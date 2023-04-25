Как русские с американцами дошли от счастливых объятий до лютой вражды

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25 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 09:16  |  vz.ru
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Ловля нарушителей санкций против российской нефти опасна для самих США

США пытаются найти способ заставить Россию соблюдать потолок цен на нефть REUTERS/Tim Wimborne
Американский страховщик отозвал страховку у индийской компании, перевозящей российскую нефть. А Индия за эти полтора года превратилась в крупнейшего покупателя российской сырой нефти, идущей морем. Эта неприятность произошла сразу после того, как Минфин США пригрозил расправой нарушителям санкций. Что будет, если эта история окажется только началом?  Подробности...
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Украина имитирует весеннее наступление

В Херсонской области опровергли создание плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сообщения о занятии ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра опровергнуты российскими властями. Тем не менее подготовка украинской армии к атакам на российские позиции очевидна. Параллельно с предприятий Запорожья вывозят ценное промышленное оборудование. Означает ли это, что пообещавший Западу военные успехи Киев сам в них не верит? Подробности...
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Как Россия прорывает водную блокаду Донбасса

В ДНР запускают новый водовод для снабжения жителей республики vskmo.ru
К началу мая планируется запуск водовода, который свяжет реку Дон с агломерацией Донбасса. Тем самым, как считают эксперты, России удастся прорвать водную блокаду региона, устроенную Украиной. В чем заключается суть этого проекта, почему сложность его возведения сопоставима с крупнейшими стройками времен СССР и как его реализация изменит жизнь дончан?  Подробности...
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Почему Черчилль сегодня был бы полезен России

Халдей Евгений/ТАСС
Ровно 70 лет назад британская королева присвоила рыцарский титул человеку, оказавшему колоссальное влияние на судьбу России – Уинстону Черчиллю. С одной стороны, он ненавидел нашу страну, но с другой – оказался одним из ее спасителей. И можно обоснованно представить, как вел бы себя этот британский премьер в сегодняшней глобальной политике. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как русские с американцами дошли от счастливых объятий до лютой вражды

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
25 апреля 1945 года советские и американские войска встретились у реки Эльба. Германские силы были рассечены надвое, до конца войны в Европе оставались считанные недели. Союзники радовались, обнимались, обменивались сувенирами. Но долго это счастье не продолжилось. Подробности...

Особые отношения России и Германии не закончатся никогда

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас в отношениях России и Германии главное чувство – это разочарование. Мы разочарованы, насколько бесхребетными оказались немцы по отношению к американскому влиянию на европейские дела. В Германии разочарованы, что Россия невольно вбила последний гвоздь в крышку гроба мирного доминирования Берлина над остальной Западной Европой. Подробности...
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Вайкуле занялась гробокопательством

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Добивая свой седьмой десяток, провинциальная звезда Вайкуле может нести что угодно. Старость не радость. Особенно если и в молодости большим умом не отличалась. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Что происходит в Судане

Турция отрекается от США и Европы

Неопознанный объект рухнул на Киев

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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
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    Как русские с американцами дошли от счастливых объятий до лютой вражды

    Тимур Шерзад
    журналист
    25 апреля 2023, 08:54

    В июне 1944-го произошло сразу два события, резко изменивших обстановку в Европе. Англичане и американцы высадились в Северной Франции. Русские наголову разгромили целую группу германских армий «Центр» в ходе операции «Багратион». Сдавливаемые с двух сторон, немцы начали стремительно «сжиматься».

    Попытки немецких контрнаступлений с использованием крупных танковых группировок в Арденнах и у озера Балатон ничего не дали. РККА продолжала наносить сокрушающие удары с востока, а союзники давили с запада. В результате в апреле 1945-го в ходе Берлинской наступательной операции Красная армия вышла к реке Эльба, за которой уже находились американские войска.

    Несмотря на принятые заранее меры к распознаванию друг друга в виде ракет определенных цветов, подчас встреча едва не оборачивалась трагедиями. Лейтенант Уильям Робертсон, один из первых американцев, что встретился с красноармейцами, пытался размахивать звездно-полосатым флагом, но был обстрелян. Наши решили, что это немецкая военная хитрость – но, к счастью, в итоге разобрались, и обошлось без кровопролития. Обстреляли и много других любопытных янки, но тоже, к счастью, без трагических последствий.

    Зато, когда недоразумения разрешались, счастье было абсолютным. Рядовой, сержантский и младший офицерский состав искренне радовался. Встреча была не просто встречей – она означала рассечение надвое всех германских сил. Предвестие скорого окончания войны.

    Радость в низах, прагматизм наверху

    Да, солдаты были счастливы. Но на командование эта эйфория действовала слабо – сказывались десятилетия напряженных отношений до войны.

