мифические «эти». В нашем мифологизированном сознании есть иллюзорная дихотомия – противопоставление якобы рационального светского разума и религиозного иррационального. Чего-то верного и надежного – что годится всем подряд, и темного и сомнительного – что хорошо для отдельных людей и с высоты «светского сознания» благодушно допускается в качестве проявления «демократической свободы». Примерно так можно описать дискурс «светского государства», важнейшей составляющей современного государственного и общественного сознания.

Одновременно такое стремление сохранить священную неприкасаемую светскость постоянно сопровождается разговорами о «бездуховности», о потерях «нравственных и этических ориентиров» и т. д. Многие десятилетия одно поколение за другим, словно соревнуясь в пессимистичных прогнозах, рисует картины общественного расстройства. И при этом весь этот «дискурс нытья» упорно сопровождается «дискурсом светскости». Не дай бог (светский) нам Бога (религиозное сознание) поселить где-то в центре общественной жизни. Это же мракобесие!

Но! Современный рациональный человек раскладывает на малейшие рациональные кирпичики собственную жизнь. Он точно может ответить на вопрос, зачем он чистит зубы, завтракает, идет на работу, отправляется в бар или в отпуск, учится в университете и т. д. Любое действие в жизни имеет рациональное объяснение – а если нет, то это уже повод для современного человека усомниться в психическом или, по крайней мере, психологическом здоровье. Ну представьте себе человека, который на вопрос: а зачем ты чистишь зубы, отвечает – не знаю. Случай явно, как минимум, парадоксальный.

И вся жизнь современного человека складывается из таких вот вполне рациональных и объяснимых действий. Каждый кирпичик жизни – он зачем-то и почему-то. Но потом – о, чудо! – из рациональных кирпичиков складывается целая жизнь и тут же она теряет свою рациональность. Вот только что каждое действие было совершенно понятно зачем, а сложился экзистенциальный пазл из 70-80 лет – и тут же потерял всю рациональность, всю осмысленность. Зачем я чистил зубы? Точно понятно. Зачем я чистил зубы целых 80 лет? Ради чего? Нет ответа.

Невозможно ждать от человека, который не знает, зачем он живет, адекватного и здорового миропонимания. Человек, не могущий ответить на вопрос, в чем смысл его жизни, обречен раньше или позже на дезориентацию и нравственное заболевание. И наоборот, человек твердо знающий о собственном смысле, находится в понятной ему системе координат. Человек создан по образу и подобию Творца и высшей экзистенциальной точкой для него является раскрытие этого образа и подобия, обретение собственной человеческой сущности – сущности сотворца реальности.

Как писал отец Иоанн Крестьянкин: «Мы не пешки в жизни, а сотворцы Богу». Мы существуем для того, чтобы творчески и ответственно вносить гармонию в мир вокруг нас. За этот мир (и свой внутренний микромир и макромир вселенского масштаба) мы несем ответственность. Смысл нашей жизни – проявить эту ответственность через глубокую заботу о нем, и через это в конце концов соединиться с Творцом.

Пора прекратить с упорством тащить эту уже страшно запылившуюся священную корову светскости. Оставить ее за ненадобностью и вредоносностью. И вернуться на новом этапе человеческого развития, на пороге второй квантовой революции, к религиозному сознанию, которое откроет наконец перед обществом и государством, как главным общественным институтом, огромные новые возможности. Ведь тогда мы сможем соотносить любые наши действия, стратегии и концепции развития страны или отдельных его проектов с этим важнейшим мерилом. И будем вполне рационально двигаться к цели – к созданию такой общественной формации, которая сконструирует наилучшие возможности для реализации смысла существования каждого отдельного гражданина – сущности ответственного сотворца реальности.

Смысл жизни каждого человека в гармонизации реальности, в творческой заботе о мире, который нам доверен не как неизменная данность, но как мир, ежесекундно нами творимый. Именно такой ответ на вопрос о смысле жизни должен стать основой для формирования новой русской гражданственности, нового русского гражданского общества. Общества ответственных сотворцов.

То, что государство и общество могут строиться вокруг религиозного сознания, совершенно не значит, что это государство и общество догматического православия. Уж точно не надо повторять ошибок синодального периода, когда Церковь была превращена в государственную институцию. Каждый волен выбирать собственный путь познания Вселенной, считать себя агностиком или вообще верить в отсутствие Бога. Речь совсем о другом. О том, что по новому общественному договору мы должны провозгласить примат религиозного сознания и весь наш общественный дискурс строить на основе этой договоренности.

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И это приведет к представлению о том, что смысл жизни каждого в ответственном и творческом отношении ко Вселенной, к миру, к стране, к народу, к городу, ко двору, к деревне, к семье, к окружающей социальной, культурной, природной реальности. И именно в этом раскрывается человеческая потенция, потенция «обожевания» Вселенной, а в конечном итоге через такой акт сотворчества и гармонизации – к воссоединению с Богом.

Русский философ-космист Николай Федоров писал, что «жить нужно не для себя и не для других, но со всеми и для всех». Попрощаться со «светским сознанием» – означает закончить с либеральным эгоистическим индивидуализмом, но не впасть при этом в советское отрицание себя ради коллектива. Религиозное сознание позволит, по заветам Федорова, формулировать цели в любой сфере человеческой жизни «со всеми и для всех».

И не стоит думать, что общество или государство религиозного сознания – это такая формация, в которой всех дубиной загоняют в храмы или через силу вынуждают верить в Бога. Государство религиозного сознания, пришедшее на смену светскому государству, оставляет выбор веры или безверия каждому конкретному гражданину. Но при этом новый общественный договор и государство, основанное на нем, исходит из того, что точно знает, в чем смысл жизни человека, и строит свою политику исходя из этого знания.

Личные вкусы, взгляды и предпочтения и в будущем обществе религиозного сознания могут быть любыми. Но вот концептуальные, фундаментальные основы общественного дискурса должны измениться. Ответ на вопрос: в чем смысл жизни? – должен стать основой для формирования новой русской гражданственности. Аминь.