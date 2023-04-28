Бунт на европейском климатическом корабле

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Как российские технологии прорывают санкции Запада

Атомная станция Аккую находится на финальных стадиях подготовки к пуску АО "Аккую Нуклеар"/ТАСС
Российский и турецкий лидеры приняли участие в торжественной церемонии по случаю загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Этот проект имеет высочайшее значение, в том числе для России. Запад поставил задачу вытеснить российские технологии с мирового рынка, однако в итоге все происходит наоборот.  Подробности...
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Чего добивается Польша грабежом посольства России

Польша украла деньги у российского посольства Ирина Полина/ТАСС
Польша все активнее входит в конфронтацию с Россией. На этот раз в Варшаве решили изъять все деньги со счетов российского посольства и торгпредставительства. Чем продиктован такой шаг, какие краткосрочные и среднесрочные цели преследует Польша, чем ответит Москва и возможны ли дипломатические отношения между странами в дальнейшем?  Подробности...
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Как популярные блогеры стали объектом внимания ФНС и полиции

Елена Блиновская возле машины, на которой она выезжала из России кадр из видео
Целую спецоперацию провели силовики по задержанию одной из самых известных представительниц российской блогерской индустрии - так называемой «королевы марафонов» Елены Блиновской. Чем занимается эта предпринимательница, каким образом ей удалось заработать миллиарды рублей – и почему налоговая считает не только ее, но и многих других блогеров нарушителями закона? Подробности...
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Москва вынудила США начать исполнение зерновой сделки

Украинское зерно запрещают по всей Европе Andrew Kravchenko/AP/ТАСС
Украина столкнулась с целой серией критически важных обстоятельств, прямо касающихся одного из главных ресурсов этой страны – зерна и сельскохозяйственного экспорта как такового. Похоже, что Россия таки вынудила Запад исполнять зерновую сделку. И это может иметь большие последствия и для киевского режима, и для решения всего украинского кризиса.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Бунт на европейском климатическом корабле

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Проблемы в экономике Евросоюза радикально снизили возможности государств финансировать масштабное строительство «зеленой» инфраструктуры. Подробности...

«Культура отмены» – это культура гопников

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Попытки запрета классической русской культуры исходят от людей, враждебных к культуре как таковой. Главную роль в этом играет даже не русофобия – а то, что можно было бы назвать культурофобией. Подробности...

«Музыканты» переросли западные ЧВК

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Феноменология наемничьего духа совершила полный круг. Фигура партизана породила фигуру наемника, а в синтезе выдала третий тип, для которого, конечно, важны деньги, но их одних явно недостаточно, чтобы ехать в зону боевых действий. Подробности...
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За что убрали Такера Карлсона

Си все-таки позвонил Зеленскому

ЕС хочет «отбить» у России четыре страны

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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    28 апреля 2023, 08:58

    Сдается, единство европейских стран в вопросе энергоперехода посыпалось как карточный домик. Сразу несколько стран потребовали от исполнительных органов Евросоюза поблажек и отсрочек в деле достижения углеродной нейтральности, в связи с чем сразу же вошли в клинч с решениями G7 и собственно европейскими планами в сфере «зеленой» энергетики.

    Проблемы в экономике Евросоюза радикально снизили возможности государств финансировать масштабное строительство «зеленой» инфраструктуры. Построенные ранее планы и стратегии не учитывали ни фактора военного конфликта на Европейском континенте, ни масштабного энергетического кризиса, ни столь же массового переселения европейской промышленности за океан.

    На днях издание Bloomberg заявило о провале попыток ЕС резко нарастить мощности ветроэнергетики для компенсации поставок российского газа. По данным издания, главная проблема со строительством морских ветроэнергетических установок заключается в стремлении одновременно повысить производительность ветряков и снизить выброс углеводорода в атмосферу. Это еще одна демонстрация несоответствия и несоотносимости европейских планов с окружающей реальностью.