    Взять генерала Джорджа Паттона – многие считают его лучшим американским командующим уровня армии за всю войну. Когда Паттону сообщили, что вскоре ему предстоит отправиться на банкет с русскими, он тут же засуетился менять свой пистолет с перламутровой рукояткой на обычный «Кольт». Причина – боязнь того, что русские предложат на память поменяться личным оружием. И подчеркивает это не мелочность американского генерала, а холодное отношение к далеким и непонятным русским.

    Фото: Фотохроника ТАСС

    Наши командующие тоже были не лыком шиты. Жуков в ожидании встречи советских войск с союзниками издавал приказы по недопущению англичан и американцев туда, где идет реальная штабная работа. И о том, чтобы раскрывали им как можно меньше информации о войсках. Согласно его указаниям, вести себя с союзниками следовало вежливо, подавать себя, как образец дисциплины, но, когда надо, быть настойчивыми. На уровне штабов Красная армия заранее отделялась от англо-американцев стеной холода. То, что стороны еще до окончательной победы примеряли друг на друга роль противников, было объяснимо. СССР был травмирован тяжелейшей войной, которая шла почти всегда очень непросто и с серьезнейшими потерями. Никто не хотел, чтобы когда-либо еще повторилось 22 июня 1941 года, поэтому руководство старалось подстраховаться везде, где возможно.

    У союзников имелись свои резоны. С момента, как Россия превратилась в могущественную державу при Иване Грозном, Европа всегда смотрела на нее настороженно. Чрезмерного усиления нашей страны никто не хотел, особенно англичане, которые свято следовали своему главному стратегическому принципу – поддерживать баланс сил в Европе. Сильная Россия этот баланс бы неминуемо нарушала, поэтому они стремились сдерживать нас еще до того, как этим всерьез занялись американцы. Особенно сильно эти стремления были видны в 19 веке. Именно тогда, в ходе Крымской войны, англичане вместе с французами открыто выступили против русских на стороне турок.


    И в 1945 году первую скрипку паранойи в стане союзников тоже играли англичане. Взять хотя бы план «Немыслимое», просчитывавший возможные риски в случае войны с СССР – его предложили вовсе не в американских штабах, а в британских.

    Впрочем, одиноки они в этих идеях не были. Тот же Паттон, когда заходил разговор об РККА, любил приговаривать, что нет ничего такого загадочного в этой русской душе. Единственная загадка, которую несложно решить, это сколько нужно танков, людей, топлива и снарядов для того, чтобы этих самых русских разгромить.

    Новое противостояние

    Стороны вполне могли начать новую войну, но сделать это мешала истощенность русских и усталость от войны в западных обществах. Кроме того, как подтверждал тот же план «Немыслимое», у такой войны не было перспектив для быстрой и предсказуемой победы какой-либо из сторон.

    Скорее всего, союзники получили бы очень неприятные разгромы в континентальной Европе, вплоть до вышвыривания с материка. Но потом индустриальная мощь не затронутых войной США, флоты западных держав и массированные бомбардировки постепенно ставили бы Советский Союз на колени. Или, по крайней мере, свели бы на нет его возможность эффективно удерживать занятые территории. А там бы и атомные бомбы в количестве подоспели.

    В любом случае, это была бы слишком масштабная, долгая и кровопролитная война, не выгодная никому. Поэтому стороны удерживали себя от соблазна рубить гордиевы узлы танковыми армиями и налетами сотен «Летающих крепостей».

    Но время все равно было крайне неспокойное. Фултонская речь Черчилля, открыто запустившая Холодную войну, блокада Западного Берлина советскими войсками, и, наконец, война в Корее в начале 50-х – все это формировало уже новый мир. Он не имел ничего общего с тем, что намечтали себе братающиеся солдаты на Эльбе в апреле 1945 года. Это был мир Холодной войны, во многом напоминающий то, что создается сегодня. То, с чем нам придется иметь дело, хотим мы этого или нет. Вывод изо всей этой ситуации очень прост. Никогда нельзя доверять даже искренним и человечным отношениям с другой сверхдержавой, которая имеет глобальные интересы. Какой бы она ни была и какие бы в ней ни жили приятные люди. Рано или поздно эти интересы пересекутся. И тогда добродушие и былые совместные ратные дела тут же забудутся. И через пять-десять лет те, кто счастливо вас обнимали, будут смотреть на вас с искренней ненавистью и желать вашей смерти.

    Ту Холодную войну мы в итоге проиграли, как раз доверившись другой сверхдержаве, поведя себя не как Георгий Жуков, а как рядовой РККА, верящий в доброту и честность «нормальных парней, с которым нечего делить». Результатом стали потери территорий, парад русофобских идентичностей на наших границах и хаос 90-х. Запаса прочности повторить такую ошибку еще раз у нас больше нет.

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