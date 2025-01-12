Навыки балета помогли штурмовику успешно выполнять боевые задачи на Украине

Бывший артист Бураков применяет балетные навыки в боевых задачах

Tекст: Максим Попов

Штурмовик группировки «Центр» Василий Бураков рассказал в интервью РИА «Новости», как навыки, приобретенные на занятиях балетом, помогают ему в выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

По его словам, умение быстро анализировать и выполнять действия, благодаря развитой нейронной сети мозга, стало значительным преимуществом в боевых условиях.

Бураков отметил, что ежедневные четырехчасовые занятия с балетмейстером обеспечили ему хорошую физическую подготовку, включая проработку суставов и связок, а также хорошо развитое тело. Он подчеркнул, что балет помог ему развить внутренний потенциал и решительность, что также оказалось полезным в зоне спецоперации.

«Задача в балете – это быстро анализировать, быстро выполнять те или иные действия, когда у тебя есть и работает нейронная сеть твоего мозга, ты очень быстро анализируешь ситуацию, это очень сильно здесь помогает», – вспомнил о своем опыте на гражданке Бураков.

Ранее Бураков работал артистом балета второй категории, а затем занялся обучением детей. Он отметил, что его педагогические навыки теперь помогают в работе с личным составом, позволяя выявлять моральные качества и готовить командное взаимодействие.

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