    Европейская бюрократическая машина продолжает выдвигать к промышленности и экономике жесткие климатические требования, даже несмотря на резкое ухудшение положения дел в отдельных странах и в Европе в целом. Вот уже почти год главной целью энергоперехода является компенсация выпавших из оборота в ЕС российских энергоносителей. Между тем общество, накачиваемое в течение последних лет истерической климатической пропагандой, требует снижения выбросов углерода, а не просто строительства новых электростанций. Коллективная Грета Тунберг сошла с экранов, но осталась в головах европейцев.

    И вот уже Италия на прошедшем саммите ЕС устами своего премьер-министра Джорджии Мелони заявляет о невозможности «помочь окружающей среде, разрушив нашу промышленность». Рим потребовал от Еврокомиссии смягчения планов по отказу от двигателей внутреннего сгорания, повышению энергоэффективности зданий, а также целевых показателей по сокращению выбросов в атмосферу. При этом Италия намерена продолжить финансирование проектов по добыче газа, развитию инфраструктуры по транспортировке и хранению нефти и нефтепродуктов.

    Фото: NURPHOTO/REUTERS

    Италии нынешний энергетический кризис добавил не только проблем, но и возможностей. Переключившись на поставки газа из Северной Африки, в частности Алжира, Рим намерен зарабатывать на энергетической инфраструктуре, продавая нефть, газ и услуги по их доставке соседям по ЕС.

    Бунт на европейском энергетическом корабле поддержала и Испания, точнее – испанские энергетики. На недавней энергетической конференции в Хьюстоне глава испанской компании Repsol Жосу Жон Имаз не стеснялся в выражениях, характеризуя европейскую бюрократию. «Что есть у вас (у США – ред.) – это морковка, что же мы имеем в Европе, чтобы запустить энергопереход – это палка», – заявил руководитель Repsol. «Морковкой» он назвал американский закон о снижении инфляции, предполагающий субсидии почти на 400 млрд долларов для «зеленых» проектов компаний, зарегистрированных в США. И теперь Repsol станет одной из многих европейских компаний, которые перенесут свои производственные мощности на другую сторону Атлантики.

    В конце ноября в Дубае состоится ежегодная конференция ООН по изменению климата – Climate Change Conference 28, или COP 28. По ее итогам можно будет судить о перспективах и трендах энергоперехода в мире и Европе. Впрочем, уже сейчас очевидно, что устремления евробюрократии находятся в явном противоречии с реальным положением дел в мире. Примечательная деталь – председателем COP 28 назначен многолетний директор нефтяной компании ADNOC и министр промышленности ОАЭ Султан Ахмед аль-Джабер. Согласитесь, глава нефтяной компании, возглавляющий климатический саммит, на котором ведется дискуссия об отказе от ископаемого топлива – это сильно.


    Итого в сухом остатке имеем следующее. Бюрократические структуры Евросоюза продолжат оказывать давления на страны Старого Света, ограничивая инвестиции в нефтегаз и, вероятно, ядерную энергетику. Страны с сильным лоббистским ресурсом, такие как Германия, продавят компромиссные варианты реализации политики углеродной нейтральности.

    Так, например, немецкому автопрому разрешено продолжить производить дизельные двигатели, при условии, что к дизелю будет примешиваться зеленый водород. Что, в свою очередь, потребует строительства большего числа электролизеров, потребляющих энергию солнечных и ветровых электростанций. Поможет ли такой компромисс немецкому автопрому усидеть в Европе, отказавшись от переезда в США или Китай, неизвестно.

    Часть стран-бунтарей – вроде Италии и Испании – с присущим им южным норовом просто проигнорирует выполнение директив Евросоюза, ссылаясь на экономические проблемы, бюрократические трудности и т. п. Беднейшим странами-реципиентам помощи ЕС, у которых нет собственной развитой промышленности, придется смириться со снижением дотаций из общеевропейского котла.

    Можно предположить, что труднее всего придется Франции. С одной стороны, один из лидеров ЕС с развитой промышленной базой мог бы лоббировать послабления для себя в наднациональных структурах – однако не имеет для этого достаточного админресурса. К тому же Париж ведет давнюю и упорную борьбу за сохранение своей атомной промышленности и отнесения последней к числу «зеленой». Пока получается не очень.

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