Стране нужен культурный ЗОЖ

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2023-й перестроит российскую экономику

2023 год ставит главные вызовы перед экономикой России Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Предстоящий 2023 год с точки зрения экономики может стать еще более сложным, чем 2022-й. С большой вероятностью мы увидим падение объемов экспорта самых прибыльных товаров России, нефти и газа – а значит, пострадает и бюджет. Однако у нашей страны есть ответ и на этот вызов. Подробности...
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Отношения России и США переходят в новую стадию

Конфронтация между Россией и США достигла низшей точки за всю историю Максим Блинов/РИА Новости
Минувший 2022 год стал временем невиданного по накалу десятилетиями противостояния между Россией и США. Вашингтон не скрывает, что использует Украину как поле боя для «сдерживания» и подавления любых усилий Москвы. Как долго продлится это состояние российско-американских отношений – и при каких условиях оно может все же улучшиться? Подробности...
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Смольянинову предрекли наказание рублем

Артисты, которые годами зарабатывали в России, критикуют Родину Komsomolskaya Pravda/Global Look Press,
Григорий Сысоев/РИА Новости,
Андрей Любимов/Агентство «Москва»
В Сети не утихает скандал вокруг Артура Смольянинова. Звезда фильма «9 рота», оказавшись в Латвии, заявил о безразличии к Родине, желании воевать за Украину и готовности пристрелить коллегу по кинокартине Сослана Фидарова из-за его участия в СВО. Ранее в схожие скандальные ситуации попали Валерий Меладзе и Максим Галкин. Зачем некоторые творческие личности публично занимают антироссийскую позицию и как на это следует реагировать государству и обществу? Подробности...
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Ради спасения экономики Британию вернут в XIX век

Сунак не только «пережил» Лиз на высоком посту, но и всерьез собирается подавить волну забастовок Jacob King/AP/ТАСС
Пережив на прошлой неделе «черный четверг» и опасаясь гибельного для страны «черного полугодия», власти Великобритании решили подавить забастовочное движение. Сейчас оно приняло масштабы, каких не было почти 50 лет. А бороться с ним правительство Риши Сунака будет такими методами, которые заставляют вспомнить о позапрошлом веке. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Стране нужен культурный ЗОЖ

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В мозги населения вдолбили: если развлекаться, то обязательно тупо. А как иначе-то? Понятно, что эту тенденцию надо ломать, пока она окончательно не стала самоподдерживающейся. Подробности...

Русский всегда воюет со смертью

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Сегодняшняя СВО – война с миром агрессивно антихристианским, миром, отрицающим человека даже как биологический вид, не говоря уже об уникальном духовном организме. Поэтому это совершенно русская война. Подробности...

Россия может извлечь пользу из проблем с мигрантами в Европе

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Провалившийся европейский мультикультурализм может позволить России решить две задачи – и самой не наступить на миграционные грабли, и использовать выступления арабов и африканцев в свою пользу, чтобы заставить власти европейских стран меньше помогать Украине. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Обсуждение: 5 комментариев

Войны не будет, сербы расходятся

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Игорь Караулов

    Стране нужен культурный ЗОЖ

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		9 января 2023, 17:33

    Вице-премьер Татьяна Голикова распорядилась усилить пропаганду традиционных ценностей. Теперь Минцифры, ВГТРК и Первый канал должны будут отчитываться о количестве фильмов и программ, направленных на сохранение семейных ценностей, а также подумать о возможности увеличить их присутствие в сетке вещания.

    Есть такая точка зрения, что любые фильмы или телепередачи, посвященные традиционным ценностям, обречены на коммерческий неуспех. Что все это по определению унылая скукотища, которую можно смотреть и слушать только по принуждению или в нагрузку к чему-то другому, как киножурнал перед сеансом крутого блокбастера. Что тупая развлекуха господствует в нашем информационном пространстве именно потому, что она имманентно популярна и в этом смысле представляет собой некую предельную точку развития массовой культуры и общественного сознания.

