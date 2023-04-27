«Музыканты» переросли западные ЧВК

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МС-21 обойдется в разы дешевле западных конкурентов

Российский МС-21 нарасхват Сергей Бобылев/ТАСС
Отечественный лайнер МС-21 обойдется как минимум вдвое дешевле его западных конкурентов – самолетов Boeing и Airbus. Его цена изначально ниже, плюс государство хочет осознанно поддержать авиационную отрасль, чтобы авиакомпаниям не пришлось резко повышать стоимость авиабилетов из-за огромных затрат на обновление авиапарка. Проблем со спросом на новый отечественный лайнер нет.  Подробности...
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Си не случайно напомнил Зеленскому про ядерное оружие

Упрашивать Си на телефонный звонок пришлось почти два месяца
Председатель КНР Си Цзиньпин прервал длительную и многозначительную паузу, чтобы исполнить обещание, которое дал президенту Франции. Он связался с президентом Украины, направил в Киев своего спецпредставителя и сформулировал свое наставление Владимиру Зеленскому: «В ядерной войне победителей не будет». К чему это он? Подробности...
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СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова

Эксперты считают систему управления флотом слишком громоздкой Вадим Савицкий/РИА Новости
Четыре флота России и Каспийская флотилия могут быть выведены из подчинения военным округам и переподчинены Главкомату ВМФ. Таким образом, как считают эксперты, в России может быть восстановлена структура управления флотами, которая исчезла во времена министра обороны Анатолия Сердюкова. В чем заключаются особенности предыдущей и нынешней реформ и какой должна быть система управления флотами в идеале?  Подробности...
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Запад усиливает попытки разрушить отношения России и Казахстана

Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг в Астане Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
Казахстанские власти заверяют, что тщательно противодействуют обходу антироссийских санкций в своей стране. Эти слова последовали сразу после визита в Астану представителя Минфина США. Одновременно с этим в ЕС выходит специальное исследование, посвященное «уменьшению зависимости Казахстана от России». Что именно уже делает для этого Запад – и планирует делать далее? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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«Музыканты» переросли западные ЧВК

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Феноменология наемничьего духа совершила полный круг. Фигура партизана породила фигуру наемника, а в синтезе выдала третий тип, для которого, конечно, важны деньги, но их одних явно недостаточно, чтобы ехать в зону боевых действий. Подробности...

Шаман попал под огонь своих

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Поэт Дмитрий Артис, недавно вернувшийся с фронта, рассказал, что он встретился со своим 14-летним сыном и тот тут же поставил ему запись Шамана, в первую очередь песню «Я – русский». Оказывается, Шаман помогает современным подросткам осознать себя русскими. Подробности...
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России не стоит надеяться на скорое прозрение Европы

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Из Европы вроде бы приходят обнадеживающие для России новости. Во всяком случае, протесты там становятся всё более массовыми. Но пока их явно недостаточно, чтобы изменить европейскую политику. Подробности...
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Си все-таки позвонил Зеленскому

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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    «Музыканты» переросли западные ЧВК

    Виталий Трофимов-Трофимов
    политический аналитик
    27 апреля 2023, 09:02

    Является ли ЧВК «Вагнер» полноценной частной военной компанией и как к ней относиться – вопрос, на который многие ищут ответ с начала СВО. Однако процессы, которые привели к появлению «Вагнера», и саму ЧВК в своих работах частично предсказал немецкий правовед, философ, социолог и политический теоретик Карл Шмитт.

    Свои доводы философ изложил в небольшой работе под названием «Теория партизана» 1963 года. Его аргументы говорят о том, что о «музыкантах» нельзя говорить как о частной военной компании. Зато можно говорить о том, что появление «Вагнера» – это начало исчезновения частных военных компаний как явления.

    В своей работе Шмитт обращается к теме трансформации войны, которая наступила с завершением Второй мировой. Эту трансформацию он связывает с извращением изначального, сугубо политического смысла войны в период с XVII по начало XX века, который он называл «золотой эпохой европейской государственности». Эта трансформация приводит к иррегулярности войны: стороны не могут до конца понять кто друг, а кто враг, исчезает классическое представление о преданности и предательстве, больше нет определенности кого считать участником боевых действий (и на кого распространяется обращение как с военнопленным), а кто является преступником и должен быть осужден за терроризм, убийство или уничтожение собственности.

    Иррегулярность приводит и к появлению новых видов участников войны. В частности, фигуры партизана. Партизан не носит знаков различия, скрывает оружие под гражданской одеждой, не удерживает территорию – он просто не является полноценным участником боевых действий. Партизанская война опасна, поскольку она провоцирует беспредельную жестокость – иррегулярный характер партизана не позволяет заключить с ним мир. Сам партизан тоже не ищет мира, его победа – в полном уничтожении противника, оккупировавшего его территорию. В такой войне нет никаких ограничений и принципов. Поэтому и ответ на партизанские действия тоже не регулируется jus in bello, правилами войны – армии применяли крайнюю жестокость по одному только подозрению в партизанской деятельности.

    Во второй половине ХХ века коммунисты направили партизан всего мира бороться уже не только за страну, но и с классовым врагом. Это значительно изменило характер политического противостояния в глобальном масштабе. Ее практику концептуально обосновал в своих работах Владимир Ленин, а политические лидеры постсталинского периода активно поддерживали партизан Латинской Америки, Африки и Азии, ставших затем политическими лидерами своих стран. Это привело к падению влияния колониальных держав, в первую очередь Великобритании, и успеху левых идей далеко за пределами СССР.

    Фото: РИА Новости

    Пытаясь продублировать этот успех, гарвардско-пентагоновско-церэушные умники предложили две технологии для борьбы с Советским Союзом, а затем и Россией.

