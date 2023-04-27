«Культура отмены» – это культура гопников

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27 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 13:25  |  vz.ru
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Как Запад паразитирует на развивающихся странах

Европу уличили в глобальной несправедливости Oberhauser/imagebroker.com/Global Look Press
Европа, с одной стороны, своими действиями загоняет себя в энергетическую ловушку. А с другой стороны, ставит развивающиеся страны в заведомо худшие условия, тормозит их прогресс и рост. Такие два тезиса высказал премьер-министр Михаил Мишустин. Какие проблемы создает себе Европа и почему боится других стран? Подробности...
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Си не случайно напомнил Зеленскому про ядерное оружие

Упрашивать Си на телефонный звонок пришлось почти два месяца
Председатель КНР Си Цзиньпин прервал длительную и многозначительную паузу, чтобы исполнить обещание, которое дал президенту Франции. Он связался с президентом Украины, направил в Киев своего спецпредставителя и сформулировал свое наставление Владимиру Зеленскому: «В ядерной войне победителей не будет». К чему это он? Подробности...
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СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова

Эксперты считают систему управления флотом слишком громоздкой Вадим Савицкий/РИА Новости
Четыре флота России и Каспийская флотилия могут быть выведены из подчинения военным округам и переподчинены Главкомату ВМФ. Таким образом, как считают эксперты, в России может быть восстановлена структура управления флотами, которая исчезла во времена министра обороны Анатолия Сердюкова. В чем заключаются особенности предыдущей и нынешней реформ и какой должна быть система управления флотами в идеале?  Подробности...
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Южная Африка дала Западу связанный с Россией намек

Президент ЮАР Сирил Рамафоса REUTERS/Mike Hutchings
Весьма загадочное политическое поведение продемонстрировала за последние сутки Южная Африка. Сначала в руководстве этой страны заявили, что разрывают отношения с Международным уголовным судом, выдавшим ордер на «арест Владимира Путина». А вскоре опровергли это намерение. Что же произошло? На этот счет политологи имеют сразу три версии. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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«Культура отмены» – это культура гопников

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Попытки запрета классической русской культуры исходят от людей, враждебных к культуре как таковой. Главную роль в этом играет даже не русофобия – а то, что можно было бы назвать культурофобией. Подробности...

«Музыканты» переросли западные ЧВК

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Феноменология наемничьего духа совершила полный круг. Фигура партизана породила фигуру наемника, а в синтезе выдала третий тип, для которого, конечно, важны деньги, но их одних явно недостаточно, чтобы ехать в зону боевых действий. Подробности...

Шаман попал под огонь своих

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Поэт Дмитрий Артис, недавно вернувшийся с фронта, рассказал, что он встретился со своим 14-летним сыном и тот тут же поставил ему запись Шамана, в первую очередь песню «Я – русский». Оказывается, Шаман помогает современным подросткам осознать себя русскими. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
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За что убрали Такера Карлсона

Си все-таки позвонил Зеленскому

ЕС хочет «отбить» у России четыре страны

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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
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  • С Китаем
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    «Культура отмены» – это культура гопников

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    27 апреля 2023, 12:00

    Президент Италии Серджо Маттарелла в интервью Corriere della Serа выступил против «отмены» русской культуры. По его словам, «культура отмены в отношении русской литературы и искусства представляется ошибочным ходом, который хотел бы обратным порядком свалить вину на продукты многовековой европейской истории, неотъемлемой частью которой является эта культура».

    Эти слова были сказаны на фоне некоторых заметных проявлений такой «отмены» – за последний год в Италии отменили выступления дирижера Валерия Гергиева, пианистки Валентины Лисицы и танцора Сергея Полунина, а молодых российских скрипачек не допустили до музыкального конкурса.

    Однако стоит заметить, что «культура отмены» сформировалась совершенно независимо от России или текущего конфликта, как явление чисто внутризападное, прежде всего американское. С некоторых пор стало принято демонстративно разрывать контракты с людьми, которые (по личному убеждению или по простой неосторожности) говорили что-то не вписывающееся в новую идеологическую ортодоксию, изымать из библиотек книги и прекращать прокат фильмов, в которых строгие ревнители усматривали признаки «расизма» или каких-то еще подлежащих искоренению «фобий».

    В американском английском устоялся даже определенный термин – virtue signaling, «демонстрация добродетели», то есть «публичная деятельность и высказывания, направленные на поддержку социально одобряемых мнений и действий».

    Это такой массовый забег наперегонки впереди паровоза, желание громче всех присягнуть преобладающим в обществе настроениям и бдительнее всех разоблачить тех, кто в данный момент играет роль еретиков, ведьм и врагов народа.

    Фото: Эрик Романенко/ТАСС

    Задолго до того, как в качестве таковых были обозначены русские, «культура отмены» прошлась по западной культуре.

    Классическая музыка как таковая – независимо от того, Чайковский это, Бетховен или Вивальди – была объявлена «слишком белой», несмотря на растущее число увлеченных ей выходцев из азиатских стран.

    Классические фильмы (например, «Унесенные ветром») убирались из репертуара онлайн-кинотеатров, а романы – такие как «Приключения Гекльберри Финна» и «Убить пересмешника» – исключались из школьных библиотек. Причем отчетливо антирасистский посыл обеих книг их ничуть не спасал.

    Людям надо было выказать рвение в борьбе с «расизмом» – вот они его и выказывали.

    Классическая культура действительно имеет аристократические, «эксплуататорские» корни. На протяжении веков культура создавалась выходцами из привилегированных классов и господствующих этнических групп и, конечно, отражала их взгляд на мир. Не потому, что они умнее от природы – а потому что только у них была такая возможность. Крестьянам и пролетариям было не до высоких материй.

    Однако со временем жизнь стала намного сытнее – и обычные люди получили возможность получать образование, ценить высокое искусство или разбираться в литературе.

    То, что раньше было привилегией очень немногих – например, классическая музыка – стало доступно практически любому желающему. Отношение к ней стало вопросом личного выбора.

    И одна из особенностей «культуры отмены» – принципиальная враждебность к высокой культуре как таковой. В этом нет ничего нового – мы можем вспомнить опыт раннего большевизма. Как писал в 1917 году Владимир Кириллов,

    «Мы во власти мятежного, страстного хмеля;
    Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты»,
    Во имя нашего Завтра – сожжем Рафаэля,
    Разрушим музеи, растопчем искусства цветы»

    Дело в том, что, перестав быть привилегией тех, кому повезло родиться в среде «высших классов», высокое искусство осталось привилегией тех, кто обладает эстетическим вкусом и способен к дисциплинированным усилиям. Чтобы научиться играть на скрипке, надо долго стараться; чтобы прийти на концерт классической музыки, надо быть способным оценить гений композитора и мастерство исполнителей.

    Нужно уметь признать чужое превосходство – эти люди играют так, как я бы никогда не сумел, удивительную музыку, которую я никогда бы не сочинил. Настоящая культура возвышает именно потому, что находится выше меня самого.

    Это превосходство может вызывать восхищение, благоговение, смиренную благодарность – а может острую ненависть гопника к «ботану».

    Именно такой ненависти всегда было много в «культуре отмены» – причем задолго до того, как она добралась до русских. Сторонники «культуры отмены» легко нашли бы общий язык с нашими гопниками, но не могут перенести наших дирижеров.

    Попытки запрета классической русской культуры исходят от людей, враждебных к культуре как таковой. Главную роль в этом играет даже не русофобия – а то, что можно было бы назвать «культурофобией».

    Неудивительно, что культурные люди, такие как Серджо Маттарелла, даже если они вовсе не друзья России, выступают против этого.

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