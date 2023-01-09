Стране нужен культурный ЗОЖ

Вице-премьер Татьяна Голикова распорядилась усилить пропаганду традиционных ценностей. Теперь Минцифры, ВГТРК и Первый канал должны будут отчитываться о количестве фильмов и программ, направленных на сохранение семейных ценностей, а также подумать о возможности увеличить их присутствие в сетке вещания.

Есть такая точка зрения, что любые фильмы или телепередачи, посвященные традиционным ценностям, обречены на коммерческий неуспех. Что все это по определению унылая скукотища, которую можно смотреть и слушать только по принуждению или в нагрузку к чему-то другому, как киножурнал перед сеансом крутого блокбастера. Что тупая развлекуха господствует в нашем информационном пространстве именно потому, что она имманентно популярна и в этом смысле представляет собой некую предельную точку развития массовой культуры и общественного сознания.

Но на самом деле «популярная культура» зачастую популярна именно потому, что она навязана. За 30 лет на бешеные компрадорские деньги у нас была отгрохана совершенно чудовищная развлекательная культура. Разумеется, она следовала вкусам и устремлениям заказчиков: бездумное потребительство, пропаганда «красивой жизни», культ бабла, преклонение перед заграницей. Феномен «раскрутки» ведь всем понятен. Если певца часто показывать по телевизору, люди будут добровольно идти на его концерты, чтобы увидеть вживую то, что они прежде видели на телеэкране. Если навязчиво рекламировать плохое кино, то люди посмотрят и, может быть, будут плеваться, но исполнитель главной роли неминуемо станет «звездой».

Можно бесконечно перечислять артистов, присутствующих в нашей музыке и в нашем кино, потому что они чьи-то дети, чьи-то мужья или жены, любовники или любовницы и т. п. И мы по-прежнему будем считать всю эту культуру «популярной»? Вся их популярность состоит в том, что они мозолят нам глаза за чьи-то деньги.

К органической, народной популярности это никакого отношения не имеет. Когда-то были действительно популярны песни Владимира Высоцкого. Миллионы людей переписывали их с пленки на пленку, вся страна их цитировала. Представим себе, что завтра запретят Филиппа Киркорова. И что, фанаты будут специально искать его клипы в закоулках даркнета?

Конечно, тут можно возразить: а как же феномен популярных исполнителей и видеоблогеров, которые раскрутились именно с помощью интернета – Монеточки, Моргенштерна, Дани Милохина? Но ведь это производная той же самой ситуации, которая была искусственно создана в нашей «большой» поп-культуре. Логично ведь, что дети тех, кто вырос на банальности телевизионной, ищут в Сети нечто еще банальнее, «продвинутее». Это, так сказать, побочный эффект от многолетних вложений во всевозможные «муси-пуси».

Сообщалось, что одна крупная технологическая компания на Новый год выписала себе Даню Милохина за три миллиона рублей. Казалось бы, умные люди, могли бы организовать себе более интеллектуальный досуг. Однако в мозги населения вдолбили: если развлекаться, то обязательно тупо. А как иначе-то? Понятно, что эту тенденцию надо ломать, пока она окончательно не стала самоподдерживающейся.

Может ли стать популярным фильм о традиционных ценностях? Может ли стать хитом песня, не легковесная, не бездумная и не апеллирующая к низменному в человеке? Мне кажется, у нас есть пример из другой сферы, показывающий, что это возможно. На наших глазах в стране произошла ЗОЖ-революция. Громадные массы людей отказались от алкоголя (легкодоступного и относительно дешевого досуга) в пользу спорта (досуга трудного и подчас дорогостоящего). Весной прошлого года я провел неделю в Новокузнецке, городе рабочем, где, по идее, должны быть крепки питейные традиции. Но в этом городе, помимо прочего, меня поразило обилие фитнес-центров, магазинов спортивного снаряжения и спортивного питания. Это просто бросается в глаза – и обнадёживает.

Можно отказаться и от духовной сивухи, ничего невероятного в этом нет. Просто государство, на мой взгляд, должно вкладываться прежде всего в пропаганду осмысленности, осознанности как первичной идеи, из которой следует всё то хорошее, что мы хотим видеть в культуре. Идеи о том, что потребление культуры – это труд, что тратить время на глупости – стыдно и недостойно. А отсюда уже следует пропаганда осмысленных, занятых созиданием людей в качестве ролевых моделей. И тогда мы увидим, что эти модели закономерным образом транслируют в общество традиционные ценности, то есть ценности труда, творчества и семьи.

Например, я в Екатеринбурге познакомился с отцом Максимом, священником Храма на крови. У него замечательная матушка, семеро детей. И интереснейшая, очень активная жизнь. Может такая личность послужить прототипом для киногероя, которого полюбит народ? Да запросто.

Нам предстоит совершить грандиозный поворот – от компрадорской экономики к национальной, от потребительства к созиданию. Без реформы культуры в этом деле не обойтись. Поэтому хотелось бы, чтобы любая государственная поддержка была использована с толком.