    Первой технологией были «цветные революции», которые довольно извращенно, но даже стилистически дублировали ту самую, первую цветную – «Красную» революцию 1917 года. И здесь против нас были брошены все цвета радужного флага: от радикально зеленых и голубых до оранжевых и откровенно коричневых.

    Второй технологией были частные военные компании, которые выполняли свою работу без какой-либо четкой привязки к США. Этакий аналог партизана на зарплате, да еще и не связанного никак с той страной, в которой действует. Цветные революционеры разрушали страны изнутри, а частные военные компании срывали поставки, уменьшали влияние СССР/России и ее немногих союзников на периферии (например, в той же Африке) и закрепляли успех, инструктируя вооруженные силы новой проамериканской элиты, побеждавшей в ходе госпереворота.

    Карл Шмитт выделял четыре основных признака партизана:

    1) иррегулярность, способность как превращаться в участника боевых действий, так и скрываться среди мирного населения; 2) мобильность, отказ от контроля территории, действие малыми группами; 3) повышенная политическая вовлеченность (в конце концов, «партиец» и «партизан» – это однокоренные слова); 4) теллурический характер партизана, его особая связь с землей, которой не будет у солдат армий мирских держав.

    Если сравнивать «Вагнер» с другими ЧВК – с Academi (бывший Blackwater) или Aegis Defence Services, – мы увидим, насколько они отличаются в своих ключевых принципах. И если говорить о том, кто наследует шмиттовской фигуре партизана, то это будет именно ЧВК «Вагнер». Из четырех признаков партизана им не свойственна разве что иррегулярность.

    Во-первых, это мобильные группы. Штурмовые отряды «музыкантов» быстро занимают территорию, удерживать которую уже призваны армия и военно-гражданские администрации. Общий смысл ЧВК заключается в том, что это именно штурмовые отряды, а не патрульные или тяжелая пехота, которая и призвана удерживать территорию.

    Во-вторых, это политически ориентированные бойцы. Солдатам западных ЧВК не надо быть патриотами. Вся западная трудовая традиция отрицает какое бы то ни было призвание. Там нет системы образования, а есть лишь оказание образовательных услуг. Это справедливо и в отношении американских ЧВК: их боевые действия – это лишь «оказание услуг по насилию». Поэтому нередко туда приходят люди, вообще не задающиеся гуманитарными вопросами. Иногда просто мясники или любители компьютерных игр, были сообщения о комиссованных из армии по разным нехорошим статьям. Мы же можем говорить о призвании, и о военных – не как об индивидуальных предпринимателях, а как о людях, это собственное призвание реализующих.

    В-третьих, без сомнения, речь идет об особом характере отношения с землей и всеми ее различными производными. По некоторым косвенным признакам (интервью, фронтовой юмор, культура войсковых позывных, патчи на бронежилетах) мы можем говорить о том, что в своей массе контрактнику «Вагнера» одного только большого рубля недостаточно. Должно быть и какое-то понимание происходящего. Со стороны организации мало предоставить выгодный срочный контракт, надо еще и объяснить, что именно это за земли, которые надо отбить у украинских неонаци, что это за города, что это за люди, ради чего все это происходит, какова предыстория того, что тут творится, и как происходящее будет запомнено в будущем. Ничего общего с турами сафари в африканские страны, которые организуют Французский иностранный легион, не говоря уже про ЧВК «Академия».

    Разумеется, на Украине классического партизанского движения нет ни со стороны России, ни с украинской. XXI век довел войну до значительной степени иррегулярности, а технические средства распознавания и идентификации сделали такую партизанскую войну попросту неэффективной. Но, возможно, мы в рамках СВО видим контуры того, какой будет война у будущем.

    Во-первых, время наемничества проходит. Многие хотели бы видеть будущее, где войны ведут корпоративные армии, но правда такова, что люди не убивают и не умирают за стиральную машину или погашенную ипотеку. Во всяком случае, в тех горячих точках, где есть реальный риск расстаться с жизнью. Войны за ресурсы сменяют конфликты цивилизаций, и здесь западные наемники, которые приехали подзаработать, показывают крайне высокую капризность, навязчиво требуют комфорта и почти неэффективны.


    Кроме этого, иррегулярность войны в целом, видимо, будет нарастать. Это означает, что национальные вооруженные силы будут не единственным участником вооруженных конфликтов. Другие участники так или иначе будут иметь черты, описанные Карлом Шмиттом. И чтобы эти военно-гражданские подразделения были успешны, рекрутировать надо тех, кто меньше всего похож на типичного бойца западных ЧВК (с архетипом «пират»: индивидуальный предприниматель на войне), и все больше похож на шмиттовского архетипического «партизана».

    И, наконец, мы видим, что феноменология наемничьего духа совершила полный круг. Фигура партизана породила фигуру наемника, а в синтезе выдала третий тип, для которого, конечно, важны деньги, но их одних явно недостаточно, чтобы ехать в зону боевых действий. Ему необходимо дать историко-политические координаты собственных действий. То есть то, что раньше для партизана делало патриотическое воспитание.

    Сегодня именно воспитывать, может быть, и не так важно. Гораздо важнее создать систему геоисторического позиционирования: написать нарративы, которые бы объясняли, как траектория индивидуальной судьбы такого бойца пролегает в эти времена по защищаемым им землям. И брошюры, которые раздают в зоне проведения СВО, рассказывающие об истории основания русских городов Новороссии, это шаг в верном направлении. В информационном шуме любить свою страну – неизбежное следствие другого действия, ее понимания.

    Может быть где-то здесь вырастет и специальный институт. С обязательными историческим, культурологическим, географическим, политологическим и психолингвистическим факультетами.

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