    Но на самом деле «популярная культура» зачастую популярна именно потому, что она навязана. За 30 лет на бешеные компрадорские деньги у нас была отгрохана совершенно чудовищная развлекательная культура. Разумеется, она следовала вкусам и устремлениям заказчиков: бездумное потребительство, пропаганда «красивой жизни», культ бабла, преклонение перед заграницей. Феномен «раскрутки» ведь всем понятен. Если певца часто показывать по телевизору, люди будут добровольно идти на его концерты, чтобы увидеть вживую то, что они прежде видели на телеэкране. Если навязчиво рекламировать плохое кино, то люди посмотрят и, может быть, будут плеваться, но исполнитель главной роли неминуемо станет «звездой».

    Можно бесконечно перечислять артистов, присутствующих в нашей музыке и в нашем кино, потому что они чьи-то дети, чьи-то мужья или жены, любовники или любовницы и т. п. И мы по-прежнему будем считать всю эту культуру «популярной»? Вся их популярность состоит в том, что они мозолят нам глаза за чьи-то деньги.  

    К органической, народной популярности это никакого отношения не имеет. Когда-то были действительно популярны песни Владимира Высоцкого. Миллионы людей переписывали их с пленки на пленку, вся страна их цитировала. Представим себе, что завтра запретят Филиппа Киркорова. И что, фанаты будут специально искать его клипы в закоулках даркнета?

    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

    Конечно, тут можно возразить: а как же феномен популярных исполнителей и видеоблогеров, которые раскрутились именно с помощью интернета – Монеточки, Моргенштерна, Дани Милохина? Но ведь это производная той же самой ситуации, которая была искусственно создана в нашей «большой» поп-культуре. Логично ведь, что дети тех, кто вырос на банальности телевизионной, ищут в Сети нечто еще банальнее, «продвинутее». Это, так сказать, побочный эффект от многолетних вложений во всевозможные «муси-пуси».

    Сообщалось, что одна крупная технологическая компания на Новый год выписала себе Даню Милохина за три миллиона рублей. Казалось бы, умные люди, могли бы организовать себе более интеллектуальный досуг. Однако в мозги населения вдолбили: если развлекаться, то обязательно тупо. А как иначе-то? Понятно, что эту тенденцию надо ломать, пока она окончательно не стала самоподдерживающейся. 

    Может ли стать популярным фильм о традиционных ценностях? Может ли стать хитом песня, не легковесная, не бездумная и не апеллирующая к низменному в человеке? Мне кажется, у нас есть пример из другой сферы, показывающий, что это возможно. На наших глазах в стране произошла ЗОЖ-революция. Громадные массы людей отказались от алкоголя (легкодоступного и относительно дешевого досуга) в пользу спорта (досуга трудного и подчас дорогостоящего). Весной прошлого года я провел неделю в Новокузнецке, городе рабочем, где, по идее, должны быть крепки питейные традиции. Но в этом городе, помимо прочего, меня поразило обилие фитнес-центров, магазинов спортивного снаряжения и спортивного питания. Это просто бросается в глаза – и обнадёживает.

    Можно отказаться и от духовной сивухи, ничего невероятного в этом нет. Просто государство, на мой взгляд, должно вкладываться прежде всего в пропаганду осмысленности, осознанности как первичной идеи, из которой следует всё то хорошее, что мы хотим видеть в культуре. Идеи о том, что потребление культуры – это труд, что тратить время на глупости – стыдно и недостойно. А отсюда уже следует пропаганда осмысленных, занятых созиданием людей в качестве ролевых моделей. И тогда мы увидим, что эти модели закономерным образом транслируют в общество традиционные ценности, то есть ценности труда, творчества и семьи.

    Например, я в Екатеринбурге познакомился с отцом Максимом, священником Храма на крови. У него замечательная матушка, семеро детей. И интереснейшая, очень активная жизнь. Может такая личность послужить прототипом для киногероя, которого полюбит народ? Да запросто.

    Нам предстоит совершить грандиозный поворот – от компрадорской экономики к национальной, от потребительства к созиданию. Без реформы культуры в этом деле не обойтись. Поэтому хотелось бы, чтобы любая государственная поддержка была использована с толком.

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