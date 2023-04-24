Особые отношения России и Германии не закончатся никогда

Министерство иностранных дел Германии приняло решение о досрочном прекращении работы в стране порядка 20 сотрудников российского посольства. Как пишут в СМИ, в ответ на это Москву в ближайшее время могут покинуть около трети всех сотрудников главного представительства Германии – более 30 человек. В таких условиях есть вероятность того, что потеряет смысл прибытие к нам нового посла Федеративной Республики – изысканного политика и дипломата Александра графа Ламбсдорффа.

Теоретически отношения вообще могут быть частично заморожены, именно к этому ведет дело глава немецкого МИД Анналена Бербок. Для нее борьба с Россией стала главным содержанием деятельности на этом высоком посту. В самой России особого ожесточения не демонстрируют, но в долгу тоже не остаются.

Понижение статуса дипломатических отношений между Россией и Германией вряд ли станет для наших народов и государств трагедией вселенского масштаба и исторического значения. В первую очередь потому, что каждая модель взаимодействия между крупными державами не может быть вечной до тех пор, пока они существуют в качестве формально независимых участников международной политики.

И сейчас нет смысла сокрушаться по поводу судьбы «особых отношений» России и Германии. Они возникли в одних уникальных исторических обстоятельствах и заканчиваются в других, когда на дворе 2023 год со всеми присущими нашему времени обстоятельствами. А переживать не нужно еще и потому, что любые отношения – это продукт способности договариваться между собой представителей разных культур, а также их базовых интересов, определяемых геополитическим положением и ресурсами.

Договариваться русские и немцы, видимо, умеют: за несколько столетий близкого соседства, начиная с середины XVI века, мы весьма плодотворно сотрудничали. Воевать мы друг с другом тоже можем: за последние сто лет было два жестоких столкновения. В первый раз война стала результатом развития системы европейских империй, которые рано или поздно были обречены на столкновение. Второй раз России пришлось воевать с Германией, когда немцы коллективно сошли с ума в результате поражения и унижения 1918 года и принялись с присущей им старательностью творить самые чудовищные зверства в истории человечества.

При этом вялотекущей конкуренции между Россией и Германией, которая всегда характеризовала отношения обоих народов с французами и британцами, не было никогда. Отсюда следует вывод, что конфликт между Россией и Германией – явление случайное, вызванное особыми обстоятельствами, а сотрудничество представляет собой объективное требование их жизненных интересов. Это, однако, не означает, что углубляющийся сейчас конфликт окажется непродолжительным, его вполне может хватить на жизнь поколения. Но на вечное противостояние эти две державы, конечно, не обречены.

Сейчас в отношениях России и Германии главное чувство – это разочарование. Мы глубоко разочарованы тем, насколько бесхребетными оказались немцы по отношению к американскому влиянию на европейские дела. От Германии ожидали намного большего, а экономическое могущество этой страны создавало для таких ожиданий вполне реальные основания. Сейчас немецкие власти не просто разрушили основу экономических отношений с Россией, но постепенно становятся одним из самых важных спонсоров Киева.

В Германии разочарованы тем, что Россия невольно вбила последний гвоздь в крышку гроба мирного доминирования Берлина над остальной Западной Европой. Оно и так становилось все более проблематичным: играли свою роль выход из Евросоюза британцев, укрепление политических позиций Польши и саботаж со стороны слабеющей Франции. Теперь у США появилась прекрасная возможность активировать все свои европейские ресурсы и загнать немцев в казарму НАТО, откуда они пытались сбежать после того, как закончилась холодная война. В обоих случаях фундаментальной причиной взаимного раздражения является разрушение идеальной картины будущего с точки зрения каждой из действующих сторон. Вопрос состоит в том, насколько продолжительным окажется наступающее охлаждение и какие изменения могут за это время произойти. Мало найдется в мире государств, которые настолько идеально подходили бы друг к другу, как Россия и Германия, а точнее – русские и немцы. С точки зрения евразийской геополитики эти две социальные общности уравновешивают центр огромного континента, на периферии которого находятся Китай и атлантическая Западная Европа во главе с Великобританией (США).

В экономическом отношении свойственная Германии плотность населения и промышленности идеально отвечает интересам энергетического экспорта России. В плане культуры русские и немцы – это те самые противоположности, которые притягиваются. Не случайно, что столько выходцев из Германии нашли себя в царской России на государственной службе, в культуре и экономике.

Немецкая способность к умеренности – это именно то, чего не хватает безграничной русской натуре. И в последние пару десятилетий обычным явлением был немецкий менеджер, терпеливо работающий где-нибудь в Уренгое. Для немцев мы представляем собой тех, кто не смотрит на них с высокомерием подобно французам или англосаксам.

С точки зрения исторического пути Россия и Германия – это страны поздней индустриализации, существенно отставшие от Британии, Франции, США, а также их логистического и финансового «хаба» в виде Бенилюкса. Поэтому к обеим державам так жесток оказался XX век: он вообще закрепил лидерство ведущих капиталистических стран и поставил на грань выживания остальных. Россия прошла его более успешно: потеряна только империя, но суверенитет и контроль над собственной территорией мы сохранили в полном объеме. Германии повезло меньше: в результате событий прошлого столетия она фактически лишилась в пользу США права самостоятельно определять собственную судьбу. Но до последнего времени немецкая элита могла принимать решения по поводу внешнеэкономических связей, сейчас даже это отменяется.

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Общий кризис мировой экономики и отступление Запада с позиций 500-летнего безусловного доминирования требуют от него внутренней перестройки. Или, по крайней мере, поиска новых форм. Стоящая во главе Германии компания для этого весьма подходит: канцлер Шольц – это слабый представитель партии-«подранка», германские социал-демократы находятся в одной из самых худших форм за все время своего существования в качестве политической силы. Другие две партии – это «зеленые» и либеральные демократы.

По мнению авторитетных российских специалистов по жизни в ФРГ, «зеленые» представляют собой собрание экзальтированных моралистов, для которых борьба с Россией и дружба с США – предмет веры. Мне лично такую точку зрения принять сложно. Думается, что безответственность той же главы немецкого МИД Анналены Бербок – это не более чем продукт чистого карьеризма политика, за которым не стоит ни одна из консервативных групп с четко выраженными экономическими интересами. Однако чем черт не шутит, и, возможно, в немецкой политике действительно есть место чистой идеологии.

Тем более что количество «креативного класса», который общественных благ не производит, в Германии также является значительным. Сейчас политика «зеленых» направлена одновременно против классической модели немецкой экономики с опорой на российские энергоресурсы и против самой России как символа непокорности глобальной повестке Запада. Разворот от России и в сторону Атлантики идет достаточно решительный, и одновременно сокращаются возможности опоры на собственные силы: несколько дней назад в Германии была торжественно закрыта последняя атомная электростанция.

Избиратели этой страны безмолвствуют, как народ в трагедии Пушкина «Борис Годунов». Обычные немецкие граждане не испытывают никакого желания втягиваться в конфликт с Россией. Разрыв между элитой и населением углубляется в принципе. Возникающая конструкция отношений Германии с великой восточной соседкой имеет ярко выраженный политический, искусственный характер.

В России немцы как таковые также не вызывают устойчивой неприязни. В отличие от поляков или британцев, например. Поэтому мы не можем сказать, сколько продлится наступившее ухудшение отношений. Но в том, что на новом витке истории Россия и Германия опять встретятся и обязательно подружатся, особых сомнений у меня нет.